Германия отказалась признавать результаты выборов в Крыму В Совфеде обратили внимание на попытки создания в Крыму этнических преступных групп 22 сентября 2021, 20:45

Фото: кадр из видео

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Нас очень беспокоят участившиеся столкновения между представителями разных национальностей в Крыму. Раньше здесь такого не было. Надо разбираться, в чем тут дело», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее в Евпатории полиция задержала более полусотни участников массовой драки. «Мы отмечаем попытки создать на полуострове преступные группировки по этническому признаку. Но я абсолютно уверен, что правоохранительные органы Крыма пресекут эти вещи на корню, без оглядки на лидеров национальных сообществ», – подчеркнул член Совета Федерации, представитель Крыма Сергей Цеков. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник вечером на одной из автозаправочных станций в Евпатории произошла массовая драка. Прибывшая на место полиция задержала 58 участников, у некоторых было изъято травматическое оружие, сообщает МВД. В Сети появилось видео задержания участников конфликта. «Во время предотвращения противоправных действий отдельные граждане из числа собравшихся предприняли попытку нарушения общественного порядка. Для ее пресечения сотрудниками полиции в соответствии с законодательством было произведено несколько выстрелов в воздух, пострадавших нет», – говорится в сообщении. Все задержанные – жители Симферополя, Сакского района и Евпатории. «По неофициальной информации из СМИ, конфликт произошел у крымских татар с чеченцами, которые незадолго до потасовки избили сотрудника магазина. МВД эти сведения пока не комментирует», – пишет «Газета.ру». Как сообщили в региональном управлении министерства, продолжается проверка, по итогам которой будет решено, возбуждать ли уголовное дело. Как рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Евпаторийского горсовета Эльдар Ибрагимов, произошел обычный бытовой конфликт двух человек, причем один из них был уроженцем Чеченской Республики, а другой – вообще иностранцем, гражданином Азербайджана. «Сама их драка произошла еще в Симферополе, после нее азербайджанец попал в больницу. После этого стороны назначили встречу на АЗС в Евпатории, чтобы «разобраться». О представителях Чечни многие думают, что они – грозные и опасные. Поэтому местные жители чуть-чуть «переоценили» опасность и на назначенной встрече четырех чеченцев встретили около 60 местных жителей», – пояснил собеседник. Причем, по словам депутата, у крымчан был интернациональный состав: и славяне, и армяне, и крымские татары. «Просто вступились крымчане за крымчан», – добавил Ибрагимов. При этом сами участники конфликта не хотят официально жаловаться в правоохранительные органы на своих оппонентов, они пытаются помириться, сообщил газете ВЗГЛЯД член Совета при полномочном представителе президента в Южном федеральном округе Ибраим Ширин. Напомним, 23 июля в центре Симферополя также произошла массовая драка молодых людей, в которой, предположительно, участвовали выходцы с Кавказа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда заявил, что Кремль в курсе сообщений о конфликте в Симферополе, но считает такие «частные инциденты» вопросом правоохранительных органов. Комментируя утверждения, что участники конфликта угрожали прибывшим на место сотрудникам правопорядка, Песков отметил: «В любом случае неважно, кавказцы это или не кавказцы, это все граждане нашей страны, а если кто-то из граждан оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или тем более угрожает каким-то оружием представителям органов правопорядка, это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами».

Эрдоган на ГА ООН заявил об «аннексии» Крыма 21 сентября 2021, 23:50

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает «аннексию» Крыма. Эрдоган заявил, что важно «сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма». Он также призвал «прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар», передает РИА «Новости». Кроме того, Эрдоган напомнил, что «10 лет прошло с начала гуманитарной катастрофы в Сирии». По его словам, «Турция открыла двери миллионам сирийских беженцев», а также была «единственной страной НАТО, которая сражалась с ИГ* лицом к лицу». Мировое сообщество не должно допустить, чтобы сирийский кризис продолжался еще 10 лет, заявил он. Эрдоган назвал позором для человечества «вакцинный национализм», при котором богатые страны не делятся с бедными вакцинами от коронавируса. Он считает, что человечество «не смогло выдержать экзамен, устроенный пандемией, которая показала, что мы находимся в одной лодке». По его словам, в ближайшее время турецкая вакцина от коронавируса Turkovac станет «достоянием турецкого народа и всего человечества». Также он сообщил, что Турция в октябре рассмотрит возможность ратификации Парижского соглашения по климату. Как заявил Эрдоган, его страна никогда «не оставалась безучастной ни к одной проблеме, кризису или призыву». По его мнению, «наибольшую нагрузку в вопросах борьбы с изменениями климата должны нести те, кто нещадней всего вредил окружающей среде и уничтожал природные ресурсы», передает ТАСС. Напомним, МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Эксперты спрогнозировали российский ответ Турции по выборам в Крыму 21 сентября 2021, 14:06

Фото: Михаил Климентьев/

пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Москва примет меры, которые будут ощутимы для Турции, но которые не нанесут серьезного ущерба двустороннему взаимодействию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Егорченков, комментируя заявление Турции о якобы нелегитимности выборов в Госдуму в Крыму. «Позиция Анкары по Крыму была заранее известна. В этом вопросе Турция фактически повторяет позицию США», – считает директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Однако, по мнению политолога, Москва не оставит такой выпад без внимания. «Политическая позиция Анкары в важном для России вопросе будет учтена на предстоящих переговорах лидеров двух стран, – предположил политолог. – Ответ Москвы будет асимметричным и может затронуть в определенной степени энергетическую, туристическую, сельскохозяйственную повестку взаимодействия стран, а также трек по ближневосточному урегулированию. Москва примет меры, которые будут ощутимы для Турции, но которые не нанесут серьезного ущерба двустороннему взаимодействию». В свою очередь директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что «заявление Турции по Крыму, скорее всего, не было сюрпризом для Москвы, вследствие чего вряд ли это станет весомым поводом для ухудшения взаимоотношений и хлопанья дверьми». По его словам, «сейчас стороны слишком многое связывает, чтобы из-за очередного подтверждения турецкой позиции по Крыму идти на какие-то решительные шаги». «Если у стран существуют поводы для очередного обострения отношений, то они лежат в другой плоскости. Например, у сторон есть претензии друг к другу в отношении провинции Идлиб в Сирии, – пояснил политолог. – Турция утверждает, что Россия помогает Башару Асаду продолжать военные действия в этом районе, а Москва обвиняет Анкару в том, что она не выполняет Сочинские договоренности по дерадикализации региона». Кроме того, по мнению эксперта, есть нестыковки и по другим региональным конфликтам. «Поэтому со стороны Москвы не стоит ожидать чего-то большего, чем жесткая риторика с осуждением позиции Анкары», – заключил Кортунов. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва обратила внимание на заявление Анкары по непризнанию выборов в Крыму и сделает соответствующие выводы. «Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания – значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двусторонних отношений», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live». В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России, передает «Лента.ру». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Появилось видео массовой драки со стрельбой на заправке в Крыму 22 сентября 2021, 13:23 Текст: Алексей Дегтярев

Массовая драка на автозаправочной станции в Евпатории, где задержали 58 человек, попала на видео. В драке участвовали около 30 человек, после первых выстрелов на место приехали полицейские, они задержали нарушителей, сообщает RT в своем Telegram-канале. По данным канала, никто не пострадал, у участников конфликта изъяли восемь единиц травматического оружия. Ранее сообщалось, что в ходе конфликта на АЗС в Крыму полицейские задержали 58 человек. Москва пообещала Турции последствия в связи с непризнанием выборов в Крыму 21 сентября 2021, 10:59

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Москва обратила внимание на заявление Анкары по непризнанию выборов в Крыму и сделает соответствующие выводы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания – значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двусторонних отношений», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live». МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Сатановский: Эрдоган считает Крым частью Турции 22 сентября 2021, 12:02

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Сегодня Эрдоган не говорит, что Крым – это Турция, но завтра скажет и так», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя слова президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что его страна не признает «аннексию» полуострова. «Эрдоган считает Крым турецким. Он ждет распада России так же, как первый президент Турецкой Республики Кемаль Ататюрк ждал распада СССР», – убежден глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. По его словам, «Эрдоган активно строит новую Оттоманскую Порту, и у него это получается». «Достаточно посмотреть на Шушинскую декларацию о союзничестве, подписанную 15 июня этого года между Азербайджаном и Турцией», – напомнил политолог. Сатановский рассказал, что «в турецких школьных учебниках указано, что тюркский мир простирается от турецких общин в Европе до Северного Ледовитого океана». «Якутия, Алтай и Байкал – тоже тюрксикй мир. А Россия там надписана лишь до Поволжья», – отметил собеседник. «Поэтому Крым для Эрдогана – это тоже Турция», – пояснил Сатановский и добавил, что «российское руководство к этому относится философски». «Мы строим некоторые корабли у турок на верфях в Стамбуле, потому что у нас таких верфей нет, поставляем им газ, нефть, возводим там атомную станцию за свои деньги, подняли туристическую отрасль в стране», – отметил политолог. «Но сегодня Эрдоган сделал четкую заявку и сказал, что Крым – это не Россия. Он пока не говорит, что Крым – это Турция, но завтра скажет и так», – подытожил эксперт. Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает «аннексию» Крыма. Эрдоган заявил, что важно «сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма». Он также призвал «прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар». Член международного комитета Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал слова Эрдогана русской пословицей. «Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет». Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится. Эрдогану нужно реально взглянуть на ситуацию и понять, какое важное значение Крым имеет для России», – отметил Цеков. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Турции за его позицию по Крыму. В понедельник МИД Турции заявил, что прошедшие 17–19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет о непризнании Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Украина могла уступить Крым не только России, но и Турции и почему заявления Эрдогана о Крыме вводят Зеленского в заблуждение. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Крыму ответили русской пословицей на слова Эрдогана о непризнании полуострова 22 сентября 2021, 09:15

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Член международного комитета Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал слова президента Турции Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма русской пословицей о халве. «Вспоминается русская пословица: «Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет». Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится. Эрдогану нужно реально взглянуть на ситуацию и понять, какое важное значение Крым имеет для России», – сказал РИА «Новости» Цеков. По его словам, Крым веками был связан с Россией, он является колыбелью русского православия. Он отметил, что это регион, где проживает подавляющие число русских и находится главная военная база Черноморского флота. Цеков подчеркнул, что Крым будет находиться в составе России вечно. «Относительно заботы о крымских татарах: Турция особо не заботилась о крымских татарах и во времена нахождения Крыма в составе Украины, когда они испытывали гораздо большие проблемы, которые стали решаться только после воссоединения Крыма с Россией. Решаются эти проблемы очень быстро, разнопланово. А Эрдоган подобными заявлениями подогревает конфронтационные настроения в среде крымских татар, фактически не желая стабильности в Крыму, и это нас очень беспокоит», – подчеркнул сенатор. Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. На Украине возбудили уголовное дело о госизмене из-за проведения выборов в ГД в Крыму 20 сентября 2021, 20:03

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье «Госизмена» из-за проведения выборов в Госдуму России на территории Крыма. «Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму России, которые на днях состоялись на территории временно оккупированного Крыма. Документируются все причастные к этому псевдоголосованию: как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору», – сообщается на сайте СБУ. Уголовное дело было возбуждено по статье «государственная измена», виновным может грозить лишение свободы на срок от 12 до 15 лет. 17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Накануне вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России. В Крыму огласили результаты выборов в Госдуму 20 сентября 2021, 12:08 Текст: Евгения Шестак

Партия «Единая Россия» побеждает на выборах в Госдуму в Республике Крым с 63,33% голосов после подсчета 100% бюллетеней, сообщил глава избиркома Крыма Михаил Малышев. «По итогам «Единая Россия» получает 63,33% голосов, КПРФ – 9,15%, «Справедливая Россия – За правду» – с 5,93%, ЛДПР – 7,75%», – цитирует РИА «Новости» Малышева. По его словам, явка на выборах составила 49,75%. С 17 по 19 сентября в Крыму проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам, в регионе прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам. В каждом одномандатном округе в республике зарегистрировано по девять кандидатов. Ранее сообщалось, что группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму для наблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму России. Экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен заявил, что критикующим российские выборы следует самостоятельно посетить страну и оценить ход голосования. Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего евродепутаты решили провести жесткую политику в отношении российских выборов. Турция назвала состоявшиеся в Крыму выборы в Госдуму «нелегитимными» 20 сентября 2021, 23:23 Текст: Антон Никитин

Анкара считает проведенные в Крыму выборы в Государственную думу России «нелегитимными», сообщило министерство иностранных дел Турции. «Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17–19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции», – приводит текст заявления турецкого внешнеполитического ведомства ТАСС. Ранее в понедельник в Крыму огласили результаты выборов в Госдуму России. Как сообщил глава избиркома Крыма Михаил Малышев после подсчета 100% бюллетеней, партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму в Республике Крым заручилась поддержкой 63,33% избирателей, КПРФ получила 9,15% голосов, «Справедливая Россия – За правду» – 5,93%, ЛДПР – 7,75%. Явка на выборах в Государственную думу по Крыму составила 49,75%. Тем временем Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье «Госизмена» из-за проведения выборов в Госдуму России на территории Крыма. В прошлую пятницу на Украине решили ввести санкции против организаторов голосования на выборах в Государственную думу России на территории Крыма и Донбасса. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Мизулина предложила передать полиции право изымать ребенка из семьи 22 сентября 2021, 08:55

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Сенатор Елена Мизулина представила пакет поправок к Семейному кодексу, согласно которым органы опеки предлагается лишить части полномочий в рамках процедуры изъятия детей из семей, эти функции перейдут полицейским. Концепция совершенствования семейного законодательства обсуждалась в Совфеде с декабря прошлого года. Три законопроекта на эту тему год назад получили негативные замечания правительства и были отозваны из Госдумы. Всего в концепцию вошли 77 предложений, разделенных на четыре блока: общие вопросы семейно-правового регулирования; комплекс мер защиты ребенка при наличии обстоятельств, представляющих угрозу его жизни и здоровью; семейно-правовая ответственность; защита детей, оставшихся без попечения родителей, пишет «Коммерсант». В документе декларируется «презумпция добросовестности родителей», а изъятие ребенка из семьи названо «крайней мерой» (впрочем, эти пункты уже были в одном из отозванных законопроектов). Как и раньше, авторы предлагают передать полиции право «заходить в семьи». Опека при этом сможет лишь «сигнализировать» МВД об угрозе жизни и здоровью ребенка. «У полиции более аккуратный механизм вмешательства в частную жизнь по сравнению с органами опеки и попечительства», – пояснила Мизулина. Предложен механизм двухступенчатых действий. Сперва полиция проверит, есть ли опасность для ребенка. Если «сигнал» подтвердится, правоохранители должны принять меры по защите – забрать ребенка из дома. А когда ребенок окажется в безопасном месте, будет устанавливаться – в том числе в суде – степень угрозы и вина родителей. Концепция вводит три вида защиты ребенка. Первый – изъятие из семьи на основании решения суда о лишении родительских прав, их ограничении или об отмене усыновления. Второй, оперативный, – «временные меры защиты», когда детей передают родственникам или направляют в организацию социального обеспечения. «Это не детский дом. Тут нет речи о сиротстве. Перечень случаев для применения временных мер защиты должен быть установлен постановлением правительства», – пояснила Мизулина. «Временные меры могут применяться, когда родителям нужна медицинская эвакуация, но при этом они не могут сказать, что делать с ребенком», – привела пример эксперт по вопросам защиты семьи Анна Швабауэр. Третий вид – профилактические меры защиты, которые может принять сама семья, в этом ей помогут органы опеки. «Родители могут сами назначить опекуна-попечителя – крестного или родственника. Либо они могут согласиться на передачу ребенка в организацию социального обеспечения», – отметила Мизулина. Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская одобрила часть предложенных пунктов. «Мне нравится идея разделения на две ситуации: ребенок, оставшийся без попечения родителей, и ребенок, нуждающийся во временной защите, в помощи. Но нужно объяснение, в какой ситуации и какая помощь необходима семье. Также неясно, как долго ребенок будет под временной защитой», – сообщила Альшанская. В свою очередь Мизулина уточнила, что вопрос о продолжительности временных мер решено «оставить открытым» для дальнейшего обсуждения. При этом Альшанская опасается последствий передачи полномочий по защите детей полицейским: «У них взгляд заточен на поиск преступлений. И если изъятие детей будет полностью в их функционале, то мы получим вал уголовных и административных дел в отношении родителей». Часть пунктов концепции будет уточняться: эксперты-психиатры и криминологи указали на конкретные случаи из практики. Также свои предложения направили министерства и ведомства. Например, в Минпросвещения отметили сложности, которые могут возникнуть при передаче родителями обязанностей другим людям. «В случае с разведенными супругами тут могут возникнуть споры», – указала директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская. Она добавила, что министерство разработало свои поправки к ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Они, в частности, предлагают передавать оставшихся без попечительства детей родственникам и обязать последних проходить школы приемных родителей. «Мы будем вносить поправки не единым законопроектом, а подготавливать законопроекты по мере согласования пунктов концепции. Видимо, всю осень будем вносить и вносить», – подытожила Мизулина. На АЗС в Крыму задержаны 58 участников конфликта 22 сентября 2021, 11:12 Текст: Алина Назарова

На одной из автозаправочных станций в Евпатории задержаны 58 участников конфликта, у них изъято травматическое оружие, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Республике Крым. Информация о нарушении общественного порядка на одной из АЗС в Евпатории поступила в городской отдел МВД России. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между собравшимися происходит конфликт, передает ТАСС. «Во время предотвращения противоправных действий отдельные граждане из числа собравшихся предприняли попытку нарушения общественного порядка. Для ее пресечения сотрудниками полиции в соответствии с законодательством было произведено несколько выстрелов в воздух, пострадавших нет. Полицейские задержали 58 граждан, в ходе осмотра у них обнаружено и изъято травматическое оружие различных марок», – говорится в сообщении. Все задержанные доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Ситуация стабилизирована и находится под контролем полицейских, массовых нарушений общественного порядка не допущено. По факту конфликта проводится проверка. В Крыму ответили на заявления Эрдогана об «аннексии» полуострова 22 сентября 2021, 08:16 Текст: Алина Назарова

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявления президента Турции Тайипа Эрдогана об «аннексии» российского полуострова недружественным выпадом, который может дорого обойтись Анкаре. «Недружественные выпады в отношении России Эрдогану могут дорого обойтись, и таких-то примеров в истории уже немало», – сказал Гемпель РИА «Новости». По его словам, Анкара наступает на одни и те же грабли в вопросе российского полуострова. «Эрдоган может лично приехать в Крым и убедиться, как живет и развивается многонациональный Крым, где гарантированы равные права всех народов, в том числе крымских татар», – подчеркнул Гемпель. Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Германия отказалась признавать результаты выборов в Крыму 22 сентября 2021, 15:32 Текст: Алина Назарова

Правительство Германии не признает результаты выборов в Госдуму, проведенных в Крыму, заявила представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер. Воссоединение Крыма с Россией, по ее словам, «представляет собой нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины и нами не признана». «Из этого следует то, что мы, конечно, не признаем проведение выборов в Крыму», – сказала она, передает ТАСС. Деммер также назвала «нарушением международного права» предоставление возможности проголосовать на выборах в Госдуму жителями ДНР и ЛНР с российскими паспортами. Ранее МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В Кремле выразили сожаление о позиции Турции по выборам в Крыму 21 сентября 2021, 13:03 Текст: Алина Назарова

Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы не приемлем такие заявления (о непризнании итогов выборов в Крыму) и мы открыто об этом говорим нашим турецким коллегам. Тема Крыма – это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся. Мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел», – сказал Песков. Он также указал, что «по Крыму российская сторона никак не может менять позицию». «В целом, Крым – это та ситуация, которая находится за рамками возможных обсуждений. Здесь нужно – и мы будем – помогать нашим собеседникам понять суть произошедшего тогда, когда крымчане сделали свой выбор», – заявил Песков, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что Турция является партнером России и «наличие существенных вопросов, по которым имеются разногласия, не является и не должно являться препятствием для развития всего комплекса двусторонних отношений и взаимодействия в целом ряде региональных вопросов». В свою очередь глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что позиция Турции по непризнанию выборов в Крыму выглядит по меньшей мере нелогичной. «В западных странах, с оглядкой за океан на старшего брата, идет вирус непризнания выборов в российском Крыму. В стороне, к сожалению, не осталась и Турция. Подобная позиция выглядит по меньшей мере крайне нелогичной, учитывая плотные взаимоотношения с Россией и зависимость турецкой экономики от благосклонности России», – заявил Умеров РИА «Новости». По его словам, власти Турции упорно не хотят слышать коллег из России, как и крымских татар, интересы которых якобы пытаются защищать. «Все мы понимаем, что страны, периодически заявляющие о защите суверенитета Украины, делают это не во благо украинского народа, а с желанием побольше навредить России. Такой подход в международной политике только вредит взаимоотношениям», – подчеркнул Умеров. Он добавил, что турецким властям, прежде чем делать столь опрометчивые заявления, стоит обратить внимание на мнение крымчан и непосредственно крымских татар, проживающих на полуострове. «Хватит строить мнение на шизофренических докладах украинских дипломатов и беглых экстремистов из «Меджлиса» (признанная экстремистской и запрещенная в России организация «Меджлис крымско-татарского народа*»), которые уже семь лет не ступали ногой на полуостров», – подчеркнул Умеров. По его мнению, только посещение иностранными делегациями Крыма, знакомство с темпами его развития и непосредственное общение с крымчанами позволят сформировать объективную картину о жизни на полуострове. «Итогом такого посещения будет незамедлительное признание Крыма российским», – уверен Умеров. МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Москва пообещала Турции последствия в связи с непризнанием выборов в Крыму. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Матвиенко анонсировала расширение дистанционного электронного голосования 20 сентября 2021, 15:01 Текст: Алина Назарова

Дистанционное электронное голосование очень хорошо себя проявило и в будущем будет расширено, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Мы внедрили в этом году через новые технологии систему дистанционного электронного голосования в семи регионах. Электронное голосование себя очень хорошо проявило, мы планируем его в будущем расширять», – сказала она, передает ТАСС. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 98% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,80%, КПРФ – вторая (19,05%), ЛДПР – на третьем месте (7,48%). В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадают «Справедливая Россия – За правду» (7,41%) и «Новые люди» (5,36%). Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.