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Саакашвили назвал пуск «Северного потока – 2» «геополитической катастрофой»
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Глава исполкома Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал запуск газопровода «Северный поток – 2» крупной дипломатической геополитической катастрофой.
Саакашвили выразил мнение, что в краткосрочной перспективе «Северный поток – 2» является «очень опасной штукой» для Украины, так как в случае «нападения» России весной 2022 года страны Запада будут с меньшим желанием поддерживать Киев, передает РИА «Новости».
При этом в долгосрочной перспективе «Северный поток – 2» может принести выгоду Украине, утверждает Саакашвили. «У Украины достаточно собственного газа… Это (завершение газопровода) хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить», – заявил Саакашвили в беседе с польским порталом Energetyka24.
Экс-президент Грузии добавил, что Киев может не только стать самодостаточным в вопросе газа, но и даже начать его экспортировать в другие страны. «И поэтому мы можем извлечь выгоду из этой краткосрочной крупной дипломатической геополитической катастрофы», – считает Саакашвили.
В прошлую субботу на Украине представили план победы над «Северным потоком – 2».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом в Европарламенте допустили превращение «Северного потока – 2» «в инвестиционную руину», если Еврокомиссия решит, что решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) нарушает энергетическое законодательство ЕС.
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Депутат Европарламента указал способ превратить «Северный поток – 2» в руины
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Газопровод «Северный поток – 2» можно превратить в инвестиционную руину, заявил депутат Европейского парламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер.
«Если Федеральное сетевое агентство (BNA) одобрит ввод газопровода в эксплуатацию, его еще может остановить Еврокомиссия. Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину», – сказал Бютикофер в интервью dpa, передает РИА «Новости».
По его словам, Россия «на данный момент не обеспечила условия анбандлинга, предполагающего разделения организаций, занимающихся добычей и транспортировкой газа». По третьему энергопакету ЕС владелец трубопровода также обязан предоставить сторонним продавцам газа доступ к магистрали, подчеркнул политик.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. В США заявляли, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
На Украине представили план победы над «Северным потоком – 2»
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Киев способен победить Газпром и «Северный поток – 2», хотя у страны и есть риск остаться без транзита газа, заявила замминистра энергетики Украины Елена Зеркаль.
Украине нужно перестроить газотранспортную систему, на тот случай, если Газпром перестанет проводить газ через страну, и придется брать топливо из Европы, написала Зеркаль в своей статье для «Европейской правды».
Она подчеркнула, что необходимо защитить потребителей от возможных рисков с поставками голубого топлива, для этого необходимо предпринять три шага.
Первым шагом, по мнению замминистра, должна стать закачка достаточного количества газа в подземные хранилища и включение Украины в «группу риска», европейский механизм по предотвращению кризисных ситуаций с газом, передает «Царьград».
Зеркаль надеется, что включение Украины в «группу риска» уравняет страну с Германией, которая уже имеет этот статус. Это позволит Киеву заручиться международной помощью.
Вторым шагом Зеркаль назвала объединение стран для доказательства того, что Газпром является монополистом. Таким образом замминистра рассчитывает ограничить поставки российского газа в ЕС.
Третьим шагом чиновница предлагает усилить давление на Газпром, чтобы все российские газопроводы в ЕС соответствовали Третьему энергопакету ЕС.
Ранее в США советовали Киеву не зацикливаться на «Северном потоке – 2».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска газопровода.
Регулятор Германии пообещал учесть позицию ЕК при сертификации Nord Stream 2 AG
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Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur Германии учтет мнение Еврокомиссии (ЕК) при вынесении решения о регистрации Nord Stream 2 AG в качестве транспортного оператора, при этом правом вето ЕК обладать не будет.
Агентство уже начало рассмотрение заявки Nord Stream 2 AG, в течение четырех месяцев необходимо представить проект решения и направить его в Еврокомиссию «для формирования позиции». Только после этой процедуры будет утверждено решение.
«Федеральное сетевое агентство будет при вынесении финального решения, насколько это возможно, учитывать позицию Еврокомиссии», – сказал представитель регулятора, передает ТАСС. Он также добавил, что при этом ЕК не будет обладать правом вето.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. При этом в США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против «Северного потока – 2».
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В ЕС призвали к расследованию против Газпрома из-за цен на газ
Группа депутатов Европейского парламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия Газпрома, которые якобы привели к росту цен на газ в Европе, сообщил источник в Европарламенте.
«Группа из 40 евродепутатов из Польши и государств Балтии обратилась в Еврокомиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против Газпрома за действия, которые могли привести к росту цен на газ в Европе», – сообщил источник, передает ТАСС.
На этой неделе цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров и достигла рекордных 963,9 доллара за 1 тыс. кубометров. Это произошло из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий.
При этом в Кремле заявили, что рост цен по фьючерсам на газ в Европе не имеет никакого отношения к России и не влияет на стоимость поставляемого трубопроводного газа. Там также отметили, что запуск «Северного потока – 2» сбалансирует ценовые параметры рынка газа в Европе.
На Украине заявили о гибели химпрома из-за цен на газ
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Украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ, заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.
Землянский заявил в эфире «CapitalTV», что украинский химпром теряет конкурентоспособность даже в сравнении с соседними Белоруссией и Молдавией, передает РИА «Новости».
«Закупочная цена газа в этом году у Молдавии составляла 148 долларов за тысячу кубометров, а цена газа для непосредственно потребителей – 4 тыс. 298 леев, это 247 долларов. Цена на газ для молдаван, значит, приблизительно, сопоставима с нашей (украинской)», – рассказал он.
Землянский также задался вопросом, как украинская химическая промышленность сможет конкурировать с белорусской, которая в будущем году будет получать российский газ по цене 128 долларов.
Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко пригрозила президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбой бывшего лидера страны Виктора Януковича из-за цен на газ.
До этого украинский журналист Владимир Синельников в эфире YouTube-канала PolitWera заявил, что стремительный рост цен на газ на топливных рынках нанесет тяжелый удар по карманам украинцев.
Производитель «Железного купола» прокомментировал сообщения о поставках на Украину
В компании Rafael, являющейся генеральным подрядчиком разработки и производства системы ПВО «Железный купол», заявили, что не влияют на обсуждения о возможности его поставок из США на Украину.
«Мы не комментируем использование наших систем после их развертывания. Мы не имеем никакого влияния на обсуждение», – сообщил представитель компании РИА «Новости».
В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол». При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине «Железный купол».
Арестович предложил переименовать Украину в СЗУ
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Украину можно было бы назвать Соединенные Земли Украины, заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.
«Соединенные Земли Украины можно было бы назвать. Там широкий на самом деле простор. <...> Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить», – заявил он в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в стране есть много обособленных районов со своей культурой, маленькими субэтносами, обычаями и историей, поэтому название «было бы в самый раз».
Ранее Арестович заявлял, что борется за то, «чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. «Сейчас же идет русско-российская война, так, чтобы потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы», – говорил политик.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, предложила назвать страну Укрусь.
Секретарь СНБО Украины обвинил европейцев в потере Крыма и Донбасса
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал направление Венецианской комиссии проходящего через Верховную раду закона об олигархах.
Данилов сказал, что не будет «выяснять, что такое Венецианская комиссия», ему «все равно». По его словам, Украине «надо жить собственным умом» и «в своем доме наводить самостоятельно порядок». Он подверг критике «специалистов со всей Европы», которые уже «насоветовали, что делать и как жить» Украине. Как заявил Данилов, эти советы «привели к тому», что Украина «потеряла Крым», а также к конфликту в Донбассе, передает РИА «Новости».
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что рассмотрение закона об олигархах затягивают, чтобы его не успел принять действующий состав Верховной рады. По его словам, «олигархи пытаются сделать все возможное, чтобы закон об олигархах, который прошел первое чтение, не приняли». Он считает, что именно поэтому законопроект отправили на рассмотрение в Венецианскую комиссию, так как комиссия – «медленный институт». Министр предложил принять проект закона во втором чтении, а потом дожидаться выводов Венецианской комиссии, передает ТАСС.
Напомним, СНБО Украины запустил систему мониторинга олигархов для подготовки к рассмотрению соответствующего закона. Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» противоречит Конституции Украины и нарушает права человека. Венецианская комиссия 15 сентября приняла к рассмотрению украинский законопроект.
Киев обещал помешать работе российской торговой сети на Украине
Российская сеть дисконтных магазинов MERE (Svetofor) «на Украине работать не будет», заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Данилов выразил в этом уверенность, комментируя сообщения СМИ о том, что MERE открыла супермаркеты в нескольких украинских городах. Данилов предложил «подождать», а также подчеркнул, что препятствовать MERE должны местные власти, передает РИА «Новости».
Оценивая открытие супермаркета в Николаеве, секретарь СНБО призвал мэров, которые «позволяют, чтобы у них работала» MERE, «вообще думать, чем они там занимаются». Он раскритиковал глав городов, заявляющих, что «не имеют к этому никакого отношения». «Если имеешь желание иметь отношение, то найдешь, как это сделать. Если имеешь желание закрывать глаза на то, что делают на нашей территории россияне, то будешь делать это», – сказал Данилов.
MERE – сеть магазинов в России, работающих под брендом Svetofor. Магазины открыты в России, Казахстане, Белоруссии и Китае. Сеть начинает работу в странах ЕС под названием MERE, ожидается открытие магазинов в Румынии, Германии, Азербайджане и Польше.
В августе Верховный суд Украины запретил АО «Сбербанк» (Киев) – дочерней структуре одноименного российского банка – использовать торговую марку Сбербанк на территории страны.
В Кремле согласились с мнением Меркель о ситуации в Донбассе
Москва согласна с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель, назвавшей ничтожным прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Абсолютно», – ответил он на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой, передает ТАСС.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.
Песков также заявил, что США в целом влияют на принимаемые в Киеве решения, однако влияние по поводу выполнения минских соглашений до сих пор не было оказано, передает РИА «Новости».
«Насколько мы понимаем, США обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства... С этой точки зрения мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было», - сказал Песков.
Так он ответил на вопрос в связи с возможным приездом в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, могут ли США способствовать реализации минских соглашений и какому-либо прогрессу на украинском направлении.
Украинский завод удобрений остановился из-за цен на газ
Один из крупнейших производителей удобрений в Европе Одесский припортовый завод (ОПЗ) приостановил производство из-за высоких цен на газ, сообщают украинские СМИ.
«Остановили карбамид, завтра остановят производство аммиака. Дальнейшие перспективы неясны. То, что премий не будет, это уже очевидный факт. Но дальше может быть хуже», – заявили сотрудники завода изданию «Страна.ua».
Там пояснили, что продукция предприятия становится неконкурентной из-за слишком дорогой цены на газ.
АО «Одесский припортовый завод» входит в 10 крупнейших госкомпаний страны, а также в перечень стратегически важных для экономики и безопасности государства предприятий.
Ранее эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский заявил, что украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ.
Миллер: Европа войдет в зиму с дефицитом газа
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Отставание закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) в Европе очень большое, его не наверстать, поэтому Европа войдет в осенне-зимний сезон с дефицитом газа в хранилищах, заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер на годовом общем собрании Международного делового конгресса, которое состоялось 14-17 сентября в смешанном формате.
Миллер заявил, что отставание закачки газа в европейские ПХГ сейчас составляет 22,9 млрд кубометров, и «это очень большая величина», передает ТАСС.
«Все эксперты в Европе и Азии говорят о том, что это отставание в закачке газа в подземные хранилища газа в Европе не наверстать. Европа войдет в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах. Вопрос только с каким объемом?» – сказал он.
По его словам, сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время.
При этом даже при ценовых рекордах в Европе поставки СПГ идут на более премиальный азиатский рынок, который остается более привлекательным.
«Мы, с одной стороны, фиксируем значительный рост спроса. Я уже отметил, что мы ожидаем в азиатском регионе в течение ближайших 20 лет, назвал просто ошеломляющие цифры потребления и объема импорта в Китае в ближайшее время. Мы видим сезонную неравномерность и рост спроса на импортный газ в Европе, поэтому, без сомнения, в том, что касается «зеленой» повестки, в том, что касается климатических целей, газ – это именно тот ресурс, который будет являться локомотивом решения всех этих вызовов», – также указал Миллер.
Именно природный газ является «правильным ответом» на все вызовы устойчивого развития, отметил глава Газпрома.
Спотовая цена газа в Европе на этой неделе достигала 946 долларов за 1 тыс. кубометров. Последняя котировка ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures составляет 786 долларов, передает «Интерфакс».
Напомним, цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в Европе уже появилась первая жертва газового кризиса: в Великобритании остановлено два завода по производству удобрений.
На Украине допустили потерю нескольких областей из-за отказа от Минских соглашений
Отказ Украины от Минских договоренностей может стать «спусковым крючком» для отделения еще шести территорий, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.
Он уточнил, что помимо Луганской и Донецкой народных республик, Украина может потерять еще шесть областей. Такая ситуация вполне вероятна при неподготовленном отказе Киева от Минских соглашений, что можно будет считать государственным преступлением, считает экс-замминистра.
«Я имею в виду создание «народных республик» в каждой из этих областей по типу «ДНР» и «ЛНР» — Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской. Считаю, об этом следует говорить. К сожалению, высшее руководство нашего государства далеко от понимания подобных угроз», – сказал Тука в интервью «Обозревателю», передает РИА «Новости».
Он полагает, что Украине надо готовиться к выходу из соглашений, в том числе повышая обороноспособность армии. Однако Киев вряд ли решится на такой шаг, несмотря на все более частые заявления о нецелесообразности переговоров.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва согласна с высказыванием Меркель, назвавшей ничтожным прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе.
На Украине заявили о попадании в «геополитическую мясорубку»
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Украина попала в «геополитическую мясорубку» в энергетической сфере, заявил бывший глава МИД страны Павел Климкин.
«Мы попали в геополитическую мясорубку. [Президент США Джо] Байден принял решение касательно «Северного потока – 2» не как подачку Германии, она там вообще ни при чем», – передает РИА «Новости» слова экс-министра.
Как заявил Климкин, Украине необходимо договариваться с Еврокомиссией и США о ее внесении «в особую категорию» тех, кому будут помогать при возникновении угроз в энергетической сфере. При этом он добавил, что Киеву нужно быть «в игре за одним столом», ориентируясь в первую очередь на Соединенные Штаты, а не на Германию и Францию.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».
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Медведев: Россия не боится санкций против «Северного потока – 2»
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Россия не боится возможных санкций, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток – 2», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Нет, конечно. Какие здесь могут быть опасения? Мы в этой ситуации с санкциями живем с 2014 года», – сказал Медведев, отвечая на вопрос, не боится ли он санкций, если Россия воспрепятствует транзиту газа через Украину, передает РИА «Новости» cо ссылкой на DW.
Он отметил, что «изменился дух отношений, и это очень грустно», но в целом Россия продолжила свое развитие, и в некоторых секторах даже нарастила свои возможности. «Поэтому если кто-то какие-то санкции введет, мы переживем и эти санкции», – добавил Медведев.
По его словам, сейчас происходит «ритуальный танец, исполняемый европейскими политиками, с одной стороны, а с другой стороны – американскими политиками, для того чтобы признать факт, что «Северный поток – 2» состоялся».
Кроме того, Медведев считает, что история вокруг «Северного потока – 2» «в значительной степени продиктована коммерческими интересами США и их недобросовестной конкуренцией, которую они ведут на европейском рынке». «Так было при президенте Трампе. Сейчас, как мне кажется, новая администрация Байдена проявила несколько лучшее понимание ситуации и нашла в настоящий момент компромисс, в том числе и с правительством Германии», – отметил он.
Он также подчеркнул, что, хотя сейчас «делаются разные оговорки про санкции», это «уж точно лучше, чем пытаться уничтожить вполне состоявшийся и очень важный для Европы проект». Он указал, что если Германия зависит от поставок российского газа, то Россия зависит от цен, которые формируются на рынке, и от того, чтобы эти объемы покупались, поэтому это взаимовыгодный процесс.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».