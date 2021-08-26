Юрист обосновал незаконность установки приложения «Навальный»

«Леонид Волков и его сторонники призывают людей игнорировать решение органа власти, а это незаконно», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Роман Кучин, комментируя призывы бывшего руководителя «Штабов Навального*» (запрещены в России) Волкова скачивать приложение «Навальный» в обход запрета Роскомнадзора.

«Если Роскомнадзор запретил это приложение, значит продолжать его скачивать незаконно. Тем более, что для установки этого приложения, нужно использовать какие-то блокираторы», – считает адвокат Роман Кучин.

По его словам, это то же самое, что призывать людей скачивать нелицензионную продукцию. «Таким образом Волков и его сторонники призывают людей игнорировать решение органа власти – Роскомнадзора. Получается, что эти люди идут той же тропой, что и раньше, когда их организация была признана экстремистской и закрыта», – заключил Кучин.

9 июня Мосгорсуд по иску прокуратуры признал ФБК** и «Штабы Навального*» экстремистскими организациями. Минюст официально внес их в перечень запрещенных в России организаций. В Роскомнадзоре указали, что приложение «Навальный» используется «для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации», что может подпадать под статью 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации».

В этой связи эксперты-юристы призвали жителей России во избежание возможной ответственности отказаться от использования приложения «Навальный», передает ТАСС. «В настоящее время за использование приложения «Навальный» не может наступить ответственности, и скачавшим его ранее ничего не угрожает. Но после требования Роскомнадзора положение вещей меняется, и это приложение относится к категории запрещенного контента. Правоприменительная практика только формируется, поэтому как адвокат я бы советовал отказаться от его использования», – пояснил адвокат Дмитрий Аграновский.

Адвокат Сталина Гуревич пояснила, что существующая практика предусматривает административную и уголовную ответственность за распространение запрещенного приложения.

При этом она отметила, что скачавшие приложение ранее по закону освобождаются от ответственности. «Тем же, кто до этого решения скачал приложение, нужно просто его удалить. Им ничего за это не будет, потому что закон обратной силы не имеет», – указала адвокат.

Напомним, по мнению прокуратуры, связанные с Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Мосгорсуд утвердил «меры предварительной защиты», согласно которым указанным структурам Навального было запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а с банками можно взаимодействовать только по узкому кругу вопросов.