Путин отметил вклад Казанцева в борьбу с международным терроризмом

Путин заявил о важности фигуры Александра Невского для России

Победа над тевтонскими рыцарями на Чудском озере продемонстрировала, что Русь не сломлена, заявил президент Владимир Путин на открытии мемориала «Александр Невский с дружиной» в Псковской области.

«Мы открываем величественный мемориальный комплекс в честь защитников земли русской. Здесь, на Чудском озере, князь Александр Невский со своей дружиной разгромили иноземных захватчиков, отстояли Новгород и Псков, а по сути – всю Древнюю Русь. Эта победа стала одним из символов воинской славы России», – цитирует Путина РИА «Новости».

Он добавил, что любовь российского народа к Александру Невскому переходит из поколения в поколение. Этого правителя чтут как человека, радевшего за Отечество, как талантливого полководца и дипломата.

«И, безусловно, как хранителя веры и традиций родного края, родного народа, его духовной и нравственной силы», – отметил глава государства.

Невский жил в период, когда угроза древнерусской государственности могла стать реальностью, так как все княжества пережили разрушительные вражеские нашествия. Последним рубежом на борьбу с врагами «могуче, неприступно и встал Александр Невский со своими ратниками», добавил президент России.

«Они сокрушили шведов на Неве, выбили оккупантов из Копорья и одержали победу на Чудском озере. Эта победа стала решающей, остановила наступление врага и показала всем на Западе и на Востоке, что сила Руси не сломлена и есть люди на земле русской, готовые не щадя себя за нее бороться», – отметил Путин.

Он подчеркнул, что масштаб личности Невского грандиозен, а судьба князя – сложна и многотрудна.

«Это был путь выбора, который он всегда делал в интересах сохранения самобытности и духовных основ русского народа, во имя родной Руси, во имя будущего нашего государства», – заявил президент.

Невский, по мнению Путин, показал себя и как искусный дипломат, и как и мудрый государственный деятель. «Он взял на себя тяжелую ответственность, проявил уникальную дальновидность и волю, и сделал все, чтобы Русь окрепла, смогла сберечь, сохранить традицию древнерусской государственности», – добавил он.

Глава государства заметил, что на памятнике также изображены и герои современности.

«Здесь мы видим и лица десантников легендарной шестой роты, которые проявили массовый героизм уже в наше время. Символично, что их полк носит имя Александра Невского. И сегодня воины этого полка здесь в почетном карауле», – сказал Путин. «Ничто не может разорвать священную связь времен и поколений», – заявил он.

Глава государства выразил особые слова благодарности скульптору Виталию Шанову за воплощение героических образов воинов-защитников.

Бой, в котором принимали участие десантники шестой роты второго батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина, проходил в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года.

Рота вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, руководимых Хаттабом. Среди главарей боевиков назывались Идрис, Абу аль-Валид, Шамиль Басаев и Хаттаб, в бою участвовало до 2,5 тысячи боевиков.

После сражения в живых остались только шестеро бойцов. В бою пали 84 военнослужащих шестой и четвертой рот, в том числе 13 офицеров. Потери боевиков составили от 400 до 500 человек.

В субботу президент Владимир Путин приехал в Псковскую область для участия в церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».

Также глава государства проведет рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.