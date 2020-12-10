Российский электромобиль сделали привлекательнее Tesla

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10 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 22:15  |  vz.ru
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Почему бакинским помидорам закрыли российскую границу

Треть ввозимых в Россию из-за рубежа помидоров – из Азербайджана Александр Кряжев/РИА Новости
Россия вводит запрет на поставки томатов, яблок и перца из отдельных регионов Армении, Турции и Узбекистана. Но самые серьезные ограничения коснулись Азербайджана – введен полный запрет на ввоз томатов из этой страны. Поскольку Азербайджан является лидером по объемам поставок помидоров в РФ, то появились версии о политической подоплеке такого решения. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Лавров нашел «альтернативу» власти Меркель

Встречам политиков в ковидную эпоху сопутствует особый протокол Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В Москве прошла встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и делегацией партии «Альтернатива для Германии». В самой Германии это уже вызвало скандал, поскольку «АдГ» считается самой радикальной оппозицией власти Меркель из тех, что представлена в Бундестаге. Подобные контакты открывают для внешней политики России «окно возможностей», но несут в себе и риски. Подробности...
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Как «Лубянка» накрыла полковника МВД в Дагестане

Гази Исаев в зале суда Агентство «Москва»
Полковник полиции Гази Исаев подозревается в беспрецедентном, чудовищном преступлении – пособничестве в организации теракта в Москве, унесшего десятки жизней. Почему многие чиновники и коллеги обвиняемого заступаются за своего бывшего сослуживца и что происходит в Дагестане после объявленной победы над терроризмом – на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Почему в Азербайджане остались недовольны победой над Карабахом

Военный парад в Баку стал кульминацией торжества Азербайджана над Карабахом Валерий Шарифулин/ТАСС
10 декабря исполнился ровно месяц со дня окончания второй карабахской войны. В Баку состоялся военный парад, главным гостем на котором был главный союзник Азербайджана – президент Турции Эрдоган. Казалось бы, азербайджанское общество и политический класс должны переполнять гордость и воодушевление по поводу громкой победы над Карабахом. Однако в стране остались и недовольные. Почему?  Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Россия в Карабахе оказалась в давно забытой роли

Евгений Крутиков
Евгений Крутиков, военный эксперт
Турция действительно получила новые преференции по итогам последней войны в Карабахе. Это так, но практическая жизнь сейчас делает именно Россию важнейшим игроком в регионе. И не в политическом плане, а в чисто гуманитарном. Подробности...

На Марсе все-таки должны цвести яблони

Андрей Перла
Андрей Перла, Политолог
Старенький бывший шпион оказался вестником надежды. Нет, не на встречу с инопланетянами. И не на полеты на Марс. На то, что нам – читателям газет и писателям в них, возможно, нужно что-то еще, кроме коммуникаторов последних моделей. Подробности...
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Непоротое поколение сходит с ума

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Страшный 2020-й, конечно, сотворил ужасную вещь – оставил людей в локдауне наедине с самими собой, что, как выяснилось, не каждый может пережить. Подробности...
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Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
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Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны

Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве, сообщили власти Подмосковья. За церемонией следил и Дед Мороз. Столетнее дерево высотой 25 метров выбрали на кастинге среди 50 других – по стройности ствола, строго-пирамидальной форме и пушистости кроны
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

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Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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    Российский электромобиль сделали привлекательнее Tesla

    Россия сделала собственный электрокар    10 декабря 2020, 21:25
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Россия вливается в новый мировой тренд. На рынок выходит отечественный электрический автомобиль, который по своим габаритам напоминает «Оку». Пленить покупателя планируется ценой – российский электрокар «Кама-1» будет стоить почти в три раза дешевле, чем самая бюджетная модель Tesla. Поможет ли это ее продажам?

    В Москве состоялась презентация электромобиля, разработанного «КамАЗом» совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Автомобиль получил рабочее название «Кама-1». Это трехдверный четырехместный компактный кроссовер, который имеет интеллектуальную систему помощи водителю ADAS уровня 3. По габаритам он лишь слегка превосходит «Оку» (3,4 метра в длину; 1,7 метра в ширину; 1,6 метра в высоту).

    По данным «КамАЗа», электромобиль оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 33 кВт·ч и электродвигателем мощностью 80 кВт, что позволяет развить скорость до 150 км/ч и проехать до 250 км без подзарядки. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме – 6 часов, в ускоренном – 20 минут. Разгон до 100 км/ч – за 6,7 секунд.

    Любопытно, что накладки крыльев, порогов и юбки бамперов выполнены в качестве отдельных элементов, чтобы их было легко заменить. Это крайне удобно особенно при использовании автомобиля для каршеринга. У автомобиля высокий клиренс специально для российских дорог.

    Внутри кроссовера на рулевой колонке расположили мультимедийную систему, через этот 9-дюймовый экран можно управлять всеми системами автомобиля, в том числе функциями ADAS уровня 3, климатом в салоне, мультимедиа и диагностическими режимами автомобиля.

    Электромобиль представлен в статусе промышленного предсерийного образца. Он прошел все испытания и сертификацию. Следующий этап – уже налаживание серийной сборки.

    В продаже компактный кроссовер должен появиться в 2021 году.

    «Отечественный электромобиль войдет в сегмент массовых авто, так как планируемая цена – до 1 млн рублей. Стоимость электрокара станет его главным преимуществом и может обеспечить определенный уровень продаж»,

    – считает директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов.

    Для сравнения: самая бюджетная версия электромобиля Tesla Model 3 стоит в США от 38 тыс. долларов. Российская «Кама-1» в пересчете на доллары будет стоить почти в три раза дешевле – 13 700 долларов.

    Пока же в России рынок электромобилей представлен в основном импортными моделями премиум-класса типа Audi e-tron, Jaguar I-Pace или Porsche Taycan. «В основном электрокары приобретают молодые люди, которых беспокоят проблемы экологии, проживающие в южных регионах – так как батареи электрокаров работают неэффективно при минусовых температурах», – говорит Ермилов.

    «Чаще всего их покупают те, у кого уже есть один или несколько автомобилей. Для покупателей важно, что электромобили более «дружелюбны» к экологии, но так же важны и другие качества этого вида транспорта – отсутствие вибраций и шумов, низкий центр тяжести», – говорит представитель компании «Рольф» Павел Носов.

    Пока в России электромобили остаются нишевым видом транспорта. Хотя продажи у нас растут. В первом полугодии они выросли почти на 46% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Однако абсолютные показатели крайне скромные – менее 8 тыс. машин. Для понимания: только в одном Китае в месяц в среднем продается 10-12 тыс. электрокаров Tesla Model 3, а в ноябре 2020 года продажи выросли до более 20 тыс. штук. И эта модель лишь вторая по популярности на китайском рынке. Самая популярная модель там – Hongguang Mini.

    Российскому производителю практически нечего предложить взамен импортным электрокарам. Предыдущие попытки «АвтоВАЗа» выйти в этот сегмент рынка не были успешными. «Lada Ellada, выпускаемая только два года (с 2012 по 2014), так и не получила признания из-за высокой стоимости в 1,25 млн рублей, а также отсутствия зарядной инфраструктуры», – считает Алексей Ермилов.

    В первом квартале 2020 года на заводе в Тольятти собирались начать серийно выпускать новый российский электромобиль Zetta, который должен был стоить от 550 тыс. рублей. Это еще более доступный и компактный электрокар. Однако осенью стало известно, что разработчик отложил запуск производства на неопределенный период. Компания Zetta не смогла получить заем от Фонда развития промыш­ленности на сумму 99,9 млн рублей для организации производственной площадки. Планы начать серийный выпуск сохраняются, но дата теперь неизвестна. «Этот автомобиль демонстрирует оригинальный дизайн и 99% отечественных комплектующих, кроме китайского аккумулятора GE Power Technology. Но по сравнению с импортными аналогами, технические характеристики новинки пока достаточно слабые», – считает Ермилов.

    Более широкому распространению электромобилей в России препятствуют несколько факторов. Во-первых, недостаточное развитие инфраструктуры зарядных станций на территории страны. Во-вторых, высокая цена электромобилей. Хотя эксплуатация электромобилей дешевле по сравнению с автомобилями с бензиновыми двигателями, указывает Ермилов. В-третьих, отсутствие государственного стимулирования и поддержки. Во всем мире этот рынок развивается только благодаря этому.

    Электромобили хорошо продаются на европейском и китайском рынках. Например, в Германии в этом году продажи автомобилей на альтернативном топливе выросли более чем в два раза. А чисто электромобилей за 10 месяцев года было продано на 130% больше, чем годом ранее – 120 тыс. штук. Потому что в Европе есть осознанная госполитика по этому вопросу. Помощь покупателям выражается как в прямой господдержке при покупке деньгами, так и в облегчении налогового бремени для владельца машины. Например,

    в Германии на покупку нового электромобиля дешевле 44 тыс. долларов сначала давали 3000 евро, а теперь вдвое больше – 6000 евро. И этот бонус продлили аж до 2025 года.

    Во Франции можно получить такой же бонус к покупке. В Британии населению предлагают скидки и гранты на покупку электрокаров – 3500 долларов, в Амстердаме – 5000 евро. Япония предлагает 400 тыс. иен (около 3,8 тыс. долларов) при покупке электромобиля, но там задумались увеличить выплаты в два раза, чтобы не оставать от Германии и Франции. Правда, в Японии есть одно важное условие – выплата вырастет вдвое, только если для зарядки аккумулятора используются возобновляемые виды энергии. То есть дом или офис должен быть оснащен солнечными батареями и самостоятельно генерировать энергию.

    В России долгое время политики по поддержке электрокаров не было. Однако в новом году она появится. Так, с апреля 2021 года планируется отменить таможенную пошлину на ввозимые автомобили с полностью электрической силовой установкой. Кроме того, планируется внедрить практику европейских стран – возвращать владельцам часть стоимости авто через компенсацию уплаченного гражданином НДФЛ. «При принятии дополнительных стимулирующих мер количество электромобилей в России может увеличиться до 5% от общего автопарка к 2025 году», – оценивает Алексей Ермилов. Рассчитывать на бум продаж электрокаров в России не приходится, но некоторые россияне могут оказаться в тренде мировой экологической повестки, считает эксперт. 


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