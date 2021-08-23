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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Афганистане
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане, а также вопросы по актуальной тематике двусторонней повестки.
«Разговор в итоге коснулся и экономической составляющей взаимоотношений. Говорили о союзных программах, которые на сегодняшний день в высокой степени готовности. Конкретные решения будут приняты в ближайшее время», – сообщает Белта.
Уточняется, что лидеры двух стран обсудили предстоящие учения «Запад-2021», подробно остановились президенты на ситуации на границах Беларуси с НАТО.
Также Путин и Лукашенко говорили о сотрудничестве в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также взаимодействии в области СМИ.
Ранее Лукашенко предложил провести заседание ОДКБ и ШОС по Афганистану.
Напомним, Путин заявил, что Россия не должна допустить, чтобы под видом беженцев из Афганистана в страну проникли боевики.
Лукашенко обвинил Польшу в нарушении госграницы Белоруссии
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Польша создала пограничный конфликт и нарушила государственную границу Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Через Белоруссию … несколько десятков, может быть, сотен (всех не пересчитаешь), уже афганцев – не иракцев, не сирийцев, а именно афганцев (которых они позвали на Запад, пообещали принять) пошли на Запад», – отметил Лукашенко, слова которого приводит БелТА.
«Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Белоруссией. Естественно, они шли в Германию, в Белоруссию они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Белоруссии», – добавил он.
Между тем министр обороны Польши Мариуш Блащак в субботу обвинил Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией. Кроме того, Польша решила обеспечить нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией палатками, кроватями, пижамами и другой гуманитарной помощью.
Подсчитана необходимая для анонсированных Путиным соцвыплат сумма
На анонсированные президентом Владимиром Путиным выплаты пенсионерам и военнослужащим понадобится около 500 млрд рублей бюджетных средств, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
«Если предварительно подсчитать, то на выплаты пенсионерам, в том числе военным, и на выплаты военнослужащим потребуется около 500 миллиардов рублей», – сказал Рязанский, передает РИА «Новости».
Он добавил, что закон о социальных выплатах гражданам примут в самом начале осенней сессии. По его словам, Совет Федерации оперативно рассмотрит и одобрит соответствующий закон.
В воскресенье на встрече с представителями партии «Единая Россия» президент Владимир Путин заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Путин подчеркнул, что мера должна коснуться всех категорий пенсионеров. Также, по его словам, должна быть осуществлена единовременная выплата военнослужащим в среднем по 15 тыс. рублей.
Белоруссия призвала ЕАЭС дать единый ответ на санкции третьих стран
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) к следующему саммиту ЕАЭС выработает и предложит ответные меры на санкции со стороны третьих стран, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
«ЕЭК внимательно отслеживает ситуацию. Надеюсь, комиссия к следующему саммиту глав государств подготовит информацию и предложения о том, каким будет коллективный ответ. Возможно, это будут меры компенсационного характера, меры поддержки той страны – участницы ЕАЭС, которая подвергается этому давлению», – приводит ТАСС слова Головченко, сказанные в эфире телеканала «Беларусь-1».
Премьер-министр отметил, что на данный момент санкции коснулись Белоруссии и России. «Но с учетом того, как непредсказуемо развивается ситуация, эта проблема может стать актуальной абсолютно для любого государства», – уверен Головченко.
Он добавил, что на заседании Евразийского межправительственного совета, которое проходило 19–20 августа в Чолпон-Ате, предметного обсуждения событий в Афганистане не было, но в неформальном общении участники встречи затронули эту проблему. «У стран СНГ достаточно протяженная граница с Афганистаном, так что, конечно, это большой вызов, большая уязвимость. Мы обменивались мнениями, как эта ситуация может повлиять на нас, – уточнил Головченко. – Но пока рано делать какие-то выводы, непонятно, какая будет складываться внутриполитическая обстановка в самом Афганистане».
В прошлый понедельник президент США Джо Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против Белоруссии, который включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов республики. Новые американские санкции коснулись бизнесменов, приближенных к Александру Лукашенко, а также ряд контролируемых ими компаний. Кроме того, ограничения затронули ряд крупнейших белорусских промышленных предприятий, включая «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «БелКазТранс» и другие. Также под санкции попали СК республики, а также УВД Гомельского облисполкома.
В тот же день власти Великобритании объявили о введении санкций против российского бизнесмена Михаила Гуцериева из-за «связей» с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Евросоюз пообещал продолжить санкционное давление на «режим Лукашенко».
24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил прекращение давления на республику со стороны так называемого коллективного Запада. При этом власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в республике.
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Польша решила построить новый забор на границе с Белоруссией
В связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
«На границе с Белоруссией будет построен новый прочный забор высотой 2,5 метра. В помощь пограничникам будет привлечено больше солдат», – написал он в Twitter, передает РИА «Новости».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша создала пограничный конфликт и нарушила государственную границу Белоруссии.
Между тем министр обороны Польши Мариуш Блащак в субботу обвинил Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией. Кроме того, Польша решила обеспечить нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией палатками, кроватями, пижамами и другой гуманитарной помощью.
Путин назвал долю современного ядерного вооружения в стратегических ядерных силах
В стратегических ядерных силах России доля современного вооружения превышает 80%, заявил президент Владимир Путин на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2021».
Российские армия и флот активно модернизируются и получают вооружение и технику самых последних поколений. «Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%, это больше, чем в других ядерных странах мира», – передает слова российского лидера РИА «Новости».
«Подчеркну, российское оружие всегда пользовалось спросом на мировом рынке, и сейчас оно надежно защищает безопасность очень многих стран мира. А наши оборонные предприятия, даже несмотря на сложности, вызванные пандемией, точно в срок производят и поставляют экспортную продукцию», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что многие российские вооружения по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире. «А по некоторым образцам можно твердо сказать: еще долго не будут иметь», – добавил Путин, отметив, что демонстрируемые на форуме экспозиции наглядно это подтверждают.
«Российский военно-промышленный комплекс и Вооруженные силы мы развиваем на новой технологической базе, на основе достижений нашей науки, программ фундаментальных исследований», – указал президент.
На форуме «Армия-2021» проходит смотр лучших достижений отечественного ОПК, отметил Путин.
«По сути здесь представлен современный уровень наших Вооруженных сил и, что важно, тот мощный, инновационный потенциал, технологический задел, который будут определять тенденции динамичного качественного развития армии и флота России на предстоящие годы», – сказал глава государства.
«Ведущие российские специалисты и наши зарубежные коллеги из почти что 100 стран мира могут познакомиться с новинками оборонной промышленности, обсудить перспективы углубления военно-технических связей, а также вопросы сотрудничества в области обороны государств и обеспечения их национальных интересов. России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнерам», – отметил он.
Глава государства выразил надежду, что зарубежные гости проявят интерес к российскому вооружению, представленному на форуме «Армия».
«Год от года на полях форума заключаются солидные портфели взаимовыгодных контрактов на поставку российской военной продукции. Мы надеемся, что и в этот раз зарубежные гости проявят внимание к новинкам нашего оборонно-промышленного комплекса, оценят их уникальные возможности не только на видеопанелях, но и что называется вживую, в деле, на полигонах, на смотровых площадках, в тирах парка «Патриот», – сказал Путин на форуме.
Путин анонсировал строительство двух военных кораблей и четырех подлодок
Два военных корабля и четыре подлодки, в том числе два атомных ракетоносца, будут заложены на российских верфях в понедельник, сообщил президент Владимир Путин на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021».
«Наращивается потенциал Военно-морского флота. Так, сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца», – сказал президент, передает ТАСС.
Также Путин заявил, что в стратегических ядерных силах России доля современного вооружения превышает 80%.
Форум «Армия-2021» проходит 22-28 августа. Это выставочное мероприятие, организуемое Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.
Путин: Сильной России нужен мощный флот
Сильной и суверенной России нужен мощный, сбалансированный Военно-морской флот, заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки новых боевых кораблей и подводных лодок для ВМФ, которая проходит в режиме видеоконференции.
«Не раз говорил и хочу вновь повторить: сильной, суверенной России нужен мощный, сбалансированный Военно-морской флот. Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, надежно защищает наши национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности», – заявил глава государства, передает ТАСС.
Президент добавил, что Россия продолжит совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота, а к 2027 году доля современных кораблей в ВМФ должна достигнуть 70%, передает РИА «Новости».
«Мы будем и далее развивать военно-морской потенциал России, совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота, оснащать корабли новейшим вооружением и техникой, отрабатывать сложные учебно-боевые задачи на учениях и в дальних морских походах, проводить демонстрацию российского флага в стратегически важных районах Мирового океана», – подчеркнул он.
Путин в понедельник в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии закладки на верфях в разных концах страны новых боевых кораблей и подводных лодок для Военно-морского флота. Глава государства вышел на связь с судостроительными заводами с территории парка «Патриот», где проходит форум «Армия-2021». На связи с главой государства – северодвинский «Севмаш», «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге и «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре.
В рамках видеоконференции Путин дал команду на закладку боевых кораблей для ВМФ. «Пожалуйста, прошу вас, начинайте», – сказал он.
Выступая ранее на открытии форума, Путин заявил, что в понедельник на ведущих верфях России будут заложены два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца.
Анонсированные Путиным выплаты пенсионерам профинансируют из допдоходов бюджета
Экономика России практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан, заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя инициативу президента Владимира Путина произвести единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим.
«В первую очередь, речь идет о пенсионерах – то есть тех людях, кто наибольшим образом пострадал от кризиса. Президент говорил об инфляции. Инфляция – это удорожание того, чем пользуются люди: продуктов, необходимого в повседневной жизни. Сильнее всего она бьет по малообеспеченным. Именно поэтому глава государства предложил меры, нужно помочь людям компенсировать эти потери», – объяснил депутат, слова которого приводятся на сайте партии «Единая Россия».
Вторая категория получателей выплат – военнослужащие. Президент ранее назвал назначение этой выплаты справедливым и поручил правительству и «Единой России» поработать вопрос законодательно.
По словам Макарова, первоначальные подсчеты говорят о том, что на проведение выплат потребуется более 500 млрд рублей. «Это показатель восстановления экономики и уровня поддержки людей. Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт. Нужно продумать механизм, посредством которого это будет сделано», – сообщил Макаров.
Положенные выплаты люди получат до конца 2021 года, подчеркнул он.
В воскресенье на встрече с представителями партии «Единая Россия» президент Владимир Путин заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Путин подчеркнул, что мера должна коснуться всех категорий пенсионеров. Также, по его словам, должна быть осуществлена единовременная выплата военнослужащим в среднем по 15 тыс. рублей.
Выборы-2021: Путин встретился с лидерами «Единой Россией», «Новые люди» призвали снизить барьер прохождения в Госдуму
Владимир Путин выразил надежду на то, что «Единая Россия» сохранит свои позиции после выборов. «Новые люди» провели первый в стране съезд-перфоманс, выступив с серией инициатив по внутренней политике, а Сергей Миронов предложил сделать статус молодых семей единым для всех регионов.
В ходе встречи президента с представителями партии «Единая Россия» Владимир Путин заявил, что пятерка лидеров списка кандидатов от ЕР на выборах в Госдуму состоит из известных всем гражданам лиц, чья эффективность не вызывает сомнений. Также российский лидер выразил надежду на то, что партия сохранит свои позиции после выборов в сентябре.
Кроме того, президент предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Вместе с тем, Путин поручил подготовить предложения по развитию сибирских регионов. Он добавил, что министр обороны Сергей Шойгу, для которого Сибирь – малая родина, является «активным сторонником и даже локомотивом этого проекта».
«Новые люди» в рамках съезда-перфоманса выступили с серией инициатив и презентацией предвыборной программы. Среди прочего, партия предлагает разрешить сообществам и общественным организациям наравне с партиями участвовать в выборах. Также предлагается избирать губернаторов и мэров только прямым голосованием граждан, отменить муниципальный фильтр на выборах глав регионов и снизить барьер прохождения в Госдуму с 5% до 1%.
В то же время лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов предложил сделать единым во всех регионах статус молодых семей. «Региональное неравенство и колоссальная разница в уровне жизни между Москвой и регионами – это огромный раздражитель для людей. В Москве подняли возраст молодой семьи с 30 до 36 лет и это сразу дало многим людям возможность пользоваться различными льготами. В результате с начала 2021 года рождаемость поднялась почти на 10%. Я предлагаю распространить этот опыт на всю страну», – заявил Миронов.
По мнению политтехнолога Алены Август, встреча Путина с представителями «Единой России» показала, что «президенту с этой партией работать комфортно, и он намерен продолжать с ней работу». «Президент подчеркнул, что обещания должны быть не только исполнимыми, но и исполняемыми. Если что-то пообещали – ускорьтесь», – отметила Август.
«Также очевидно, что президент активно включился в избирательную повестку – от него исходят одно за другим предложения. Причем эти предложения ранее обсуждались в основном критиками власти. Недостаточное финансирование незащищенных групп населения – пожалуйста, давайте добавим пособия для подростков и отдельные выплаты для пенсионеров. Тем самым, на мой взгляд, в стране началась настоящая избирательная кампания», – убеждена собеседница.
На фоне встречи президента с лидерами «Единой России» съезд-перфоманс «Новых людей» выглядит неоднозначно, считают эксперты. «Их предложения могут быть привлекательными для части либерального электората, но содержание подобных инициатив вызывает ряд вопросов», – считает политолог Максим Григорьев.
«Взять, например, инициативу с новой процедурой назначения министров, при которой они будут утверждаться Госдумой «на основании программы развития отрасли». Не так давно уже была скорректирована роль Госдумы, она оказывает и будет оказывать достаточно серьезное воздействие на формирование правительства», – заметил политолог.
Предложение разрешить сообществам и общественным организациям наравне с партиями участвовать в выборах и вовсе «совершенно бессмысленное». «Как показывает пример тех же «Новых людей», создать партию достаточно просто. Более того, мы видим, что количество партий в эту кампанию увеличилось. В последнее время появляются новые проекты, а некоторые организации наоборот сливаются друг с другом, как, например, «За правду» и «Справедливая Россия». Таким образом, практически все желающие без каких-либо сложностей создают партии и участвуют в политике», – подчеркнул политолог.
«Другое дело, что не всем удается удержаться и на протяжении многих лет демонстрировать политическую активность, – продолжил Григорьев. – Но это никак не связано с тем, будет ли политическая сила иметь статус общественной организации или партии. Это связано с тем, что руководить партией и участвовать в политической жизни – не самое простое дело. Поэтому предложение «Новых людей» может и будет для кого-то приятным, но не даст никакого результата», – констатировал собеседник.
Что касается инициативы Сергея Миронова, то Август назвала ее электорально правильной. «То, что в Москве подняли возраст молодой семьи, резко решило вопросы в лучшую сторону для огромного количества людей. Ипотека стала доступнее, появились дополнительные пособия. Поэтому «давайте как в Москве!» – это четкий сигнал регионам. И поскольку справороссы воспринимаются как партия регионов – избирателю точно понравится инициатива Миронова», – резюмировала Август.
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Песков: Озвученные Путиным идеи выплат пенсионерам принадлежат «Единой России»
Анонсированные президентом Владимиром Путиным выплаты пенсионерам и военнослужащим принадлежат «Единой России» и обсуждались с правительством, это не приведет к увеличению налогов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Озвучено это было вчера. Я хочу подчеркнуть, что идея, собственно, принадлежит «Единой России», конечно, были проработки со стороны президента. В основном «Единая Россия» работала с правительством, вчера как раз об этом было сказано. Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа, с тем чтобы не произошло как раз то, о чем вы говорите. В данном случае сбалансированность бюджета, сбалансированность всех расходов, конечно, очень важно, и это абсолютная константа для кабинета министров», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос о том, определены ли источники выплат, и не придется ли затем восполнять возникшие в связи с этим дефициты за счет увеличения налогов.
В воскресенье на встрече с представителями партии «Единая Россия» президент Владимир Путин заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Путин подчеркнул, что мера должна коснуться всех категорий пенсионеров. Также, по его словам, должна быть осуществлена единовременная выплата военнослужащим в среднем по 15 тыс. рублей. На проведение выплат потребуется более 500 млрд рублей.
Эксперт: На встрече с «Единой Россией» Путин обозначил важные социальные вопросы
«Предстоит еще очень большая работа в направлении поддержки пенсионеров и ветеранов, но важно, что глава государства считает этот вопрос значимым», – сказал газете ВЗГЛЯД общественник Юрий Алексеев, комментируя итоги встречи Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия».
«Единая Россия» – партия, которая берет на себя ответственность за многие инициативы, проекты и законы, поэтому неудивительно, что президент делает ставку именно на нее», – отметил член Российского организационного комитета «Победа», председатель Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» Юрий Алексеев.
Собеседник отметил необходимость поддержки пенсионеров и военных. По его словам, «единовременные выплаты – это хорошее начало, но не спасение для людей пожилого возраста». «В рамках общественной организации «ВоИн» мы стараемся продвигать в Госдуму инициативы о постоянной поддержке ветеранов, инвалидов и пенсионеров. Предстоит еще очень большая работа на этом направлении, но важно, что глава государства считает этот вопрос важным», – отметил он.
«Проблема развития Сибири – тоже очень серьезная тема», – подчеркнул Алексеев. По его словам, этот вопрос требует качественной проработки и обсуждений. «Идеи о строительстве городов, переносе столицы и финансовой поддержке региона – это хорошо, но без создания рабочих мест, организации производства – все эти прекрасные идеи останутся просто словами», – считает он.
Что касается вопроса об отношениях с Западом, который был затронут в ходе встречи президента с членами «Единой России», то, по мнению собеседника, «Россия осталась один на один со своими проблемами». «Даже страны постсоветского пространства не торопятся нас поддерживать по Крыму и другим вопросам. Отношения с Западом непростые. Не думаю, что в ближайшем будущем произойдут какие-то позитивные изменения. Напротив, текущие проблемы, включая напряженность в Афганистане и по периметру его границ, только усугубляют ситуацию, все сильнее разъединяя нас. Западные страны хотят отправить афганских беженцев в Среднюю Азию, но для нас это представляет большую опасность. У нас абсолютно разные точки зрения, и найти точки соприкосновения очень сложно», – подытожил Алексеев.
В воскресенье президент Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тысяч рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам – 10 тысяч рублей. О своем предложении глава государства рассказал на встрече с лидерами списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.
На этой же встрече глава государства заявил о необходимости подготовить предложения по развитию сибирских регионов. Он добавил, что министр обороны Шойгу, для которого Сибирь – малая родина, является «активным сторонником и даже локомотивом этого проекта». Напомним, в начале августа Шойгу заявил, что в Сибири надо построить три-пять крупных городов с населением больше 500 тыс. человек. Эти города станут отраслевыми экономическими центрами.
Кроме того, на встрече президента с представителями «Единой России» шла речь об актуальных вопросах внешней политики страны. Глава государства подчеркнул, что Москва будет в контакте с западными странами делать все, чтобы обеспечить стабильность в Афганистане, сообщил ТАСС.
В ходе общения с лидерами списка «Единой России» на выборах в Госдуму президент отметил – первая пятерка списка состоит из известных всем гражданам страны лиц, чья эффективность у большинства не вызывает сомнений. При этом Путин отметил, что «хотелось, чтобы появились новые лица, уже зрелые, знающие, эффективно работающие, но широко стране неизвестные». «Но такие люди должны появляться, чтобы важнейшие направления для нашего государства шли вперед», – добавил он.
Также российский лидер выразил надежду на то, что партия «Единая Россия» сохранит свои позиции после выборов в сентябре.
Напомним, что по итогам съезда «Единой России» 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента вошли: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Эксперт оценила встречу Путина с представителями «Единой России»
«В ходе встречи Путин дал оценку пятерке лидеров списка «Единой России». На мой взгляд, они подобраны крайне удачно и сбалансированно распределены по наиболее важным для государства сферам», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя встречу Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия».
«Встречи президента с представителями «Единой России» и посещение им съездов партии стали уже традицией. Это и понятно, ведь президент – основатель и моральный лидер партии», – сказала политолог Анна Федорова, отметив, что «нынешняя встреча президента с представителями партии прошла позитивно и конструктивно».
Также Путин оценил пятерку «Единой России», заметила собеседница. «На мой взгляд, все пять кандидатур подобраны крайне удачно. Более того, все они сбалансированно распределены по ключевым для государства сферам. Конечно, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелева и Анна Кузнецова – профессионалы высокого уровня, о чем и сказал Путин», – добавила Федорова.
Стоит отметить, что первая пятерка сбалансирована и в гендерном соотношении, чем не может похвастаться никакая другая партия, указала политолог. «В сравнении с другими политическими силами, кандидатов-женщин представлено от «Единой России» больше», – отметила Федорова.
«До выборов осталось меньше месяца, и сейчас активно ведется предвыборная кампания. Поэтому в нее активно вовлечены все представители первой пятерки «Единой России». Посмотрим на сентябрьские результаты», – заключила политолог.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пятерка лидеров списка кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму состоит из известных всем гражданам страны лиц, чья эффективность у большинства не вызывает сомнений.
При этом Путин отметил, что «хотелось, чтобы появились новые лица, уже зрелые, знающие, эффективно работающие, но широко стране неизвестные». «Но такие люди должны появляться, чтобы важнейшие направления для нашего государства шли вперед», – добавил он.
По итогам съезда «Единой России» 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента России Владимира Путина вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Кроме того, президент предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей.
Также российский лидер выразил надежду на то, что партия «Единая Россия» сохранит свои позиции после выборов в сентябре.
Вместе с тем Путин поручил подготовить предложения по развитию сибирских регионов. Он добавил, что министр обороны Сергей Шойгу, для которого Сибирь – малая родина, является «активным сторонником и даже локомотивом этого проекта».
Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Лукашенко предложил провести заседание ОДКБ и ШОС по Афганистану
Необходимо провести совместное заседание ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества по ситуации в Афганистане, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Практически все члены ШОС сосредоточены вокруг Афганистана. И там их глобальные интересы. По крайней мере, Китая и России, Индии, Пакистана... Следует усилить взаимодействие по линии ОДКБ и ШОС, используя для этого саммиты двух организаций, запланированные на 16-17 сентября текущего года в Душанбе», – цитирует БелТА Лукашенко.
По его мнению, проработав этот вопрос, возможно было бы провести и совместное заседание по проблематике афганского урегулирования.
«Захотят члены ШОС следовать в русле обсуждаемого сегодня вопроса – хорошо. Не захотят – мы свою позицию обозначим и предложим. А им уже решать. Думаю, что здесь мы можем очень серьезно продвинуться», – отметил президент.
Также Лукашенко не исключил планов размещения вооруженных контингентов американской армии в соседних с Афганистаном странах, в том числе членах ОДКБ. Президент отметил, что эта тема также заслуживает тщательного изучения с точки зрения безопасности в зоне ответственности организации.
Глава государства добавил, что поддерживает позицию России о недопустимости полетов боевой авиации США над ОДКБ. Он подчеркнул, что абсолютно солидарен с руководством России, что «движение НАТО, – они уже обнаглели до крайности, понятно, двигаются через Беларусь в Россию, – попытка сесть в Центральной Азии также для Российской Федерации и для нас неприемлемы», – подчеркнул белорусский президент.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не должна допустить, чтобы под видом беженцев из Афганистана в страну проникли боевики.
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
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Эксперты для расследования инцидента с RyanAir прибыли в Белоруссию
Эксперты ICAO по расследованию инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета авиакомпании RyanAir, летевшего из Афин в Вильнюс, прибыли в Белоруссию, сообщает министерство транспорта и коммуникаций республики.
«Сегодня состоялось рабочее совещание с представителями группы IСAO по расследованию фактов посадки самолета Boeing 737 авиакомпании RyanAir в Национальном аэропорту Минск. В совещании принял участие министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, директор департамента по авиации Артем Сикорский, межведомственная комиссия Беларуси, а также руководители авиационных организаций», – говорится в сообщении минтранса республики, передает РИА «Новости».
Согласно информации ведомства, в план работы группы IСAO в рамках визита в Белоруссию в том числе входят выезды в авиационные организации и встречи с персоналом. «По итогам визита комиссией будут внесены изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре 2021 года. Итоговый отчет представят к ноябрю текущего года», – подчеркнули в министерстве.
Там также отметили, что власти Белоруссии готовы помочь экспертам ICAO в расследовании инцидента с бортом Ryanаir. «Авиационные власти Белоруссии открыты для диалога и готовы оказать всестороннюю помощь экспертам. Департамент по авиации принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить авиационную безопасность в рамках взятых на себя 28 лет назад обязательств перед международным сообществом гражданской авиации и пассажирами», – заявил Сикорский.
В свою очередь Авраменко особо отметил, что Белоруссия обеспечит доступ ко всем материалам и информации для объективного расследования обстоятельств инцидента. «Необходимо сделать все, чтобы граждане наших стран, как и было раньше, могли свободно путешествовать в евроазиатском регионе по удобным им маршрутам и на авиарейсах любых авиакомпаний. Глубоко уверен, что только ради этого политика должна быть поставлена на второй план», – подчеркнул министр.
Руководитель прибывшей группы IСAO Сильвен Лефойер заверил, что работа экспертов будет проходить в обстановке открытости и объективности.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Путин призвал не допустить инфильтрацию радикального исламизма из Афганистана
Президент России Владимир Путин считает важным не допустить инфильтрацию из Афганистана радикального исламизма на территорию стран ОДКБ и вербовку граждан в ряды боевиков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в ходе саммита ОДКБ выразил глубокую озабоченность событиями в Афганистане. «В своем выступлении президент Путин, как и другие главы государств, правительств, выразил глубокую озабоченность событиями в Афганистане, потенциальными угрозами, которые исходят из Афганистана», – сообщил Песков.
«Было отмечено, что важно не допустить инфильтрацию радикального исламизма на территории государств-членов ОДКБ и пресекать вербовку граждан наших стран в ряды экстремистов, в том числе с использованием соцсетей и интернета. По-прежнему чрезвычайно остро стоит проблема афганского наркотрафика, поэтому и по линии ОДКБ очень внимательно предстоит отслеживать то, как будут развиваться события в этом плане», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что лидеры ОДКБ считают опасной тенденцией сохранение в Афганистане позиций у «Исламского государства*». «Участники и президент (России) высказали в своем выступлении особую озабоченность в связи с тем, что ИГИЛ* сохраняет в Афганистане довольно сильную позицию. Это очень опасная тенденция, которая представляет опасность для пространства ОДКБ», – сообщил Песков.
Вместе с тем, по его словам, у ОДКБ есть понимание необходимости координации усилий по ситуации в Афганистане. «В целом есть понимание, и это акцентировал в своем выступлении президент Путин, необходимости координировать подходы, в том числе в рамках Организации Объединенных наций, Совета Безопасности и G20», – сказал Песков.
Совет коллективной безопасности ОДКБ, посвященный ситуации в Афганистане, проходил в понедельник под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона в формате видеоконференции.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.