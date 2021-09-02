В СБ ООН не увидели «признаков нового «Талибана»

Эксперт объяснил отказ США от силового переустройства мира

«Это признание многополярности мира», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что «уход американцев из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем».

«Американский истеблишмент понимает, что у него больше нет возможности силовыми методами управлять миром и играть роль мирового полицейского», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, военный и экономический потенциал США постепенно сокращается. «Эпоха однополярного мира уходит в прошлое. Теперь в международных отношениях доминирует многополярность. Поэтому президент США Джо Байден своим заявлением признает объективную реальность», – убежден собеседник.

Однако, как подчеркнул политолог, «Америка не перестанет отстаивать свои интересы, она лишь поменяет методы работы». «В США понимают, что они более не способны силовыми методами навязывать миру свои ценности и интересы. Нужно действовать теми способами, которые лежат в правовой сфере – дипломатией и мягкой силой», – пояснил эксперт.

«Теперь США будет использовать методы, которые и стоят дешевле, и вызывают меньше негативной реакции со стороны остального мира, в отличие от войн, которые Вашингтон вел последние 30 лет», – полагает Дудаков.

По словам эксперта, «также очевидно, что Байден видит Россию и Китай большими геополитическими противниками США». «Большой упор сделан на регионе Юго-Восточной Азии, где американский лидер предполагает усилить давление на Китай. Этим он опять же признает, что мир пришел к многополярности», – резюмировал политолог.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден в обращении к нации заявил о том, что «уход США из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем».

Также Байден заявил о том, что Соединенные Штаты после вывода войск из Афганистана должны сосредоточиться на новых вызовах, которые представляют в том числе Китай и Россия. «Я отказался продолжать войну, которая уже не отвечала национальным интересам [Соединенных Штатов]», – сказал американский лидер.

Он подчеркнул, что война в Афганистане обходилась США в среднем в 300 млн долларов в день на протяжении последних 20 лет. Она затронула 800 тыс. американских военнослужащих, среди которых были как погибшие, так и получившие ранения или психологические травмы. «Я отказался посылать сыновей и дочерей Америки на войну, которая должна была давно закончиться», – заявил глава Белого дома.

«Мы вовлечены в серьезное соревнование с Китаем, имеем дело с вызовами со стороны России по нескольким фронтам, сталкиваемся с кибератаками и распространением ядерного оружия. Мы должны быть конкурентоспособными, чтобы отвечать на эти вызовы», – заявил Байден. При этом глава американской администрации выразил мнение, что США способны совмещать выполнение этих задач с борьбой с терроризмом.

«Важная вещь для понимания – мир меняется», – отметил Байден.

Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Президент США Джо Байден назвал эвакуацию из Афганистана «чрезвычайно успешной». По его словам, Соединенные Штаты вывезли из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев.

15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.

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