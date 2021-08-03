NYT: Россия издевается над запретами Олимпиады

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3 августа, вторник | Последнее обновление — 15:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российский борец Евлоев завоевал золото на ОИ
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Мы хорошо помним это настроение у нас в России в 90-е годы, то невротическое западничество, которое иностранцы с брезгливым удивлением отмечали, как «ненависть к собственной культуре».
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Глобальное начальство оказалось не монолитной сущностью, а сообществом акционеров. Оно не может навести порядок в своем головном вашингтонском офисе. Это попросту не входит в его планы.
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Сейчас субъект сетевой травли – это толпа, уверенная в своем превосходстве над жертвой. Толпа, по отдельности состоящая из вменяемых, возможно, симпатичных людей, но чувство локтя и чувство собственного превосходства приводит к ужасным результатам.
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Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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NYT: Россия издевается над запретами Олимпиады
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Американская газета The New York Times посвятила статью российским спортсменам, выступающим на Олимпиаде в Токио без национального флага и гимна, и пришла к выводу, что россиян не волнует запрет на использование национальной символики, они гордятся своей сборной, несмотря ни на что.
«Россия издевается над запретами Олимпийских игр: «Пусть слушают классическую музыку», – так The New York Times озаглавило свою статью.
Корреспонденты издания пообщались с москвичами и убедились: болельщики с легкостью считывают бюрократическое название команды R.O.C. – и понимают, что речь идет о России. А то, что перед началом соревнований российских спортсменов тщательно проверили на допинг, это еще один повод для национальной гордости: русские олимпийцы доказали, что они чисты.
«Это ситуация никого не волнует. Когда россияне выигрывают золото, болельщики не могут сдержать эмоции. На Олимпиаде очень тщательно проверили наших ребят, наши спортсмены чистые», – рассказал бармен спорт-бара «Пробка» Дмитрий Козыка.
Врач скорой помощи Роман Притула отметил, что для него не имеет значение название российской команды. «Это не мешает нам гордиться. Неважно, что они выступают под олимпийским флагом, они все равно россияне. И когда наши спортсмены побеждают, это вызывает только положительные эмоции», – считает медик, пишет «Комсомольская правда».
В статье упоминается и движение #wewillROCyou, запущенное в поддержку олимпийцев в соцсетях генеральным продюсером спортивного телеканала «Матч ТВ» Тиной Канделаки. В Instagram Канделаки написала, что никакие запреты не остановят российских спортсменов. «Олимпиада – это одна из тех ситуаций, когда хочется всем доказать и показать, что ты русский», – отметила она.
«Даже официальные лица, которые ранее жаловались на ограничения, связанные с допинговым скандалом, стали высмеивать сложившуюся ситуацию. В видео, опубликованном Министерством иностранных дел России, например, под песню группы Queen «We Will Rock You» на экране появились слова We Will R.O.C. You», – пишут американцы.
Издание также процитировало главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. По его мнению, победа над командой США в спортивной гимнастике вдохновит новое поколение молодых российских девушек выбрать именно этот вид спорта. «Меня переполняют эмоции. Прошло много времени с тех пор, как мы так побеждали в гимнастике. Это действительно важно для командных дисциплин, это вдохновляет и мотивирует молодежь», – заявил Поздняков.
Авторы материала подчеркивают, что российские болельщики гордятся и выступлением фехтовальщицы Марты Мартьяновой, которая отказалась уйти с арены, несмотря на полученную во время соревнований травму. Этот отказ стоил бы российской команде золотой медали, поэтому девушка мужественно сражалась, несмотря на боль. «Настоящая девушка-герой», – цитирует издание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
А обозреватель Telesport Алексей Дурнов считает, что российские болельщики давно перестали обращать внимание на допинговый скандал: «Они просто хотят смотреть спортивные состязания, а не думать о том, что происходит в медицинских лабораториях».
Ранее DJ Smash в поддержку олимпийской сборной и хештега #wewillROCyou выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использует вместо гимна на Олимпиаде. Под этот трек он запустил челлендж в Tik-Tok. Его поддержали топ-блогеры. Акция в поддержку хештега #wewillROCyou с каждым днем набирает популярность. Посты собрали миллионы просмотров и тысячи комментариев.
CAS отклонил запрос легкоатлетки Тимановской на допуск к Олимпиаде
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии о ее отстранении от участия в Олимпийских играх.
Об отказе сообщили в пресс-службе выездной панели CAS в Токио. Тимановская должна была выступать в беге на 100 м и 200 м, передает ТАСС.
Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу.
Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.
Замглавы МИД Польши заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской.
По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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США попросили 24 дипломата России покинуть страну в течение месяца
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США направили России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за окончания действия виз, заявил в интервью The National Interest посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз», – передает его слова РИА «Новости».
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.
Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».
Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры.
Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.
Российские синхронистки сменили купальники с медведями на ОИ на костюмы с балалайками
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Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко сменили на Олимпиаде купальники с медведями, которых запретили в ВАДА, на купальники с балалайками, сообщили спортсменки.
Синхронистки под программу подготовили купальники с изображением медведей, но из-за санкций ВАДА их пришлось изменить, так как медведь символизирует связь с Россией, упоминание которой на Играх запрещено, передает ТАСС.
«У нас теперь не медведи, а балалайка. Медведей запретили, зато балалайку оставили», – сказала Ромашина.
После выступления в произвольной программе предварительного раунда пара российских спортсменок заняла первое место. Техническая программа предварительного раунда у дуэтов пройдет 3 августа.
Ромашина – пятикратная олимпийская чемпионка, в случае победы на Олимпиаде в Токио она установит рекорд по числу золотых медалей на Играх в дисциплине.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявлял, что причина нападок на российскую команду на Олимпиаде в Токио – ее успешное выступление, критики предполагали, что без допинга этого не будет.
Госдеп заявил о «неправильных» высказываниях Антонова о высылке дипломатов
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Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24 российским дипломатам покинуть США якобы «неправильны».
«Позвольте мне, во-первых, ответить на высказывания посла Антонова в интервью, но его характеристики ситуации неточны, неправильны. Трехлетний лимит действия виз российских [дипломатов] – в этом нет ничего нового. Когда виза заканчивается, как ожидается, данные лица покидают страну или запрашивают продление», – приводит слова Прайса ТАСС.
Ранее в понедельник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.
Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».
Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. В список вошли две страны, в том числе США.
Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.
Россия разрешила США пополнить штат посольства американцами
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Российская сторона не запрещает Соединенным Штатам полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников для американской дипмиссии в России и ждет визовых запросов для американцев, которые заменят «местный персонал», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Отвечая на вопрос о том, насколько соответствуют действительности утверждения американской стороны о том, что Россия так усложняет деятельность американских диппредставительств, что они не смогут выполнять некоторые функции, Антонов сказал: «Это абсолютно не так». «Вашингтону никто не запрещает полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников. Мы готовы внимательно рассматривать все получаемые обращения», – говорится в заявлении Антонова на странице российского посольства в соцсети Facebook.
«Мы ждем визовых запросов для американцев, которые заменят «местный персонал» посольства США, начиная от дипломатов консульской службы до водителей», – добавил российский посол, подчеркнув при этом, что «автоматизма здесь не будет».
«За последние дни мы выдали американцам, направляющимся на работу в посольство в Москве, 22 визы. В ответ пока что только, как в насмешку, получили продление визы для советника-посланника, – обратил внимание Антонов. – Партнеры выдают это как свою крупную уступку, с чем мы не согласны. Советники-посланники, как и ряд других руководящих сотрудников, из системы разменов должны быть исключены в соответствии с ранее достигнутой «джентльменской договоренностью».
«Попытки продать нам «пустой воздух» не пройдут. Так что ожидаем от Госдепартамента конструктивного подхода к решению проблем российских диппредставительств», – подчеркнул посол России.
Ранее Антонов обвинил Госдепартамент Соединенных Штатов в введении СМИ в заблуждение относительно условий работы диппредставительств России и США.
В понедельник Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.
В свою очередь глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24 российским дипломатам покинуть Соединенные Штаты якобы «неправильны».
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США якобы направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран.
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.
Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».
Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. В список вошли две страны, в том числе США.
Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.
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Муж легкоатлетки Тимановской рассказал об отношении к оппозиции
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Супруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской, ситуация с которой на Олимпиаде в Токио вызвала серьезный международный резонанс, Арсений Зданевич в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что они с женой никогда не поддерживали оппозицию в республике.
«У нас никогда не было никаких связей, мы никогда не поддерживали оппозицию. Мы просто обычные спортсмены, мы просто занимаемся спортом и не интересуемся оппозиционным движением», – заявил Зданевич, передает РИА «Новости».
Ранее он сообщил, что сейчас находится на территории Украины, но планирует приехать в Польшу. Зданевич отметил, что пока у него нет дальнейших планов, но он уверен, что будет со своей женой, где бы та ни оказалась.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Госдеп объяснил ограничение работы российских дипломатов в США
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Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США якобы направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран.
Прайс выступил с утверждением, что действия Госдепартамента США от 2 марта и 15 апреля якобы «были ответом» и, по мнению Вашингтона, преследовали цель по «привлечению России к ответственности за ряд угроз нашим (американским – прим. ВЗГЛЯД) интересам», передает ТАСС.
«Мы не [преследовали цель] эскалации ситуации, не искали эскалации. Это был ответ российскому правительству за вредоносные действия», – утверждает дипломат.
«Мы продолжаем верить, что в нынешнее время есть необходимость открытых каналов связи между нашими правительствами, в том числе посредством посольств. Продолжим оценивать ситуацию и сообщим о развитии событий», – заявил глава пресс-службы Госдепа США.
«На прошлой неделе мы объявили, что Госдепартамент ограничит длительность командировок большинства прибывающих дипломатических и консульских сотрудников в США максимум пятью годами. Конечно, это не касается всех [иностранных] миссий, – сказал Прайс. – Ограничение длительности [командировок] помогает нам сбалансировать взаимосвязь двустороннего утверждения дипломатов <…> в США и для американских дипломатов за рубежом».
На вопрос о том, почему в отношении российского посольства действует трехлетний лимит, представитель Госдепа ответил: «Я не могу комментировать, является [ли] это [ограничение] уникальным для российских дипломатов или нет». «Они [российские дипломаты] могут запросить продление [длительности командировок в США]. <…> Все запросы будут рассматриваться на индивидуальной основе». – добавил он. При этом Прайс не согласился с тем, что подобная практика является своего рода возмездием России.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24-м российским дипломатам покинуть Соединенные Штаты якобы «неправильны».
В понедельник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.
Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».
Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. В список вошли две страны, в том числе США.
Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.
Первая на ОИ трансгендер-штангистка выбыла из соревнований
Первая в истории Олимпиады штангистка-трансгендер Лорел Хаббард, представляющая Новую Зеландию, завершила выступление на Играх в Токио.
Выступающая в категории свыше 87 кг спортсменка не сумела выполнить ни одной успешной попытки в рывке, передает РИА «Новости».
При первой попытке она не взяла вес в 120 кг, потом дважды неудачно пыталась взять вес в 125 кг, в итоге завершила выступление.
Чтобы попасть на Олимпиаду, 43-летняя Хаббард выполнила все условия допуска, разработанные Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией тяжелой атлетики.
Напомним, трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио. Хаббард была мужчиной под именем Гэвин до 35 лет и не выступала на международных соревнованиях по тяжелой атлетике. В 2012 году она стала женщиной, а в 2017 году завоевала серебро на чемпионате мира в категории свыше 90 кг.
США ввели антидемпинговые пошлины на импорт углеродистой стали из России
Минторг США намерен ввести антидемпинговые пошлины на импорт углеродистой стали из России, Украины и Республики Корея, следует из заявления ведомства.
Уточняется, что американское ведомство введет таможенные пошлины на импорт бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали из этих стран, передает ТАСС.
Комиссия пришла к выводу, что импорт в США данной продукции якобы «наносит американской промышленности значительный ущерб».
«В результате положительного решения комиссии минторг вынесет постановление о введении антидемпинговых пошлин на импорт этих товаров из России, Кореи и с Украины, а также постановления о введении компенсационных пошлин на импорт этих товаров из Кореи и России», – сказано в документе.
Названы причины нового дипломатического спора между Россией и США
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«Президентских договоренностей в Женеве оказалось недостаточно, чтобы радикально поменять ситуацию в отношениях к лучшему», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев, комментируя спор между послом России в Вашингтоне и главой пресс-службы Госдепа относительно условий работы диппредставительств обеих стран.
«Спор обусловлен не только тем, что со стороны Вашингтона кто-то намеренно срывает женевские договоренности двух президентов, но и тем, что дипломатический кризис вызван большим количеством накопившихся взаимных претензий», – полагает программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев.
Политолог напомнил, что еще накануне саммита в Женеве ситуация осложнилась высылкой российских дипломатов из США, а также запретом на наем российского персонала в американском посольстве. «Все это серьезно ухудшило положение дипломатов», – указал Тимофеев.
«Ситуация зашла настолько далеко, что выйти из состояния инертности с помощью одной встречи на высшем уровне очень сложно, – считает эксперт. – Для этого требуются определенные сигналы по линии профильных ведомств обеих стран. По всей видимости, трудность кроется в вопросе политического престижа – кто-то все-таки должен сделать первый шаг. При этом каждая сторона опасается, что если этот шаг сделает она, то противоположная сторона воспримет его как слабость и некую уступку, на которую можно не отвечать».
«Именно поэтому в данном вопросе сохраняется напряженность. Договоренностей в Женеве оказалось недостаточно, чтобы радикально поменять ситуацию к лучшему», – пояснил собеседник.
Что касается российско-американского диалога в целом, то повестка переговоров и до Женевы была достаточно узкой. В настоящее время она сводится к вопросам стратегической стабильности, разговору о безопасности в киберпространстве и некоторым другим аспектам. «Но и в этих сферах диалог идет непросто», – указал политолог.
В такой ситуации, по мнению Тимофеева, России следует сосредоточиться на собственных проблемах и по возможности дистанцироваться от американо-китайского противостояния. «Но как великая держава, Россия не может игнорировать развитие событий на этом направлении. Китай и США – наши соседи. Поэтому Москва будет внимательно следить за тем, что происходит в отношениях Вашингтона и Пекина», – убежден эксперт.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американская сторона вводит СМИ в заблуждение относительно условий работы диппредставительств России и США.
«Если послушать господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера. Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьезному разговору с журналистами и ввел их в заблуждение в отношении истинного положения дел», – говорится в заявлении Антонова в Facebook.
Кроме того, Антонов отметил, что «вопреки пониманиям, достигнутым на женевском саммите, никаких подвижек в жесткой политике США мы не видим».
Также Антонов заявлял, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.
В свою очередь глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания Антонова о необходимости 24 российским дипломатам покинуть США якобы «неправильны».
Также он заявил, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран.
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами.
Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. В список вошли две страны, в том числе США.
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Тимановская сделала заявление о разгоревшемся на ОИ скандале
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Белорусская бегунья Кристина Тимановская заявила, что никогда не вмешивалась в политику и не ожидала, что ситуация на Олимпийских играх в Токио может обернуться «политическим скандалом».
«На самом деле никогда я не вмешивалась в политику, и изначально вся эта ситуация была не о политике, я лишь высказалась о халатности наших главных тренеров, о том, что они принимают решения по поводу эстафетной команды, не советуясь с другими спортсменами. Я не понимаю, как они могут делать заявку и ставить в эстафету других людей, которые абсолютно не имели никакого отношения к квалификации в эту эстафету. И я не представляла, что это дело может дойти до таких оборотов и обернуться таким политическим скандалом», – сказала Тимановская, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Тимановская также заявила, что вряд ли в перспективе сможет вернуться в Белоруссию. «Я просто боялась за свою жизнь, боялась оказаться в тюрьме. Я не думаю, что когда-нибудь смогу вернуться в Белоруссию», – заявила спортсменка в интервью газете Wall Street Journal.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Названа дата вылета Тимановской в Варшаву
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вылетит из Токио, где проходят Олимпийские игры, в Варшаву 4 августа, сообщил агентству Reuters исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.
«Она улетит из Токио в Варшаву прямым рейсом через два дня, 4 августа», – передает его слова ТАСС.
Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую
Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.
Замглавы МИД Польши заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила ей визу.
По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Депутат из Белоруссии назвал действия Тимановской запланированными
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская поехала на Олимпиаду для реализации своего плана, а не для спортивных достижений, заявил олимпийский чемпион по гребле на байдарках и белорусский депутат Александр Масейков.
«Человек долгое время уединялся, вел себя неестественно, сопоставляешь это с другими фактами, и складывается мнение, что на Олимпиаду Тимановская ехала не бороться и выступать, а у нее был какой-то свой план... Нужно было привлечь к себе внимание. Смотрим дальше – у нее семья уже уехала за границу (из Белоруссии). И когда Тимановская говорит, что ей хотелось бы поехать в Австрию, напрашивается вопрос: а чем ей Япония не нравится или Литва? Получается, что человек об этом думал, и был всего лишь найден повод, чтобы свои желания воплотить в реальность», – сказал Масейков РИА «Новости».
Он добавил, что Тимановская заботится только о себе и не задумывается о последствиях, которые могут повлечь ее действия для других белорусских атлетов. Также парламентарий отметил, что спортсменка могла бы пробежать эстафету, на которую ее звали.
«Какие проблемы? Ладно, если бы ей сказали марафон бежать. Может, я не большой специалист в легкой атлетике. Но у нас в гребле есть дистанция и 200 метров, и 500 метров, и 1000 метров. По крайней мере, если не победить, то достойно представить (страну). Если команда заявилась и не вышла на старт, то будут штрафные санкции», – сказал депутат.
Руководство сборной, вызывая ее на эстафету, не ставило перед Тимановской «высокие цели».
«Ничего страшного не случилось бы, если бы она чуть хуже выступила на своей дистанции, но поддержала команду. В спорте это практикуется», – отметил он.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу.
Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после ее критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.
Замглавы МИД Польши заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской.
По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Слуцкий счел заявления адмирала США попыткой эскалации в Черном море
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Глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий назвал заявление адмирала США Роберта Берка по Черному морю опасным, за ними могут стоять намерения по эскалации ситуации в регионе.
«Что же касается заявлений адмирала Берка – возможно, мы видим попытку за счет русофобской истерии закамуфлировать истинные намерения стран НАТО по эскалации ситуации в Черноморском бассейне. Это не просто словесное бряцание оружием, это крайне деструктивные и опасные высказывания», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что слова адмирала США о том, что Россия якобы провоцирует США на удар в Черном море, – э то привычная для Вашингтона риторика и попытка в очередной раз «свалить с больной головы на здоровую».
Политик отметил, что слова Берка особенно диссонируют на фоне недавнего инцидента с вторжением британского эсминца в территориальные воды России.
«Тогда российские пограничники профессионально и выверенно пресекли именно то, что называется «провокацией». Мы и впредь будем охранять государственную границу и давать жесткий отпор всем, кто попытается ее нарушить», – заключил Слуцкий.
Напомним, Берк ранее заявил, что Россия якобы «провоцирует» Соединенные Штаты на нанесение удара в Черном море первыми.
Антонов обвинил Госдеп США в введении СМИ в заблуждение
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Американская сторона вводит СМИ в заблуждение относительно условий работы диппредставительств России и США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Если послушать господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера. Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьезному разговору с журналистами и ввел их в заблуждение в отношении истинного положения дел», – говорится в заявлении Антонова на странице российского посольства в соцсети Facebook.
Таким образом Антонов прокомментировал высказывания главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о требовании Москвы для посольства Соединенных Штатов более не нанимать на работу местный персонал.
«Мы до последнего воздерживались от втягивания в порочный круг «обмена ударами». Неоднократно предлагали коллегам «обнулить» на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга, – обратил внимание Антонов. – Эти призывы услышаны не были. Более того, условия работы наших сотрудников продолжают ужесточаться».
В понедельник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.
В свою очередь глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24-м российским дипломатам покинуть Соединенные Штаты якобы «неправильны».
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США якобы направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран.
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.
Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».
Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. В список вошли две страны, в том числе США.
Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.
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