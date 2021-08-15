На севере и юге Кабула начались бои

Столкновения между правительственными войсками и боевиками запрещенной в России террористической организации «Талибан» идут на севере и юге Кабула, сообщили СМИ со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в центре города пока столкновений нет. Между тем талибы заявили, что не намерены мстить. Из их заявления следует, что все афганские чиновники будут в безопасности и им не следует бежать из страны, передает РИА «Новости».

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Между тем власти Афганистана заявили, что контролируют город, однако талибы замечены на улицах Кабула, в одном из районов города поднят их флаг. Агентство Associated Press со ссылкой на чиновников сообщило, что талибы взяли под контроль все погранпереходы страны.

Ранее силы террористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.