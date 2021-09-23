Минпормторг анонсировал строительство завода электрокаров «Кама-1»

«КамАЗ» обсуждает запуск нового завода в России по производству легковых электромобилей «Кама-1», сообщил замглавы Минпромторга Александр Морозов.

«У «КамАЗа» уже есть опыт производства электробусов, и они обсуждают запуск завода в 2024-2025 году. Надо сказать, что сегодня Москва является главным интересантом и драйвером этого процесса», – передает РИА «Новости» слова замминистра.

При этом он уточнил, что речь идет о заводе специально под «Каму-1». «Размерность маленькой машины и большого «Камаза» слишком отличается. В ближайшее время мы будем с интересом следить за новостями от компании, они сейчас ждут решения акционеров и будут определяться с площадкой. Думаю, это будет небольшой завод, производство электромобилей – очень компактная история», – пояснил Морозов.

По его словам, новые заводы по производству компонентов для электрокаров и машин на водороде начнут строиться в России к 2024 году.

«Появится завод по производству топливных элементов, завод по производству силовой электроники, завод по производству аккумуляторных ячеек. Это то, что у нас в настоящий момент отсутствует. ... К 2024 году мы должны заключить специальные инвестиционные контракты с инвесторами. Это значит, что заводы начнут строиться, частные инвесторы примут на себя соответствующие обязательства перед лицом государства», – отметил он.

Морозов пояснил, что сейчас к выпуску готовится важный для отрасли документ – о реализации программы развития компонентов. В нем будут сформулированы правила господдержки для частных компаний, инвестирующих в создание заводов по производству высокотехнологичных компонентов.

Кроме того, интерес высказывают и компании с госучастием. В частности, «Росатом» видит себя инвестором производства водородных топливных элементов и аккумуляторных батарей, «Газпром» – инвестором производства очистки водорода, нефтяные компании – производства водорода.

В целом, по словам замминистра, развитию этих инновационных отраслей в стране будет способствовать ранее утвержденная концепция развития электротранспорта в России до 2030 года.

«Я думаю, что быстрее всех на рынок выйдет проект из Липецка («Моторинвест» – прим. ВЗГЛЯД). За ним по пятам будет бежать Zetta (при условии привлечения дополнительных инвестиций в проект). Потом, я думаю, будет «Кама». И все это в ближайшие два-три года», – сказал Морозов, отвечая на вопрос о производстве электрокаров в стране.

«Я надеюсь, что липецкая компания («Моторинвест») подпишет с нами специальный инвестиционный контракт о производстве электромобилей на своем заводе полного цикла, который уже построен», – добавил замминистра.

Напомним, в декабре 2020 года совместную разработку Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого и ПАО «КамАЗ», первый российский серийный трехдверный малогабаритный городской электромобиль «Кама-1» представили на открытии выставки Вузпромэкспо.

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