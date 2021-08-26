Новую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» зарегистрировали в России Минздрав: Тяжелые осложнения после COVID у привитых встречаются гораздо реже 26 августа 2021, 19:58 Текст: Дарья Григоренко

Тяжелые осложнения COVID-19 существенно реже встречаются у тех, кто вакцинировался, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов «Важно также отметить, что среди вакцинированных граждан число случаев госпитализаций, тяжелых осложнений COVID-19 существенно ниже, чем среди невакцинированных», – пояснил он в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию со смертностью от ковида в стране, передает ТАСС. За минувшие сутки в России выявили 19 630 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания. В Минздраве связали высокую смертность, в частности, с распространением дельта-штамма, который быстрее вызывает осложнения.

Китай призвал ВОЗ провести расследование американского происхождения COVID 25 августа 2021, 17:23

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Постоянный представитель КНР в отделении ООН Чэнь Сюй направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу по поводу происхождения COVID-19, 25 млн китайских интернет-пользователей подписали петицию с требованием к ВОЗ провести расследование в отношении лаборатории в Форт-Детрике. Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун пояснил, что мировое сообщество и американский народ уже давно обеспокоены деятельностью лаборатории в Форт-Детрике, идущей вразрез с законом, принципами прозрачности и безопасности, так как эта лаборатория является военной биологической базой США, передает CGTN. По его словам, основным учреждением лаборатории, ведущим биологические исследования, является Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США, который прозвали «самым мрачным экспериментальным центром при американском правительстве». Фу Цун утверждает, что в документе, опубликованном этим учреждением совместно с группой исследователей под руководством доктора Ральфа Барика из Университета Северной Каролины, сказано, что еще в 2003 году они уже обладали чрезвычайно развитыми возможностями синтеза и модификации коронавирусов, связанных с атипичной пневмонией. Он подчеркнул, что мировое сообщество обеспокоено деятельностью лаборатории в Форт-Детрике по трем основным причинам: ее деятельность непрозрачна, в лаборатории в Форт-Детрике занимаются опасной деятельностью, в лаборатории занимаются несанкционированной деятельностью. Будучи единственной лабораторией биологической безопасности четвертого уровня в структуре Пентагона, она систематически нарушает процедуры биобезопасности. Соединенные Штаты являются единственной в мире страной, которая в рамках военной программы наводнила биологическими лабораториями весь мир. «США так упорно настаивают на проведении расследований китайских лабораторий, означает ли это, что они уже изменили свою негативную позицию в отношении переговоров по ведению протокола о проверках в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Ряд профильных международных заседаний, которые пройдут на следующей неделе, возможно, дадут ответ на этот вопрос. На предстоящих специальных заседаниях китайская сторона будет призывать возобновить переговоры по протоколу о проверках в рамках конвенции», – заявил Фу Цун. Ранее разведывательные службы США в докладе президенту страны Джо Байдену не смогли ответить на вопрос о том, был ли коронавирус разработан в лаборатории. Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии. Путин потребовал не принуждать никого к вакцинации 24 августа 2021, 18:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что убеждать людей вакцинироваться от коронавируса необходимо настойчиво и уважительно, а принуждать никого не нужно. «Настойчиво, уважительно - хочу это подчеркнуть - уважительно к людям убеждать в необходимости это сделать. Разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких. Показывать, что вакцина действительно работает, снижает риски и осложнения», – сказал Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». Он отметил, что пандемия коронавируса выявила не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения, передает РИА «Новости». Ранее Путин призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID. Разведка США представила Байдену доклад о происхождении коронавируса 25 августа 2021, 06:56

Фото: European Centre for Disease Prevention and Control/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Разведывательные службы США в докладе президенту страны Джо Байдену не смогли ответить на вопрос о том, был ли коронавирус разработан в лаборатории, сообщили представители американских властей. Источники Washington Post заявили, что в докладе нет окончательного вывода о происхождении вируса, разведывательные службы не смогли прийти к консенсусу. Отмечается, что разведка не самым лучшим образом оснащена для решения этого вопроса», он для ученых, а не разведчиков. В течение нескольких дней спецслужбы должны подготовить рассекреченную версию документа для ее обнародования, передает ТАСС. Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии. На ваш взгляд Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса? Да

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В рамках дела о лжевакцинации в Ленобласти задержали пять медиков 24 августа 2021, 21:03

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

СУ СК по Ленинградской области задержало пятерых медиков по подозрению в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». Злоумышленники продавали поддельные сертификаты тем, кто хотел получить QR-код без введения инъекции. Стоимость такого сертификата составляла 12 тыс. рублей, передает 47news. Следователи установили, что уже через два дня после оплаты на сайте госуслуг появлялась информация о прохождении первого этапа вакцинации «Спутником V». По информации следствия, за один день первый этап прививки проходят примерно 300 человек. По предварительным данным, около 50 случаев вакцинации могут быть фейковыми. Злоумышленники могли получать 1,2 млн рублей за день, или 36 млн в месяц. В тайниках следователи обнаружили около 600 ампул «Спутника V», предназначенного для уничтожения. На упаковках отсутствовала штрих-маркировка, ее вклеили в медицинские документы прошедших лжевакцинацию. Ранее эксперты рассказали о новом способе мошенничества: злоумышленники рассылают покупателям фальшивого документа о вакцинации сообщения об аресте врача, подпись которого в нем указана, предлагая за 50 тыс. рублей удалить данные о покупке сертификата. Минздрав рекомендовал свести к минимуму использование кондиционеров в условиях COVID 25 августа 2021, 16:59

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

В условиях COVID-19 использование комнатных кондиционеров в общественных местах стоит свести к минимуму, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов. «С целью снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции в местах массового скопления людей (магазины, учреждения культуры, образовательные учреждения, медицинские организации, общественный транспорт и т. д.) использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) необходимо сводить к минимуму, отдавая предпочтение естественной вентиляции в максимально возможных объемах», – приводятся его слова в Facebook Минздрава. По его словам, высокий риск распространения инфекции связан с тем, что при работе сплит-систем происходит рециркуляция воздушных масс без забора наружного воздуха. Это приводит к снижению кратности воздухообмена, способствует накоплению и распространению в помещении мелкодисперсных частиц и поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля. «Использование естественной вентиляции и регулярное проветривание помещений позволит снизить концентрацию вирусных частиц в воздухе и риск заражения COVID-19. Кроме того, следует помнить о важности использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, таких как маски», – заключил Чуланов. Ранее Минздрав назвал условия сокращения срока действия QR-кода после вакцинации. Ученые выявили у привившихся «Спутником V» рост силы антител со временем 26 августа 2021, 05:55 Текст: Антон Антонов

Нейтрализующая сила антител, вырабатываемых после вакцинации «Спутником V», со временем растет, сообщило министерство науки, технологий и инноваций Аргентины. Аргентинские ученые проверили число антител и их способность бороться с COVID-19. Были исследованы 1,8 тыс. образцов крови людей. Использовалась кровь как тех, кто перенес коронавирус, так и тех, кто не болел. Образцы брались в том числе через 21, 42, 120 и 180 дней после вакцинации «Спутником V». Как заявило министерство, в мире «существует обеспокоенность» тем, что со временем после вакцинации число антител может уменьшаться. «Сейчас, впервые, аргентинское исследование показывает увеличение их нейтрализующей силы против коронавируса в зависимости от времени получения вакцины», – приводит РИА «Новости» текст сообщения. Установлено, что антитела от «Спутника V» способны бороться с «дельта»- штаммом. Указывается, что «с течением времени после вакцинации нейтрализующая сила антител против штаммов растет». Особенно это заметно для «бета» и «гаммы». «Через четыре или шесть месяцев после начала вакцинации качество генерируемых антител улучшается в отношении нейтрализации вариантов», – заявило министерство, подчеркнув, что исследование «имеет крайне важное значение для демонстрации формирования более длительного иммунитета к коронавирусу российской вакциной». Сейчас, как отметили в Аргентине, «многие страны находятся в поиске вакцины, которая может защитить здоровье на длительный срок». Напомним, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что созданы заготовки на основе новых штаммов коронавируса для обновления вакцины «Спутник V», однако в их применении пока нет необходимости. Гинцбург рассказал, что в Центре имени Гамалеи разработан вариант вакцины от коронавируса «Спутник V», модифицированый специально под штамм «дельта». Глава ВОЗ назвал бустерную вакцинацию от COVID «морально неправильной» 25 августа 2021, 21:26 Текст: Елена Мирошниченко

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал дополнительные прививки от коронавируса «морально неправильными» в условиях дефицита вакцины в государствах с низкими доходами на душу населения. «Что касается бустерных прививок, то выводы в отношении их пользы еще не являются окончательным. Мы также не знаем, безопасны ли они», – заявил он на брифинге в Женеве, передает ТАСС. По его словам, в условиях «когда некоторые страны могут позволить себе делать бустерные прививки, а другие не провели еще первого и второго этапа вакцинации, это – моральная проблема». Он также отметил, что продолжающаяся циркуляция вируса среди невакцинированного населения в странах, где иммунизация идет медленно, может привести к появлению новых штаммов, «еще более заразных, чем дельта-вариант». В таком случае вакцины от SARS-CoV-2 могут оказаться неэффективными. Это означает, что применение бустрерных прививок является «технически неправильным» решением. «Мы предложили ввести двухмесячный мораторий, чтобы страны воздержались от бустерных прививок, а государства, не имеющие вакцины, в таких регионах, как Африка, где охват вакцинацией очень низок, получили доступ к вакцинам. В наших общих интересах – продемонстрировать подлинную солидарность», – сказал Гебрейесус. Ранее в ВОЗ рассказали о способе спасти жизнь при штамме COVID «дельта». Регулятор США окончательно одобрил к применению вакцину Pfizer 23 августа 2021, 21:46 Текст: Елена Мирошниченко

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США окончательно одобрило к применению вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. «Сегодня управление одобрило первую вакцину от COVID-19. Препарат был известен как [вакцина от] COVID-19 Pfizer / BioNTech, теперь он будет представлен на рынке под названием Comirnaty [в качестве препарата] для профилактики COVID-19 для лиц в возрасте от 16 лет», – говорится в сообщении регулятора, передает ТАСС. Отмечается, что в рамках выданного ранее разрешения на использование данной вакцины в чрезвычайных обстоятельствах она по-прежнему будет доступна для лиц в возрасте от 12 до 15 лет, также продолжит действовать разрешение на применение бустерной дозы препарата для лиц с ослабленным иммунитетом. «Одобрение управлением этой вакцины является важной вехой в нашей борьбе с COVID-19», – заявила и. о. директора управления Джанет Вудкок. По ее мнению, окончательное утверждение вакцины «может вселить дополнительную уверенность» в жителей США и подтолкнуть к вакцинации тех, кто ее еще не прошел. При принятии решения об одобрении вакцины Pfizer/BioNTech американский регулятор оценивал обновленные данные клинических испытаний, которые показали, что эффективность препарата «в предотвращении COVID-19 составляет 91%». Между тем ранее ученые заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer. Минздрав назвал условия сокращения срока действия QR-кода после вакцинации 24 августа 2021, 09:56 Текст: Алина Назарова

Срок действия QR-кода после вакцинации от коронавируса составляет год, но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации он может быть ограничен до шести месяцев, сообщает Минздрав России. «Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Срок действия QR-кода – один год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до шести месяцев», – говорится в сообщении. Для людей, получивших отрицательный результат ПЦР-теста, QR-код действует 72 часа, для переболевших – в течение шести месяцев с даты выздоровления, передает РИА «Новости». В ведомстве также отметили, что пациентам с ВИЧ рекомендуется «Спутник V» через четыре недели от начала лечения. «Обновленная версия документа содержит расширенный раздел, посвященный вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией. Рекомендуется использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через 4 недели от начала приема антиретровирусных средств», – говорится в сообщении. Использование вакцины «Спутник V» без дополнительных ограничений у всех ВИЧ-инфицированных пациентов рекомендуется вне зависимости от уровня иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки, уточняется в материале. Препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями, отметили в Минздраве. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты разрешили использовать вакцину «Спутник лайт» для людей старше 60 лет. В России выявили 18,8 тыс. случаев коронавируса за сутки 24 августа 2021, 11:44

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 18 833 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 833 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Московской области – 1125, Москве – 1105, Санкт-Петербурге – 600. Всего в стране выявили 6 785 374 вирус-положительного пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 053 503 человек, из них 18 636 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 177 614 человек. Накануне, 23 августа, в России выявили 19 454 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 621. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Число заразившихся COVID в мире начало стабилизироваться 25 августа 2021, 19:09 Текст: Дарья Григоренко

Количество новых случаев заражения COVID-19 и летальных исходов в мире на прошлой неделе стабилизировалось после почти двух месяцев роста, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. «После роста на протяжении почти двух месяцев число случаев COVID-19 и смерти в мире было стабильным на прошлой неделе», – пояснил он на брифинге в Женеве, передает ТАСС. Глава ВОЗ также подчеркнул, что речь идет о стабилизации «на очень высоком уровне» заболеваемости и смертности. Уточняется, что в течение недели – с 16 по 22 августа – в мире было зарегистрировано более 4,5 млн случаев инфицирования, умерли более 68 тыс. человек. Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявили 19 536 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания. Китай заявил о попытках США «доказать заранее заданные выводы» в докладе о коронавирусе 24 августа 2021, 11:20 Текст: Алина Назарова

Разведывательное сообщество США в докладе о происхождении коронавируса лишь попытается подтвердить заранее установленные выводы и переложить ответственность за пандемию, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. «Разведывательные службы США обладают плохой репутацией. Их так называемые исследования никогда не будут основываться на фактах и истине. Это будет не более чем компиляция разной информации, для того чтобы переложить вину и доказать заранее заданные выводы при помощи выборочно подобранных свидетельств. Это не внушает никакого доверия», – сказал он, передает ТАСС. Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что американские эксперты ко вторнику подготовят доклад о происхождении коронавируса, первым с ним ознакомится президент США Джо Байден, позднее может быть обнародована несекретная версия. От доклада ждут в первую очередь подтверждения или опровержения версий об искусственном происхождении коронавируса, передает РИА «Новости». В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заяви, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории. В Роспотребнадзоре разъяснили вопрос ношения масок учителями 24 августа 2021, 15:12 Текст: Алексей Дегтярев

В федеральном санитарном законодательстве не содержится требований для учителей носить маски, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. «Требований по ношению масок учителями в федеральном санитарном законодательстве не было и нет», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей в школах, отметив, что всего в столичном регионе привились около 80% преподавателей. «Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные», – отметил градоначальник. В России выявили 19,5 тыс. случаев коронавируса за сутки 25 августа 2021, 11:33

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 19 536 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 536 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1402, Санкт-Петербурге – 1385, Московской области – 776. Всего в стране выявили 6 804 910 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 073 157 человек, из них 19 654 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 809 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 178 423 человека. Накануне, 24 августа, в России выявили 18 833 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 703. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Венгрия решила начать производить «Спутник V» с 2022 года 24 августа 2021, 14:51 Текст: Елизавета Булкина

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет производиться со следующего года в Венгрии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Без вакцины «Спутник V» мы не смогли бы провести самую успешную кампанию вакцинации в Европейском союзе, поэтому хотим поблагодарить Россию и правительство России и особенно министра иностранных дел за их содействие. Будет построен цех по производству вакцины в городе Дебрецен, где также мы приступим к производству вакцины «Спутник V». Начиная с конца 2022 года уже будет возможность по российской лицензии производить вакцину», – передает его слова РИА «Новости». Сийярто добавил, что так будет сокращена уязвимость Венгрии, а также будет увеличена внешнеэкономическая выгода для страны. «Мы сможем также поставлять вакцину на зарубежный рынок», – сказал венгерский министр. Ранее сообщалось, что российская и венгерская стороны перешли к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию, сообщило российское Министерство иностранных дел.