Путин поздравил президента Монголии со вступлением в должность Путин призвал уделять приоритетное внимание сбережению правды о Второй мировой войне Казахстан получил на МАКС-2021 павильон, где Путин обычно покупает мороженое 9 июля 2021, 13:31 Текст: Наталья Ануфриева

Госкорпорация «Роскосмос» сменит традиционное местоположение на авиакосмическом салоне МАКС-2021, его павильон отдадут под национальную экспозицию Казахстана. Традиционно рядом с павильоном продается мороженое, которое покупает делегация во главе с президентом России Владимиром Путиным. В оргкомитете авиасалона МАКС-2021 сообщили, что «произошли заметные изменения в размещении компаний, тематических зон в павильонах мероприятия». Теперь «D1 – это павильон страны-партнера МАКС-2021 – Казахстана», а «экспозиция Роскосмоса размещена в павильоне F2», передает РИА «Новости». На протяжении многих авиасалонов Роскосмос традиционно занимал павильон из быстровозводимых конструкций D1, украшенный космической символикой. «F2 – это постоянный павильон, который имеет хорошую инженерную инфраструктуру», – отметили в госкорпорации, подтвердив информацию о своем переезде в другой павильон. МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. В Кремле ожидают, что Владимир Путин посетит авиасалон. Ранее на МАКС-2021 пообещали показать новую авиационную ракету «два в одном».

Путин прокатился по ЦКАД на Aurus 8 июля 2021, 19:20

Фото: СЕГОДНЯ/Youtube

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин проехался по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) за рулем российского Aurus. Глава государства в четверг поучаствовал в церемонии запуска движения по заключительному участку ЦКАД, с его вводом по трассе стал доступен проезд на всем протяжении кольца, по всем 336 километрам, передает РИА «Новости». Перед этим президент прокатился по новому участку на Aurus. Главный специалист «Автодора» Станислава Кузнецова, сидевшая на пассажирском сиденье, рассказала Путину о ходе строительства трассы. «Я обратил внимание, стыки все-таки немножко чувствуются», – сказал он. Кузнецова отметила, что это деформационные швы, сложно сделать так, чтобы они не чувствовались совсем, когда мост очень длинный. «Это в мире везде так происходит?» – спросил Путин. Представитель компании заверила, что такая технология применятся везде. «Вы за этим следили, как раз за тем, чтобы все соответствовало стандартам?» – уточнил президент. «Конечно», – ответила Кузнецова. Путин предложил продлить трассу Москва – Казань до Тюмени и Челябинска 8 июля 2021, 18:49

Фото: Владимир Путин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин назвал очень важным проектом для всей страны строящуюся автомобильную трассу из Москвы в Казань и предложил подумать о ее продлении до Тюмени и Челябинска. «[Трасса Москва – Казань] – очень важный проект для всей страны, не сомневаюсь, что [вице-премьер] Марат Шакирзянович [Хуснуллин] до своей исторической родины, до Казани, точно дорогу доведет. Да?» – приводит ТАСС слова Путина. Хуснуллин подтвердил, что у него нет «никаких сомнений» в реализации проекта. «Поскольку Марат Шакирзянович вице-премьер правительства всей Российской Федерации, нам слабо с вами дорогу дотащить до Тюмени, потом до Челябинска и кольцо замкнуть?» – предложил президент. «Владимир Владимирович, ваше пожелание для нас – закон, все сделаем», – ответил вице-премьер. Сразу же после открытия заключительного участка ЦКАД вице-премьер России заявил, что трассу М-12 Москва – Казань – Екатеринбург планируется продлить до Тюмени и Челябинска к сентябрю 2024 года. «Вот эта наша слаженная работа позволяет нам сказать, что мы в 2024 году дойдем и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска. То есть мы дойдем уже в 2024 году, причем я считаю, что надо уже к сентябрю заканчивать, когда идет сезон», – заявил Хуснуллин. Ранее Владимир Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД. Напомним, в мае Хуснуллин заявил, что платная трасса Москва – Казань может быть построена на четыре года раньше срока, то есть уже в 2024 году. Путин подбодрил расплакавшегося в эфире от волнения школьника 8 июля 2021, 14:41 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин во время видеоконференции с финалистами конкурса «Большая перемена» поддержал 11-летнего Даниила, который не смог сдержать слез от волнения при общении с главой государства. Школьник запнулся после того, как рассказал о поддержке со стороны своей семьи в процессе работы над конкурсным проектом. «Наверняка мама и папа тебя слышат. То, что ты так переживаешь, с такой душой сейчас говоришь о том, что ты делаешь, подчеркивает лишний раз твое доброе отношение к твоим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся этих слез, не надо стесняться. Все хорошо», – сказал Путин, передает ТАСС. После подбадривающих слов президента Даниил продолжил рассказ о своем проекте под названием «Школа аристократа». По задумке школьника, это должно быть учебное заведение, где мальчики и девочки будут учиться раздельно, встречаясь только на время общих занятий и в столовой. Даниил считает, что такая форма обучения поможет «воспитать в мальчиках дух, а девочкам стать милее». Путин отметил, что работа такого учебного заведения в целом возможна, но попросил Даниила обратить внимание на мнение специалистов по теме, которые считают, что у совместного обучения мальчиков и девочек есть много плюсов. Путин рассказал о любви к Кабардино-Балкарии 8 июля 2021, 14:23

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как он был впечатлен в ходе первой поездки в Кабардино-Балкарию и влюбился в эту республику. «Очень красивые места. Очень красивая республика. Я там неоднократно бывал. Много раз. На лыжах катался у вас там. В этих прекрасных чудных горах», – сказал Путин на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена» в режиме видеоконференции, общаясь с девочкой из Нальчика. Путин поделился своими первыми впечатлениями о республике. «Первый раз, когда приехал, знаешь, помню свои впечатления. На гору забрался когда, посмотрел: было яркое солнце, голубое небо, и вот абсолютно естественным образом в голову пришли простые мысли. Посмотрел на все это чудо и поймал себя на мысли: как жаль, что я раньше никогда этого не видел. И как хорошо, что жизнь сложилась таким образом, что я это вижу сейчас. Я влюбился в такие места и в вашу республику благодаря вот этим первым знакомствам с ней», – сказал глава государства, передает РИА «Новости». Путин отменил указ о запрете полетов на египетские курорты 8 июля 2021, 16:59

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Признать утратившим силу указ президента РФ от 8 ноября 2015 года № 553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий»... Указ президента РФ от 2 января 2018 года № 7 «О внесении изменений в указ президента РФ от 8 ноября 2015 года № 553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий», – говорится в документе на портале. Напомним, 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД 8 июля 2021, 17:41 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин открыл движение по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги, дав команду на начало проезда по трассе из центрального пункта управления ЦКАД. Движение открылось на участках дороги, которые включают развязку на пересечении ЦКАД-4 (Новорязанское, Егорьевское, Носовихинское, Горьковское шоссе) и М-5 «Урал», 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 (Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Ратехинское, Можайское, Минское, Киевское шоссе) и М-10 «Россия», передает ТАСС. «Сегодня открывается последний участок ЦКАД. Значительная часть этой магистрали проходит по территории Пушкинского округа, является частью не только Московской агломерации, но и частью международного коридора Европа – Западный Китай. Запуск ЦКАД проходил поэтапно. Наш третий участок ЦКАД был открыт в конце прошлого года. Уверен, что все жители района и области смогли оценить эффект от запуска такой трассы: значительно снизилась нагрузка на бетонное кольцо, МКАД, а также другие магистрали, обеспечивающих бесперебойную связь городов и районов», – заявил депутат от Московской области, первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной думы Сергей Пахомов. По его словам, появление таких крупных транспортных объектов всегда становится драйвером развития прилегающих территорий, способствует росту их инвестиционной привлекательности. «Любая дорогая «обрастает» дополнительной инфраструктурой: гостиницы, заправки, пункты общественного питания и техобслуживания – все это и многое другое дает рабочие места людям и в итоге способствует росту экономики в регионе. Не зря глава правительства в качестве одного из условий восстановления экономики страны называет именно крупные инфраструктурные стройки. Наши коллеги по партии, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин, называли 2021 год как год окончательного запуска всех участков ЦКАД – и, как мы видим, традиционно все сделано в срок. Последний участок автодороги открыт 8 июля», – добавил он. ЦКАД, проходящая в 50 км от Московской кольцевой автодороги (МКАД), пересекает 13 федеральных дорог. Строительство ЦКАД потребовалось, чтобы разгрузить Москву и МКАД от транзитного транспорта. Протяженность ЦКАД составляет 336 км, из которых на платной основе будут эксплуатироваться 260 км. В Кремле подчеркивают, что ЦКАД является первой в России дорогой с системой взимания платы «Свободный поток», которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты. Разрешенная скорость движения – 110 км/ч. Строительство ЦКАД, которая проходит параллельно А107 (Московское малое кольцо), началось в 2014 году. Изначально открытие дороги планировалось на 2019 год, однако его несколько раз переносили. Шойгу отправил самолет-амфибию в Турцию для помощи в тушении пожаров 8 июля 2021, 18:05 Текст: Алексей Дегтярев

Россия направила в Турцию для помощи в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200, соответствующее распоряжение отдал министр обороны Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина. «По указанию президента РФ, министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации Военно-Морского Флота России. Восьмого июля около 16.00 (мск) самолет вылетел с аэродрома Крымск и в настоящее время совершает перелет на аэродром временного базирования Адана (Турция)», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Экипаж самолета имеет опыт выполнения подобного рода задач, обслуживание самолета на аэродроме временного базирования будет проводить инженерно-технический состав Ейского авиацентра. В конце июня Бе-200ЧС прибыл в Грецию для участия в тушении лесных пожаров на территории страны. В 2020 году два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС в июне прибыли в Турцию и приступили к работам по предотвращению распространения лесных пожаров на территории страны. Рекомендации Ростуризма туроператорам по Египту утратили силу 8 июля 2021, 23:43 Текст: Антон Антонов

В связи с отменой указа российского президента о запрете полетов на курорты Египта рекомендации Ростуризма не продавать туры в эту страну утрачивают силу, сообщило ведомство. Ростуризм пояснил, что решение о том, когда и в каких объемах стартуют полетные программы, примет оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса, передает РИА «Новости». Напомним, президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. Чартерные рейсы в Египет могут возобновиться уже в июле. Эксперт: Конкурс «Большая перемена» позволяет узнать о прорывных идеях детей 8 июля 2021, 19:04 Текст: Андрей Резчиков

Участие школьников в конкурсах платформы «Россия – страна возможностей» позволяет взрослым изучить взгляды подростков на различные сферы жизни и даже позаимствовать у них некоторые идеи. А детям конкурс помогает развивать их таланты. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Наталья Линдигрин, комментируя разговор президента с финалистами конкурса «Большая перемена». «Встреча президента России Владимира Путина с участниками «Большой перемены» получилась теплой и дружеской, – насколько это было возможным в онлайн-формате. Если бы не антиковидные ограничения, общение наверняка было бы еще менее формальным», – считает вице-президент компании КРОС Наталья Линдигрин. Эксперт обратила внимание на фрагмент встречи, когда 11-летний финалист «Большой перемены» Даниил Галстян заплакал от волнения. «Даже при ограниченном прямой трансляцией формате было заметно, как сильно разволновался ребенок. Будь у президента возможность подойти, обнять и успокоить этого ребенка, Владимир Владимирович наверняка сделал бы это, – предположила эксперт. – Это, с одной стороны, показывает детскую непосредственность, а с другой – по-настоящему взрослую ответственность организаторов этого проекта». Что касается в целом проектов платформы «Россия – страна возможностей», к которым принадлежит и «Большая перемена», то они будут расширяться на новые сферы и на другие возрастные категории, надеется Линдигрин. Она считает крайне важным вовлекать юношество и молодежь в подобные проекты. «Например, в этом году в «Большой перемене» начали участвовать ученики 5-7 классов. Заслуживают внимания проекты школьников в сфере развития туризма, здравоохранения, волонтерства. Взрослые могут найти в них много прорывных идей. Ведь взрослым интересно и полезно изучать взгляд школьников на различные сферы нашей жизни. Мы прекрасно понимаем, что они растут и формируются в совершенно другой среде, чем среда, в которой росли мы. На самом деле, в чем-то они развиваются даже быстрее, чем мы ожидаем. Что касается самих детей, то «Большая перемена» помогает им развивать свои таланты», – уверена собеседница. В четверг Владимир Путин провел онлайн-встречу с детским лагерем «Артек», где проходил финальный этап Всероссийского конкурса «Большая перемена», и пообщался с его финалистами. «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его цель – дать возможность школьникам раскрыть свои сильные стороны и попробовать себя в разных сферах, среди которых искусство, журналистика, экология, новейшие технологии, медицина, туризм и благотворительность. Путин выразил солидарность с надеждой школьника на мир во всем мире 8 июля 2021, 14:48 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе встречи с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» выразил поддержку стремлению к миру во всем мире и отсутствию войн. Школьник Александр Лунин из Краснодарского края, который учится в пансионе МГУ в Москве, рассказал, что увидел по телевизору министра иностранных дел России Сергея Лаврова и захотел заниматься тем же. «Я хочу, чтобы был мир во всем мире и никогда не было войн и конфликтов», – сказал ребенок. «Да, хотелось бы, чтобы так и было. Это очень здорово», – согласился с ним президент, передает ТАСС. Путин выразил уверенность, что с таким настроем у школьника в будущем есть «все шансы заняться международными делами и добиться здесь самых больших высот». Глава государства в целом отметил, что такие молодые люди востребованы и очень нужны стране. Ранее Путин во время видеоконференции с финалистами конкурса «Большая перемена» поддержал 11-летнего Даниила, который не смог сдержать слез от волнения при общении с главой государства. Путин заявил о важности учебных онлайн-курсов в период пандемии 8 июля 2021, 15:40 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин в режиме телемоста связался с «Артеком», где проходит финальный этап конкурса «Большая перемена», и отметил особую важность проекта финалистки конкурса, посвященного созданию учебных онлайн-курсов в период пандемии. Одна из финалисток 13-летняя школьница Маша из Свердловской рассказала главе государства о созданных ею в рамках конкурса онлайн-курсах по математике и истории, а также мастер-класах по технологии, передает ТАСС. «То, что тебе удается создать вот такие, так скажем, учебные пособия, да еще привлечь опытных педагогов – это очень здорово. Это востребовано, особенно сегодня. Маша, мы с тобой, мы все знаем, к сожалению, не все школы у нас работали даже в условиях пандемии, и то, что вот такие методические пособия создаются и ими кто-то может воспользоваться, – это здорово, это имеет практическое значение, поэтому я тебя хочу за это поблагодарить», – прокомментировал глава государства. Президент России отметил важность вовлечения детей в различные области научной деятельности. «Я удивлен, что ты разные направления взяла: и математику, и историю, и технологию. <…> Здорово. Ты знаешь, во-первых, я хочу тебе сказать, что это очень востребовано», – подчеркнул он. Девочка добавила, что в своем проекте она использовала только «достоверные источники информации». «А как ты определяешь, что они достоверные?» – поинтересовался Путин. Финалистка конкурса пояснила, что в своей работе она использовала научную литературу, авторитетные статьи и публикации сотрудников университетов. Ранее Путин в ходе встречи с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» выразил поддержку стремлению к миру во всем мире и отсутствию войн. В Кремле анонсировали посещение Путиным авиасалона МАКС-2021 9 июля 2021, 12:59 Текст: Наталья Ануфриева

В Кремле ожидают, что президент Владимир Путин посетит авиасалон МАКС-2021, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы ожидаем, что президент посетит МАКС», – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном участии президента в работе авиасалона, передает РИА «Новости». МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Ранее на МАКС-2021 пообещали показать новую авиационную ракету «два в одном». Путин поздравил президента Монголии со вступлением в должность 9 июля 2021, 13:21 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил нового президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха со вступлением в должность, а также с национальным праздником Надам и столетием Народной революции, которое будет отмечаться 11 июля, сообщила пресс-служба Кремля. «Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных связей и всеобъемлющего стратегического партнерства России и Монголии. Подчеркнута готовность укреплять сотрудничество по перспективным направлениям двусторонней повестки дня, включая реализацию взаимовыгодных проектов в экономической сфере», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Главы государств обсудили также борьбу с распространением коронавирусной инфекции». В разговоре лидеров было «отмечено успешное выполнение плана мероприятий, приуроченных к празднованию в этом году столетия установления дипломатических отношений». Подчеркнута важность продолжения координации по актуальным региональным и международным вопросам, в том числе на многосторонних площадках, а также условлено о продолжении контактов на различных уровнях. Выборы в Монголии прошли 9 июня, новым президентом стал председатель правящей Монгольской народной партии Ухнаагийн Хурэлсух. Согласно поправкам в конституцию, жители страны впервые избрали главу государства на шесть лет. Путин призвал уделять приоритетное внимание сбережению правды о Второй мировой войне 9 июля 2021, 13:35 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в телеграмме участникам Генеральной Ассамблеи народов Евразии особо подчеркнул необходимость уделять приоритетное внимание сбережению исторической правды о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Российский лидер отметил, что созданная четыре года назад Ассамблея объединяет представителей творческой и научной интеллигенции, деловых кругов и НПО, талантливую и неравнодушную молодежь из десятков государств, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. По словам Путина, Ассамблея предоставляет отличную возможность для открытого обсуждения проблем, связанных с перспективами развития многостороннего взаимодействия и интеграцией на евразийском пространстве. «Подчеркну, сегодня, в условиях сложной международной обстановки, важно в полной мере использовать значительный созидательный потенциал Ассамблеи как одного из форумов народной дипломатии для укрепления традиций дружбы, добрососедства и взаимопонимания на евразийском континенте, наращивания контактов во всех сферах гуманитарного сотрудничества, в бизнесе, туризме, спорте. И конечно, необходимо уделять приоритетное внимание такой ключевой теме, как сбережение исторической правды о Второй мировой и Великой Отечественной войнах», – говорится в телеграмме президента. Также Путин пожелал участникам плодотворного общения и успехов в их многогранной деятельности. Ранее Путин подписал закон, запрещающий публичное отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицание решающей роль советского народа в победе над фашизмом. Путин попросил Колокольцева и Золотова доложить об идеях по ограничению оружия 9 июля 2021, 14:12 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин предложил членам Совбеза России обсудить данные им ранее поручения в связи со случаями применения оружия и попросил глав МВД и Росгвардии Владимира Колокольцева и Виктора Золотова доложить об идеях по ограничению оборота огнестрельного оружия. «Предлагаю сегодня вернуться к поручению, которое мною было сформулировано некоторое время назад, после трагических событий, связанных с применением огнестрельного оружия. Сейчас не будем говорить о деталях, на самом деле таких случаев было несколько. И мы тогда говорили, что подготовим предложения по дополнительным мерам по обеспечению общественной безопасности и предотвращению правонарушений в области оборота оружия», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он предложил в рамках данной встречи вернуться к этой теме. «Я просил бы подробно доложить и министра внутренних дел, и руководителя Росгвардии, – Колокольцева и Золотова, изложить те предложения, которые они считают необходимыми для принятия, чтобы навести здесь должный порядок», – сказал президент. 1 июля Путин подписал закон, согласно которому незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей квалифицируется как тяжкое преступление, а наказание за сбыт взрывных устройств устанавливается до 20 лет лишения свободы. Об ограничениях, связанных с оружием, заговорили после того, как 11 мая произошло нападение на школу №175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. В совершении преступления обвиняется бывший студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, ему грозит пожизненный срок.