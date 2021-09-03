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Конгрессмены осудили Байдена за отказ от санкций против «Северного потока – 2»
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Ряд конгрессменов США внесли в палату представителей конгресса резолюцию, в которой осуждаются решения президента Джо Байдена в сфере энергетической политики, включая отказ вводить санкции против трубопровода «Северный поток – 2», сообщил республиканец Боб Латта.
Как сообщается в резолюции, администрация Байдена ввела мораторий на аренду участков федеральных земель или вод для разработки запасов нефти и газа, но при этом призвала увеличить поставки сырой нефти из стран ОПЕК+ и отказалась вводить предусмотренные конгрессом санкции против «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».
Кроме того, политики осудили решение президента отменить строительство трубопровода Keystone XL на границе США и Канады. Политики призвали администрацию «отказаться от затратной энергетической повестки, которая угрожает энергетической безопасности Америки и делает страну более зависимой от иностранных источников энергии». Резолюцию внесли более 20 политиков из штатов, Огайо, Луизиана, Оклахома и Техас.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Тем временем в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2».
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Зеленский похвастался «большой победой» по «Северному потоку – 2»
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Глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы», заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, «США гарантируют введение санкций против «Северного потока – 2» в случае, если со стороны Москвы или «других сторон», связанных с газопроводом, «будут нарушены какие-то вещи» и возникнут «энергетические проблемы для Украины». Зеленский назвал это «большой победой», но отметил, что данный вопрос требует дальнейшего обсуждения, передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина 24».
Зеленский сказал, что на переговорах с Байденом в Вашингтоне «много раз звучало слово «Крым». В частности, США поддерживают «Крымскую платформу» и считают ее «очень мощной инициативой», заявил глава украинского государства. Также обсуждались «деоккупация Крыма» и «пленные».
Кроме того, по словам Зеленского, «говорили много о НАТО – о месте, роли, и где Украина в этом альянсе». США поддерживают «предложение членства в НАТО» для Украины, но «каким будет путь» украинский лидер рассказать не смог.
Также стороны «говорили о Донбассе», Зеленский предложил несколько форматов привлечения представителей США к вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. «США будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не проговаривал эти детали и не передавал», – сказал он, не уточнив, идет ли речь о привлечении США к «нормандскому формату». Он заявил: «Какой-то формат».
Как считает президент Украины, «встреча была в нормальной, продуктивной, не солнечной атмосфере постоянно». По его словам, состоялся «нормальный мужской разговор». Он не почувствовал негатива: «Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к команде моей <…> не было вообще, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова». Зеленский сказал, что «это приятно».
При этом он признался, что забыл обсудить с Байденом вопрос его возможного ответного визита на Украину. Однако Зеленский сообщил, что глава Минобороны США Ллойд Остин «обязательно приедет на Украину», передает РИА «Новости».
Напомним, президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
Эксперт назвал главный результат поездки Зеленского в США
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«Единственная большая победа Зеленского в ходе его визита в США – встреча с Байденом в Овальном кабинете. Других побед там не было», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее президент Украины после встречи с Джо Байденом похвастался «большой победой» по «Северному потоку – 2».
«Если вспомнить все заявления Зеленского в США, то они выглядят, мягко говоря, непоследовательно. Буквально за день до встречи с Байденом Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире», – отметил политолог и публицист Владимир Корнилов.
«Согласно этой логике, Зеленский должен радоваться очистке своей страны от зловредного и ужасного российского газа. Но на следующий день он потребовал от Байдена санкций против России, если после запуска «Северного потока – 2» объемы транзита топлива через Украину снизятся. То есть Зеленский умудряется делать взаимоисключающие заявления в ситуации, когда все решения по «Северному потоку – 2» ранее были приняты на уровне Байдена и Меркель. И называет это «большой победой», – констатировал Корнилов.
«Поэтому единственная большая победа, которой добился Зеленский – это личная встреча с Байденом в Овальном кабинете. Других побед из США он не привез. Более того, он просил выделить Украине 277 млрд долларов на «план трансформации страны», а в реальности получил 60 млн долларов военной помощи и еще какие-то скромные деньги «на развитие демократии». Поэтому личная встреча с Байденом – это единственный осязаемый результат его поездки в Вашингтон», – полагает эксперт.
Собеседник также указал на «забавную оговорку американского телеканала C-SPAN», который ошибочно назвал Зеленского «президентом Левински». «Насколько я понимаю, это была ошибка текстового редактора, поскольку на встрече президента Украины с главой Пентагона Остином был автоматический перевод, – уточнил он. – Но в общем-то это символичная оговорка. То, чем занимался Зеленский в Овальном кабинете, в некотором роде повторяет то, чем занималась Моника Левински с Биллом Клинтоном».
Ранее Владимир Зеленский заявил
, что Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Он назвал это «большой победой», но отметил, что данный вопрос требует дальнейшего обсуждения.
Также Зеленский сказал, что на переговорах с Байденом в Вашингтоне «много раз звучало слово «Крым». Кроме того, по его словам, США поддерживают «предложение членства в НАТО» для Украины, но «каким будет путь» украинский лидер рассказать не смог. Как считает президент Украины, «встреча была в нормальной, продуктивной, не солнечной атмосфере постоянно». По его словам, состоялся «нормальный мужской разговор».
Примечательно, что американский телеканал C-SPAN назвал президента Украины Владимира Зеленского «президентом Левински». Ошибка была обнаружена на сайте телеканала в подводке к видео со встречи Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне.
Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США.
Напомним, президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Зеленский приехал к Байдену с большим аппетитом.
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Названы сроки начала поставок газа по «Северному потоку – 2»
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Поставки первого газа по газопроводу «Северный поток – 2» на европейский рынок могут начаться уже в этом отопительном сезоне, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.
«Чтобы обеспечить надежное газоснабжение, мы с вами реализуем самые современные проекты. Один из таких проектов – это газопровод «Северный поток – 2». Хочу сразу отметить, что еще до конца этого года, в этот отопительный сезон, мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток – 2» на европейский рынок», – цитирует РИА «Новости» Миллера.
Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что газопровод «Северный поток – 2» – это экологический, а не политический или коммерческий проект.
В августе в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
Погребинский о «плане трансформации Украины» Зеленского: «Дурень думкою богатеет»
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Заявления президента Украины, прозвучавшие накануне его встречи с Байденом, не более чем пиар. Зеленскому просто хочется возвыситься в собственных глазах. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал проект «трансформации Украины» на 277 млрд долларов, презентованный Владимиром Зеленским в США.
«Поведение президента Украины в ходе визита в США можно охарактеризовать пословицей «дурень думкою богатеет». Смысл ее сводится к тому, что глупый человек богатеет только розовыми мечтами, – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. – То, что Зеленский представил «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов, что в несколько раз превышает ВВП страны, относится к этой серии, поскольку все, что можно было испортить в стране, он уже испортил. Мечты Зеленского о кредитах, международных заимствованиях и инвестициях в экономику страны выглядят абсолютно нереалистично».
Эксперт добавил, что, «несмотря на уже принятые решения США и Германии по «Северному потоку – 2», Зеленский, видимо, все еще надеется зарубить этот проект, чтобы «самый грязный в мире», как он выразился, российский газ по-прежнему шел через украинскую трубу в Европу».
«Безусловно, это «логичный» ход для человека, который чудом оказался в кресле президента Украины и до сих пор не приблизился к формату адекватного руководителя», – иронизирует Погребинский.
Что касается уже подписанного в Вашингтоне рамочного соглашения о военном сотрудничестве, то, по мнению политолога, «в нем нет ничего нового». «Обмен разведданными, как и тренировки, совместные маневры, происходили и ранее. А 60 млн долларов военной помощи, которые США пообещали Киеву, выглядят довольно смешно на фоне того, как много денег они, к примеру, выделяли армии Афганистана, – а в итоге американская бронетехника оказалась в руках у талибов», – пояснил эксперт.
Так же смешно, по словам Погребинского, выглядит и обещание Вашингтона предоставить Украине новые комплексы «Джавелин». «Это оружие предназначено для защиты от танковых атак. Я не могу себе представить, чтобы сейчас нашелся повод для применения этого оружия в зоне конфликта», – полагает он.
«Сегодня вопрос военного конфликта решается с помощью гиперзвукового ракетного оружия, против которого нет защиты даже у американцев. Поэтому ничего радикального для укрепления боеспособности Украины в противостоянии с Россией США не сделали. Да и не сделают», – уверен Погребинский.
Политолог не удивлен тому, что Байден отказался от общей пресс-конференции с Зеленским. «Возможно, Байден пытается уклониться от неудобных вопросов по Афганистану. Но, скорее всего, ему просто нечего сказать по итогам переговоров, кроме общих слов о поддержке территориальной целостности Украины и прочей «обязательной программы», – предполагает Погребинский.
При этом эксперт не исключает, что у Байдена заготовлен план требований, которые он озвучит лично Зеленскому. «В частности, речь может идти о переменах в интересах США в отношении непризнанных республик Донбасса, а также России. Говорить обо всем этом публично нехорошо, дабы лишний раз не давать повода обвинять Киев в том, что он остается под полным управлением Вашингтона», – резюмировал Погребинский.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где в среду встретится с президентом США Джо Байденом. При этом Байден отказался от проведения пресс-конференции вместе с Зеленским.
В рамках визита Зеленский презентовал в Вашингтоне план трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.
Также Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги, призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа, договорился с Вашингтоном о военном сотрудничестве и противодействии России, сообщил о меморандуме по достройке Хмельницкой АЭС с помощью американской компании, назвал российский газ «самым грязным в мире» и рассмешил пользователей соцсетей своими фотографиями.
Глава МИД России Сергей Лавров высмеял заявления о «самом грязном российском газе». Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, напомнив, что визит к тому же дважды переносили.
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В Газпроме определили объемы увеличения поставок газа в Европу
Поставки газа от Газпрома в Европу в 2021 году возрастут на 6 млрд кубометров, сообщил начальник департамента газового холдинга Александр Иванников.
Общий объем поставок составит 183 млрд кубометров, цитирует Иванникова ТАСС.
Он добавил, что Газпром не ожидает серьезного влияния на объемы экспорта газа после запуска «Северного потока – 2».
В понедельник стоимость газа Европе в ходе торгов ускорила рост и достигла рекордных 610 долларов за 1 тыс. кубометров.
В прошлую пятницу в Газпроме заявляли о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщил, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
Эксперт заявил об абсурдной позиции Украины по транзиту газа в Европу
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«Европейцы не пойдут на подписание прямых газовых контрактов о транзите с Украиной, потому что она непредсказуемый игрок. Это абсурд», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил о том, что «лучшая гарантия транзита газа – не контракт с Газпромом, а контракты с европейскими компаниями».
«Витренко намекает на перенос точки приемки газа на российско-украинскую границу. В таком случае европейские компании за какие-то деньги купят газ у Газпрома, он дойдет до украинской границы, а затем уже Украина будет подписывать контракт не с Газпромом, а с европейскими компаниями на поставки газа», – предположил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Однако европейцы никогда не пойдут на подписание таких контрактов с Украиной. Они прекрасно понимают, что газотранспортная система Украины довольно старая, их трубам по 30-40 лет, а Киев – непредсказуемый игрок, постоянно завышающий тарифы и политизирующий вопрос транзита. По сути, Украина токсична для бизнеса», – указал эксперт.
«Поэтому вряд ли кто-то из европейских компаний захочет заниматься подобного рода транзитом газа через Украину. Ни одна здравомыслящая компания в Европе на это не пойдет. Более того, идея Витренко звучит как бред на фоне заявления Зеленского о том, что российский газ – «самый грязный в мире». И практически сразу после этого Витренко рассуждает о транзите нашего газа. Это абсурд», – констатировал Юшков.
«В целом же смысл подобных заявлений сводится к тому, чтобы лишний раз представить Россию как сторону, не готовую идти на диалог с Украиной по газовому вопросу, а Газпром – неконструктивным партнером. Их основная задача – показать, что Россия использует газ в качестве энергетического оружия, а значит, Европа должна ввести санкции против «Северного потока – 2», – заключил эксперт.
Ранее глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что самая лучшая гарантия сохранения транзита газа через украинскую территорию – это не новый контракт с Газпромом, а контракты с европейскими компаниями.
Поэтому Киев ждет «переговоры, которые должны организовать немцы». На переговорах украинская сторона «будет с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину». «Это то, что нам нужно», – сказал глава Нафтогаза.
При этом он подчеркнул, что Киеву нужны «не бумаги какие-то, подписанные европейскими политиками», а «контракты с европейскими компаниями на транзит». «А вот если таких контрактов не будет, если Газпром будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, вот тогда должны быть санкции», – сказал Витренко.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы».
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Европейский бизнес выступил против санкций по «Северному потоку – 2»
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в России выступает против экстерриториального применения санкций в отношении «Северного потока – 2», Европа должна сама определять стратегию по энергетической безопасности, заявил глава объединения в России Тадзио Шиллинг на полях ВЭФ.
«Что касается такого вопроса, как компромисс относительно «Северного потока – 2», – мы всегда были сторонниками такой позиции, что мы против применения санкций и против экстерриториального применения санкций», – сказал Шиллинг, передает РИА «Новости».
По его словам, «Европа сама должна решать свою стратегию по энергетической безопасности и что коммерческие проекты не должны санкционироваться со стороны третьих сторон».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы».
В августе в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
Власти начали изучать просьбу Роснефти о поставке газа в Европу
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Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что Роснефть обратилась в правительство с просьбой дать ей возможность поставлять газ в Европу по «Северному потоку – 2», этот вопрос изучается.
Новак подтвердил, что есть поручение президента рассмотреть этот вопрос, и оно отрабатывается. «Такое обращение есть. В настоящий момент ожидаем мнение наших министерств, которые отрабатывают обращение, и потом (вопрос) будет обсуждаться в правительстве», – сказал вице-премьер, передает «Интерфакс».
Он не стал комментировать, позволит ли такой шаг снять ограничения на использование газопровода «Северный поток – 2» в рамках европейского законодательства. «На сегодняшний день наше законодательство сформировано таким образом, что у нас единый экспортер в России. Все, что касается других вопросов, требует рассмотрения», – сказал Новак.
Ранее СМИ сообщали, что в середине августа глава Роснефти Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с Газпромом. В письме не содержалось однозначных указаний на то, по какому маршруту Роснефть хотела бы экспортировать газ. В то же время там указывалось, что поставки «будут способствовать снятию ограничений» со стороны антимонопольного законодательства ЕС в отношении допустимой загрузки газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», а также Opal (продолжение «Северного потока – 1»).
Причиной задержки назначения посла США на Украине стал «Северный поток – 2»
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США все еще не назначили посла на Украине из-за газопровода «Северный поток – 2», заявил посол США на Украине в 2003–2006 годах Джон Хербст в ходе онлайн-дискуссии на Киевском форуме.
Он рассказал, что с приходом к власти в США новой администрации «нужно много времени, чтобы утвердить послов разных стран». Одной из причин задержки назначения посла на Украине он назвал газопровод «Северный поток – 2», который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря, передает издание «Гордон».
«Я согласен с Украиной, как и большинство людей в Конгрессе США, что решение президента Джо Байдена по «Северному потоку – 2» было катастрофой для Соединенных Штатов и для Европы тоже. В ответ на это сенатор [Тед] Круз заблокировал назначения послов во многие страны, поэтому не удалось быстро назначить американского посла на Украине. Это важно знать во избежание слухов, почему так долго нет американского посла», – сказал Хербст.
Сейчас временным поверенным в делах США на Украине является Кристина Квин, которая оказалась на первом месте в рейтинге самых влиятельных женщин Украины. На своем посту Квин находится с января 2020 года. До этого на должности временного поверенного в делах США на Украине с июня 2019 года был Уильям Тейлор, назвавший свое пребывание в Киеве «невероятным».
В мае 2019 года сообщалось, что Госдепартамент Соединенных Штатов решил направить на Украину временного поверенного, который будет руководить американским посольством в этой стране вплоть до президентских выборов в США в 2020 году.
Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что вхождение Украины в Североатлантический альянс должно стать гарантией стране после запуска «Северного потока – 2».
Байден объявил о завершении эры силового переустройства других стран
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Уход США из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в обращении к нации.
«Решение об Афганистане – не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Президент США Джо Байден назвал эвакуацию из Афганистана «чрезвычайно успешной». По его словам, Соединенные Штаты вывезли из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
До прихода талибов Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. В администрации Байдена собирались растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
После перехода Афганистана в руки талибов среди жителей страны, сотрудничавших с американцами, началась паника, в воздушной гавани Кабула возникла давка. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» при эвакуации из аэропорта Кабула. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос талибы возложили на США.
В этих условиях президент США Джо Байден допустил, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту из республики не удастся эвакуировать всех американцев. Однако движение «Талибан» (запрещено в России) пригрозило применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. 24 августа талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». После этого Госдепартамент США пообещал передать аэропорт Кабула «афганскому народу» 31 августа.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Байден отказался от пресс-конференции после встречи с Зеленским
Президент США Джо Байден примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Овальном офисе, но совместной пресс-конференции по итогам встречи в расписании американского лидера нет, сообщил Белый дом.
Как говорится в расписании Байдена на предстоящий день, президент США примет Зеленского в Овальном кабинете, встреча «подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму», а также сотрудничество в сфере энергетики и поддержку реформ на Украине.
Следом за этим в расписании Байдена идет еженедельный экономический брифинг, передает РИА «Новости».
Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, который во вторник прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
Зеленский начал встречу с Байденом с обсуждения «Северного потока – 2»
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Президент Украины Владимир Зеленский в начале встречи со своим американским коллегой Джо Байденом упомянул «Северный поток – 2», а также другие вопросы, в том числе восстановление экономики, сообщила пресс-службе Белого дома.
В свою очередь Байден пообещал, что обсудит с Зеленским поддержку реформ на Украине со стороны США, а также диверсификацию энергетического сектора Украины, передает ТАСС.
«Начинаем важные переговоры с Джо Байденом. На повестке дня – безопасность, в том числе энергетическая, обновление стратегического партнерства. Спасибо президенту США за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в противодействии агрессии РФ. Вместе двигаться будем вперед по пути интеграции в ЕС и НАТО», – написал перед встречей Зеленский в Twitter.
Пресс-служба офиса президента Украины сообщила в Telegram, что «перед переговорами главы государств сделают короткие заявления для СМИ, после этого состоятся переговоры в расширенном формате, а также лицом к лицу».
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где он встретится с президентом США Джо Байденом. При этом Байден отказался от проведения пресс-конференции вместе с Зеленским.
В рамках визита Зеленский презентовал в Вашингтоне план трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.
Также Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги, призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа, договорился с Вашингтоном о военном сотрудничестве и противодействии России, сообщил о меморандуме по достройке Хмельницкой АЭС с помощью американской компании, назвал российский газ «самым грязным в мире» и рассмешил пользователей соцсетей своими фотографиями.
Глава МИД России Сергей Лавров высмеял заявления о «самом грязном российском газе». Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, напомнив, что визит к тому же дважды переносили.
Пушков посоветовал Киеву порадоваться строительству «Северного потока – 2»
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Киев, стремящийся разорвать связи с Россией, должен приветствовать строительство газопровода «Северный поток – 2», поскольку он «не угрожает национальной безопасности» Украины, считает сенатор Алексей Пушков.
«Уже сами не понимают, что несут. То кричат, что обеднеют на 6 млрд, когда заработает «Северный поток – 2». То вдруг речь для них идет не о деньгах, то есть 6 млрд вроде как не нужны. То обличают российский газ как «самый грязный в мире», но при этом требуют сохранить транзит этого самого якобы грязного газа через Украину. То заявляют, что российский газ Украине не нужен, то покупают его же по реверсу из стран Восточной Европы. А теперь и нацбезопасность Украины приплели, которая тут вообще ни при чем», – написал Пушков в Telegram.
Он указал, что по логике нынешних киевских властей, чем меньше связей будет у Украины с Россией, тем меньше будет угроз для национальной безопасности. При этом российский трубопровод, «идущий на безопасном от Украины расстоянии» по дну Балтийского моря, полностью отвечает этим пожеланиям, отметил он.
«Так что пусть в Киеве не сражаются против «Северного потока – 2», а радостно приветствуют его. Никаких связей с Россией! В Киеве ведь этого добивались? Пожалуйста», – заключил Пушков.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы».
В августе в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
Миллер заявил о скором завершении строительства «Северного потока – 2»
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Завершения строительства газопровода «Северный поток – 2» осталось ждать совсем недолго, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме.
«Совсем недолго», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, когда можно ожидать хороших новостей о завершении строительства.
Ранее Миллер заявил, что поставки первого газа по газопроводу «Северный поток – 2» на европейский рынок могут начаться уже в этом отопительном сезоне.
Тем временем президент России Владимир Путин, открывая в пятницу по видеосвязи логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров в районе Владивостока, отметил, что Газпром развивается очень успешно по разным направлениям.
«Компания развивается очень успешно по самым разным направлениям. Дело не только в объемах добычи и продажи на внутренний рынок самого газа, на внешний рынок. (Газпром) демонстрирует рекордные по этим показателям важнейшим результаты», – сказал глава государства.
В августе в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
На Украине решили обсудить с США остановку «Северного потока – 2»
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Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил мнение, что строительство газопровода «Северный поток – 2» все еще можно остановить.
«Даже несмотря на то, что он (проект «Северный поток – 2») может быть, я не знаю, на 99% завершен, мы по-прежнему считаем, что его можно и нужно остановить... И со своей стороны мы будем обсуждать, что США могут сделать в этом отношении, например, санкции США против Nord Stream AG», –заявил Витренко Reuters, передает РИА «Новости».
Ранее глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко говорил, что Киев будет «очень громко» просить США ввести санкции против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон для встречм с президентом США Джо Байденом. На встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире» якобы из-за выбросов метана при добыче и транспортировке.
В прошлую пятницу в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
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