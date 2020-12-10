Российский электромобиль сделали привлекательнее Tesla

Россия вливается в новый мировой тренд. На рынок выходит отечественный электрический автомобиль, который по своим габаритам напоминает «Оку». Пленить покупателя планируется ценой – российский электрокар «Кама-1» будет стоить почти в три раза дешевле, чем самая бюджетная модель Tesla. Поможет ли это ее продажам?

В Москве состоялась презентация электромобиля, разработанного «КамАЗом» совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Автомобиль получил рабочее название «Кама-1». Это трехдверный четырехместный компактный кроссовер, который имеет интеллектуальную систему помощи водителю ADAS уровня 3. По габаритам он лишь слегка превосходит «Оку» (3,4 метра в длину; 1,7 метра в ширину; 1,6 метра в высоту).

По данным «КамАЗа», электромобиль оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 33 кВт·ч и электродвигателем мощностью 80 кВт, что позволяет развить скорость до 150 км/ч и проехать до 250 км без подзарядки. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме – 6 часов, в ускоренном – 20 минут. Разгон до 100 км/ч – за 6,7 секунд.

Любопытно, что накладки крыльев, порогов и юбки бамперов выполнены в качестве отдельных элементов, чтобы их было легко заменить. Это крайне удобно особенно при использовании автомобиля для каршеринга. У автомобиля высокий клиренс специально для российских дорог.

Внутри кроссовера на рулевой колонке расположили мультимедийную систему, через этот 9-дюймовый экран можно управлять всеми системами автомобиля, в том числе функциями ADAS уровня 3, климатом в салоне, мультимедиа и диагностическими режимами автомобиля.

Электромобиль представлен в статусе промышленного предсерийного образца. Он прошел все испытания и сертификацию. Следующий этап – уже налаживание серийной сборки.

В продаже компактный кроссовер должен появиться в 2021 году.

«Отечественный электромобиль войдет в сегмент массовых авто, так как планируемая цена – до 1 млн рублей. Стоимость электрокара станет его главным преимуществом и может обеспечить определенный уровень продаж»,

– считает директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов.

Для сравнения: самая бюджетная версия электромобиля Tesla Model 3 стоит в США от 38 тыс. долларов. Российская «Кама-1» в пересчете на доллары будет стоить почти в три раза дешевле – 13 700 долларов.

Пока же в России рынок электромобилей представлен в основном импортными моделями премиум-класса типа Audi e-tron, Jaguar I-Pace или Porsche Taycan. «В основном электрокары приобретают молодые люди, которых беспокоят проблемы экологии, проживающие в южных регионах – так как батареи электрокаров работают неэффективно при минусовых температурах», – говорит Ермилов.

«Чаще всего их покупают те, у кого уже есть один или несколько автомобилей. Для покупателей важно, что электромобили более «дружелюбны» к экологии, но так же важны и другие качества этого вида транспорта – отсутствие вибраций и шумов, низкий центр тяжести», – говорит представитель компании «Рольф» Павел Носов.

Пока в России электромобили остаются нишевым видом транспорта. Хотя продажи у нас растут. В первом полугодии они выросли почти на 46% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Однако абсолютные показатели крайне скромные – менее 8 тыс. машин. Для понимания: только в одном Китае в месяц в среднем продается 10-12 тыс. электрокаров Tesla Model 3, а в ноябре 2020 года продажи выросли до более 20 тыс. штук. И эта модель лишь вторая по популярности на китайском рынке. Самая популярная модель там – Hongguang Mini.

Российскому производителю практически нечего предложить взамен импортным электрокарам. Предыдущие попытки «АвтоВАЗа» выйти в этот сегмент рынка не были успешными. «Lada Ellada, выпускаемая только два года (с 2012 по 2014), так и не получила признания из-за высокой стоимости в 1,25 млн рублей, а также отсутствия зарядной инфраструктуры», – считает Алексей Ермилов.

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В первом квартале 2020 года на заводе в Тольятти собирались начать серийно выпускать новый российский электромобиль Zetta, который должен был стоить от 550 тыс. рублей. Это еще более доступный и компактный электрокар. Однако осенью стало известно, что разработчик отложил запуск производства на неопределенный период. Компания Zetta не смогла получить заем от Фонда развития промыш­ленности на сумму 99,9 млн рублей для организации производственной площадки. Планы начать серийный выпуск сохраняются, но дата теперь неизвестна. «Этот автомобиль демонстрирует оригинальный дизайн и 99% отечественных комплектующих, кроме китайского аккумулятора GE Power Technology. Но по сравнению с импортными аналогами, технические характеристики новинки пока достаточно слабые», – считает Ермилов.

Более широкому распространению электромобилей в России препятствуют несколько факторов. Во-первых, недостаточное развитие инфраструктуры зарядных станций на территории страны. Во-вторых, высокая цена электромобилей. Хотя эксплуатация электромобилей дешевле по сравнению с автомобилями с бензиновыми двигателями, указывает Ермилов. В-третьих, отсутствие государственного стимулирования и поддержки. Во всем мире этот рынок развивается только благодаря этому.

Электромобили хорошо продаются на европейском и китайском рынках. Например, в Германии в этом году продажи автомобилей на альтернативном топливе выросли более чем в два раза. А чисто электромобилей за 10 месяцев года было продано на 130% больше, чем годом ранее – 120 тыс. штук. Потому что в Европе есть осознанная госполитика по этому вопросу. Помощь покупателям выражается как в прямой господдержке при покупке деньгами, так и в облегчении налогового бремени для владельца машины. Например,

в Германии на покупку нового электромобиля дешевле 44 тыс. долларов сначала давали 3000 евро, а теперь вдвое больше – 6000 евро. И этот бонус продлили аж до 2025 года.

Во Франции можно получить такой же бонус к покупке. В Британии населению предлагают скидки и гранты на покупку электрокаров – 3500 долларов, в Амстердаме – 5000 евро. Япония предлагает 400 тыс. иен (около 3,8 тыс. долларов) при покупке электромобиля, но там задумались увеличить выплаты в два раза, чтобы не оставать от Германии и Франции. Правда, в Японии есть одно важное условие – выплата вырастет вдвое, только если для зарядки аккумулятора используются возобновляемые виды энергии. То есть дом или офис должен быть оснащен солнечными батареями и самостоятельно генерировать энергию.

В России долгое время политики по поддержке электрокаров не было. Однако в новом году она появится. Так, с апреля 2021 года планируется отменить таможенную пошлину на ввозимые автомобили с полностью электрической силовой установкой. Кроме того, планируется внедрить практику европейских стран – возвращать владельцам часть стоимости авто через компенсацию уплаченного гражданином НДФЛ. «При принятии дополнительных стимулирующих мер количество электромобилей в России может увеличиться до 5% от общего автопарка к 2025 году», – оценивает Алексей Ермилов. Рассчитывать на бум продаж электрокаров в России не приходится, но некоторые россияне могут оказаться в тренде мировой экологической повестки, считает эксперт.