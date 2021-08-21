В Китае назвали десять самых отвратительных деликатесов в мире

Китайский пользователь портала WeChat назвал десять самых отвратительных и шокирующих продуктов, среди которых – экзотический фрукт дуриан, а также итальянский сыр касу марцу.

В самом конце антирейтинга пользователь портала поместил хаукарль. Это традиционное исландское блюдо, представляющее собой частично разложившееся вяленое мясо гренландской полярной акулы. Оно отличается резким запахом аммиака.

«Говорят, что вкус ферментированного мяса акулы еще хуже, чем запах», – приводит РИА «Новости» мнение китайца.

На девятом месте оказался хаггис – шотландский деликатес из бараньих потрохов. «Внешне блюдо выглядит крайне неаппетитно, словно все это уже побывало в желудке барана. Во время употребления пищи на губах остается толстый слой бараньего жира, который тяжело смыть», – жалуется пользователь.

Далее следует индонезийский суп из летучих мышей под названием паники. Автор отметил, что интерес к этому блюду не ослаб даже из-за пандемии коронавируса.

Затем идет экзотический дуриан из-за его «убийственного» запаха. На шестом месте расположились жареные кузнечики из Уганды, которые считаются традиционным блюдом в этой стране. «Но не думайте, что жареные кузнечики, продаваемые в придорожных киосках, будут дочиста вымыты», – предупредил автор.

Пятое место – у итальянского сыра касу марцу, его готовят с добавлением личинок сырной мухи, которые остаются живыми даже при подаче сыра на стол. «Звучит ужасно, не так ли? Но еще более ужасно то, что некоторым людям нравится есть сыр вместе с личинками», – подчеркивает автор.

Далее идет голубиное мясо. Автор признает, что его широко используют и в Китае, но напоминает о нечистоплотности этих птиц. «На Западе голубя называют «крылатой крысой». И это прозвище оправданно», – пишет он.

На третьем месте оказались тайваньские пирожки из свиной крови. Их готовят с добавлением риса, кинзы и арахисовой муки. Второе место досталось змеиному вину из Вьетнама. Иногда в него кладут также скорпионов, ящериц, термитов или маленьких крокодилов.

«Будьте осторожны, когда начнете открывать бутылку. Бывали случаи, что змеи длительное время оставались живыми», – предупредил автор.

Возглавляет список балют. Это азиатское блюдо представляет собой утиные яйца, выдержанные до созревания зародыша птенца. Через скорлупу будут видны скелет и оперение. По словам автора, те, кто пробовал это блюдо, говорят, что вкус у него не такой отвратительный, как может показаться на первый взгляд.