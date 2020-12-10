Электромобиль «Кама-1» представили на выставке Вузпромэкспо

Совместную разработку Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого и ПАО «КамАЗ», первый российский серийный трехдверный малогабаритный городской электромобиль «Кама-1» представили на открытии выставки Вузпромэкспо.

«Мы презентовали, на мой взгляд, конкретный результат работы, это сразу определило лицо выставки этого года, я имею в виду совместный продукт Питерского политеха и публичного акционерного общества «КамАЗ», – заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Электромобиль «Кама-1» разработан специалистами Инжинирингового центра СПбПУ в составе платформы проектирования электротранспорта от компактного городского автомобиля до городских 18-метровых электробусов, соответствующих международным требованиям сертификации. Смарт-кроссовер сможет разгоняться до 150 километров в час, будет иметь запас хода до 250 километров в городе, а разгон до 100 км/час будет занимать менее семи секунд. Длина кроссовера составляет 3,4 метров, ширина – 1,7 метров, высота – 1,6 метров, клиренс – 160 миллиметров, передает РИА «Новости».

Проект «Создание «Умного» Цифрового Двойника и экспериментального образца малогабаритного городского электромобиля с системой ADAS 3-4 уровня» выполнен в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». Индустриальный партнер проекта – ПАО «Камаз».

Седьмая ежегодная национальная выставка «Вузпромэкспо – 2020» проходит в Москве 10-11 декабря. Главной темой обсуждения в ходе деловой программы станут планы по реализации единого национального проекта «Наука и университеты».