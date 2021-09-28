Кремль анонсировал подписание соглашений на форуме с участием Путина и Токаева В Кремле объяснили выбор «красивой переводчицы» на встречу Путина и Трампа 28 сентября 2021, 20:02

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин не участвует в выборе переводчиков для переговоров, этим вопросом занимается российский МИД, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал утверждение, что Путин в 2019 году якобы специально выбрал красивую переводчицу для переговоров с действующим тогда президентом США Дональдом Трампом. «Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Источник в МИД России заявил, что теперь ведомство знает, о чем думают члены американской делегации на переговорах, если они обращают внимание на внешность переводчицы российского президента. «Теперь мы знаем, о чем думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США», – сказал он. О переводчице на переговорах Трампа и Путина написала в своей книге бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм. Она указала, что экс-советник Трампа Фиона Хилл считала, что президент России специально выбрал для переговоров с президентом США в Японии «привлекательную брюнетку», чтобы отвлечь американского коллегу. Ранее племянница Трампа психолог Мэри Трамп написала книгу «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире».

От Байдена потребовали объяснений планов использования военных баз России 28 сентября 2021, 08:22

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии, сообщает пресс-служба одного из авторов письма, сенатора Джима Инхофа. Авторами письма выступили члены комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и Майк Роджерс, председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш и член сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф. Авторы обращения выразили глубокую обеспокоенность тем, что Белый дом ведет переговоры о доступе к российским базам, и самой возможностью военного сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом, передает РИА «Новости». По мнению законодателей, сотрудничество с Москвой не будет способствовать достижению целей США по борьбе с терроризмом и не создаст пути к «стабильным и предсказуемым» отношениям с Россией, которых, как утверждает администрация Байдена, она хочет. Более того, авторы обращения заявили, что военное сотрудничество США и России запрещено американским законодательством. Они также потребовали от администрации Байдена немедленного информирования о таких планах. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. Путин анонсировал повышение пенсий 28 сентября 2021, 15:14

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Повышение пенсий в России продолжится, средства на индексацию заложены в проект федерального бюджета, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет», – сказал глава государства, передает ТАСС. Президент отметил также необходимость при подготовке бюджета на будущую трехлетку по возможности запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми. В том числе, по его словам, речь может идти о единовременных выплатах семьям, в которых растут школьники, «а также всем российским пенсионерам, военнослужащим, курсантам, сотрудникам правоохранительных органов». «Подчеркну, что такая адресная поддержка именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан», – заверил Путин. На прошлой неделе Путин заявил, что необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. В то же время Путин заявил, что российская экономика восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной. В генконсульстве России в Хьюстоне возникла угроза сокращения штата до двух человек 27 сентября 2021, 21:50

Фото: Borna Filic/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Вашингтон следует политике «визового сдерживания», в отношении российских дипломатов, если ситуация никак не изменится, к концу года штат генконсульства России в Хьюстоне сократится до двух человек, рассказал глава российской дипмиссии в этом городе Александр Захаров. «Американцы продолжают вести политику «визового сдерживания», не выдавая готовым кандидатам визы. И если раньше отдельные так называемые «визовые размены» осуществлялись, то в последнее время положение дел застопорилось», – рассказал он РИА «Новости». По его словам, «если ситуация не изменится, то к концу этого года в Генконсульстве останется лишь два дипломата: ваш покорный слуга и заместитель – консул-советник». Захаров подчеркнул, что «это менее четверти от предусмотренной численности». Дипломат пояснил, что в обязанности генконсульства, в ведомство которого входят 13 штатов Юга и Среднего Запада США, где проживают десятки тысяч россиян, входят как все консульские действия вроде подписания и оформления документов, посещения лиц, находящихся под арестом или в заключении, так и политическая составляющая – продвижение интересов России, развитие двусторонних экономических, культурных, образовательных и прочих связей, информационно-разъяснительная работа. «Уместно было бы напомнить и о том, что после закрытия по требованию американской стороны Генконсульств России в Сан-Франциско и Сиэтле основная нагрузка по обслуживанию соотечественников, проживающих на западном побережье США, также легла на Хьюстон», – напомнил дипломат. По словам Захарова, США продолжают вводить новые ограничения на комплектацию российских дипмиссий. «Из относительно недавних «нововведений» – ограничение сроков командировок сотрудников российских загранучреждений в США тремя годами», – сообщил он, а также добавил, что с отъездом сотрудников, трехлетний срок работы которых в США завершается, новые дипломаты не получают визу для приезда на работу в генконсульство. «Создается впечатление, что нормальная, полноформатная работа дипломатических представительств и консульских учреждений нужна только российской стороне. Все исходящие из Москвы конструктивные предложения бесследно исчезают в бюрократических препонах американских ведомств. Причем мы не выдвигаем каких-либо необоснованных, завышенных требований – речь идет о равноправном, уважительном отношении друг к другу, разумной трактовке положений международных нормативных актов, регулирующих сферу дипломатии», – отметил Захаров. Если ситуация не изменится, то, по словам дипломата, им с заместителем придется «вспомнить молодые годы и с разрешения Москвы, как это говорится на нашем профессиональном жаргоне, самим «сесть на окно» – вести прием граждан, оформлять доверенности, печатать паспорта и визы, отвечать на письма и так далее». «Увы, но в этой ситуации нам не останется другого выбора, как сократить прием», – сказал он, предупредив, что не исключено увеличение продолжительности рассмотрения обращений. Ранее стало известно, что в связи с тем, что США «не выдают визы», численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился «фактически в три раза». Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества. США создали группу эсминцев для противодействия России в Атлантике 28 сентября 2021, 07:25

Фото: Mc2 Kaleb J. Sarten/

Planetpix/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Военно-морские силы США создали новую оперативную группу эсминцев, которая может быть быстро развернута в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам, говорится в статье, опубликованной на информационном портале Института ВМС США. Группа эсминцев получила название Greyhound («Борзая»). В ее состав первоначально войдут эсминцы «Дональд Кук» (Donald Cook) и «Томас Хаднер» (Thomas Hudner). В январе 2022 года к ней также присоединится эсминец «Салливанс» (Sullivans), а еще позднее –«Коул» (Cole) и «Грейвли» (Gravely), в то время как «Дональд Кук» отправится на техобслуживание. Оперативная группа будет базироваться на базах ВМС США Мэйпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии. По словам Маклейна, она будет находиться в полной боевой готовности к июню 2022 года, передает ТАСС. «Корабли будут готовы выполнять целый спектр задач, в том числе отслеживать подводную активность России в Атлантике и защищать территории нашей страны с моря», – приводятся в материале слова командующего надводными силами ВМС США в Атлантике контр-адмирала Брендана Маклейна. Напомним, 9 сентября стало известно, что Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами», которые могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. В июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. В декабре 2020 года американский министр ВМС Кеннет Брейтвейт сообщил, что Соединенные Штаты переименуют Командование сил флота в Атлантический флот США, переориентировав его на противостояние Военно-морскому флоту (ВМФ) России в регионе. После этого эксперт спрогнозировал новую фазу противостояния России и США в Атлантике. Путин призвал «вытащить людей из трущоб» 28 сентября 2021, 14:54

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Новая программа расселения аварийного жилья должна быть запущена в России уже в 2022 году, чтобы «вытащить людей из трущоб», заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года», – подчеркнул он, передает ТАСС. По словам Путина, граждане, живущие в таких домах, должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года. «Прошу учесть это в проекте бюджета», – распорядился президент. Как считает глава государства, создание современной, комфортной среды для жизни граждан – это важная задача. «И здесь в части развития городов и поселков мы также ставим перед собой большие цели. Прежде всего имею в виду ускорение действующей программы расселения аварийного жилья», – указал он. Также президент заявил, что российские власти могут ввести дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего – для семей с детьми. На прошлой неделе Путин заявил, что необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. В то же время Путин заявил, что российская экономика восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной. Путин анонсировал повышение темпов индексации зарплат военным 28 сентября 2021, 15:05 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин заявил, что темпы индексации зарплат военных и сотрудников правоохранительных органов будут повышены на 5%. «В 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на 5 процентов дополнительно», – передает его слова РИА «Новости». Кроме того, будет увеличено денежное довольствие сотрудников правоохранительных органов – МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других: в ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по 9% в год. Путин пояснил, что таким образом будет сокращен разрыв в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны, который образовался в последние годы. Ранее Путин заявил главе Минобороны Сергею Шойгу, что доходы российских военных должны регулярно повышаться в соответствии с экономической ситуацией в стране. США захотели использовать российские военные базы в Центральной Азии 28 сентября 2021, 07:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли на прошлой неделе обсуждал с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым возможность использования американскими войсками российских баз в Центральной Азии, сообщили источники The Wall Street Journal. По имеющимся у издания сведениям, дискуссия по поводу российских баз вызвана тем, что администрация Джо Байдена после стремительного вывода войск из Афганистана ищет новые возможности для отслеживания и реагирования на террористические угрозы в этой стране. Как утверждает издание, Герасимов не дал каких-либо обещаний Милли, передает РИА «Новости». Издание также напоминает, что Конгресс США еще несколько лет назад запретил Пентагону какое-либо тесное сотрудничество с российским Минобороны. Напомним, 22 сентября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли провели переговоры в финском городе Хельсинки. Путин поручил обновить систему преподавания истории в школах 27 сентября 2021, 21:12 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин по итогам встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» поручил кабмину организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования, сообщает пресс-служба Кремля. «Организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования», – говорится на сайте Кремля. «Доклад – до 1 декабря 2021 года, далее – ежегодно», – уточнили в пресс-службе. Для проработки вопроса поручено предусмотреть сочетание урочной и внеурочной деятельности, в том числе с использованием ресурсов организаций культуры и искусства. Кроме этого, при обновлении системы преподавания истории необходимо учесть расширение применения интерактивных и мультимедийных форм представления исторической информации. Также в поручении внимание обращается на необходимость развивать у учащихся навыки работы с архивами и иными историческими источниками, в том числе привлекая школьников к поисковой и исследовательской деятельности. Поручение адресовано правительству с привлечением Российской академии наук, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, общества «Знание», ведущих университетов и заинтересованных научных организаций, организации «Российское движение школьников» и во взаимодействии с межведомственной комиссией по историческому просвещению. Ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил руководству российских школ сократить количество контрольных и проверочных работ для обеспечения «обоснованного режима контроля знаний». Кроме того, Путин поручил правительству, начиная с 2022 года создать телевизионное шоу «Учитель года» и предусмотреть его финансирование. Песков напомнил слова Путина об условиях транзита газа через Украину 28 сентября 2021, 13:55 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин говорил о готовности России поставлять газ через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент Путин говорил о готовности после 2024 года продолжать транзит через Украину в случае, если на это будут соответствующие экономически выгодные и экономически целесообразные условия», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Он также указал, что заключенный между Россией и Венгрией газовый контракт не нарушает чьи-либо права и международные нормы, а потому вряд ли кто-то, включая Украину, может вмешиваться в эти торгово-экономические связи. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России. Путин поручил сократить число контрольных работ в школах 27 сентября 2021, 20:27 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил руководству российских школ сократить количество контрольных и проверочных работ для обеспечения «обоснованного режима контроля знаний», сообщает пресс-служба Кремля. «Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования», – говорится на сайте Кремля. Поручение адресовано Рособрнадзору совместно с Минпросвещения России и региональными властями. Ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания Президиума Государственного Совета России поручил правительству, начиная с 2022 года создать телевизионное шоу «Учитель года» и предусмотреть его финансирование. Посольство России в США отреагировало на слухи о запрете на въезд для привитых «Спутником» 28 сентября 2021, 08:39 Текст: Алина Назарова

Российское посольство в США оценило сообщения о том, что американские власти могут отказать во въезде в страну вакцинированным российским препаратом «Спутник V». «Посольство ориентируется на решения официальных властей США по тому или иному вопросу. Насколько нам известно, упомянутое постановление по въезду привитых «Спутником V» не принималось. Утечки в СМИ мы не комментируем», – приводит комментарий посольства РБК. Ранее газета The Washington Post сообщила, что власти США с ноября могут отказать во въезде иностранцам, привитым российским препаратом. По данным издания, граждане других стран, желающие попасть в Соединенные Штаты, должны быть вакцинированы препаратами, одобренными либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передает РИА «Новости». «Спутник V» одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. К настоящему моменту «Спутник V» еще не получил одобрение ВОЗ. США раскрыли планы по использованию российских баз в Центральной Азии 28 сентября 2021, 14:06 Текст: Елена Мирошниченко

Конкретных планов по использованию российских баз в Центральной Азии у США пока нет, сообщил посол США в Казахстане Уильям Мозер на пресс-конференции, посвященной завершению его дипмиссии в республике. «Пока у нас нет конкретных планов об этом», – приводит его слова РИА «Новости». Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. После этого американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии. В США завели дело на адвоката, заявившего о вмешательстве Пригожина в выборы 28 сентября 2021, 13:25 Текст: Алина Назарова

В США завели дело на адвоката Майкла Сассмана, работавшего на Хиллари Клинтон и передавшего ФБР ложные данные о вмешательстве России в президентские выборы, среди материалов дела – фальшивое досье, положенное в основу обвинений против Евгения Пригожина, сообщает принадлежащая бизнесмену компания «Конкорд». Как указали в компании, более трех месяцев назад Пригожин направил заявление в адрес Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) при Казначействе США с требованием отменить все санкционные ограничения и раскрыть «доказательства», на основании которых он был включен в этот список. Подчеркивается, что на данный момент ответ от OFAC не поступил, в связи с этим бизнесмен и его юристы готовят допзаявление. Отмечается, что «вероятно, дело будет доведено до открытого суда», сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе также рассказали, что по инициативе спецпрокурора США Джона Дарема, назначенного для расследования так называемого «Рашагейта» (предвыборного сотрудничества между Дональдом Трампом и России), было заведено уголовное дело против адвоката Майкла Сассмана. Отмечается, что, согласно предъявленному обвинению, осенью 2016 года, тайно представляя интересы избирательной кампании Клинтон, он передал агентам ФБР ложные материалы о якобы российском вмешательстве в выборы президента США. «Более того, в обвинительном заключении есть много интересных фактов, касающихся консалтинговой фирмы Fusion GPS и фальшивого "досье", созданного экс-сотрудником MI-6 Кристофером Стилом, которые были в свое время также положены и в основу обвинения против Евгения Викторовича во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году», – отметили в компании. Подчеркивается, что это подтверждает как незаконность предъявленного Пригожину обвинения во вмешательстве в эти выборы, так и незаконность санкций. «Евгений Викторович продолжит бороться за правду, несмотря на явное нежелание властей США соблюдать собственные законы и правила», – добавили в «Конкорде». Ранее миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Вашингтон через десятилетие выяснит, что российские хакеры все-таки не замешаны в итогах американских выборов. Россия не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в президентские выборы в США 2016 года. ФБР в 2016-2017 годах при президенте-демократе Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. Однако сговора с командой Трампа Мюллер не обнаружил. Песков оставил без ответа вопрос о желании США использовать российские базы 28 сентября 2021, 13:02 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о желании США использовать российские базы в Центральной Азии после ухода из Афганистана. «Я оставлю без ответа ваш вопрос», - сказал он, передает РИА «Новости». Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. После этого американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии. Кремль анонсировал подписание соглашений на форуме с участием Путина и Токаева 28 сентября 2021, 15:15 Текст: Елена Мирошниченко

В рамках форума с участием президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в четверг планируется подписание межведомственных и межрегиональных соглашений, сообщает пресс-служба Кремля. «30 сентября президент России Владимир Путин совместно с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым примет в формате видеоконференции участие в пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана... В рамках Форума пройдет заседание российско-казахстанского Делового совета. Планируется подписание межведомственных и межрегиональных соглашений», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Сообщается, что темой мероприятия станет «Сотрудничество в области экологии и зеленого роста», в мероприятии примут участие руководители ключевых министерств, главы ряда субъектов России и областей Казахстана. Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что президенты России и Казахстана примут участие в форуме межрегионального сотрудничества обеих стран.