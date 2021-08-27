Чукотка присоединилась к акции «Сохраним лес»

Чукотский автономный округ присоединился к масштабной экологической инициативе «Сохраним лес», в рамках первого мероприятия в городе Билибино высадили 20 саженцев кедрового стланика.

Участниками акции стали школьники, семьи местных жителей, представители местной власти, лесничества. Они высадили 20 саженцев кедрового стланика. Деревья будут расти напротив входа в оздоровительный комплекс города, говорится в сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Здесь, на самом краю страны, акция «Сохраним лес» имеет особое значение. Россия в этом году председательствует в Арктическом Совете. Жители арктических регионов имеют возможность привлечь особое внимание к экологии родного края», – отмечают организаторы акции.

Ранее, 21 августа, «Сохраним лес» стартовала в Якутии. Далее эстафету приняла Нижегородская область. Сейчас к акции присоединяются по всей России под девизом #ЯкутияМыВместе, в поддержку региона и других наиболее пострадавших от лесных пожаров субъектов. Помимо масштабных центральных мероприятий, проводятся локальные – уже на территории 20 регионов.

Для того, чтобы принять участие в акции, нужно зайти на карту акции сохранимлес.рф, найти свой регион, зарегистрироваться на событие и быть на месте в назначенное время.

Впервые всероссийская акция «Сохраним лес» была проведена в 2019 году. Она реализуется в рамках национального проекта «Экология». За два года ее участники высадили более 82 млн деревьев. За осень этого года организаторы ставят перед собой рекордную для «Сохраним лес» цель – высадить еще 70 млн деревьев.

Организаторами акции выступают министерство природных ресурсов и экологии, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Сад памяти».