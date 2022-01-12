|
|
Песков оценил возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Любое расширение НАТО представляет угрозу для России, потому что это элемент конфронтации, а не развития, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможное вступление Финляндии и Швеции в альянс.
«Безусловно, любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО – это не институт развития. И НАТО – это инструмент конфронтации. Он, альянс, так задумывался, он так проектировался. Он так был реализован и он так развивается, и он так существует. И это абсолютно очевидный факт, поэтому расширение этого механизма представляет для нас угрозу», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
В Госдепартаменте США отказались обсуждать ограничения на вступление новых стран в альянс на заседании Совета Россия – НАТО 12 января.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
The New York Times заявила о победе Кремля в переговорах между США и Россией
Газета The New York Times назвала переговоры между Россией и США, проходившие 10 января в Женеве, победой Кремля из-за выхода на первый план проблемы расширения НАТО.
Специалист по России Кадри Лийк отметила, что США были серьезно подготовлены к переговорам, что стало сигналом для России. Отмечается, что даже без уступок со стороны США переговоры можно считать победой для Кремля, так как на первый план выведен вопрос о расширении НАТО, которое уже давно вызывает раздражение у Путина, передает Рамблер со ссылкой на публикацию в The New York Times.
Напомним, ранее Москва выдвигала требование сократить военное присутствие НАТО до уровня начала 1990-х, а также отказаться от размещения вооруженных сил в бывших странах СССР.
В Вашингтоне высказались о готовности начать разговор на тему установления «взаимных ограничений на масштабы военных учений с повышением их прозрачности».
Позже глава российской делегации в Женеве Сергей Рябков оценил уровень подготовки США к переговорам.
На прошедшем брифинге он заявил, что Москва пока не знает ответа на вопрос о продолжении диалога с США по гарантиям безопасности. Это станет известно позже.
Ранее сообщалось, что российская делегации находилась 9 и 10 января в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Рябков, говоря о возможности достичь договоренностей на переговорах с США по гарантиям безопасности, заявил, что шансы есть всегда.
Сенатор: Учения на границе с Украиной не дадут Западу «прихлопнуть» Россию
|
|
«Если наши войска не будут готовы, у недругов появится желание прихлопнуть Россию, о чем они не стесняясь говорят каждый день», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее около трех тыс. российских военных начали учения в граничащих с Украиной областях.
«Мы на своей территории делаем все, что считаем нужным и когда считаем нужным. Запланировали – проводим», – подчеркнул зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По его мнению, учения, стартовавшие накануне переговоров между РФ и НАТО, не должны повлиять на атмосферу диалога. «Надо меньше думать о том, как наши действий кто-либо будет интерпретировать. Что нам теперь – остановиться и не дышать? Должны ли мы тогда были отказаться, например, от помощи Казахстану по линии ОДКБ?», – поинтересовался собеседник.
«Мы не третьеразрядное, забившееся в угол создание государственного типа. Мы великая держава. А на Западе с нами могут связать что угодно, хоть солнечное затмение», – с иронией заметил политик.
«Кроме того, когда нам угрожают, как, например, господин Сикорский, мы должны принимать меры, – продолжил он. – И потом, кого из серьезных людей действительно может волновать, что несколько тысяч наших солдат проводят тренировку? Ну и пускай! Мы войну объявили? Наоборот, мы заявляли и не раз, что не собираемся никуда вторгаться».
Климов также заявил, что обстоятельства вокруг границ России «все хуже и хуже, но не по нашей вине». «Худшее, что мы можем сейчас сделать – повторить ошибку 22 июня 1941 года. Тогда Сталин, опасаясь спровоцировать Гитлера, фактически допустил недостаточную боеготовность наших войск вдоль всей западной границы», – отметил сенатор.
«Урок июня 1941 года в том, что мы должны быть готовы адекватно ответить на любой вызов, кто бы что ни говорил. Времена сейчас такие, что счет идет на секунды. Поверьте, текущая ситуация в мире ничем не легче, чем была в период Карибского кризиса. А отношение у многих стран к этому какое-то детское», – указал он.
«Это необходимо исправить как можно скорее, и переговоры нужны нам, чтобы появилась возможность обоюдно снизить глобальную напряженность», – заключил собеседник.
Накануне пресс-служба Западного военного округа сообщила, что около трех тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО начали боевую подготовку. Учения стартовали на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. В маневрах также будут задействованы около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.
Учения начались после консультаций по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, которые Россия и США провели в Женеве 9-10 января, и предшествуют заседанию Совета Россия – НАТО. Переговоры пройдут в Брюсселе сегодня, а 13 января состоятся консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Напомним, в декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США заявили о невозможности возврата НАТО к границам 1997 года
|
|
НАТО не намерена откатываться к границам 1997 года, не откажется альянс и от политики «открытых дверей» заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит.
«Альянс не будет возвращаться во времени в совершенно иную эру, когда мы имели совсем другой альянс с более скромным размахом», – приводит РИА «Новости» ответ постпреда на вопрос об отношении к требованиям России «отправляться на рубежи 1997 года».
Смит добавила, что ни один член альянса не готов и к отказу от политики «открытых дверей».
До этого постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что не видит больших возможностей для достижения компромисса с Россией в вопросе расширения альянса.
Ранее Россия на переговорах в Женеве по гарантиям безопасности «разжевала» США свои предложения, чтобы не было каких-то недопониманий.
Напомним, 1 декабря 2021 года президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В том же месяце МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США отказались обсуждать с Россией ограничения на прием стран в НАТО
|
|
Власти Соединенных Штатов не намерены на заседании Совета Россия – НАТО (СРН) 12 января обсуждать ограничения на вступление новых стран в альянс, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Смысл диалога заключается в том, что любая страна может вынести на стол переговоров опасения, которые могут у нее быть. Но смысл диалога и в том, чтобы другие страны были четки [в изложении своей позиции]. И мы ясно дали понять, что для нас и альянса политика открытых дверей НАТО не является чем-то, что лежит на столе переговоров», – приводит ТАСС ответ руководителя пресс-службы Госдепартамента США на вопрос о том, означает ли это, что тема ограничений на прием новых членов в НАТО абсолютно не подлежит обсуждению или же она может быть затронута на переговорах в среду.
Он подчеркнул, что принцип открытости в вопросе присоединения новых государств является основополагающим для НАТО. «Это масштабнее, чем НАТО. <…> Это масштабнее, чем любое объединение стран. Речь о базовых <…> принципах о том, что ни одна страна не может диктовать другой стране внешнеполитическую линию, решения, устремления. Ни одна страна не может отвергать международные границы. Ни одна страна не должна иметь возможность угрожать, запугивать <…> какую-либо другую страну», – добавил Прайс.
Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день замгоссекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
-
1 декабря президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США предложили повестку переговоров России и НАТО в Брюсселе
|
|
Постоянный представитель Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит выступила с утверждением, что сквозными темами переговоров России с США в Женеве, с НАТО в Брюсселе и с ОБСЕ в Вене станут снижение военных рисков, военная транспарентность и контроль над вооружениями.
«Сквозными темами серии из трех этапов переговоров станут вопросы снижения военных рисков, военная транспарентность, контроль над вооружениями. Встреча в Женеве носила очень узкий характер, далее (на заседании Совета Россия – НАТО 12 января) формат будет расширяться, чтобы собрать членов НАТО за столом, и затем он станет еще шире, когда мы отправимся в Вену», – приводит слова постпреда США при НАТО ТАСС.
Смит подчеркнула, что позиция стран альянса в преддверии переговоров на заседании Совета Россия – НАТО едина. «Мы не испытываем ни оптимизма, ни пессимизма. США и НАТО готовы к открытым и осмысленным переговорам с Россией», – сказала она.
«Я могу отметить высокий уровень единства и сплоченности среди союзников, – добавила постпред. – У нас 30 союзников, есть множество различных взглядов, но по всем существенным вопросам я чувствую сплоченность и консенсус в альянсе».
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
По словам Смит, ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по расширению альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года».
«Я могу сказать, что ни одна страна НАТО не готова отступить и обсуждать с Россией политику открытых дверей (или расширения) НАТО», – заявила Смит.
«Когда мы говорим за столом с союзниками [по НАТО], всем становится ясно, что этот альянс не намерен откатываться назад во времени в совершенно иную эпоху, к совершенно другому альянсу, который был меньше и оставлял гораздо меньший след в истории. Мы должны соответствовать современному миру», – заявила постпред США при НАТО, отвечая на заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что Североатлантическому альянсу пора «собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».
В мае 1997 года Россия и НАТО подписали Основополагающий акт, в котором подтвердили, что «не рассматривают друг друга как противников» и создают «механизм для консультаций, координации и совместных действий». При этом в 1999 году в альянс вступили Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году – Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009 году Албания и Хорватия, в 2017 году – Черногория, а в 2020 году – Северная Македония. НАТО объединяет 30 стран и продолжает политику «открытых дверей».
Смит в очередной раз заверила, что страны НАТО «не намерены обсуждать Украину без Украины». Однако сразу после этого добавила, что украинская тема станет для НАТО важной темой в Совете Россия – НАТО, где Киев не представлен.
«Завтра будет еще одна возможность для дипломатии. Наш главный сигнал остается неизменным – мы хотим добиться полного выполнения Минских соглашений и отвода российских войск. Если Россия использует конфронтацию, будут серьезные последствия», – повторила постпред США при НАТО позицию Брюсселя и Вашингтона по этому вопросу.
-
Смит также добавила, что организация не отказывается от решений саммита в Бухаресте 2008 года, на котором альянс сделал заявление о готовности в будущем принять в свои ряды Украину и Грузии, не называя при этом сроков.
«В Бухаресте НАТО сделала очень конкретное заявление по политики открытых дверей и в особенности по расширению в направлении Украины и Грузии, это вопрос не если, а когда. По этой теме переговоров не будет», – сказала дипломат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад занять жесткую позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к внедрению «превентивного пакета» санкций. Он также заявил о неизменность евроатлантического курса Украины, подчеркнув, что «никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с альянсом».
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков после консультаций с США в Женеве исключил возможность использования темы Украины для торга с Россией. При этом дипломат предупредил о возможности провокаций со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений. Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 декабря президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Антонов призвал США отодвинуть военный потенциал от границ России
|
|
Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов призвал Вашингтон отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии и отодвинуть военный потенциал США от российских границ.
«Нам некуда отступать. НАТО подобралась к российским границам. <…> Мы не допустим развития событий, которые бы подрывали независимость и суверенитет Российской Федерации», – приводятся слова дипломата на странице посольства в соцсети Facebook.
Антонов напомнил, что «США вместе с Россией несут особую ответственность за международный мир и безопасность», как это записано в Уставе ООН. «Пора отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии, а задуматься над тем, как будущие поколения будут жить вместе. Для этого надо сделать совсем немного – уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ», – подчеркнул российский посол.
Ранее в Госдепартаменте США отказались обсуждать ограничения на вступление новых стран в альянс на заседании Совета Россия – НАТО 12 января. Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В понедельник замглавы МИД Сергей Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
-
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 декабря президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Постпред США при НАТО не увидела больших шансов на компромисс с Россией
Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что не видит больших возможностей для достижения компромисса с Россией в вопросе расширения альянса.
«Откровенно говоря, я не вижу больших возможностей для достижения компромисса», – заявила Смит в интервью телеканалу CNN, передает РИА «Новости».
Такое заявление она сделала в преддверии запланированного на текущей неделе заседания Совета Россия – НАТО.
По словам Смит, на данный момент «никто не предлагает изменить политику Североатлантического альянса» в части его дальнейшего расширения.
«Наша дверь остается открытой. Никто не имеет права захлопнуть ее ногой. И любое решение по поводу расширения по-прежнему будет приниматься альянсом и соответствующей страной», – отметила постпред.
Ранее глава российской делегации в Женеве Сергей Рябков назвал предварительные переговоры России и США потрясающими.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Москва отвергла обвинение Вашингтона в провоцировании кризиса безопасности
|
|
Утверждение первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о том, что Россия своими действиями якобы вызвала кризис в области безопасности, являются переворачиванием фактов с ног на голову в лучших традициях американской администрации, говорится в заявлении посольства РФ в Соединенных Штатах.
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман Шерман сообщила на своей странице в соцсети Twitter, что проинформировала Североатлантический совет о дискуссиях с Россией в рамках Диалога по стратегической стабильности в Женеве. В этом сообщении она, в частности, выступила с утверждением, что «Соединенные Штаты привержены совместной работе с союзниками и партнерами, чтобы призвать к деэскалации и реагированию на кризис в области безопасности, вызванный Россией».
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
«Заявление первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о «кризисе в области безопасности, вызванном Россией», – в лучших традициях американской администрации. Официальные лица США часто переворачивают факты с ног на голову», – написали российские дипломаты на странице дипмиссии в соцсети Twitter.
«Подобные инсинуации напоминают беспочвенные обвинения бывшего министра обороны [США] Чака Хейгела, который заявил в 2014 году, что «Россия с ее современной и боеспособной армией стоит на пороге НАТО», – отметили в посольстве.
Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день замгоссекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
-
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 декабря президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский призвал Запад к жесткости в диалоге с Россией
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад занять жесткую и решительную позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к безотлагательному внедрению «превентивного пакета» санкций, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
Как сообщила пресс-служба президента Украины, Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора обменялись мнениями относительно позиций в контексте планируемых международных мероприятий и переговорных форматов, передает ТАСС.
Во время разговора Зеленский отметил неизменность евроатлантического курса Украины и выразил убеждение, что Канада будет продолжать оказывать всемерную поддержку Киеву на пути членства в НАТО. «Никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с альянсом», – заявил политик.
Он в очередной раз подчеркнул, что никакие решения по Украине не должны приниматься без Украины. Отдельно была отмечена важность продолжения канадской тренировочной миссии UNIFIER по подготовке украинских военных, сообщает пресс-служба.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В ходе разговора Зеленский предложил обновить совместную декларацию об особом партнерстве между Украиной и Канадой. «Учитывая беспрецедентный характер наших двусторонних отношений, а также новые внешние вызовы и приоритеты, предлагаю поручить нашим министрам иностранных дел обновить совместную декларацию», – сказал политик.
«Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля», – заявил Зеленский.
Президент Украины и премьер-министр Канады также согласились с необходимостью прилагать совместные усилия, чтобы добиться должной компенсации для семей жертв крушения украинского самолета, который два года назад был сбит над Тегераном. Зеленский пригласил Трюдо посетить Украину в 2022 году.
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков после консультаций с США в Женеве сообщил, что Россия не пытается торговаться, не стремится обменять «угрозу вторжения» на Украину на большую гибкость со стороны США и Запада на переговорах, у России нет никакого намерения «вторгаться» на Украину, этот вопрос не может быть использован для торга. При этом российский дипломат предупредил о возможности провокаций со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений.
-
Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в Североатлантический альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако в Госдепартаменте США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 декабря президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Заседание Совета Россия-НАТО началось в Брюсселе
Заседание Совета Россия-НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
Россию на первом за два последних года заседании СРН представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны. Российское дипведомство представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, передает РИА «Новости».
Ожидается, что в ходе дискуссии стороны постараются обсудить взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями.
На следующий день после заседания Совета Россия-НАТО состоятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Грушко заявил в преддверии поездки, что как таковой повестки встречи 12 января нет, это будет неформальное заседание, и Россия едет на заседание СРН в Брюсселе с реалистичными ожиданиями и надеждой на серьезный разговор по ключевым проблемам европейской безопасности. Москва в ходе встречи будет добиваться конкретной реакции на российский проект соглашения о гарантиях.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что «с Россией можно вести содержательный диалог». Главное, что ждут союзники от заседания СРН, – запуск содержательного диалога, отметил он.
Ранее стало известно, что в штаб-квартиру НАТО не пустили часть освещающих заседание СРН журналистов.
Напомним, США предложили повестку переговоров России и НАТО в Брюсселе: сообщалось, что сквозными темами переговоров России с США в Женеве, с НАТО в Брюсселе и с ОБСЕ в Вене станут снижение военных рисков, военная транспарентность и контроль над вооружениями.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова рассказала об ожиданиях России по предложениям о гарантиях безопасности
Москва ожидает от Вашингтона оперативного ответа на российские предложения по гарантиям безопасности, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее официальный комментарий опубликован в Телеграм-канале дипломата.
«Мы ожидаем ответа Вашингтона, причем ответа скорого, оперативного. Как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел, он по-прежнему на стороне США. Надо, чтобы это поняла и госпожа Джен Псаки, которая явно не в курсе того, что происходило в Женеве», – цитирует ее РИА «Новости».
Ранее Псаки заявила, что США готовятся к тому, что Россия может «распространить дезинформацию» об итогах переговоров о стратегической стабильности.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
В Совфеде оценили готовность США начать войну ради расширения НАТО
Соединенные Штаты настроены на расширение состава НАТО, однако воевать за это американцы не готовы, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью «Парламентской газете».
По его словам, Вашингтон стремится к созданию однополярного мира и не откажется от этой идеи ни при каких обстоятельствах. «Но, преследуя ее, американцы не готовы за такую цель воевать, они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками», – приводит слова сенатора РИА «Новости».
Вице-спикер Совфеда назвал это «красными линиями», которые в Соединенных Штатах не хотят переступать. «Они не станут воевать за Украину, как в свое время не стали воевать за Грузию во время конфликта с Абхазией и Южной Осетией в 2008 году», – считает Косачев. При этом сенатор подчеркнул, что Россия совершенно точно не стремится к войне.
Ранее в Госдепартаменте США отказались обсуждать ограничения на вступление новых стран в альянс на заседании Совета Россия – НАТО 12 января. Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В понедельник замглавы МИД Сергей Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
-
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 декабря президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США предложили Финляндии и Швеции обсудить членство в НАТО
|
|
Власти Соединенных Штатов готовы будут обсудить с Финляндией и Швецией возможность их вступления в НАТО, как только эти страны изъявят соответствующее желание, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления в Госдепартаменте.
«Полагаю, пять администраций, в которых я работала, всегда говорили Финляндии и Швеции: «В любое время, когда вы захотите обсудить с нами [ваше] членство [в альянсе], мы готовы это сделать», – приводит слова заместителя госсекретаря США ТАСС.
При этом Нуланд подчеркнула, что Финляндии и Швеция, как и любая другая страна, выразившая желание вступить в НАТО, будут оцениваться «по высоким стандартам» альянса. «Очевидно, что они давно создали стабильные демократии, так что этот разговор будет немного другим, чем со странами, которые находятся в состоянии перехода к демократической системе и имеют дело с серьезными проблемами – коррупцией, [сложными] экономическими реформами, [низкой] стабильностью демократии», – пояснила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов.
В начале января президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что требования, которые Россия выдвинула в адрес США и НАТО, противоречат европейскому порядку безопасности. Он также добавил, Финляндия сохраняет возможность подать заявку на вступление в НАТО.
Политолог Николай Межевич в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что заявления финского руководства о членстве в НАТО могут быть попыткой растянуть военно-политические усилия России с юга страны до севера. «Это может означать угрозу Санкт-Петербургу. Такая риторика возвращает Москву к крайне тяжелой ситуации 1939 года, но в новом геополитическом исполнении», – сказал аналитик. В связи с этим политолог Евгений Сатановский напомнил о сталинском условии независимости Финляндии.
Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде обвинила Россию в наращивании «агрессивной риторики» и в стремлении «вернуться назад, во времена, когда существовали сферы интересов, те, что были во время холодной войны, и отказаться от европейской системы безопасности».
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
-
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 декабря президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В штаб-квартиру НАТО не пустили часть освещающих заседание СРН журналистов
На проходной штаб-квартиры НАТО, расположенной в центре Брюсселя, задолго до начала заседания Совета Россия-НАТО рано утром скопились десятки журналистов ведущих мировых СМИ, однако не все желающие смогли попасть внутрь.
Аккредитовали на встречу также далеко не всех желающих, но даже получившим заветный «зеленый свет» проникнуть на территорию Североатлантического альянса оказалось нелегко, передает РИА «Новости».
Сначала охрана пропускала лишь аккредитованных представителей западных средств массовой информации и просила россиян подождать. Затем настала очередь российских журналистов.
Для аккредитованных представителей СМИ меры безопасности напоминают досмотр в аэропорту.
Многие журналисты не смогли попасть внутрь из-за ограничений по коронавирусу и ограниченного доступа в здание, в том числе даже те, кто прибыл из-за рубежа специально для освещения СРН.
Россию на заседании будет представлять межведомственная делегация МИД и Минобороны во главе с заместителем министра иностранных России Александром Грушко.
Со стороны НАТО во встрече примут участие высокопоставленные дипломаты тридцати стран-союзниц, председательствовать на переговорах будет генсек альянса Йенс Столтенберг.
Встреча, на которой будут обсуждаться вопросы безопасности, должна стартовать в 10.00 по времени Брюсселя (12.00 мск). Она продлится порядка трех часов. после чего Столтенберг, а затем глава российской делегации дадут итоговые пресс-конференции.
Ранее США предложили повестку переговоров России и НАТО в Брюсселе: сообщалось, что сквозными темами переговоров России с США в Женеве, с НАТО в Брюсселе и с ОБСЕ в Вене станут снижение военных рисков, военная транспарентность и контроль над вооружениями.
Володин призвал США не затягивать рассмотрение гарантий по безопасности
Ответ США по предложенным Россией гарантиям безопасности должен быть конкретным и обоснованным, без затягивания процесса, от этого зависит снятие напряженности в мире, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин написал в Telegram, что «долг государства обеспечить безопасность граждан, их мирную жизнь», и «именно на это направлены предложения России», которая хочет «получить твердые, юридически обязывающие гарантии безопасности».
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
«Сегодня Вашингтон как слон в посудной лавке – разрушает систему обеспечения международной безопасности, которую долго и основательно возводили, чтобы избежать повторения Второй мировой войны. Именно США в одностороннем порядке вышли из важнейших международных соглашений, позволявших сохранять военно-стратегический баланс в мире (...) Ненужной Вашингтону оказывается и ООН: США в обход нее принимают решения о бомбардировках суверенных стран, вторжении на территории других государств», – указал Володин.
Кроме того, на его взгляд, «деградирует ОБСЕ, которая как институт призвана обеспечивать безопасность в Европе»: «Европейским государствам бы возмутиться: случись что, полыхнет здесь, а не за океаном. США, проводя политику собственной исключительности, не думают о безопасности своих союзников».
«Выход из сложившейся ситуации, снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США. Им придется либо поддержать предложенные нашей страной меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий. Ответ Вашингтона должен быть конкретным и обоснованным, без затягивания процесса», –заключил Володин.
Ранее в Госдепартаменте США отказались обсуждать ограничения на вступление новых стран в альянс на заседании Совета Россия – НАТО 12 января.
Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД