России и Китаю предложили объяснить США недопустимость вмешательства в их дела

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4 августа, среда  |  Последнее обновление — 17:11  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Киев продолжает войну с героическим прошлым

Во Львове уничтожение каждого советского памятника записывают как победу над Россией Стрингер/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России встало на защиту копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове. Соответствующая нота направлена украинскому МИДу. В ней говорится, что намерения львовских властей уничтожить памятник нарушают международные обязательства Украины по сохранению воинских мемориалов. На прошлой неделе в городе завершился снос Монумента боевой славы. Поможет ли заступничество России спасти памятник? Подробности...
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Кто и как предал будущего главу российской разведки

Сергей Нарышкин дает интервью Сергею Соловьеву Соловьёв LIVE/YouTube
Уже неоднократно глава СВР Сергей Нарышкин высказывался о предательстве в разведке и о том, как ему лично пришлось с этим столкнуться. Как зовут человека, который в свое время сильно повлиял на профессиональную карьеру разведчика Нарышкина, при каких обстоятельствах экс-коллега нынешнего главы СВР стал изменником Родины – и как в дальнейшем сложилась его судьба? Подробности...
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Что вызвало эпидемию самоубийств полицейских после штурма Капитолия

Полицейские у Капитолия сдерживали агрессивную, но практически не вооруженную толпу AP/ТАСС
В США покончил с собой уже четвертый по счету полицейский из тех, что охраняли Конгресс в январе, когда сторонники Трампа прорвались в парламентское здание. Беспорядки, которые сейчас называют штурмом Капитолия, также унесли жизни четверых граждан, причем одна смерть совершенно точно на совести правоохранителей. Есть ли связь между инцидентом полугодовой давности и нынешними суицидами полицейских? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Русское кино снимают для бабушек из Урюпинска

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Да все мы можем! И сценаристы у нас есть. И режиссеры есть. И продюсеры с актерами. У нас есть Звягинцев, Бекмамбетов, Найшуллер, Сокуров со своими учениками. Мы берем Канны и Венецию. Но мы этого не видим. Мы продолжаем жить в убеждении, что русское кино оставляет желать лучшего. Подробности...

Почему Украина не Хазария

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Не хотите быть правопреемниками империи Чингисхана и Золотой Орды? Потому что они фу, в мохнатых шапках, азиаты, варвары? Хотите быть «еуропейскими» княжичами и вступить в наследство «Киевского» престола? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Союзники США расплачиваются за свою несамостоятельность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американская внешняя политика стала непредсказуемой. У нее нет долгосрочной стратегии, она теперь крайне оппортунистична. Но главными пострадавшими от такого поведения станут даже не американцы, а их союзники. И винить в этом они могут лишь себя. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 9 комментариев

Елизавета II против Греты Тунберг

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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
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    России и Китаю предложили объяснить США недопустимость вмешательства в их дела

    4 августа 2021, 16:08

    Текст: Елена Мирошниченко

    России и Китаю стоит объяснить США, что им больше не следует вмешиваться во внутренние дела других стран, пишет Global Times.

    Автор статьи напомнил о предстоящих совместных учениях Москвы и Пекина на полигоне Цинтунся. По мнению журналистов, учения связаны с выводом американских войск из Афганистана и имеют как политические, так и тактические цели. При этом в статье отмечается, что маневры не направлены конкретно против кого-то, сообщает РИА «Новости».

    В газете отметили, что если и проводить параллели между учениями и ситуацией в Афганистане, то нужно оценивать борьбу с «тремя силами» в регионе: терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. В статье указывается, что противостояние им – это миссия Китая, России и Шанхайской организации сотрудничества.

    Автор также указал на то, что именно Вашингтон создал хаос в Афганистане из-за вывода войск. Также, по мнению журналиста, США устраивают массу проблем вокруг Пекина и Москвы.

    «Нам также стоит помнить о том, что США могут попытаться вбить клин в Центральной Азии, что будет угрожать российско-китайским отношениям или даже единству и сплоченности ШОС», – говорится в статье.

    По мнению автора, России и Китаю нужно объяснить распространяющим хаос заокеанским партнерам, что им больше не следует вмешиваться во внутрирегиональные дела.

    Ранее стало известно, что российские и китайские военные в середине августа проведут совместные учения «Взаимодействие-2021» с участием около 10 тыс. человек.

    Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.


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    NYT: Россия издевается над запретами Олимпиады
       3 августа 2021, 14:40
    Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Американская газета The New York Times посвятила статью российским спортсменам, выступающим на Олимпиаде в Токио без национального флага и гимна, и пришла к выводу, что россиян не волнует запрет на использование национальной символики, они гордятся своей сборной, несмотря ни на что.

    «Россия издевается над запретами Олимпийских игр: «Пусть слушают классическую музыку», – так The New York Times озаглавило свою статью.

    Корреспонденты издания пообщались с москвичами и убедились: болельщики с легкостью считывают бюрократическое название команды  R.O.C. – и понимают, что речь идет о России. А то, что перед началом соревнований российских спортсменов тщательно проверили на допинг, это еще один повод для национальной гордости: русские олимпийцы доказали, что они чисты.

    «Это ситуация никого не волнует. Когда россияне выигрывают золото, болельщики не могут сдержать эмоции. На Олимпиаде очень тщательно проверили наших ребят, наши спортсмены чистые», – рассказал бармен спорт-бара «Пробка» Дмитрий Козыка.

    Врач скорой помощи Роман Притула отметил, что для него не имеет значение название российской команды. «Это не мешает нам гордиться. Неважно, что они выступают под олимпийским флагом, они все равно россияне. И когда наши спортсмены побеждают, это вызывает только положительные эмоции», – считает медик, пишет «Комсомольская правда».

    В статье упоминается и движение #wewillROCyou, запущенное в поддержку олимпийцев в соцсетях генеральным продюсером спортивного телеканала «Матч ТВ» Тиной Канделаки. В Instagram Канделаки написала, что никакие запреты не остановят российских спортсменов. «Олимпиада – это одна из тех ситуаций, когда хочется всем доказать и показать, что ты русский», – отметила она.

    «Даже официальные лица, которые ранее жаловались на ограничения, связанные с допинговым скандалом, стали высмеивать сложившуюся ситуацию. В видео, опубликованном Министерством иностранных дел России, например, под песню группы Queen «We Will Rock You» на экране появились слова We Will R.O.C. You», – пишут американцы.

    Издание также процитировало главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. По его мнению, победа над командой США в спортивной гимнастике вдохновит новое поколение молодых российских девушек выбрать именно этот вид спорта. «Меня переполняют эмоции. Прошло много времени с тех пор, как мы так побеждали в гимнастике. Это действительно важно для командных дисциплин, это вдохновляет и мотивирует молодежь», – заявил Поздняков.

    Авторы материала подчеркивают, что российские болельщики гордятся и выступлением фехтовальщицы Марты Мартьяновой, которая отказалась уйти с арены, несмотря на полученную во время соревнований травму. Этот отказ стоил бы российской команде золотой медали, поэтому девушка мужественно сражалась, несмотря на боль. «Настоящая девушка-герой», – цитирует издание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

    А обозреватель Telesport Алексей Дурнов считает, что российские болельщики давно перестали обращать внимание на допинговый скандал: «Они просто хотят смотреть спортивные состязания, а не думать о том, что происходит в медицинских лабораториях».

    Ранее DJ Smash в поддержку олимпийской сборной и хештега #wewillROCyou выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использует вместо гимна на Олимпиаде. Под этот трек он запустил челлендж в Tik-Tok. Его поддержали топ-блогеры. Акция в поддержку хештега #wewillROCyou с каждым днем набирает популярность. Посты собрали миллионы просмотров и тысячи комментариев.

    Коментарии (46)
    США попросили 24 дипломата России покинуть страну в течение месяца
       2 августа 2021, 20:37
    Фото: Ting Shen/Zuma/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    США направили России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за окончания действия виз, заявил в интервью The National Interest посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    «Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз», – передает его слова РИА «Новости».

    В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.

    В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.

    Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».

    Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры.

    Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.

    Коментарии (90)
    Госдеп заявил о «неправильных» высказываниях Антонова о высылке дипломатов
       2 августа 2021, 23:24
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24 российским дипломатам покинуть США якобы «неправильны».

    «Позвольте мне, во-первых, ответить на высказывания посла Антонова в интервью, но его характеристики ситуации неточны, неправильны. Трехлетний лимит действия виз российских [дипломатов] – в этом нет ничего нового. Когда виза заканчивается, как ожидается, данные лица покидают страну или запрашивают продление», – приводит слова Прайса ТАСС.

    Ранее в понедельник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.

    В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.

    В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.

    Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».

    Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. В список вошли две страны, в том числе США.

    Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.

    Коментарии (12)
    Россия разрешила США пополнить штат посольства американцами
       3 августа 2021, 06:59
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Российская сторона не запрещает Соединенным Штатам полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников для американской дипмиссии в России и ждет визовых запросов для американцев, которые заменят «местный персонал», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Отвечая на вопрос о том, насколько соответствуют действительности утверждения американской стороны о том, что Россия так усложняет деятельность американских диппредставительств, что они не смогут выполнять некоторые функции, Антонов сказал: «Это абсолютно не так». «Вашингтону никто не запрещает полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников. Мы готовы внимательно рассматривать все получаемые обращения», – говорится в заявлении Антонова на странице российского посольства в соцсети Facebook.

    «Мы ждем визовых запросов для американцев, которые заменят «местный персонал» посольства США, начиная от дипломатов консульской службы до водителей», – добавил российский посол, подчеркнув при этом, что «автоматизма здесь не будет».

    «За последние дни мы выдали американцам, направляющимся на работу в посольство в Москве, 22 визы. В ответ пока что только, как в насмешку, получили продление визы для советника-посланника, – обратил внимание Антонов. – Партнеры выдают это как свою крупную уступку, с чем мы не согласны. Советники-посланники, как и ряд других руководящих сотрудников, из системы разменов должны быть исключены в соответствии с ранее достигнутой «джентльменской договоренностью».

    «Попытки продать нам «пустой воздух» не пройдут. Так что ожидаем от Госдепартамента конструктивного подхода к решению проблем российских диппредставительств», – подчеркнул посол России.

    Ранее Антонов обвинил Госдепартамент Соединенных Штатов в введении СМИ в заблуждение относительно условий работы диппредставительств России и США.

    В понедельник Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.

    В свою очередь глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24 российским дипломатам покинуть Соединенные Штаты якобы «неправильны».

    Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США якобы направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран.

    В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.

    В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.

    Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».

    Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. В список вошли две страны, в том числе США.

    Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.

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    Коментарии (41)
    Названы причины нового дипломатического спора между Россией и США
       3 августа 2021, 12:05
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Елена Лексина

    «Президентских договоренностей в Женеве оказалось недостаточно, чтобы радикально поменять ситуацию в отношениях к лучшему», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев, комментируя спор между послом России в Вашингтоне и главой пресс-службы Госдепа относительно условий работы диппредставительств обеих стран.

    «Спор обусловлен не только тем, что со стороны Вашингтона кто-то намеренно срывает женевские договоренности двух президентов, но и тем, что дипломатический кризис вызван большим количеством накопившихся взаимных претензий», – полагает программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

    Политолог напомнил, что еще накануне саммита в Женеве ситуация осложнилась высылкой российских дипломатов из США, а также запретом на наем российского персонала в американском посольстве. «Все это серьезно ухудшило положение дипломатов», – указал Тимофеев.

    «Ситуация зашла настолько далеко, что выйти из состояния инертности с помощью одной встречи на высшем уровне очень сложно, – считает эксперт. – Для этого требуются определенные сигналы по линии профильных ведомств обеих стран. По всей видимости, трудность кроется в вопросе политического престижа – кто-то все-таки должен сделать первый шаг. При этом каждая сторона опасается, что если этот шаг сделает она, то противоположная сторона воспримет его как слабость и некую уступку, на которую можно не отвечать».

    «Именно поэтому в данном вопросе сохраняется напряженность. Договоренностей в Женеве оказалось недостаточно, чтобы радикально поменять ситуацию к лучшему», – пояснил собеседник.

    Что касается российско-американского диалога в целом, то повестка переговоров и до Женевы была достаточно узкой. В настоящее время она сводится к вопросам стратегической стабильности, разговору о безопасности в киберпространстве и некоторым другим аспектам. «Но и в этих сферах диалог идет непросто», – указал политолог.

    В такой ситуации, по мнению Тимофеева, России следует сосредоточиться на собственных проблемах и по возможности дистанцироваться от американо-китайского противостояния. «Но как великая держава, Россия не может игнорировать развитие событий на этом направлении. Китай и США – наши соседи. Поэтому Москва будет внимательно следить за тем, что происходит в отношениях Вашингтона и Пекина», – убежден эксперт.

    Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американская сторона вводит СМИ в заблуждение относительно условий работы диппредставительств России и США.

    «Если послушать господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера. Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьезному разговору с журналистами и ввел их в заблуждение в отношении истинного положения дел», – говорится в заявлении Антонова в Facebook.

    Кроме того, Антонов отметил, что «вопреки пониманиям, достигнутым на женевском саммите, никаких подвижек в жесткой политике США мы не видим».

    Также Антонов заявлял, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.

    В свою очередь глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания Антонова о необходимости 24 российским дипломатам покинуть США якобы «неправильны».

    Также он заявил, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран.

    В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.

    В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.

    Ранее президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами.

    Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. В список вошли две страны, в том числе США.

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    Коментарии (18)
    Госдеп объяснил ограничение работы российских дипломатов в США
       3 августа 2021, 02:31
    Фото: кадр CNN
    Текст: Антон Никитин

    Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США якобы направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран.

    Прайс выступил с утверждением, что действия Госдепартамента США от 2 марта и 15 апреля якобы «были ответом» и, по мнению Вашингтона, преследовали цель по «привлечению России к ответственности за ряд угроз нашим (американским – прим. ВЗГЛЯД) интересам», передает ТАСС.

    «Мы не [преследовали цель] эскалации ситуации, не искали эскалации. Это был ответ российскому правительству за вредоносные действия», – утверждает дипломат.

    «Мы продолжаем верить, что в нынешнее время есть необходимость открытых каналов связи между нашими правительствами, в том числе посредством посольств. Продолжим оценивать ситуацию и сообщим о развитии событий», – заявил глава пресс-службы Госдепа США.

    «На прошлой неделе мы объявили, что Госдепартамент ограничит длительность командировок большинства прибывающих дипломатических и консульских сотрудников в США максимум пятью годами. Конечно, это не касается всех [иностранных] миссий, – сказал Прайс. – Ограничение длительности [командировок] помогает нам сбалансировать взаимосвязь двустороннего утверждения дипломатов <…> в США и для американских дипломатов за рубежом».

    На вопрос о том, почему в отношении российского посольства действует трехлетний лимит, представитель Госдепа ответил: «Я не могу комментировать, является [ли] это [ограничение] уникальным для российских дипломатов или нет». «Они [российские дипломаты] могут запросить продление [длительности командировок в США]. <…> Все запросы будут рассматриваться на индивидуальной основе». – добавил он. При этом Прайс не согласился с тем, что подобная практика является своего рода возмездием России.

    Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24-м российским дипломатам покинуть Соединенные Штаты якобы «неправильны».

    В понедельник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.

    В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.

    В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.

    Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».

    Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. В список вошли две страны, в том числе США.

    Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.

    Коментарии (15)
    США ввели антидемпинговые пошлины на импорт углеродистой стали из России

    2 августа 2021, 21:24

    Текст: Елизавета Булкина

    Минторг США намерен ввести антидемпинговые пошлины на импорт углеродистой стали из России, Украины и Республики Корея, следует из заявления ведомства.

    Уточняется, что американское ведомство введет таможенные пошлины на импорт бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали из этих стран, передает ТАСС.

    Комиссия пришла к выводу, что импорт в США данной продукции якобы «наносит американской промышленности значительный ущерб».

    «В результате положительного решения комиссии минторг вынесет постановление о введении антидемпинговых пошлин на импорт этих товаров из России, Кореи и с Украины, а также постановления о введении компенсационных пошлин на импорт этих товаров из Кореи и России», – сказано в документе.

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    Москва сочла опасными слова американского адмирала об ударах в Черном море
       2 августа 2021, 12:17
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Слова командующего ВМС США по Черному морю Роберта Берка о нанесении ударов опасны, это – попытка свалить ответственность за вероятную эскалацию с больной головы на здоровую, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Крайне опасное заявление. Содержит неприкрытую угрозу применения силы. Понятно, что это попытка свалить ответственность за возможную эскалацию с больной головы на здоровую», – цитирует Грушко РИА «Новости».

    Он отметил, что причиной усиливающейся напряженности в регионе является возрастающее присутствие США в непосредственной близости от российских границ.

    Дипломат отметил, что восстановление профессиональных военных контактов между Россией и НАТО могло бы снизить опасность военных инцидентов.

    «Первыми шагами к уменьшению такой опасности могло бы стать восстановление нормальных профессиональных контактов по военной линии между Россией и странами НАТО и предметная реакция на предложение российских военных по деэскалации и совершенствованию механизмов по избежанию военных инцидентов, включая установление минимально разрешенных дистанций между боевыми самолетами и боевыми кораблями», – указал замминистра.

    Напомним, Берк ранее заявил, что Россия якобы «провоцирует» Соединенные Штаты на нанесение удара в Черном море первыми. 

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    Россию обеспокоила активность частных военных компаний США
       3 августа 2021, 09:59
    Фото: Сергей Отрошко/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Москва озабочена тиражируемыми в американских СМИ сообщениями о продолжающейся активности частных военных компаний США, заявил глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД Владимир Тарабрин.

    «Мы озабочены тиражируемыми в американских СМИ сообщениями о продолжающейся активности американских частных военных компаний (ЧВК)», – сказал Тарабрин, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что издание Washington Post уже сообщало о попытках венесуэльской оппозиции нанять американскую ЧВК для подготовки государственного переворота в Каракасе и свержения легитимного венесуэльского президента Николаса Мадуро.

    Глава ДНВ также отметил, что издание Time сообщило о планах основателя известной ЧВК Blackwater Эрика Принца набирать ветеранов боевых действий в Донбассе для создания новой ЧВК. «Для каких именно задач – остается только догадываться», – сказал Тарабрин.

    До этого также сообщалось, что в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева принимают участие наемники из частной американской армии Academi, ранее известной под названием Blackwater.

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    Антонов обвинил Госдеп США в введении СМИ в заблуждение
       3 августа 2021, 06:33
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Американская сторона вводит СМИ в заблуждение относительно условий работы диппредставительств России и США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    «Если послушать господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера. Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьезному разговору с журналистами и ввел их в заблуждение в отношении истинного положения дел», – говорится в заявлении Антонова на странице российского посольства в соцсети Facebook.

    Таким образом Антонов прокомментировал высказывания главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о требовании Москвы для посольства Соединенных Штатов более не нанимать на работу местный персонал.

    «Мы до последнего воздерживались от втягивания в порочный круг «обмена ударами». Неоднократно предлагали коллегам «обнулить» на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга, – обратил внимание Антонов. – Эти призывы услышаны не были. Более того, условия работы наших сотрудников продолжают ужесточаться».

    В понедельник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.

    В свою очередь глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24-м российским дипломатам покинуть Соединенные Штаты якобы «неправильны».

    Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США якобы направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран.

    В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.

    В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.

    Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».

    Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. В список вошли две страны, в том числе США.

    Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.

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    Коментарии (7)
    Слуцкий счел заявления адмирала США попыткой эскалации в Черном море
       2 августа 2021, 17:03
    Фото: U.S. Navy/Ukrainian Navy
    Текст: Елена Мирошниченко

    Глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий назвал заявление адмирала США Роберта Берка по Черному морю опасным, за ними могут стоять намерения по эскалации ситуации в регионе.

    «Что же касается заявлений адмирала Берка – возможно, мы видим попытку за счет русофобской истерии закамуфлировать истинные намерения стран НАТО по эскалации ситуации в Черноморском бассейне. Это не просто словесное бряцание оружием, это крайне деструктивные и опасные высказывания», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

    Он также добавил, что слова адмирала США о том, что Россия якобы провоцирует США на удар в Черном море, – э то привычная для Вашингтона риторика и попытка в очередной раз «свалить с больной головы на здоровую».

    Политик отметил, что слова Берка особенно диссонируют на фоне недавнего инцидента с вторжением британского эсминца в территориальные воды России.

    «Тогда российские пограничники профессионально и выверенно пресекли именно то, что называется «провокацией». Мы и впредь будем охранять государственную границу и давать жесткий отпор всем, кто попытается ее нарушить», – заключил Слуцкий.

    Напомним, Берк ранее заявил, что Россия якобы «провоцирует» Соединенные Штаты на нанесение удара в Черном море первыми. 

    Коментарии (19)
    Глава СВР рассказал о демонизации России Штатами

    2 августа 2021, 12:51

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Американские элиты и средства массовой информации демонизируют Россию независимо от того, в чьих руках находится власть в Вашингтоне, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

    «Мы понимаем, что, конечно, усилиями американских, западных прежде всего, элит и средств массовой информации, Россия в значительной степени демонизирована», – цитирует ТАСС интервью Нарышкина YouTube-каналу «Соловьев Live».

    По словам главы СВР, президента США Джо Байдена критикуют не только республиканцы, но и демократы за то, что он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Женеве. «И его уже обвиняют в том, что он предал национальные интересы, согласившись на встречу в верхах в Женеве. А теперь уже и обвиняют в том, что он не ввел санкций против оператора «Северного потока – 2». Так что с этим приходится жить», – добавил Нарышкин.

    Он также рассказал, как российское разведсообщество в девяностые годы преодолевало период общего безденежья в стране, сталкиваясь с уходом сотрудников на фоне экономического и идеологического кризиса.

    «Это было действительно сложное время и для страны, и для нашей службы. Безденежье, конечно, многие – не многие, а часть опытных сотрудников – вынуждены были уйти в отставку [в 1990-е годы] по собственному желанию, – сказал он». – Чаще всего они мотивировали это словами о том, что давали присягу другой стране, а с этим руководством новой России им не по пути. Но в этом были, конечно, и идеологические мотивы».

    Нарышкин напомнил, что аналогичную позицию озвучивал и Евгений Примаков на своей первой пресс-конференции в качестве главы российской внешней разведки России. «Он сказал, что я свой партбилет сохранил. Я убежденный марксист, а тот, кто не верит в теорию и учение Маркса, тот просто это учение плохо знает, – пояснил глава СВР. – Так что время было действительно сложное, но надо иметь в виду, что все-таки разведка, советская разведка, не была политизирована».

    Нарышкин отметил, что деятельность любой разведывательной службы всегда направлена вовне, а «окружение новой России осталось практически прежним» в тот период. «Те же Соединенные Штаты Америки с той же политикой в том числе и по отношению к новой России как к Советскому Союзу, тот же блок НАТО. Только он постепенно укрупнялся», - добавил он.

    Глава СВР рассказал, что о собственном пути в этой сфере задумался только в институте. «Не могу сказать, что мечтал с первого класса, – отметил он. – Конечно, постепенно привыкал к мысли о том, что служба в разведке окутана определенной тайной и романтикой, о том, что это такая настоящая мужская государственная служба. Думал об этом в большей степени, когда учился в институте».

    Ранее Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях во время выборов в России.

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    В МИД России оценили ситуацию с визами российских дипломатов в США

    3 августа 2021, 19:07

    Текст: Елена Мирошниченко

    США действуют вне правового поля в ситуации с визами российских дипломатов в Вашингтоне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Я могу сказать, что это не какой-то новый выпад США, это история старая, о который мы неоднократно говорили. Речь идет о том, что, как вы знаете, они по большому счету действуют вне правого поля в отношении российских дипломатов», – сказала Захарова на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов», комментируя ситуацию с продлением виз российским дипломатам в США, передает РИА «Новости».

    Она также напомнила об изъятии российской дипломатической собственности в США и «бесконечных высылках российских дипломатов» без повода. Захарова также отметила, что ограничение сроков виз для дипломатов России в три года не действует для сотрудников диппредставительств других стран.

    Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона ждет от Вашингтона конструктивного подхода к визовым вопросам и призывает возобновить равноправный и взаимоуважительный диалог. Он заявил, что Москва не запрещает Вашингтону полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников для американской дипмиссии в России и ждет визовых запросов для американцев, которые заменят «местный персонал».

    Антонов также обвинил Госдепартамент Соединенных Штатов в введении СМИ в заблуждение относительно условий работы диппредставительств России и США.

    В понедельник Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.

    В свою очередь глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24-м российским дипломатам покинуть Соединенные Штаты якобы «неправильны».

    Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США якобы направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран.

    В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.

    Коментарии (3)
    Россия призвала США возобновить взаимоуважительный диалог по визам

    3 августа 2021, 07:57

    Текст: Антон Никитин

    Российская сторона ждет от Вашингтона конструктивного подхода к визовым вопросам и призывает возобновить равноправный и взаимоуважительный диалог, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    «Американским коллегам пора перестать лукавить и возобновить равноправный взаимоуважительный диалог, в рамках которого учитывались бы интересы обоих государств», – говорится в заявлении Антонова на странице российского посольства в соцсети Facebook.

    По словам Антонова, российская сторона неоднократно предлагала «оставить дипломатический конфликт в прошлом». «Если Соединенные Штаты к взаимному обнулению всех мер и контрмер не готовы, предлагаем использовать тактику «малых шагов», – отметил посол, пояснив, что имеет в виду под этим по меньшей мере исключение из визовых разменов отдельных категорий сотрудников и договоренности «о годичном продлении истекших виз дипломатов».

    «Все эти предложения мы озвучили еще в феврале в дипломатической ноте. Однако не получили никакой реакции. Наши инициативы были просто проигнорированы», – констатировал посол. Антонов также отметил, что Россия никогда не смирится с захватом российской дипсобственности в США и будет добиваться ее возвращения, «в том числе и в ходе консультаций по двусторонним «раздражителям».

    Ранее Антонов заявил, что Москва не запрещает Вашингтону полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников для американской дипмиссии в России и ждет визовых запросов для американцев, которые заменят «местный персонал».

    Антонов также обвинил Госдепартамент Соединенных Штатов в введении СМИ в заблуждение относительно условий работы диппредставительств России и США.

    В понедельник Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.

    В свою очередь глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24-м российским дипломатам покинуть Соединенные Штаты якобы «неправильны».

    Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США якобы направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран.

    В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.

    Коментарии (10)
    Китаю предложили задуматься о покупке С-500
       4 августа 2021, 14:26
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» значительно превосходит китайские аналоги, Пекину стоит серьезно задуматься о приобретении этой системы, пишет журналист Линь Сэнь в статье для издания The Paper.

    Автор статьи напомнил, что в Китае разработали несколько новых ЗРК, таких как HQ-9B, HQ-22 и HQ-19, которые демонстрируют последние достижения Пекина в области противовоздушной и противоракетной обороны. «Однако все они даже рядом не стоят с зенитным ракетным комплексом С-500, интегрирующим средства воздушной и космической обороны», – отметил он.

    По его мнению, китайским властям стоит серьезно задуматься о приобретении этой системы в случае выпуска экспортной версии комплекса, передает РИА «Новости».

    С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля – воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты. Радиус поражения – около 600 километров. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability – 3.

    В июле концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей».

    Коментарии (2)
     
     
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