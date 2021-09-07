Отец девятилетней студентки МГУ отверг обвинения в ссоре с одногруппниками

Отец Алисы Тепляковой, в девять лет поступивший в МГУ имени Ломоносова, Евгений сообщил, что ни он, ни его супруга не получали жалоб о нарушении ими учебного процесса.

Добавленный в чаты студентов факультета мужчина якобы грубил однокурсницам дочери, сообщали СМИ. В пресс-службе психологического факультета, где учится девочка, сообщали, что жалоб на Евгения со стороны однокурсников дочери не поступало.

«К нам сообщения о нарушении учебного процесса не поступали. Родители Алисы ни с кем не конфликтуют и законов не нарушают, как и сама Алиса, она учится», – пояснил сам Тепляков РИА «Новости».

Он пояснил, что пока его дочка учится, после чего родители планируют обратиться в учебную часть с вопросами о требовании к аттестациям, возможности ускоренного обучения и закрытия программы. «Объективно Алиса может идти в разы быстрее, студенты очень разные по уровню», – указал отец.

«Алиса учится. Она практически закончила читать «13 диалогов о психологии» Елены Соколовой, это такая 600-страничная книга мелким шрифтом, а в лекции по матанализу она неоднократно говорила, что ей легко, так как она все уже знает», – рассказал мужчина.

В беседе с 5-tv.ru Тепляков обвинил в скандале телеведущую Ксению Собчак. «Это Ксения Собчак. <...> Она, судя по всему, обиделась, потому что нас звали на передачу «Док-Ток» (программа с ведущими Собчак и Александром Гордоном – Прим. ВЗГЛЯД), нам предлагали 200 тыс. рублей, неоднократно на протяжении месяца пытались нас туда позвать, но мы не пошли, и, наверное, она на нас обиделась», – сказал он.

Мужчина добавил, что на следующий день после отказа от участия в передаче были опубликованы скриншоты переписки, где человек, представившийся им, и писавший под псевдонимом «Петр Иванова», грубит студентам.

«Буквально вчера говорили на эту тему, в очередной раз сказали, что мы не пойдем на вашу передачу <...> мы говорим нет, и сегодня появляется вот такой замечательный скриншот. Мне кажется, это связанные события», – предположил Тепляков.

Напомним, москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике.

Позже стало известно о ее намеренье поступить на психологический факультет МГУ, в вузе решили предоставить такую возможность в случае успешной сдачи вступительных испытаний. Их девочка прошла, однако общего количества баллов за экзамены не хватило, чтобы зачислиться на бюджетной основе, тогда отец юной абитуриентки заявил, что намерен оплачивать обучение.