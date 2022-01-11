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Стало известно о дефиците антидепрессантов в России на фоне пандемии
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Из-за всплеска депрессивных расстройств по всему миру на фоне пандемии COVID-19 крупные аптечные сети России сообщили о перебоях с поставками одного из самых популярных антидепрессантов с действующим веществом сертралин.
«В последнее время, в связи с пандемией COVID-19, отмечается значительный рост спроса на препарат «Золофт» в различных странах. Вследствие этого происходят задержки поставок препарата, в том числе в Россию», – цитирует «РБК» источника в американской компании Viatris, которая выпускает лекарственное средство.
«Те цифры, которые мы видим по продажам в розницу, – это остатки препарата, последние упаковки. Дефицит начался с регионов, где отмечено наибольшее потребление: Москва и Центральная Россия, но в скором времени он дойдет до дальних регионов», – сказал гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.
«Квоты препарата на поставки в Россию могут быть сокращены из-за всплеска депрессивных расстройств по всему миру на фоне пандемии. Так как дефицит есть и по другим группам антидепрессантов», – заявили в компании-дистрибьюторе «Пульс».
Действующее вещество сертралин входит в список жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), однако, по данным DSM Group, в госсегменте участвует лишь незначительная часть препарата – менее 10% от общего объема.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты дают различные прогнозы по поводу развития пандемии. По ее словам, в пессимистичном варианте число новых случаев заражения COVID-19 в сутки может достигнуть шестизначных цифр.
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Попова: Число новых случаев заражения COVID в сутки может достигнуть шестизначных значений
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты дают различные прогнозы по поводу развития пандемии коронавируса.
«Мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и оптимистичные, и пессимистичные. И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному выявлению количества случаев до шестизначных цифр на территории России», – цитирует ее RT.
По ее словам, ухудшение ситуации может быть при неблагоприятном развитии и при несоблюдении требований ведомства.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко опроверг миф о нетяжелом течении «омикрона».
Случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в 13 регионах России, число заболевших за новогодние праздники выросло втрое, заявила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
В ВОЗ сообщили, что более 50% населения Европы будет заражено штаммом коронавируса «омикрон» в ближайшие шесть–восемь недель.
Невролог назвал возможные осложнения после «омикрона»
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Поскольку «омикрон» – это тот же коронавирус, просто имеющий иные мутации, то осложнения у переболевших, скорее всего будут, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный невролог Минздрава Михаил Мартынов.
Замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что на фоне распространения штамма «омикрон» в конце января – начале февраля в России ожидается значительный подъем заболеваемости коронавирусом. По его словам, наиболее эффективным способом избежать вирус является ревакцинация спустя полгода, согласно действующим рекомендациям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаются меры по подготовке российской системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавируса на фоне «омикрона».
«По «омикрону» у нас пока очень мало информации, поэтому сказать, насколько он опасен и какие оставляет после себя последствия, сложно. Заболевания этим штаммом пока немногочисленные. Но я думаю, что, поскольку это тот же вирус, просто имеющий иные мутации, то какие-то осложнения, скорее всего, будут. Но какие именно, сказать пока сложно, потому что мы не имеем фактических материалов», – говорит Мартынов.
Он подчеркивает, что в сравнении с другими штаммами, «омикрон», например, в меньшей степени затрагивает легкие человека, что доказали американские и японские ученые, а также заболевшие реже жалуются на потерю вкуса и обоняния, однако насчет того, как поражается головной мозг или периферическая нервная система – убедительных и надежных данных пока нет. Выявить реальные последствия нового штамма, по словам специалиста, удастся не раньше, чем через 2–3 месяца. Причем наиболее важны данные, которые получены не из Южной Африки, где «омикрон» был впервые обнаружен, а из таких стран, как США, Канада, Европа, Япония и Россия.
«В целом, как и во всем мире, самые частые серьезные неврологические осложнения, которые возникают при COVID-19, это в первую очередь поражение головного мозга, зачастую сосудистого характера вследствие того, что вирус SARS-CoV-2 поражает в том числе эндотелий системы микроциркуляции головного мозга. Поэтому могут быть разные осложнения в виде инсультов (геморрагических и ишемических), которые ухудшают течение инфекции», – рассказывает невролог.
Также могут возникнуть инфекционно-воспалительные поражения центральной нервной системы в виде менингоэнцефалитов, продолжает врач. Кроме того, как во время острой стадии, так и на выходе из острой стадии заболевания могут возникнуть аутоиммунные поражения периферической нервной системы, например, синдром Гийена-Барре. Однако, насколько часто подобные осложнения будут встречаться у заболевших «омикроном», пока сказать сложно.
«Причем такие осложнения необязательно проявляются у тех, кто болел тяжело. Иногда пациент может переболеть в легкой форме или асимптомно. Например, есть положительный ПЦР-тест и практически нет никаких симптомов, а через 2 недели или позже у него возникают осложнения. Но чаще, конечно, эти осложнения возникают у тех, кто переболевает с клиническими проявлениями», – делится Мартынов.
Лучшей защитой от коронавируса и всех его штаммов, по мнению специалиста, по-прежнему остается вакцинация. Более того, он обратил внимание на то, что на сегодняшний день опыт других стран, а также России доказал, что ревакцинация усиливает эффект защиты, поэтому она также необходима сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный невролог Минздрава Михаил Мартынов.
По данным на 11 января за сутки в России выявлено 17 525 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 10,6 млн случаев заболевания.
Собянин: В Москве число заразившихся омикроном» быстро нарастает
Власти Москвы отмечают значительное число заразившихся штаммом «омикрон», ситуация с коронавирусом может стать более серьезной, чем в предыдущие волны, заявил мэр столицы Сергей Собянин а заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
«В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом «омикрон», это количество, процент достаточно быстро нарастает», – цитирует ТАСС Собянина.
Он также отметил, что количество заразившихся омикрон-штаммом коронавируса в Москве быстро увеличивается, в течение 7-10 дней в столице ожидается значительный рост заболеваемости.
«Мы смотрим, что происходит в соседних государствах, больших городах, мы наблюдаем там взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма «омикрон». В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом «омикрон», и это количество достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы тоже находимся в зоне риска, и значит, что в течение 7-10 дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости», – отметил мэр.
Собянин предупредил, что Москва может столкнуться с более критической ситуацией с коронавирусом, чем в предыдущие волны заболеваемости.
«Вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем с той, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости. Будем готовиться. Будем надеемся на лучшее, но готовиться к любому развитию события», – заявил градоначальник.
Ранее замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что значительный подъем заболеваемости коронавирусом в России на фоне распространения «омикрона» ожидается в конце января – начале февраля.
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Борис Джонсон оказался в центре скандала из-за вечеринки в разгар пандемии
Британский премьер Борис Джонсон может стать фигурантом расследования из-за вечеринки, которая могла проходить в мае 2020 года в его резиденции на Даунинг-стрит, сообщают СМИ.
«Полицейское управление Лондона в курсе широко растиражированных сообщений о предполагаемом нарушении правил, направленных на защиту общественного здоровья, которое могло иметь место на Даунинг-стрит 20 мая 2020 года, и находится на связи с секретариатом кабинета министров», – сообщили в Скотленд-Ярде, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.
Ранее телеканал ITV опубликовал письмо с приглашением на вечеринку, его разослали порядка 100 адресатам от помощника Джонсона Мартина Рейнольдса в мае 2020 года, когда в стране действовал общенациональный карантин.
Отмечается, что получателям предлагалось воспользоваться «прекрасной погодой и собраться за бокалом» в саду на территории Даунинг-стрит, 10 при соблюдении социальной дистанции.
СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что на вечеринке было 30 человек, в том числе сам Джонсон и его супруга. В тот момент такие собрания были запрещены.
В Минздраве назвали способ снизить распространение «омикрона»
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«Система здравоохранения России уже готова к распространению омикрон-штамма, но граждане должны проводить бустерную вакцинацию, чтобы снизить инфекционные риски», – сказал газете ВЗГЛЯД инфекционист Владимир Чуланов. Ранее сообщалось, что подъем заболеваемости в России ожидается в конце января – начале февраля.
«В России ожидается рост заболеваемости коронавирусом в связи с особенностью нового штамма «омикрон», который обладает более высокой контагиозностью, чем другие», – сказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
Эксперт напомнил, что всплеск распространения инфекции отмечен также уже в США и Европе. «В этой связи нам очень важно сфокусироваться на профилактических мерах, которые в совокупности с бустерной вакцинацией повышают защиту до такого уровня, который позволяет избежать тяжелого заболевания «омикроном», снизить риск госпитализации», – пояснил врач.
Для тех же, кто вообще не вакцинировался, распространение «омикрона» является дополнительным доказательством необходимости прививки, отметил собеседник.
«У переболевших пациентов может развиваться аутоиммунная реакция, но этим последствия не ограничиваются – осложнения могут быть всякого рода. Это еще раз подчеркивает важность защиты именно посредством вакцинации, которая защищает не только от тяжелого течения болезни, но и от неблагоприятных реакций в будущем», – детализировал специалист.
По его словам, в России есть незавозные случаи «омикрона» – и, судя по всему, ситуация будет развиваться по модели Британии или Европы.
Ранее замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что значительный подъем заболеваемости коронавирусом в России на фоне распространения «омикрона» ожидается в конце января – начале февраля. Логунов выразил уверенность, что «до конца января – в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом «омикрон».
Кроме того, по его мнению, ревакцинация каждые три месяца и «поддерживать антитела и иммунную систему в состоянии такой бесконечной истерики» не является самым оптимальным вариантом даже на фоне «омикрона».
В свою очередь глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил со ссылкой на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете, что более 50% населения Европы будет заражено штаммом коронавируса «омикрон» в ближайшие шесть-восемь недель.
По его словам, в настоящее время 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях заболевания «омикроном». Клюге добавил, что этот вариант COVID-19 быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.
«Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения (Европейского) региона будет инфицировано «омикроном» в ближайшие шесть-восемь недель», – передает РИА «Новости» слова Клюге.
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ЕМА дало положительное заключение по клиническим исследованиям «Спутника V»
Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в ходе визита в Россию дали положительное заключение по процедуре проведения клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил замглавы Центра им. Гамалеи Денис Логунов.
«Относительно того, как признаются производственные стандарты, здесь ведется работа, потому что все-таки производственные стандарты в Европе, Китае и России должны быть гармонизированы. И вот эта часть работы по признанию именно производственных стандартов, по признанию того, как проводились клинические исследования, в этой части как раз ЕМА уже приезжало, и у нас нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение», – сказал Логунов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Замглавы Центра им. Гамалеи также выразил надежду, что в ближайшие месяцы будет решен вопрос согласования с агентством стандартов производства вакцины.
«Теперь мы на стадии гармонизации именно производственных стандартов, того, как вакцина производится, и это такой процесс, я очень надеюсь, что мы его в каком-то обозримом будущем в несколько месяцев должны завершить», – сказал Логунов.
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» ВОЗ, но они, скорее, являются лишь успокаивающими.
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Президент Мексики заразился коронавирусом во второй раз
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что во второй раз получил положительный результат теста на коронавирус и теперь находится на самоизоляции.
«Сообщаю вам, что я инфицирован COVID-19, и, хотя симптомы легкие, я останусь на самоизоляции и буду заниматься офисной работой и общаться виртуально», – приводит слова президента Мексики ТАСС.
Лопес Обрадор также рассказал, что на время болезни его будет замещать министр внутренних дел Адан Агусто Лопес Эрнандес.
В декабре 2021 года президент Мексики получил третью дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca.
Напомним, в январе 2021 года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в соцсетях, что заразился коронавирусом. Позже президент Мексики рассказал о предложении Путина направить к нему врачей для лечения от COVID-19.
2 февраля 2021 года министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер подписал контракт на закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Днем позже Мексика разрешила экстренное использование «Спутника V».
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В России за сутки выявили 17,5 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 17 525 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 17 525 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 13% не имели клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 10 684 204 заболевших в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4635, Санкт-Петербурге – 1512, Московской области – 855.
Также за сутки зафиксировано 783 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 317 687 человек.
За сутки в России полностью выздоровели 25 216 человек, всего выздоровели 9 732 018 человек.
Накануне, 10 января, в России выявили 15 830 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 1695.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Половине Европы предсказали заражение «омикроном» в ближайшие шесть-восемь недель
Более 50% населения Европы будет заражено штаммом коронавируса «омикрон» в ближайшие шесть-восемь недель, сообщил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге со ссылкой на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете.
По его словам, в настоящее время 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях заболевания «омикроном». Клюге добавил, что этот вариант COVID-19 быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.
«Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения (Европейского) региона будет инфицировано «омикроном» в ближайшие шесть-восемь недель», – передает РИА «Новости» слова Клюге.
Ранее научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев заявил, что угроза пятой волны коронавируса – это всего лишь вопрос времени, подъем заболеваемости, связанный со штаммом «омикрон», должен начаться в ближайшее время.
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Глава МИД Израиля заразился коронавирусом
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус.
«Действительно, у меня выявлен коронавирус. Я чувствую себя прекрасно, потому что я привит [от COVID-19]. Идите делать прививки, носите маски, вместе мы переживем это», – приводит слова главы МИД Израиля ТАСС.
По данным радиостанции KAN, ПЦР-тест премьер-министра Израиля Нафтали Беннета дал отрицательный результат.
Ранее стало известно, что глава МИД Боливии Рохелио Майта перед вылетом из Аргентины, где участвовал в саммите глав МИД государств – членов Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), сдал положительный тест на коронавирус.
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Напомним, 4 января стало известно, что положительный тест на COVID-19, несмотря на пройденную вакцинацию, получили король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия. Ранее в тот же день коронавирусом заразился президент Мавритании Мохамед ульд Газвани. Днем ранее COVID-19 выявили у президента Ботсваны Мокветси Масиси. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о получении положительного результата теста на COVID-19.
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В немецких больницах обострилась нехватка сестринского персонала
Ситуация с нехваткой персонала в больницах Германии стремительно обостряется: на поиск квалифицированного специалиста уходит до полугода. При этом в стране нет практически никаких резервов для того, чтобы компенсировать нехватку медсестер, сообщили немецкие эксперты на телеканале Welt.
Ситуация в немецких больницах обстоит не лучшим образом. В условиях пандемии загруженность для медсестер, врачей и всего персонала больниц высока. Политики пытаются избежать перегрузок при помощи новых решений, например, уменьшения бюрократии, пишет RT.
Как отметил член комитеты по здравоохранению Янош Дамен, от высокого уровня загруженности отделений интенсивной терапии из-за «дельты» страна переходит к растущей волне «омикрона». «И сейчас ждать, пока мы не будем уверены, что в Германии с этим тоже все плохо, в то время как мы уже наблюдаем это в соседних странах, было бы глупо», – сказал он.
По имеющейся информации немецкого общества поддержки больниц, уже сейчас ситуация складывается драматично, прежде всего, с нехваткой сестринского персонала. Пока остаются незанятыми 8 тыс. мест в отделениях интенсивной терапии и около 14 тыс. обычных коек. «Особенно во времена продолжающейся высокой загруженности – это очень тяжелая ситуация. У нас нет практически никаких резервов для того, чтобы компенсировать нехватку персонала», – сказал председатель общества Геральд Гасс.
По прогнозам экспертов, из-за высоких показаний заболеваемости нехватка персонала будет увеличиваться. Так, по их словам, в прошлом году уходило в среднем пять месяцев на то, чтобы нанять на освободившееся место нового квалифицированного специалиста сестринского персонала, для отделений интенсивной терапии – даже шесть месяцев.
В сложившейся ситуации нежелание министра здравоохранения Карла Лаутербаха выплачивать уже согласованные бонусы сестринскому персоналу вызывает резкую критику. «Это было бы тяжелой ошибкой выплатить бонусы только тем представителям сестринского персонала, которые ухаживали за пациентами с коронавирусом. Это ведет к расколу в рабочих коллективах. Потому что наряду с пациентами с коронавирусом в тщательном уходе в наших больницах также нуждаются люди с другими тяжелыми заболеваниями или пострадавшие при несчастных случаях», – подчеркнул председатель немецкого фонда защиты пациентов Ойген Бриш.
Напомним, в 2020 году ВОЗ предупредительно заявила о серьезной нехватке медсестер в мире. Сообщалось, что дефицит составлял по меньшей мере 5,9 млн кадров. Для предотвращения глобального дефицита кадров странам эксперты призвали увеличить количество выпускающихся медицинских сестер в среднем на 8% в год. При этом подчеркнули, что государства должны финансово обеспечивать ускорение подготовки медсестер и создание рабочих мест для них.
У кошек нашли потенциально похожую на коронавирус опасную инфекцию
Ученые из Университета Теннесси обнаружили свидетельство того, что в популяции домашних кошек в США может циркулировать вирус, схожий с SARS-CoV-2, следует из статьи на портале bioRxiv.
Так, в ходе исследования выяснилось, что в 70 процентах случаев у питомцев имелись антитела к рецептор-связывающему домену коронавируса, причем образцы брались еще до начала пандемии, передает РИА «Новости».
Авторы статьи объясняют это тем, что кошки могли контактировать с другим вирусом, чей S-белок схож с белком SARS-CoV-2, и это привело к образованию кросс-реактивных антител.
Таким образом, допускают исследователи, сейчас среди кошек циркулирует потенциально опасный вирус.
Ранее была подтверждена способность «омикрона» заражать мышей и крыс.
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Глава МИД Боливии заразился коронавирусом
Министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта перед вылетом из Аргентины, где участвовал в саммите глав МИД государств – членов Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), сдал положительный тест на коронавирус, сообщило боливийское внешнеполитическое ведомство.
«У министра Рохелио Майты был диагностирован COVID-19 после того, как он сдал ПЦР-тест перед вылетом из Буэнос-Айреса», – приводит текст сообщения МИД Боливии ТАСС.
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По имеющимся у внешнеполитического ведомства данным, министр иностранных дел южноамериканского государства соблюдает карантин, его состояние оценивается как стабильное. «У него легкие симптомы болезни», – отметило министерство.
На саммите глав и представителей МИД 32 стран СЕЛАК 6-7 января в Буэнос-Айресе также присутствовал президент Аргентины Альберто Фернандес. Как сообщила La Nacion, глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро самоизолировался после того, как узнал о положительном тесте своего коллеги, так как проводил с ним двустороннюю встречу.
Напомним, 4 января стало известно, что король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия получили положительный тест на COVID-19, несмотря на пройденную вакцинацию. Ранее в тот же день коронавирусом заразился президент Мавритании Мохамед ульд Газвани. Днем ранее COVID-19 выявили у президента Ботсваны Мокветси Масиси. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о получении положительного результата теста на COVID-19.
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Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
Новые штаммы COVID-19 возникают из-за заражения больных с иммунодефицитом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Медик пояснил, что в организме таких людей вирус мутирует в разы быстрее, чем у остальных.
«Если в норме мутация коронавируса может занять годы, то внутри больного с иммунодефицитом... В Кембридже был пациент с лимфомой, у него там нашли сотни мутаций. Около десяти лет потребовалось бы природе. Это инкубаторы новых вирусов. И омикрон так возник. И следующие вирусы будут среди больных с иммунодефицитом, которые заразятся», – передает РИА «Новости» слова Мясникова в эфире канала «Россия 1».
По его мнению, таких людей нужно прививать «тремя дозами и больше».
«Надо быть очень внимательным, привитым, потому что это уже не их личное дело», – отметил врач.
Мясников заключил, что больных с иммунодефицитом нужно вакцинировать чаще из-за сравнительно низкого эффекта прививки для таких пациентов.
Ранее финские ученые создали блокирующую коронавирус молекулу.
Попова: «Омикрон» зафиксирован в 13 регионах России
Случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы 13 регионах России, число заболевших за новогодние праздники выросло втрое, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
«Случаи [заражения омикрон-штаммом] зарегистрированы сегодня в 13 субъектах РФ, в первую очередь в Москве, Московской области. Также это Ростовская область, Пермский край, Санкт-Петербург, Мурманская, Ленинградская, Орловская, Оренбургская области, Республика Башкортостан, Ингушетия, Рязанская, Нижегородская области», – цитирует ТАСС Попову.
По ее словам, число случаев заражения штаммом «омикрон» в России за новогодние праздники выросло втрое, до 305.
«49 случаев – из двух очагов, которые мы зарегистрировали в двух студенческих общежитиях в регионах РФ. На сегодняшний день очаги закрыты, все выздоровели, вылечены, но количество пострадавших в каждом из очагов было достаточно большим», – заявила глава Роспотребнадзора.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о значительном числе заразившихся «омикроном» в Москве
По данным на 11 января за сутки в России выявлено 17 525 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 10,6 млн случаев заболевания.
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