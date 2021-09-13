Пристававшего к детям в лесополосе предполагаемого педофила задержали под Новосибирском

Правоохранительные органы в городе Искитиме Новосибирской области задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми, сообщает прокуратура региона.

«Предварительно установлено, что 12 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение о нарушении прав несовершеннолетних неизвестным мужчиной (задержан), который приставал к детям в лесополосе, расположенной за магазином «Морковка» по улице Советской, 360», – передает РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства.

В прокуратуре сообщили, что следственное управление регионального СК возбудили уголовное дело по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

«Прокуратура проверит исполнение органами (учреждениями) системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка... В прокуратуре взяты на контроль результаты возбужденного сотрудниками следственного отдела следственного управления регионального СК уголовного дела», – сообщили в надзорном ведомстве.

По данным сайта «Весь Искитим», взрослый мужчина совершил сексуальные действия над двумя семилетними мальчиками, а очевидцем стал 12-летний подросток, который сообщил об этом продавцу ближайшего магазина.

Ранее в Челябинской области родители школьников заявили об охотящемся на детей педофиле.