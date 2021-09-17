Памфилова назвала избирательную кампанию интересной, жаркой и конкурентной Эксперты оценили роль блогеров в наблюдении за выборами 17 сентября 2021, 00:59 Текст: Антон Никитин

Популярные блогеры стали наблюдателями на выборах, чтобы сделать голосование более открытым, уверен президент Ассоциации интернет-технологов Андрей Цепелев. Цифровые технологии позволяют показать прозрачность избирательной системы, заметил директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов. В этом году в качестве наблюдателей на выборах зарегистрированы популярные блогеры. Они будут следить за процессом голосования, фиксировать нарушения и выкладывать информацию в социальные сети для своих подписчиков. На Дальнем Востоке наблюдатели уже приступили к работе на открывшихся участках. «В последние годы мы наблюдали картину, когда интерес к выборам в молодом сегменте аудитории сильно снижался. Люди постсоветского поколения воспринимали существующую избирательную систему как архаичную, закрытую, непонятную. Безусловно, такое отношение значимо влияет на легитимность – принятие гражданами результатов голосования», – считает Владимир Кутилов, директор агентства «Теория Дарвина». При этом он заметил, что «интернет и активное использование цифровых технологий позволяют выстраивать диалог с более молодой аудиторией, показать понятность и прозрачность всей избирательной системы, обновить подходы к коммуникациям избирательных комиссий». «Еще один важный фактор, влияющий на восприятие выборов – это участие в предвыборной гонке и самих выборах лидеров мнений и блогеров. В прошлом году в Татарстане на выборах президента республики мы впервые привлекли блогеров в качестве наблюдателей. Тогда на участках работали 100 топовых блогеров, вели трансляции, рассказывали о ходе голосования. Это важнейшая практика, которая показала, что избирательная система не такая архаичная и закрытая, как кажется непосвященному избирателю. Мы считаем, что привлечение лидеров мнений – это простой, но очень действенный способ обеспечить легитимность голосования», – подчеркнул Кутилов. Участие блогеров в наблюдении за выборами также прокомментировал президент Ассоциации интернет-технологов Андрей Цепелев. «Чем отличается концерт 20 лет назад и концерт в наши дни? Сегодня на концертах, на любых массовых мероприятиях все зрители делают посты и записывают «сторис». В этом смысле выборы не отличаются от любого другого важного события: многие наблюдатели будут делать посты с участков и записывать «сторис», делиться ими с друзьями в соцсетях», – заметил Цепелев. «Я знаю, что во многих регионах есть довольно популярные блогеры, которые записались наблюдателями и даже членами избирательных комиссий. Они будут показывать голосование, делать его более открытым для десятков тысяч своих подписчиков», – рассказал президент Ассоциации интернет-технологов. Выборы депутатов Госдумы начались в России с открытия избирательных участков в самых восточных регионах РФ – в Камчатском крае и Чукотском автономном округе – в 08.00 17 сентября по местному времени (в 23.00 мск 16 сентября). Открытие первых избирательных участков в информационном центре Центризбиркома прошло под мелодию гимна России.

Европарламент утвердил доклад с рекомендацией не признавать итоги выборов в Госдуму до старта голосования 16 сентября 2021, 10:25

Фото: PATRICK SEEGER/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, призвавшего власти Евросоюза к пересмотру отношений с Россией. За высказались 494 депутата, против – 103, еще 72 воздержались, передает ТАСС. Многостраничный документ содержит рекомендацию для властей ЕС совместно с государствами-членами «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России ... и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ» на основе представленных в докладе принципов. В частности, автор доклада утверждает, что ЕС должен «противодействовать угрозе безопасности», «бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран «Восточного партнерства», вести «выборочный диалог с Кремлем», «поддерживать демократическое общество». В докладе в том числе говорится, что страны ЕС должны «быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму», если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права». Решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для стран ЕС. Между тем ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо обновить партнерство с Россией, но пока это трудно представить. Выборы в Госдуму в этом году пройдут с 17 по 19 сентября. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. МИД продублировал США демарш из-за вмешательства в российские выборы 16 сентября 2021, 14:38

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов. Он напомнил, что 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему было «заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России». «Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции, о чем вчера напомнил министр, в отличие от непрекращающегося годами потока ничем не подкрепленных претензий из-за океана в адрес России с бездоказательными обвинениями в мифическом вмешательстве в американскую демократию», – сказал дипломат, передает ТАСС. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану. 10 сентября посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Климов сказал, что мешает Apple удалить приложение «Навальный» из AppStore 16 сентября 2021, 14:42 Текст: Алина Назарова

Представители американской корпорации Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют материнской компании удалить приложение «Навальный» из AppStore, сообщил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов. «На заседании представители Apple ссылались на некие правовые тонкости, которые не позволяют материнской компании Apple воздействовать на портал AppStore для удаления приложения «Навальный», – сказал Климов. Тем временем замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство примет решение о штрафах в отношении Google и Apple в зависимости от их реакции на требование удалить приложение «Умное голосование» из магазинов. «Такое решение будут дополнительно принимать. Пока решение не принято, пока наблюдаем за реакцией обеих компаний. Их реакция будет основанием для принятия решений, в том числе для наложения штрафов. В случае отказов, такие штрафы могут быть применены», – сказал он, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования». Россия пригрозила американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы 16 сентября 2021, 19:20

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

МИД предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела России и напоминает, что Москва может возвести барьеры для бизнесменов США, терпение на исходе, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. «Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично», – приводит РИА «Новости» слова дипломата. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

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Ранее заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне. До этого министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Коммунисты России» выступили против «Умного голосования» 16 сентября 2021, 17:36 Система «Умное голосование» является циничной технологией манипуляции симпатий избирателей, разработанной высокооплачиваемыми политтехнологами, заявили в партии «Коммунисты России». «Российское общество давно отвергло подобные схемы, уходящие корнями в лихие 90-е. Ведь граждане нашей страны, пережившие за последние 30 лет три смены векторов государственного развития, давно научились сами выбирать себе депутатов, губернаторов и президента. Но есть силы, которые считают нас за идиотов, за несамостоятельных людей, за абсолютно зависимых от внешнего давления винтиков», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии. По мнению «Коммунистов России», за «Умным голосованием» стоят «уголовники и экстремисты», а сама по себе система «предельно коррупционна». «Агенты «УГ», словно ушлые посланцы экономических пирамид прошлого века, обошли представителей всех оппозиционных партий, практически вымогая астрономические суммы за свою абракадабру. Нет никаких сомнений в поддержке этой схемы иностранными спецслужбами. Цель спонсоров проекта понятна – превратить российский парламент в фикцию», – отмечается в заявлении. Организаторы «Умного голосования» в некоторых случаях заявляли о поддержке «хотя бы в чем-то приемлемых кандидатов», но 90% предлагаемых этой системой кандидатур предлагаются «лишь для обмана российских избирателей и дестабилизации обстановки в стране». «Большинство партий отказались взаимодействовать с маргиналами из «УГ». Организаторы аферы пытались вступить в контакт и с КПКР, предлагали поддержать любого нашего кандидата за большие суммы денег, требовали заключения «договоренностей» и угрожали большими неприятностями, но наша партия решительно отвергла все «предложения» врагов Отечества», – добавили в партии. Там напомнили, что предложение приняла лишь одна партия – КПРФ, она, по мнению «Коммунистов России», вступила в сговор «с иностранными агентами, аферистами и маргиналами», предоставив 100 наиболее одиозных кандидатов. «Из кого же, в таком случае, состоит список КПРФ? Эти отщепенцы согласились сотрудничать с самыми отъявленными манипуляторами и живущими за чужой счет радикалами. Процедура «УГ» стала праздником взяточников и взяткодателей. Мы убеждены, что российские избиратели отвергнут эти примитивные манипуляции. В каждой из участвующих в выборах в Госдуму партий есть достойные люди», – добавили «Коммунисты России». Россияне в состоянии выбирать себе парламент самостоятельно, указали в партии. По мнению «Коммунистов России», необходимо установить и «сурово наказать» организаторов «Умного голосования». «Призываем честных рядовых членов КПРФ выступить против бонз своей партии, вступивших в сговор с иностранными агентами. Верим в мудрость российского народа, который самостоятельно и вдумчиво изберет парламент страны», – заключили в партии. Ранее партии «Родина» и «Зеленые» выступили против проекта «Умное голосование» и призвали своих сторонников делать самостоятельный выбор в ходе предстоящего голосования. 5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией. Facebook и Telegram дали два месяца на оплату штрафов за незаконный контент 16 сентября 2021, 20:25 Текст: Вера Басилая

Компании Facebook и Telegram должны оплатить административные штрафы в срок 60 дней с момента вступления постановлений в законную силу, в противном случае деньги будут принудительно взыскивать судебные приставы, сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук. «Срок добровольной оплаты штрафов составляет 60 дней, далее распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений направляются судебным приставам (принудительное взыскание)», – цитирует РИА «Новости» Гуринчук. В отношении Telegram в законную силу вступили два постановления о штрафах на 5 млн рублей, компания должна добровольно их оплатить до 24 октября. Штрафы еще по трем постановлениям на общую сумму в 7 млн рублей должны быть оплачены до 7 ноября. У Facebook есть срок для добровольной оплаты штрафов на 17 млн рублей по четырем постановлениям – до 19 октября, еще по восьми постановлениям на 26 млн рублей – до 28 сентября. Ранее Twitter не выплатил более 45 млн рублей наложенных судами России штрафов, в результате документы на взыскание отправили судебным приставам. До этого в Роскомнадзоре заявили, что готовы применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещенного контента. Напомним, в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Также сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования». Россия назвала политизированным отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму 16 сентября 2021, 17:45 Текст: Вера Басилая

Отказ Парламентской ассамблеи ОБСЕ от мониторинга электоральных процессов в России не обоснован и политизирован, ограничение наблюдателей связано с пандемией коронавируса, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. «Вынужденное ограничение численности наблюдательной миссии обусловлено пандемией коронавируса и необходимостью обеспечения безопасности всех участников избирательного процесса. Эта мера относится ко всем иностранным организациям и не противоречит международным обязательствам России, в том числе в рамках ОБСЕ», – приводит ТАСС слова Лукашевича. Ранее Европарламент утвердил доклад с рекомендацией не признавать итоги выборов в Госдуму до старта голосования. Между тем ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо обновить партнерство с Россией, но пока это трудно представить. Выборы в Госдуму в этом году пройдут с 17 по 19 сентября. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Google и Apple ответили на приглашение обсудить вмешательство в выборы России 16 сентября 2021, 10:40 Текст: Алина Назарова

Американские корпорации Google и Apple отреагировали на приглашение комиссии Совфеда по защите госсуверенитета обсудить недопустимость вмешательства в российские выборы, заявил глава комиссии Андрей Климов. Сенатор в четверг проведет заседание комиссии на тему «О фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Государственную думу РФ», передает РИА «Новости». Ранее он сообщил, что направил приглашение руководству компаний, чтобы они могли направить своих представителей на это заседание. «До 10.00 мск они отреагировали, они все получили, коммуникация началась», – сказал политик. Климов не стал уточнять, будут ли представители компаний участвовать в заседании комиссии. В начале сентября МИД заявил, что американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов. Калининградским пенсионерам предложили деньги за регистрацию на сайте «Умного голосования» 16 сентября 2021, 18:41 Текст: Наталья Макарова

Мне предложили за деньги помочь с организацией «Умного голосования», сделать так, чтобы все кандидаты от нашей партии в этом проекте поучаствовали. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД лидер калининградского предвыборного списка Партии пенсионеров Иван Грибов. «Когда я гулял около дома с женой и ребенком, подъехала машина, – из нее вышли двое и подошли ко мне. Они меня явно знали в лицо, но я их видел впервые. Эти люди предложили помочь с проведением «Умного голосования». Я ответил, что дома посмотрю, что это такое, и если меня заинтересует, то присоединюсь», – рассказал кандидат в депутаты Калининградской областной Думы, лидер списка Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Иван Грибов. По словам кандидата, суть просьбы неизвестных собеседников сводилась к примерно к следующему, – убедить однопартийцев, в частности, участников предвыборного списка нашей партии зарегистрироваться на ресурсе «Умного голосования». «За это они предложили по тысяче рублей за каждые две регистрации на сайте», – уточнил кандидат, предположив, что организаторам акции нужно было успеть до выборов максимально повысить количество регистраций. Как отметил Грибов, от денег он сразу отказался. «Кстати, меня также удивило, что я не знаю этих людей в лицо. Калининград – небольшой город. Как правило, те, кто связан с выборами, с политическими объединениям, мне известны», – добавил он. «Примечательно, что как только я зашел домой, то сразу получил СМС от кандидата от КПРФ – и также с просьбой поучаствовать в организации «Умного голосования». Тогда я навел справки в интернете и обнаружил, что это проект блогера Алексея Навального», – поделился собеседник. «У меня к Навальному – не очень хорошее отношение. Я считаю, что нам следует решать проблемы внутри страны, и при этом руководствоваться только российскими законами, а не бегать по соседним странам и не призывать их власти ввести против нас санкции. Ведь страдают от этого простые люди. Поэтому мое возмущение от подобных просьб в тот момент не знало границ», – отметил Грибов. «Сейчас у оппозиционных партий есть все инструменты для того, чтобы контролировать ход избирательной кампании. Но почему-то мало кто из оппозиционеров заявил своих наблюдателей на избирательные участки в нашей области. Вместо этого они предлагают присоединиться к «Умному голосованию». Ясно. Что эта акция будет использоваться только для того, чтобы после выборов кричать об их нелегитимности. Она направлена на дестабилизацию общества», – резюмировал Грибов. Ранее представитель МИДа Мария Захарова заявляла о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном. В начале сентября арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был закрыт Роскомнадзором - за связь с экстремистской организацией. В июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России). Эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться». Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей. «Родина» и «Зеленые» выступили против УГ 16 сентября 2021, 12:20 Текст: Мария Бобылева

Партии «Родина» и «Зеленые» выступили против проекта «Умное голосование» и призвали своих сторонников делать самостоятельный выбор в ходе предстоящего голосования. «Сегодня много говорится о так называемом «Умном голосовании» (УГ). ... Само название оскорбительно для россиян: получается, что те, кто не голосуют, как велят навальнисты, неумные люди, дураки? Что ж, такой подход к российским избирателям вполне в духе наших насквозь прозападных либералов», – говорится в сообщении на сайте партии «Родина». Там также выразили уверенность, что данный проект курируется не сторонниками Навального, а Госдепом США. «Поэтому не раз сотрудники американского посольства в России через посредничество Навального и его помощников проводили встречи с теми или иными кандидатами. … Американцы так работают по всему миру. Присматриваются к местным политикам, входят с ними в контакт, а дальше кого-то подкупают, кого-то шантажируют компроматом, других заинтересовывают чем-то иным. И формируют в политических сферах разных стран «пятые колонны» своих вольных или невольных агентов влияния», – указали в партии. Там отметили, что «американцы не обошли своим вниманием даже лидера партии «Родина», депутата Госдумы Алексея Журавлева. Сотрудники посольства США несколько раз звонили политику и предлагали встретиться, но всегда натыкались на твердые отказы. Однако, окончательно отстали только тогда, когда Журавлев высказал им свою принципиальную позицию в совсем не парламентских выражениях». «Партия «Родина» всегда заявляет, что прозападные либералы – открытые враги патриотов, никакое даже временное сотрудничество с ними категорически неприемлемо и невозможно. … А их проект «Умное голосование» – это инструмент оболванивания российских избирателей и механизм американского вмешательства в российские выборы», – заключили в партии. Против «Умного голосования» выступила и партия «Зеленые». «Зеленые» не призывали, не призывают и не будут призывать к участию в проекте «УГ». Мы самодостаточная партия! Поддержки наших избирателей, наших сторонников достаточно, чтобы самостоятельно достигнуть наших целей!», – заявил лидер партии Андрей Нагибин. При этом в партии отметили, что в среду, 15 сентября, были опубликованы списки кандидатов на выборы в Госдуму по версии «Умного голосования». В список кандидатов попали два кандидата от партии «Зеленые». 5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией. В июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России), эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться». Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей. Выборы-2021: «Единая Россия» ускоряет социальную газификацию, ЛДПР хочет вернуть гимназисток 16 сентября 2021, 08:50 Текст: Тимофей Изаров

Единороссы решили максимально быстро подготовить законопроект о доступе к частным газопроводам, чтобы ускорить социальную газификацию. Владимир Жириновский призвал разделить школы в России по половому признаку. Лидер «Родины» Алексей Журавлев призвал полностью закрыть города от гастарбайтеров. Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак выступил на заседании федерального штаба по обсуждению хода реализации программы газификации. Турчак сообщил, что на днях у россиян появилась возможность подать через портал Госуслуг заявку на участие в программе социальной газификации. Он также пообещал максимально быстро подготовить и внести законопроект о доступе к частным газовым сетям. По словам Турчака, поправки о доступе к частным газопроводам внесут в Госдуму в конце сентября, – и в новом составе нижней палаты будет обеспечено максимально быстрое его прохождение. Как отмечается на сайте партии, в целом, поддержанная единороссами программа социальной газификации уже позволила упростить все процедуры, связанные с подачей заявок и присоединением рядовых граждан к газовой сети. Владимир Жириновский считает, что в России общеобразовательные государственные школы должны быть разделены на мужские, женские и смешанные. По мнению лидера ЛДПР, в стране достаточно зданий учебных заведений, чтобы провести такую специализацию, сообщает Газета.ру. «Я даже название сделал: мужской лицей, гимназия для женщин. А смешанная – просто школа, средняя школа», – сказал Жириновский. По его предположению, матери-одиночки, к примеру, будут чаще отдавать сыновей в мужские школы. Лидер «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев уверен, что российские города необходимо закрыть от гастарбайтеров. С таким призывом он выступил, комментируя события в подмосковном Бужаниново, где была изнасилована и убита пенсионерка. По подозрению в совершении этого преступления задержаны два иностранца. «Трудовая миграция стала не просто экономически вредной, но и прямо опасной для наших сограждан!», – подчеркнул депутат. Комментируя итоги заседания штаба по газификации, профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев напомнил, что десятки тысяч россиян получили в этом году газ по этой программе. «Это не какое-то предвыборное обещание: мол, когда-нибудь пройдет бесплатная газификация. Программа уже сейчас реализуется. И Министерство энергетики, и Газпром отчитываются о проделанной работе», – отметил эксперт. Естественно, что многие избиратели, которые десятилетиями ждали подключения газа и наконец его получили, проголосуют за «Единую Россию», полагает Матвейчев, «кроме того, их друзья, родственники и соседи, которые тоже ждут подключения, тоже поймут, что это не просто обещания, а реально работающая система». «Голубое топливо» на собственном участке важнее, чем какие-то отвлеченные, идеологические разговоры, которые ведут «Яблоко», прочие оппозиционеры, или коммунисты, ностальгирующие по СССР», – заявил профессор. – «Взрослые разумные люди понимают, что восстановить Союз невозможно, зато газопровод на собственном участке – есть, он реален. Его появление меняет к лучшему качество жизни, в частности, положительно сказывается на личном бюджете». Комментируя призыв Жириновского к раздельному обучению школьников, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев напомнил, что и в России до революции, и в СССР в середине ХХ века так и было. «Как ни странно это звучит, для начальной школы в этом и есть определенный смысл. Но, естественно, никакой материальной возможности реализовать такое предложение нет. Для этого пришлось бы вдвое увеличить количество преподавателей, и удвоить количество школьных зданий», – сказал эксперт. «Некоторое количество условных «староверов» или условных «мусульманских фундаменталистов» воспримут эту идею Жириновского позитивно. Но их количество не очень велико. Мне кажется, электорат в целом посмотрит на это предложение скептически, как на курьез», – сказал политолог. Говоря о заявлении лидера «Родины», Григорьев напомнил, что столь жесткая риторика – в духе этой партии. «Алексей Журавлев всегда занимали такую резко антимигрантскую позицию. Хотя люди, которым она нравится, в обществе, безусловно, есть. Но их немного», – сказал эксперт. «Что касается технологической стороны, то идея не допускать мигрантов в города – явно провальная. Это в нынешнем обществе нереализуемо. Никаких правовых механизмом для этого нет. Не думаю, чтобы это заявление дало «Родине» большой результат. Оно может только укрепить лишь уже имеющийся электорат. Но привлечь новых сторонников? Сомневаюсь», – заключил Григорьев. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Эксперт: Google и Apple необходимо оштрафовать за попытки влиять на исход выборов в России 16 сентября 2021, 19:39

Фото: Jaap Arriens/Zuma/ТАСС

Текст: Елена Лексина

Нежелание Google и Apple удалять из своих виртуальных магазинов приложения «Умное голосование» и «Навальный» отражает политику двойных стандартов. За такой отказ следует наказывать штрафами. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Холодов, комментируя отказ представителей американских IT-гигантов выполнять указания российских властей. «Нет никаких сомнений в том, что с помощью «Умного голосования» определенные группы лиц за рубежом хотят повлиять на результаты предстоящих выборов, – считает зампред комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов. – Ведь с технической точки зрения американские IT-гиганты Google и Apple вполне могли бы ограничить доступ к приложениям «Умное голосование» и «Навальный» в российских версиях своих магазинов приложений, уверен эксперт. Такие ограничения они вводят во многих других странах в отношении тех приложений, если выясняется, что они нарушают местное законодательство». В качестве примера эксперт напомнил популярную игру Pokemon GO, которую было «невозможно скачать на территории России». Однако американские IT-гиганты «не торопятся» выполнять указания наших властей о блокировке «Умного голосования» и «Навального», так как обе компании выполняют волю правящих кругов «других стран», заинтересованных во вмешательстве в российские выборы, полагает Холодов. «Если бы год назад «Яндекс» начал распространять на территории США приложения с указанием, за кого голосовать на американских президентских выборах, то эта компания немедленно оказалась бы под санкциями Вашингтона. Зато американские компании и, как выяснилось, американские же разработчики пытаются открыто повлиять на результаты парламентских выборов в нашей стране. Их прямым текстом просят локально ограничить доступ к приложениям, а они отказываются. На мой взгляд, за это следует наказывать рублем, потому что из России эти корпорации получают огромную прибыль», – считает Холодов. В мире действуют четкие правила для транснациональных компаний, – и они «обязаны соблюдать местное законодательство» стран, в которых ведут свою деятельность, напомнил эксперт. Он назвал поведение Apple и Google «политикой двойных стандартов». «Представители Apple жалуются на какие-то «правовые тонкости», которые не позволяют им удалить приложение «Умное голосование» из AppleStore. Но такие жалобы вызывают недоумение. Судя по всему, это неправда», – заключил эксперт. Ранее представители Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют удалить приложение «Навальный» из AppStore. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндекс» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. Кроме того, на прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от Apple и Google прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту «Умное голосование», иначе это будет считаться вмешательством в выборы. Ранее ведомство ограничило доступ к сайту «Умного голосования» по причине его использования для продолжения деятельности «Фонда борьбы с коррупцией*» (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров – в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование». Между тем Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования». Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев предупредил, что попытки Apple и Google вмешиваться в выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера. В Госдуме пригрозили Apple и Google уголовными последствиями за вмешательство в выборы 16 сентября 2021, 15:20 Текст: Алина Назарова

Попытки корпораций Apple и Google вмешиваться в российские выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «Американские корпорации получили сегодня все необходимые разъяснения правовых последствий их попыток вмешаться в выборы депутатов Государственной думы. Эти последствия могут иметь в том числе и уголовный характер», – заявил Пискарев, передает ТАСС. Депутат подчеркнул, что «никакие уловки с особенностями регистрации дочерних компаний не помогут Apple и Google избежать ответственности за попытки вмешательства в выборы», причем за нарушение законов будут отвечать «конкретные структуры и персоналии», связанные с этими цифровыми платформами. Пискарев также отметил, что принятие поправок об ужесточении ответственности IT-гигантов за нарушение российского законодательство «станет одной из приоритетных задач для депутатов, избранных в Государственную думу в ходе сентябрьских выборов». По словам депутата, этот пакет законов готовится сейчас в Госдуме в сотрудничестве с Совфедом. Пискарев также указал, что Apple и Google были «пойманы с поличным» за нарушением законодательства о выборах России. «Фактически обе корпорации пойманы с поличным при распространении неоплаченных из избирательных фондов агитационных материалов, которые при этом были в нарушение закона разработаны за рубежом», – добавил он. По словам депутата, Запад «получил четкий сигнал», что использование цифровых платформ для вмешательства в российские выборы недопустимо. «На высоком официальном уровне Apple и Google дано предупреждение: если они продолжат в ближайшие дни способствовать распространению незаконной агитации, то это нарушит еще одну правовую норму о недопустимости агитации во время голосования», – заявил он. «Размещенное в App Store от имени команды (Алексея) Навального приложение, используемое для незаконной агитации, напрямую угрожает безопасности персональных данных граждан России», – подчеркнул глава комиссии. Ранее представители американской корпорации Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют материнской компании удалить приложение «Навальный» из AppStore. На этом фоне в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Также сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования». СК завел дело о призывах к беспорядкам в дни голосования 16 сентября 2021, 12:53 Текст: Наталья Ануфриева

Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в дни голосования на выборах в Госдуму через сеть Telegram-каналов, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. В сообщении на сайте СК указывается, что возбуждено дело «в отношении Дмитрия Чебанова и иных лиц» по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ («Склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках»). Выяснилось, что группой лиц (в состав группы входило не менее 11 человек из семи субъектов страны) была создана сеть Telegram-каналов, «в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории России в дни единого голосования». Подчеркивается, что, согласно исследованиям, в видеороликах присутствуют побуждения к насильственным действиям в отношении неопределенного круга лиц. Всем фигурантам будут предъявлены обвинения, следствие намерено ходатайствовать об их аресте. Голосование в 2021 году пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Во вторник глава государства Владимир Путин на совещании с правительством с участием «Единой России» назвал главные задачи правительства и парламента после выборов в Госдуму. Он также предложил выстроить целостную систему поддержки семей с детьми до окончания школы. Google после заседания в Совфеде заявил об уважении законов всех стран 16 сентября 2021, 14:20 Текст: Алина Назарова

Корпорация Google не занимает ничью политическую сторону, уважает законы всех стран, где работает, и реагирует на все юридические запросы по размещаемому контенту, заявил представитель компании Александр Монин после заседания временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. «Google не занимает ничью политическую сторону и уважает законы всех стран, в которых предлагает свои сервисы. Компания работает с российскими регулирующими органами для решения всех возникающих юридических вопросов и поддерживает с регулятором постоянный диалог. Компания также уведомляет всех создателей контента, разработчиков приложений и пользователей, когда получает соответствующие юридические запросы, касающиеся их контента», – сказал Монин, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос о том, готова ли компания согласиться с высказанными в ее адрес претензиями со стороны российских властей. Ранее на заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету были приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы России. При этом в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться.