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Зеленского уличили в стремлении вернуть Крым ради квартиры
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Инициатива президента Украины Владимира Зеленского по проведению саммита «Крымская платформа» связана с квартирой главы государства, которая расположена полуострове, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.
«Зло берет, квартира в Крыму есть, квартплату исправно платит русским, а отдохнуть и пожить в ней с семьей нормально не может», – отметил политик в Facebook.
По его мнению, лидеры зарубежных стран поняли мотивацию украинского лидера, поэтому либо не отправились на «сборище».
«А квартира у Зеленского и правда удачная, и в хорошем месте, срок президентства скоро закончится, а квартира в Крыму останется, нужно только еще чуть-чуть потерпеть и голову людям немного еще подурить», – написал Кива.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Зеленский может служить положительным примером человека, который вовремя платит за недвижимость на полуострове.
Напомним, Елена Зеленская купила квартиру в Крыму в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. В команде президента Украины говорили, что семья Зеленских намерена «пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину». Аксенов подтвердил, что жена Зеленского «до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет».
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«Нафтогаз Украины» решил обсуждать с «Газпромом» продление контракта о транзите газа
«Нафтогаз Украины» готов обсуждать с российским «Газпромом» вопрос продления контракта на транзит газа, заявил глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Мы настаиваем со своей стороны, что прямо сейчас, этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита через Украину на длительную перспективу... Потому что просто продление контракта с «Газпромом» не является достаточной гарантией. Но при этом мы говорим, и об этом говорила немецкая сторона, что действительно мы готовы вести разговор о продлении текущего контракта (с «Газпромом») в дополнение к контрактам с европейскими компаниями», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, речь не идет о прекращении текущего контракта на транзит газа из России в Европу, а речь идет о том, что после 2024 года и «Газпром» может бронировать мощности для транзита газа через Украину.
«Европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Украины и России, бронируя мощности самостоятельно, но «Газпром», если он хочет какие-то дополнительные объемы поставлять в Европу, он может это делать через украинскую ГТС», – сказал Витренко.
Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Первая олимпийская чемпионка Украины отказалась от украинского гражданства
Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл (получила золото в фигурном катании на играх в Лиллехаммере), отказалась от украинского гражданства.
«Пришло время. <...> Конституция Украины провозглашает, что на Украине разрешено только одно гражданство. В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства», – написала она в Instagram, сообщает ТАСС.
Ранее она неоднократно выражала сожаление в связи с тем, что ее достижение не получило надлежащую оценку на родине. В частности, спортсменка сообщала, что ее не пригласили на празднование 30-й годовщины независимости страны.
Баюл стала первой олимпийской чемпионкой независимой Украины, взяв в 1994 году золото в фигурном катании на играх в норвежском Лиллехаммере. Кроме того, она заслуженный мастер спорта Украины, победительница Чемпионата мира 1993 года, двукратная чемпионка Украины.
Украинский политик восхитился «Северным потоком – 2»
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«Если отложить в сторону субъективные эмоции, то реализацию «Северного потока – 2» необходимо признать грандиозным инженерным и политико-дипломатическим свершением», – считает депутат Верховной рады Украины Олег Волошин.
В своем Facebook украинский политик написал, что «изначально мало кто верил в техническую возможность прокладки трубопровода по дну Балтийского моря. Там одни только морские мины времен Второй и даже Первой мировых войн представляли собой грандиозный вызов».
Также к проблемам реализации проекта Волошин отнес «согласование маршрута прохождения газопровода через территориальные воды нескольких государств, ни одно из которых не является излишне дружественным по отношению к Москве».
«А дальше уже включилось масштабное сопротивление координируемое Вашингтоном и опирающееся на мощь американских санкций, применяемых вопреки нормам международного права экстерриториально. Плюс на это все наложились общее антироссийское настроение западных элит после Крыма, обвинения во вмешательстве в американские выборы и в отравлении Скрипалей. Когда все это не сработало, появилась история с отравлением Навального. И вопреки такому штормовому встречному ветру проект близится к завершению», – написал политик.
Он также подчеркнул, что «возражения в духе «немцев подкупили» абсурдны по определению: суть дипломатии и состоит в том, чтоб находить общую выгоду с заинтересованными сторонами».
«Украинская власть ничего альтернативного предложить не смогла и основывает свои требования на голом морализаторстве. Причем довольно нелогичном. Как правильно сказал мне один немецкий дипломат: «Те, кто на Украине так хочет отгородиться во всем от России, должен быть благодарен за строительство «СП-2»: не будет транзита – будет еще меньше связей с Москвой», – подчеркнул Волошин.
Политик назвал «Северный поток – 2» «самым масштабным инфраструктурным проектом» в новейшей истории, реализованным «в наиболее неблагоприятных геополитических обстоятельствах».
Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности с «Северным потоком – 2».
Также власти Британии ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным.
Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России
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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил нежелание многих лидеров западных стран участвовать в инициированном украинскими властями форуме «Крымская платформа» тем, что они якобы боятся Россию.
«Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину <…>, сочувствуют. Но на «Крымскую платформу», вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные в интервью телеканалу «Украина».
При этом Зеленский выразил мнение, что работа «Крымской платформы» должна быть ежедневной. По его словам, она не закончится первым же форумом.
Напомним, в пятницу глава американской администрации Джо Байден объявил о решении отправить на украинский саммит «Крымская платформа» «президентскую делегацию». Позже Белый дом сообщил, что делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. Помимо Грэнхолм, в делегацию включили помощника Грэнхолм по международным делам Эндрю Лайта и временную поверенную в делах США на Украине Кристину Квин.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
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Зеленский обвинил «бывших товарищей» в потере Крыма
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что к потере Крыма привели ошибки «бывших товарищей», которые сдавали Крым в аренду России.
«Вопрос у меня простой: где украинский флот в Крыму? … Тогда, когда не было войны, кто разворовывал флот? Где у нас был флот? Мы сдавали Крым в аренду товарищам (России), их флоту, их языку, их паспортизации. Вот что мы делали», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского, сказанные в интервью телеканалу «Украина».
При этом он выступил с утверждением, что сейчас власти Украины якобы делают «все, чтобы это вернуть». «Никакого там украинского телевидения [до 2014 года] не было. Какие там звезды выступали? Российские звезды только, и никто же не против, но где там была Украина? Где украинские новости? … Это информационная потеря, именно информационная потеря. Вот реальные ошибки бывших товарищей (во главе Украины – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Зеленский.
Накануне Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России. Таким образом он объяснил нежелание политиков Запада участвовать в украинском форуме «Крымская платформа».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
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Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнациональной розни
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Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Напомню, что в первых числах августа уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну. Владимир Зеленский в опубликованном 5 августа интервью посоветовал русским «уезжать и искать себе место в России». Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена уголовная ответственность», – передает ТАСС слова Лаврова, сказанные главой МИД России в интервью венгерскому изданию «Мадьяр немзет».
Министр подчеркнул, что действия Киева «по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости, прежде всего по отношению к русским», Москва квалифицирует как «абсолютно неприемлемые».
Накануне Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России. Таким образом он объяснил нежелание политиков Запада участвовать в украинском форуме «Крымская платформа».
В начале августа Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию, предложил «искать себе место в России». В ДНР слова Зеленского о Донбассе назвали чушью. В Раде раскритиковали Зеленского, назвав призыв к жителям Донбасса очень плохим сигналом. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Зеленский вместо объединения Украины добивает страну, проводя политику национализма.
Напомним также, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Ранее глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.
Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».
Госдума приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала украинский закон «О коренных народах Украины» «циничным неприкрытым нацизмом».
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Британский режиссер Гиллиам на фестивале в Одессе перепутал Россию и Украину
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Известный британский режиссер Терри Гиллиам при получении награды на Одесском международном кинофестивале перепутал Россию и Украину, поблагодарив российскую сторону.
«Спасибо, Россия. Спасибо, Одесса», – сказал Гиллиам, получая награду. Зал отреагировал на оговорку режиссера негативно, и тот сразу же принес извинения передают «Vesti.ua».
По словам кинематографиста, из-за «особой атмосферы кино и Потемкинской лестницы» в Одессе он «потерял связь с реальностью». Ведущая Янина Соколова в свою очередь отметила, что Гиллиам, вероятно, хотел сказать, что Украина – это не Россия. Режиссер в ответ подчеркнул, что автор фильма «Броненосец «Потемкин» Сергей Эйзенштейн был советским режиссером.
Между тем украинские режиссеры Ирина Цилык и Олег Сенцов раскритиковали британского коллегу за оговорку. Цилык назвала ошибку 80-летнего Гиллиама «гребанным сюром».
Терри Гиллиам является автором фильмов «12 обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Братья Гримм», «Воображариум доктора Парнаса» и многих других известных картин.
Ранее польский телеканал TVP Sport, анонсируя встречу украинской сборной с Нидерландами, перепутал флаги России и Украины. Напротив украинской сборной оказался российский триколор.
Зеленский наградил Меркель орденом Свободы
Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера ФРГ Ангелу Меркель орденом Свободы, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
«За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом Свободы Меркель Ангелу, Федерального канцлера Германии», – говорится в тексте на сайте главы государства.
Орден учрежден для награждения граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развития демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель в Киеве после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявила, что ФРГ выступит за санкции, если газопровод Nord Stream 2 («Северный поток – 2») будет использоваться «как оружие».
Захарова указала на отсутствие флага ЕС на пресс-конференции Меркель и Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отсутствие флага Евросоюза на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.
В своем Telegram-канале Захарова указала на то, что обычно за спиной канцлера Германии, как и других представителей стран ЕС, всегда стоят национальный флаг и флаг Евросоюза, но на встрече в Киеве, как, например, в Азии и Америке, флаг ЕС за канцлером Германии не стоял, передает РИА «Новости».
«Но здесь-то режим, боготворящий Евросоюз. Тем более этого следовало бы ожидать в столице Украины, учитывая, что, бывало, за рубежом украинский президент даже за собой ставил ЕС-овскую диковинку. Кстати, как и Саакашвили. В Киеве сине-желтая гамма красуется лишь на украинском стяге. Интересно, почему?» – написала Захарова.
По мнению представителя российского МИД, есть два варианты: чтобы лишний раз не поднимать тему Евросоюза или намек властям Украины – «не видать Евросоюза, как флага ЕС».
Напомним, во время встречи в Киеве президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера ФРГ Ангелу Меркель орденом Свободы.
Зеленский подписал указ о блокировке веб-ресурсов Ростелекома
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о блокировке доступа к веб-ресурсам Ростелекома, газет «Московский комсомолец», «Версия» и других.
Согласно документу, опубликованному на сайте офиса президента Украины, под санкции подпадают 12 российских компаний. В их числе акционерное общество «Бизнес ньюс медиа» и принадлежащий ему веб-ресурс издания «Ведомости», а также акционерное общество «ТРК-3», Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь», общества с ограниченной ответственностью «Новинфо», «Наше завтра», «Лайт-принт», «Народные новости», информационное агентство ANNA-NEWS, передает ТАСС.
Этим же указом Зеленский ввел в действие решение Совбеза о блокировке доступа к двум ресурсам, которые, по мнению Киева, связаны с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.
В минувшую субботу Зеленский ввел в действие санкции против украинского издания «Страна.ua», в результате руководство сайта решило сменить веб-адрес на strana.news. «Страна.ua» обещала сопротивляться попыткам Киева заблокировать издание.
Напомним, в марте на Украине заблокировали российской новостной агрегатор «СМИ2», руководство которого в ответ обвинило Киев в нарушении свободы слова.
Ранее Зеленский заявлял, что в Киеве намерены добиться блокирования вещания украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и «Зик» на платформе YouTube. В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций.
В МИД России обращали внимание на тяжелую ситуацию с ущемлением свободы СМИ на Украине. «Крайне напряженным остается положение дел со свободой слова и доступом к информации на Украине, где журналисты систематически подвергаются гонениям за осуществление своей профессиональной деятельности, законодательно закрепляются дискриминация СМИ и цензура», – подчеркивали на Смоленской площади.
Зеленский назвал вопрос Донбасса приоритетной темой переговоров с Меркель
Приоритетной темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая находится с визитом в Киеве, был вопрос мирного урегулирования в Донбассе.
«Приоритетной темой наших сегодняшних переговоров был вопрос мирного урегулирования в Донбассе. Важно, чтобы в рамках нормандского формата (Германия, Россия, Украины, Франция) была консолидированная позиция по плану мирного урегулирования, которая должна основываться на кластерах», – заявил Зеленский на совместном с Меркель брифинге по итогам переговоров в Киеве, передает ТАСС.
Также актуальным вопросом Зеленский назвал повестку парижского саммита «нормандской четверки», которая, подчеркнул президент, «должна быть имплементирована».
«Мы стремимся добиться режима стабильного прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами и открытия контрольно-пропускных пунктов со стороны оккупированных территорий и доступа Международного комитета Красного Креста на эти территории», – подчеркнул украинский лидер.
Напомним, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем провели переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову.
В работе официального сайта президента Украины произошел сбой
В работе сайта офиса президента Украины в воскресенье вечером произошел сбой.
Доступ был нарушен примерно с 23.00 мск воскресенья. На момент публикации сайт офиса президента Украины возобновил работу, передает ТАСС.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о блокировке доступа к веб-ресурсам Ростелекома, газет «Московский комсомолец», «Версия» и других.
В Крыму напомнили Турции русскую пословицу из-за позицию по полуострову
Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов назвал позицию Анкары по поддержке саммита «Крымская платформа» неблагородной и напомнил старую русскую пословицу.
«Анкара, к сожалению, заняла неблагородную позицию, поддерживая американо-киевскую провокацию против территориальной целостности России. Подобная политика не учитывает непростых для Турции страниц нашей совместной истории, которую не стоит вновь искушать. Проводить политику территориальных посягательств в международных делах это, как гласит русская мудрость, все равно, что рыть яму другому, не думая, что сам в нее попадешь», – сказал Мурадов РИА «Новости».
По его словам, в Турции должны хорошо помнить, как несколько лет назад именно руководство России помогло турецкому президенту спастись от госпереворота. «К примеру, крымские татары Турции, поддерживающие российский статус Крыма, взывают турецкое руководство к чести и благородству в отношениях с Москвой. Посмотрим, прислушаются ли к ним турецкие власти. Крымчане, ясно и легитимно, в соответствии со всеми правовыми нормами решившие в 2014 году свою судьбу, никогда не будут равнодушны к попыткам иностранцев рассуждать на темы «деоккупации» их родной земли от ее народа», – подчеркнул постпред.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским коллегой отметил, что Турция «с первых дней инициирования «Крымской платформы» поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу». По его мнению, платформа станет действенным инструментом в деле «освобождения незаконно оккупированного Крыма».
Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
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Лавров раскритиковал «тихую дипломатию» Запада в отношении Украины
«Тихая дипломатия», на которую часто ссылаются высокопоставленные деятели западных стран, добиваясь договоренностей без лишней публичности, не сработает применительно к украинским реалиям, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, «продолжающаяся деградация в сфере соблюдения основных прав человека на Украине не может не тревожить», передает ТАСС.
Лавров напомнил, что 21 июля украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины». «Вкупе с принятыми ранее законами о госязыке и образовании он существенно ущемляет интересы русских, венгров и других народов, исторически населяющих земли современной Украины. По сути, речь идет об искусственном делении людей на категории с отличающимся набором прав, что очень напоминает теорию и практику нацистской Германии», – заявил Лавров в интервью венгерскому изданию «Мадьяр немзет».
Как отметил глава российского министерства, Москва «неоднократно привлекала к подобным эксцессам внимание профильных международных структур», в частности в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ЮНЕСКО. «Важно, чтобы киевские власти услышали публичную критику в свой адрес и со стороны европейских политиков. Так называемая тихая дипломатия, на которую любят ссылаться наши западные коллеги, применительно к Украине явно не сработает», – указал Лавров.
По его словам, попытки стран Евросоюза «келейно договориться с Киевом о выводе языков ЕС из-под рестрикций, оставив под запретом только русский язык», приводят к «двойной дискриминации русскоязычных граждан Украины по отношению к украинскому языку и языкам стран ЕС».
«По закону Украины «Об образовании» с 1 сентября 2020 года в стране были полностью ликвидированы русскоязычные школы. Дети могут получать образование на родном языке только в начальной школе (с 1 по 4 классы) при обязательном углубленном изучении украинского, – напомнил министр. – При этом для школьников, обучающихся на официальных языках стран – членов ЕС, предоставлена отсрочка до 2023 года. Русскоязычным учащимся в такой отсрочке было отказано».
Еще одним «исключением» из «тотальной украинизации» глава российского МИД назвал «декларирование права «коренным народам» Украины, к которым Киев причислил только крымских татар, караимов и крымчаков», получить возможность проходить обучение на своих языках. Министр привел статистику численности населения этих народов, проживающих на Украине: крымских татар – 3 тыс. человек (из 280 тыс.), караимов – около 400 человек (из 2 тыс.), крымчаков – около 120 человек (из 1,5 тыс.).
«Хотелось бы напомнить, что на Украине проживают многие миллионы русских, а русским языком владеют и пользуются подавляющее большинство жителей страны, – указал Лавров. – Продолжим добиваться от Киева выполнения его обязательств по соблюдению прав человека, включая культурные и образовательные права национальных меньшинств».
Ранее Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнациональной розни.
В начале августа Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию, предложил «искать себе место в России». В ДНР слова Зеленского о Донбассе назвали чушью. В Раде раскритиковали Зеленского, назвав призыв к жителям Донбасса очень плохим сигналом. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Зеленский вместо объединения Украины добивает страну, проводя политику национализма.
Напомним также, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Ранее глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.
Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».
Госдума приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала украинский закон «О коренных народах Украины» «циничным неприкрытым нацизмом».
Немецкого журналиста возмутило невнимание Киева к Меркель
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Немецкий журналист Йорг Бланк удивился скромному приему канцлера Германии Ангелы Меркель в Киеве.
На кадрах из аэропорта, размещенных автором публикации в Twitter, видно, что прилетевшего немецкого политика встречали всего несколько человек, среди которых не было первых лиц Украины, передает РИА «Новости».
«Будничный прием канцлера в Киеве. Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать. Недавно Зеленский обвинил Меркель в неэффективной политике в отношении России. Он делает ставку на «Зеленых» в следующем федеральном правительстве?» – написал Бланк.
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В воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель посещала Киев с официальным однодневным визитом. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что охрана не пропустила его встречать канцлера в аэропорту Борисполь, хотя он должен был участвовать в церемонии как мэр столицы.
Перед этим Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.