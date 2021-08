Скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря Спортсмен объяснил причины стресса у Тимановской Белорусские дипломаты запросили у Токио информацию по поводу Тимановской 2 августа 2021, 11:55

Фото: FOT. ARTUR PODLEWSKI/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Белорусские дипломаты присутствовали в аэропорту Токио 1 августа для оказания легкоатлетке Кристине Тимановской возможной консульско-правовой помощи, но не смогли получить у японской стороны подробности, в связи с чем посольство обратилось с официальной просьбой о предоставлении информации, сообщила дипмиссия. «В связи с поступившей в посольство информацией о ситуации, возникшей 1 августа в токийском аэропорту Ханэда с гражданкой Республики Беларусь Кристиной Тимановской, белорусские дипломаты в тот же день прибыли в аэропорт для выяснения обстоятельств и оказания белоруске возможной консульско-правовой помощи. Поскольку дипломаты не смогли получить у представителей японской стороны подробности, посольство обратилось к японской стороне с официальной просьбой о предоставлении информации о гражданке Беларуси», – передает РИА «Новости» заявление посольства. «По состоянию на 17.00 (11.00 мск) 2 августа К.С. Тимановская в посольство не обращалась», – добавили в дипмиссии. Тем временем телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио. Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу. Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.

Белорусская спортсменка пристыдила Тимановскую 2 августа 2021, 01:58

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Текст: Антон Антонов

Белорусская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Анастасия Мирончик-Иванова раскритиковала свою соотечественницу Кристину Тимановскую, вокруг которой разгорелся скандал на Олимпиаде. Мирончик-Иванова заявила, что «очень стыдно для спортсменки такого уровня», которая «защищает честь страны», попасть «в такую ситуацию». «К сожалению, у нас все очень расстроены», – приводит ее слова Sport24 со ссылкой на канал «Беларусь 1». Мирончик-Иванова сказала, что не раз «наблюдала» за Тимановской и «прочувствовала» в свой адрес «негатив». «И такое было, спортсмены это подтвердят», – сказала она, добавив, что наблюдалось «какое-то ее беспокойство, какое-то хаотическое движение» Тимановской. Однако «в тот момент она вела себя тихо, спокойно, не выносила, что называется, сор из избы», но «потом последовали такие действия, которые очень разочаровали» и спортсменов, и болельщиков, сказала Мирончик-Иванова. Напомним, появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Бунт Тимановской превратили в анекдот 2 августа 2021, 09:18

Фото: REUTERS/Issei Kato

Текст: Дмитрий Зубарев

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства, стала героиней анекдота. Специальный корреспондент ВГТРК Валентин Богданов рассказал о новом анекдоте, связанном с последними событиями с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. «Какое кратчайшее расстояние между Минском и Токио? Одна стометровка», – передает «Царьград» сообщение Богданова в соцсетях. Напомним, появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится »в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. МОК начал изучать ситуацию с белорусской легкоатлеткой Тимановской 1 августа 2021, 17:00

Фото: REUTERS/Issei Kato

Текст: Елена Мирошниченко

Международный олимпийский комитет (МОК) изучает ситуацию, связанную с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. «МОК ознакомился с сообщениями в СМИ, изучает ситуацию и обратился в НОК за объяснениями», – сообщили ТАСС в пресс-службе МОК. Ранее в Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отправляют из Токио на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Напомним, в белорусских правозащитных и оппозиционных телеграм-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады в Токио. Сейчас Тимановская уже находится в аэропорту Токио и на нее оформлен билет на рейс с пересадкой в Стамбуле. Сама спортсменка пытается обратиться к полиции. При этом в понедельник она должна была участвовать в старте на 200 метров, пишет «Московский комсомолец». В то же время администрация токийского международного аэропорта Ханэда сообщила, что не располагает информацией о пребывании на его территории белорусской легкоатлетки. СМИ считают, что поводом к вывозу Тимановский из Токио послужило ее выступление в Instagram. «Оказывается, я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило все, как обычно, за нас», – заявила спортсменка. Она обвинила тренерский штаб и Белорусскую федерацию легкой атлетики в том, что они «накосячили» со спортсменками Кристиной Мулярчик и Анной Михайловой, которые должны были участвовать в этом виде, им не хватило тестов и в итоге их не допустили. «Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?.. Почему я должна расхлебывать эти проблемы», – заявила Тимановская. Позже это видео было удалено из ее аккаунта в Instagram. Государственные СМИ Белоруссии обвинили спортсменку в «несдержанной выходке» и в наплевательском отношении к успехам сборной. Стало известно о намерении белорусской легкоатлетки просить об убежище 1 августа 2021, 19:24 Текст: Елена Мирошниченко

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую тренерский штаб сборной Белоруссии решил вернуть с Олимпиады на родину, хочет подать прошение об убежище, сообщило спортивное издание «Споцу Хоти» со ссылкой на представителя неназванной правозащитной организации. Издание сообщает, что в настоящий момент Тимановскую перевозят в безопасное место, передает ТАСС. Также сообщается, что представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев прибыла к полицейскому участку в токийском аэропорту Ханэда. Предполагается, что там находится Тимановская. Адвокат заявила, что Тимановская с ней не связывалась, она не знает, находится ли спортсменка внутри участка. Адвокат добавила, что прибыла в аэропорт по собственной инициативе. Ранее СМИ сообщали, что Тимановская должна вылететь из Японии рейсом Токио – Стамбул. В представительстве компании Turkish Airlines, которая выполняла запланированный на этот день перелет по данному маршруту, сообщили, что пассажирка с таким именем на рейс не регистрировалась. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отправляют из Токио на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Напомним, в белорусских правозащитных и оппозиционных телеграм-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады в Токио. Сейчас Тимановская уже находится в аэропорту Токио и на нее оформлен билет на рейс с пересадкой в Стамбуле. Сама спортсменка пытается обратиться к полиции. При этом в понедельник она должна была участвовать в старте на 200 метров, пишет «Московский комсомолец». В то же время администрация токийского международного аэропорта Ханэда сообщила, что не располагает информацией о пребывании на его территории белорусской легкоатлетки. СМИ считают, что поводом к вывозу Тимановский из Токио послужило ее выступление в Instagram. «Оказывается, я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило все, как обычно, за нас», – заявила спортсменка. Она обвинила тренерский штаб и Белорусскую федерацию легкой атлетики в том, что они «накосячили» со спортсменками Кристиной Мулярчик и Анной Михайловой, которые должны были участвовать в этом виде, им не хватило тестов и в итоге их не допустили. «Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?.. Почему я должна расхлебывать эти проблемы», – заявила Тимановская. Позже это видео было удалено из ее аккаунта в Instagram. Государственные СМИ Белоруссии обвинили спортсменку в «несдержанной выходке» и в наплевательском отношении к успехам сборной. Скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря 2 августа 2021, 11:21

Фото: SERGEY DOLZHENKO/

EPA/ТАСС

Текст: Анастасия Куликова

«Маленькая оплошность чиновников и их желание снять с себя ответственность вылились в грандиозный международный скандал», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Ярослав Романчук, комментируя инцидент с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину. В то же время политолог Петр Петровский указал на заинтересованность Запада в этом скандале. «История с Тимановской – это следствие политизации белорусского спорта. Во-первых, потому что главой олимпийского комитета является сын Александра Лукашенко. А во-вторых, недавно сам президент в жесткой форме высказался о спортсменах, которые не завоевывают медали. Для Лукашенко это обычное дело: колхозники не так собирают урожай, рабочие не так точат детали, спортсмены выступают не так, как надо», – отметил белорусский политолог Ярослав Романчук. По его словам, инцидент с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря. «Первые уверены в том, что государство дало спортсменке прекрасный шанс проявить себя, но она не справилась. Вторые же винят во всем бюрократов, которые что-то напутали с допинг-тестами и должны понести за это наказание. И то, что Тимановская записала видео с критикой в адрес чиновников – не повод спускать на нее всех собак», – пояснил Романчук. Таким образом, «маленькая оплошность чиновников и их желание снять с себя ответственность вылились в грандиозный международный скандал». «Я полагаю, спортсменка и ее семья в скором времени окажутся в одной из стран Европейского союза. А что касается санкций, то каких еще рестрикций в отношении Белоруссии не было? – задается вопросом Романчук. – Политики и чиновники ведут себя неадекватно и непредсказуемо, а честный спорт и личная ответственность за ошибки – это не про нашу республику». В свою очередь политолог Петр Петровский считает, что «подобные разборки в спортивной среде не особо волнуют белорусское общество». «Я не заметил серьезной реакции общественности на эту историю. Я думаю, большинству белорусов это не интересно. Тем более сейчас сезон отпусков, люди максимально отвлечены от всех общественных дел в стране», – отметил Петровский. По его словам, разговоры о введении новых санкций в отношении Минска из-за выяснения отношений между спортсменами и функционерами демонстрируют истинное отношение Запада к Белоруссии. «Если вдруг на территорию ЕС придет грозовой фронт из Белоруссии и побьет помидоры и огурцы, то, исходя из их логики, Запад также задумается о рестрикциях против республики. На мой взгляд, это демонстрация того, что им нужен любой повод, а повод всегда найдется. Даже такой спортивно-бытовой повод для них подойдет, если его политизировать», – считает собеседник. Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу. Позже появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Затем МИД Франции заявил, что ЕС решил рассмотреть возможность предоставления убежища Тимановской. Чехия предложила визу белорусской легкоатлетке Тимановской 1 августа 2021, 22:20

Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Чехия готова помочь белорусской спортсменке Кристине Тимановской и предоставить ей визу, чтобы легкоатлетка могла попросить о международной защите, сообщил глава МИД страны Якуб Кулганек. Он назвал ситуацию вокруг спортсменки «скандальной». Кулганек сообщил, что данный вопрос обсуждался с главой правительства Чехии Андреем Бабишем и руководителем МВД страны Яном Гамачеком. Тимановской предлагают «визу к вступлению на территорию» Чехии, чтобы спортсменка могла уже в Чехии «обратиться за международной защитой». «Наше посольство в Токио также готово ей помочь», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, в белорусских правозащитных и оппозиционных Telegram-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады в Токио. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что ее отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. СМИ считают, что поводом к вывозу Тимановский послужило выступление в Instagram, в котором она подвергла критике тренерский штаб и Белорусскую федерацию легкой атлетики. Позже видео было удалено. Государственные СМИ обвинили спортсменку в «несдержанной выходке». В СМИ также появилась информация о том, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Польша предложила визу белорусской легкоатлетке Тимановской 2 августа 2021, 04:24

Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, вокруг которой разгорелся скандал на Олимпиаде, может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет, заявил замглавы МИД страны Марчин Пшидач. «Чемпионат» со ссылкой на соцсети сообщал, что посольство Польши в Токио готово оказать правовую и консульскую помощь Тимановской, МИД Польши дал соответствующее поручение консулу Польши. Позднее Пшидач заявил, что «Польша готова помочь» Тимановской, спортсменке «предложили гуманитарную визу», передает RT. Тем временем глава Национального спортивного агентства Чехии Филип Нойссер заявил, что Тимановская, если ей будет предоставлено убежище в Чехии, может прибыть в республику правительственным спецбортом, которым из Токио будет возвращаться национальная олимпийская сборная, передает ТАСС со ссылкой на «Список». Глава МИД Чехии Якуб Кулганек уже заявлял, что его страна готова помочь белорусской спортсменке и предоставить ей визу, чтобы легкоатлетка могла попросить о международной защите. Напомним, появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Спортсмен объяснил причины стресса у Тимановской 2 августа 2021, 12:10

Фото: REUTERS/Issei Kato

Текст: Елена Лексина

«Будут ли введены санкции в отношении Минска, зависит от той информации, которую соберет Международный олимпийский комитет. Но политизация скандала вокруг Тимановской очевидна, равно как и причины для стресса», – сказал газете ВЗГЛЯД спортсмен Сергей Лисин, комментируя инцидент с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину. «Для Тимановской складывается достаточно тяжелая ситуация. Ее заявили на дистанцию, которая в два раза длиннее ее специализации. То есть она готовилась к дистанции 200 метров, а ее заявили на дистанцию 400 метров – это совершенно разные вещи. Чтобы успеть подготовиться и выступить достойно, нужно знать эту информацию заранее. Поэтому для нее это стресс. А форма, в которой она высказала критику, обусловлена эмоциями», – отметил чемпион России по конькобежному спорту Сергей Лисин. Также противоречиво выглядит поведение Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. «С одной стороны, спортсменка заявляет, что ее насильно пытались вывезти из Японии в Белоруссию. С другой стороны, есть официальное заявление НОК о том, что Тимановскую снимают с соревнований в связи с ее психологическим состоянием. Для того, чтобы понять, где правда, а где ложь, нужно иметь больше информации», – убежден Лисин. Он напомнил, что «Минск и так находится под санкциями в области спорта», а проведение многих турниров на территории Белоруссии отменили в том числе по политическим причинам. «Какие санкции последуют после данной истории и последуют ли – зависит от той информации, которую получит МОК, – полагает Лисин. – Он должен пообщаться со спортсменкой, понять, говорит ли она правду и насколько объективно отражает ситуацию. Также нужно понять, насколько верны заявления белорусской стороны и есть ли у Тимановской проблемы с психикой. После того, когда будет собрана вся информация, МОК будет принимать какие-то решения». Кроме того, собеседник указал на очевидную политизацию спортивного скандала. «Политизация ситуации началась, когда появились первые новости о том, что Тимановскую якобы пытались насильно вывезти с Олимпиады. До этого момента мы наблюдали чисто спортивную историю», – заключил Лисин. Ранее глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что Международный олимпийский комитет может рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу. Позже появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Затем МИД Франции заявил, что ЕС решил рассмотреть возможность предоставления убежища Тимановской. Тимановская собралась рассказать о дальнейших планах через адвоката 1 августа 2021, 22:57

Фото: Vegard Wivestad Grott/

Bildbyran/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую тренерский штаб сборной захотел вернуть с проходящей в Токио Олимпиады в Белоруссию, собралась рассказать о дальнейших планах через адвоката. В интервью телеканалу «Асахи-ТВ» Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Она не уточнила, покинула ли она отделение полиции в токийском международном аэропорту Ханэда. Источник ТАСС сообщил, что Тимановская все еще находится в отделении. Сейчас перед участком по-прежнему стоят журналисты, ожидающие появления легкоатлетки. Источники Nippon TV заявили, что Тимановская может обратиться с прошением убежища к властям Германии. Tokyo Sports пишет, что легкоатлетка намерена просить убежище в Австрии. Напомним, в белорусских правозащитных и оппозиционных Telegram-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что ее отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. В СМИ также появилась информация о том, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Чехия предложила ей визу. ЕС решил рассмотреть возможность предоставления убежища Тимановской 2 августа 2021, 09:59

Фото: Panoramic/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

ЕС рассмотрит возможность предоставления политического убежища белорусской спортсменке Кристине Тимановской, отказавшейся от возвращения на родину, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. «Мы с нашими европейскими партнерами изучим, можем ли мы предоставить ей в ближайшие недели или дни политическое убежище», – передает РИА «Новости» слова Бона в эфире радиостанции RFI. Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу. Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Тренер рассказал о подозрительном поведении Тимановской в Токио 2 августа 2021, 12:20

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская во время Олимпийских игр в Токио выделялась своим поведением среди других спортсменов: она уединялась и не хотела общаться, сообщил главный тренер сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрий Моисевич. «Было видно, что что-то с ней происходит. И мы руководителю делегации нашей докладывали, что обстановка непростая здесь, пандемия, мы каждый день сдаем анализы, у нас, в общем, все непросто. Но все равно тот факт, что она выделялась своим поведением... То она уединялась, то она не хотела общаться. И вы знаете, молодой коллектив – его не обманешь. Нам уже поступали сигналы: что-то с девочкой творится, и потом что-то там произошло, связанное с заявкой на вид», – передает РИА «Новости» слова Моисевича в эфире телеканала ОНТ. По словам тренера, то, что кандидатуру Тимановской подали для участия в эстафете 4х400 метров, вызвало у нее «какую-то реакцию», при этом Моисевич отметил, что у белорусской сборной в этой эстафете сложилась «непростая ситуация». «И для того, чтобы дальше, наверное, не травмировать человека, сохранить его – мы видели, что все-таки завтра ей бежать 200 метров и она не готова бежать 200 метров... было принято решение отправить ее с частью делегации, которая... уезжала, домой, и там спокойно оценить, разобраться, что происходит», – пояснил главный тренер. «Вообще здесь странно. Мы даже не ожидали, но уже когда сопоставили все эти моменты, понимаем, что, наверное, что-то ею уже планировалось», – добавил Моисевич. Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу. Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря. НОК Белоруссии объявил об отправке легкоатлетки Тимановской домой по решению врачей 1 августа 2021, 15:10 Текст: Алина Назарова

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отправляют из Токио на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием, сообщили в Национальном олимпийском комитете Белоруссии, комментируя сообщения ряда СМИ о якобы насильном вывозе спортсменки из Японии. «По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м», – говорится в сообщении НОК, передает ТАСС. Сама Тимановская сообщила Еврорадио, что собирается просить политического убежища в Европе. Ранее в белорусских правозащитных и оппозиционных Telegram-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады в Токио. Сейчас Тимановская уже находится в аэропорту Токио и на нее оформлен билет на рейс с пересадкой в Стамбуле. Сама спортсменка пытается обратиться к полиции. При этом в понедельник она должна была участвовать в старте на 200 метров, пишет «Московский комсомолец». В то же время администрация токийского международного аэропорта Ханэда сообщила, что не располагает информацией о пребывании на его территории белорусской легкоатлетки. СМИ считают, что поводом к вывозу Тимановский из Токио послужило ее выступление в Instagram. «Оказывается, я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило все, как обычно, за нас», – заявила спортсменка. Она обвинила тренерский штаб и Белорусскую федерацию легкой атлетики в том, что они «накосячили» со спортсменками Кристиной Мулярчик и Анной Михайловой, которые должны были участвовать в этом виде, им не хватило тестов и в итоге их не допустили. «Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?... Почему я должна расхлебывать эти проблемы», – заявила Тимановская. Позже это видео было удалено из её аккаунта в Instagram. Государственные СМИ Белоруссии обвинили спортсменку в «несдержанной выходке» и в наплевательском отношении на успехи сборной. МОК и оргкомитет Олимпиады побеседовали с Тимановской 1 августа 2021, 23:32 Текст: Антон Антонов

