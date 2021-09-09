В Госдуме сочли призыв Дерипаски сократить потребление не адресованным к россиянам

«Если те, кто ведет праздный образ жизни и купается в роскоши, откажутся от излишков потребления и направят свою энергию на социальные и благотворительные проекты, то в таком случае я готов этот призыв поддержать» – заявил газете ВЗГЛЯД замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. Так он прокомментировал призыв миллиардера Олега Дерипаски к самоограничению.

«Только по официальным данным, порядка пяти миллионов россиян получают зарплату на уровне прожиточного минимума, многие пенсионеры получают мизерную пенсию. На эти деньги после оплаты коммунальных услуг и приобретения необходимых лекарств можно позволить себе только воду и макароны», – посетовал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

На ваш взгляд Вы готовы ограничить собственное потребление ради экологического равновесия на планете? Готов сейчас

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Пусть другие себя ограничивают



«Многие россияне, особенно живущие в провинции, не могут позволить себе даже сбалансированно питаться, покупать качественную одежду и технику. О каком сокращении потребления может идти речь? Наоборот, многим гражданам для увеличения продолжительности жизни и повышения ее качества нужны дополнительные медикаменты, продукты, вещи и техника, то есть нужны дополнительные деньги», – перечислил Нилов.

При этом депутат солидарен с Дерипаской, если его призыв подразумевает самоограничение для сверхбогатых россиян. «Если те, кто ведет праздный образ жизни и купается в роскоши, откажутся от излишков потребления и направят свою энергию на социальные и благотворительные проекты, то в таком случае я готов этот призыв поддержать. Но большинству наших граждан его адресовать нельзя», – считает Нилов.

В четверг основатель компании «Базовый элемент», миллиардер Олег Дерипаска призвал мировое сообщество изменить форму потребления.

«Безусловно, нужно будет менять схему потребления, мы не можем столько потреблять, столько выбрасывать – нужно от чего-то отказываться. Об этом тоже никто не говорит. Все говорят о наращивании доходов, о стимулировании потребления. Но нужно от многих вещей отказываться – это единственный путь достижения равновесия», – заявил миллиардер. По его словам, миру следует двигаться в сторону «быстрой реализации новой энергетической стратегии, безусловно с атомной энергетикой во главе и умеренного потребления».

Ранее Дерипаска также заявлял, что глобальное потепление напрямую касается жителей арктических широт России, поэтому игнорировать эту проблему уже не получится.