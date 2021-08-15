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15 августа, воскресенье | Последнее обновление — 12:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Талибы прибыли на переговоры в президентский дворец в Кабуле
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На севере и юге Кабула начались бои
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Столкновения между правительственными войсками и боевиками запрещенной в России террористической организации «Талибан» идут на севере и юге Кабула, сообщили СМИ со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что в центре города пока столкновений нет. Между тем талибы заявили, что не намерены мстить. Из их заявления следует, что все афганские чиновники будут в безопасности и им не следует бежать из страны, передает РИА «Новости».
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Между тем власти Афганистана заявили, что контролируют город, однако талибы замечены на улицах Кабула, в одном из районов города поднят их флаг. Агентство Associated Press со ссылкой на чиновников сообщило, что талибы взяли под контроль все погранпереходы страны.
Ранее силы террористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
ВВС США атаковали талибов в районе аэропорта Кандагара
Самолеты ВВС США нанесли удары по представителям движения «Талибан» (организация запрещена в России) в районе аэропорта Кандагара на юге Афганистана, сообщила телестанция Al Jazeera.
По данным агентства, среди талибов есть погибшие и раненые. Атака была совершена в поддержку правительственных сил Афганистана, передает ТАСС.
В субботу талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика. До этого талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни.
Президент Афганистана Ашраф Гани на фоне обострения обстановки выступил с обращением к нации: он объявил о срочных консультациях, которые проводятся с целью достижения прекращения огня между правительственными войсками и движением «Талибан» (запрещено в России), а также о ремобилизация афганских сил безопасности и обороны.
В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, должна ли Россия спасать афганский режим оружием.
Глава Афганистана обратился к нации на фоне обострения обстановки
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Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о срочных консультациях, которые проводятся с целью достижения прекращения огня между правительственными войсками и движением «Талибан» (запрещено в России), а также о ремобилизация афганских сил безопасности и обороны.
«Проводятся срочные контакты, чтобы положить конец войне», – цитирует ТАСС Гани.
Как передал ранее телеканал «Аль-Хадас», спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад передал афганскому правительству и талибам «план по прекращению военной конфронтации». Этот документ был выработан по итогам расширенных консультаций по афганскому мирному урегулированию, которые проходили на этой неделе к Дохе.
Также Гани заявил, что его усилия как лидера страны сосредоточены на том, чтобы предотвратить дальнейшее насилие в стране и перемещение граждан.
«Я заверяю вас, что в качестве президента мои усилия сосредоточены на том, чтобы предотвратить нестабильность, насилие и перемещение людей», – приводит РИА «Новости» слова афганского президента. Он добавил, что на данный момент ремобилизация афганских сил безопасности и обороны представляет собой главный приоритет для властей.
«Ведутся консультации с международным сообществом, мы поделимся результатами», – добавил Гани.
Ранее талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика.
До этого талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни.
В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.
Талибы вошли в Кабул
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Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) подняли свои флаги в одном районов Кабула, также талибы взяли под контроль Кабульский университет на западе столицы.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на чиновников сообщило, что талибы взяли под контроль все погранпереходы страны. По их данным, покинуть Афганистан возможно только через аэропорт Кабула.
Агентство Reuters со ссылкой на МВД страны сообщило, что талибы начали наступление на столицу Афганистана по всем направлениям. При этом командование боевиков приказало своим бойцам воздерживаться от насилия при взятии города и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город.
Между тем власти Афганистана заявляют, что Кабул находится под их контролем, сообщает ТАСС. Администрация президента страны утверждает, что «обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет», цитирует заявление телеканал «Аль-Арабия».
Однако, судя по появившимся снимкам, талибы находятся в столице.
Ранее сообщалось, что талибы взяли под контроль крупный погранпереход «Торхам» на афгано-пакистанской границе. Кроме того, талибы захватили афганский город Майданшахр, столицу провинции Вардак.
Ранее силытеррористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Талибы захватили крупнейший город на севере Афганистана
Представители движения «Талибан» (организация запрещена в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана Мазари-Шариф, центр провинции Балх.
По словам местного парламентария, сперва сдались дислоцированные в провинции части афганской армии, а затем и другие проправительственные силы. Также мятежники захватили офис губернатора и другие объекты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
Таким образом, под контролем правительства Афганистана из крупных городов остаются только Кабул и Джелалабад, центр восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном.
Ранее сообщалось, что самолеты ВВС США нанесли удары по представителям движения «Талибан» в районе аэропорта Кандагара на юге Афганистана.
Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани объявил о срочных консультациях, которые проводятся с целью достижения прекращения огня между правительственными войсками и движением «Талибан» (запрещено в России), а также о ремобилизация афганских сил безопасности и обороны.
В субботу талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика. До этого талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни.
В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, накануне они уже обесточили город.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, должна ли Россия спасать афганский режим оружием.
Началась эвакуация сотрудников посольства США из Афганистана
Соединенные Штаты приступили к эвакуации сотрудников посольства в Кабуле, сообщило Reuters.
«Большинство сотрудников готовы уехать <…> посольство [США в Кабуле] продолжает работать», – приводит слова одного из американских чиновников ТАСС. Он уточнил, что сейчас посольство США покидает «небольшая группа людей».
Ранее посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику. В субботу Пентагон начал подготовку полной эвакуации сотрудников посольства США из Кабула, к вечеру США решили ускорить эвакуацию американских дипломатов из Афганистана. Однако позже президент США Джо Байден объявил, что для обеспечения безопасной эвакуации дипломатов из Афганистана Соединенные Штаты развернут в республике 5 тыс. американских военнослужащих. На этом фоне бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана, слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности.
Тем временем силы запрещенного в России террористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике, отметив, что американские войска спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Десятки афганских военных нарушили границу Узбекистана
Границу с Узбекистаном в субботу пересекли по меньшей мере 84 афганских военных, сообщил узбекский МИД в воскресенье.
«14 августа 2021 года на одном из участков государственной границы с Афганистаном группа военнослужащих ВС Афганистана численностью 84 человека пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами <…>, при этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трех раненых», – передает ТАСС сообщение МИД Узбекистана.
В ведомстве добавили, что афганским военнослужащим была оказана необходимая помощь, а «также предоставлено питание и организовано их временное размещение».
Также МИД страны ведет переговоры с Кабулом по возвращению афганских граждан на родину и урегулированию ситуации в районе моста Дружбы Узбекистана и Афганистана. В течение субботы МИД организовал возвращение собственных граждан из числа обслуживающего персонала участка железной дороги Термез – Мазари-Шариф.
Узбекско-афганская граница проходит по Сурхандарьинской области, по руслу реки Амударья, и составляет 144 км. Единственный пункт пропуска через границу находится неподалеку от административного центра области, города Термеза.
Ранее посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику. В воскресенье Вашингтон начал эвакуацию сотрудников посольства в Кабуле.
Тем временем силы запрещенного в России террористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Пушков констатировал крах стратегии США по Ближнему и Среднему Востоку
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Сенатор Алексей Пушков констатировал крах внешней стратегии США, которые в начале 2000-х поставили перед собой задачу «демократизации» Ближнего и Среднего Востока, это иллюстрирует ситуация в Афганистане.
Пушков написал в Telegram, что «ввиду новостей, поступающих из Афганистана, поражают совсем недавние заявления администрации США о том, что победа талибов (движение «Талибан» запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) отнюдь не предопределена, мол, еще посмотрим и прочая».
«Понятно, что американцам не остается ничего другого, кроме как пытаться оправдать свое поражение и стремительный уход из Афганистана. Но также очевидна глубина провала внешней стратегии США, которые в начале 2000-х поставили перед собой задачу «демократизации» Ближнего и Среднего Востока. Полная катастрофа и мощный удар по американской стратегии «экспорта демократии» – вот итог этого курса. События в Афганистане – очередное тому подтверждение», – указал он.
Ранее талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика. До этого талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни.
Президент Афганистана Ашраф Гани обратился к нации на фоне обострения обстановки. В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.
Между тем США начали подготовку полной эвакуации сотрудников посольства в Кабуле.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.
При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход американцев из Афганистана и Вьетнама.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Байден захотел развернуть в Афганистане 5 тыс. американских военных
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Для обеспечения безопасной эвакуации дипломатов из Афганистана Соединенные Штаты развернут в республике в целом 5 тыс. американских военнослужащих, сообщил президент США Джо Байден.
«Во-первых, исходя из рекомендаций наших дипломатических, военных и разведывательных команд, я санкционировал развертывание около 5 тыс. военнослужащих США для обеспечения упорядоченного и безопасного вывода персонала США и наших других партнеров, безопасной эвакуации помогавших нашим военным афганцев, а также тех, кто находится под риском из-за продвижения «Талибана» (движение запрещено в России)», – приводит текст заявления ТАСС.
«Мы заявили представителям (запрещенной в России террористической организации) «Талибан» в Дохе через военного командующего, что любые действия с их стороны на земле в Афганистане, которые поставят под угрозу персонал США или нашу миссию, получат быструю и сильную военную реакцию», – заявил Байден.
Вместе с тем, объясняя причину вывода контингента к концу августа, президент США указал, что встал выбор между уходом из страны или перспективой возобновления боевых действий. Байден также сообщил, что поручил Трейси Джейкобсон, которая возглавляет в Госдепартаменте рабочую группу по эвакуации помогавших США местных жителей, координировать усилия Вашингтона по «вывозу, перемещению обратившихся за специальной иммигрантской визой афганцев и других афганских союзников».
«Мы работаем над тем, чтобы эвакуировать тысячи тех, кто помогал нам, и членов их семей», – говорится в тексте.
В субботу талибы захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли под контроль столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, а также объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика. Днем ранее силы движения подошли к Кабулу, обесточив столицу Афганистана.
В субботу Пентагон начал подготовку полной эвакуации сотрудников посольства США из Кабула, к вечеру США решили ускорить эвакуацию американских дипломатов из Афганистана. При этом в пятницу США начали перебрасывать дополнительные войска в Афганистан. Пентагон пообещал в ближайшие дни оправить в Кабул около 3 тыс. военных США для эвакуации американских дипломатов. Ранее посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике, отметив, что американские войска спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Талибы взяли под контроль город Джелалабад на востоке Афганистана
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Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) взяло под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщило Reuters.
Как сообщил неназванный афганский чиновник, находящийся в захваченном городе, «в Джелалабаде сейчас не происходят столкновения, потому что губернатор сдался талибам». Чиновник отметил, что город был сдан, чтобы спасти жизни мирных жителей, передает ТАСС.
В субботу талибы захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли под контроль столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, а также объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика. Днем ранее силы движения подошли к Кабулу, обесточив столицу Афганистана.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике, отметив, что американские войска спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана
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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана, слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности.
«Он (Байден) убегает из Афганистана вместо того, чтобы следовать плану, который наша администрация оставила для него. Плану, который защищал наш персонал и собственность, а также гарантировал, что у «Талибана» (запрещенное в России движение) даже в мыслях не было бы захватить наше посольство или обеспечить базу для новых нападений на США», – приводит текст заявления Трампа ТАСС.
Бывший президент Соединенных Штатов выразил уверенность, что талибы больше не боятся или не уважают США. «Какой будет позор, когда «Талибан» поднимет свой флаг над посольством США в Кабуле. Это полный провал из-за слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности», – подчеркнул экс-глава Белого дома.
Ранее Байден объявил, что для обеспечения безопасной эвакуации дипломатов из Афганистана США развернут в республике 5 тыс. американских военнослужащих.
В субботу Пентагон начал подготовку полной эвакуации сотрудников посольства США из Кабула, к вечеру США решили ускорить эвакуацию американских дипломатов из Афганистана. При этом в пятницу США начали перебрасывать дополнительные войска в Афганистан. Пентагон пообещал в ближайшие дни оправить в Кабул около 3 тыс. военных США для эвакуации американских дипломатов. Ранее посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику.
В субботу талибы захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли под контроль столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, а также объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика. Днем ранее силы движения подошли к Кабулу, обесточив столицу Афганистана.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике, отметив, что американские войска спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Британия решила срочно эвакуировать посла из Афганистана
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Посол Британии в Кабуле Лори Бристоу к вечеру 16 августа будет экстренно эвакуирован из Афганистана в связи с ухудшающейся обстановкой в стране на фоне продвижения боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) к столице республики, сообщили источники The Sunday Telegraph.
По имеющимся у источников издания сведениям, изначально предполагалось, что британское посольство в Афганистане в целях безопасности может быть перенесено на территорию аэропорта Кабула, однако из-за опасений о возможном взятии талибами воздушной гавани афганской столицы соответствующие планы были пересмотрены. Отмечается, что за последние дни число сотрудников дипмиссии Соединенного Королевства в Афганистане сократилось с 500 человек до «нескольких десятков», включая Бристоу, который только в июне вручил верительные грамоты президенту республики Ашрафу Гани, передает ТАСС.
Министр обороны Британии Бен Уоллес, комментируя ситуацию в Афганистане, заявил, что «наблюдение за скатыванием страны к гражданской войне и продвижением талибов – болезненный опыт для всех». При этом он подчеркнул, что после заявления американского руководства о выводе войск из Афганистана Лондон «не мог действовать в одиночку».
«Односторонние силы очень скоро стали бы рассматриваться как оккупационные вне зависимости от того, насколько могущественна страна, которая посылает их. История показывает нам, что происходит с ними в таких случаях в Афганистане», – заявил глава британского оборонного ведомства в опубликованной изданием статье.
Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что в ближайшие несколько дней Лондон эвакуирует из Афганистана большую часть сотрудников британского посольства, а также ожидающих отправки в королевство афганских граждан, которые помогали британским военным, участвовавшим в миссии НАТО. Для подготовки эвакуации в Афганистан временно перебросили 600 британских военнослужащих.
Накануне талибы захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли под контроль столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, а также объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика. Днем ранее силы движения подошли к Кабулу, обесточив столицу Афганистана.
В субботу Пентагон начал подготовку полной эвакуации сотрудников посольства США из Кабула, к вечеру США решили ускорить эвакуацию американских дипломатов из Афганистана. В пятницу США начали переброску дополнительных военных в Кабул для прикрытия эвакуации американских дипломатов из Афганистана. В четверг посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику.
О решении вывезти своих дипломатов из Афганистана объявили также: Чехия, Испания, Норвегия, Дания. Кроме того, Британия и Германия призвали своих граждан срочно покинуть Афганистан, а Франция или Индия уже совершили «репатриационные полеты».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике, отметив, что американские войска спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Дипломатов США в Кабуле эвакуировали вертолетами
США эвакуировали сотрудников американского посольства в Кабуле при помощи вертолетов после того, как стало известно о заходе в город участников запрещенного в России движения «Талибан».
По данным официальных лиц США, дипломатов переправляли в аэропорт. Для эвакуации сотрудников посольства были привлечены военные, передает Reuters.
На кадрах, опубликованных в Twitter, попали американские военные вертолеты, эвакуирующие посольство в Кабуле.
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В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Между тем власти Афганистана заявили, что контролируют город, однако талибы замечены на улицах Кабула, в одном из районов города поднят их флаг. Агентство Associated Press со ссылкой на чиновников сообщило, что талибы взяли под контроль все погранпереходы страны.
Ранее силытеррористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Пушков назвал Афганистан «кладбищем империй»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы США и Британии по эвакуации военнослужащих и дипломатов из Афганистана, напомнив о закрепившейся за республикой репутации «кладбища империй».
«Сначала из Афганистана спешно эвакуируются американские войска, затем – американские и британские дипломаты. Недаром Афганистан называют кладбищем империй», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику. В субботу Пентагон начал подготовку полной эвакуации сотрудников посольства США из Кабула, к вечеру США решили ускорить эвакуацию американских дипломатов из Афганистана. Однако позже президент США Джо Байден объявил, что для обеспечения безопасной эвакуации дипломатов из Афганистана Соединенные Штаты развернут в республике 5 тыс. американских военнослужащих. На этом фоне бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана, слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности.
Тем временем силы запрещенного в России террористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике, отметив, что американские войска спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Чехия решила отозвать дипломатов из Афганистана
Чехия решила немедленно вывезти из Афганистана своих дипломатов, заявил глава МИД страны Якуб Колганек.
«Ситуация в Афганистане ухудшается. На основе рекомендации нашего посла в Кабуле и информации, которую мы получили от наших союзников, я был вынужден принять решение немедленном перемещении наших дипломатов в международный аэропорт в Кабуле», – цитирует ТАСС Кулганек.
Ранее источники сообщали, что власти Чехии рассматривают возможность эвакуации своих дипломатов из Афганистана в связи с обострением ситуации в стране.
Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани объявил о срочных консультациях, которые проводятся с целью достижения прекращения огня между правительственными войсками и движением «Талибан» (запрещено в России), а также о ремобилизация афганских сил безопасности и обороны.
В субботу талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика. До этого талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни.
В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.
Талибы прибыли на переговоры в президентский дворец в Кабуле
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Делегация боевиков движения «Талибан» (запрещена в РФ) прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством, сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.
Как сообщает телеканал, президент Афганистана в ближайшие часы может сложить с себя полномочия и будет сформировано временное правительство, сообщает ТАСС.
Афганское агентство Khaama Press со ссылкой на источники передает, что главой переходного правительства страны будет назначен бывший глава МВД Афганистана и бывший посол в Германии Али Ахмад Джалали.
Между тем исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не будет атакован талибами, передача власти пройдет мирным путем, сообщил местный телеканал Tolo News, передает РИА «Новости».
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Между тем власти Афганистана заявили, что контролируют город, однако талибы замечены на улицах Кабула, в одном из районов города поднят их флаг. Агентство Associated Press со ссылкой на чиновников сообщило, что талибы взяли под контроль все погранпереходы страны. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
Ранее силы террористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
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