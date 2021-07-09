Кремль оценил возможность вакцинации от коронавируса всего населения России

Онищенко назвал политиканством призыв Франции не признавать «Спутник V»

Очевидно, что призыв Франции к другим странам Европы не признавать российскую и китайскую вакцины, это чистой воды примитивное политиканство, сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены.

«Это чистой воды примитивное политиканство. Люди не думают о своих людях, а думают о себе, своем рейтинге, узнаваемости. Такие заявления делают просто случайные люди. Сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что в мире привито 4 млрд людей. Так вот из них миллиард и 333 млн – это жители Китая, которые уже привиты китайскими вакцинами. Почти половина. А если учесть, что часть людей нашей вакциной привито, то политиканство налицо», – говорит Онищенко.

Врач подчеркивает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признает российские вакцины, чего вполне достаточно в качестве доказательства того, что она безопасна и эффективна. Франция же решила таким образом стать провокатором других стран, однако она не думает о том, что на кону жизни людей, которые по тем или иным причинам могут просто не получить желаемый препарат.

«Что касается признания нами зарубежных вакцин, то буквально на днях было сообщение о том, что международные компании подали заявки на регистрацию их вакцин. У нас эта практика всегда была, каждый год мы прививаем бесплатно своими вакцинами, но при этом на рынке, то есть в аптеках, всегда присутствуют иностранные вакцины. Другое дело, что для того, чтобы привиться импортной, ее нужно купить, а отечественную можно получить бесплатно, придя в медучреждение», – объясняет депутат.

Поскольку такая практика (регистрация иностранных вакцин в России) была всегда, в том числе и в этом году с гриппозными вакцинами, то собеседник полагает, что и с препаратами против коронавирусной инфекции также не должно быть никаких проблем.

«Не думаю, что нашим властям вообще что-то нужно делать с тем, что российскую вакцину не признают во Франции и призывают другие страны не признавать. Вот Индия признала нашу вакцину, наладила производство, и сотни миллионов людей уже привила. Плохо, конечно, что наши туристы не могут из-за этого никуда поехать, но это другое дело. Тут, конечно, Минздраву и МИДу нужно доказывать, что наша вакцина лучше и эффективнее их», – считает Онищенко.

Кроме того, он обращает внимание на то, что в современном мире не все страны Евросоюза покорно слушаются друг друга – некоторые все еще имеют собственное мнение касательно определенных вопросов. Одна из таких европейских стран – Венгрия, которая анонсировала в начале июня старт производства «Спутника V». Власти страны подчеркнули, что благодаря такому сотрудничеству уже удалось привить более миллиона венгерских граждан российской вакциной.

Ранее посол Европейского союза в России Маркус Эдерер заявил, что признание Брюсселем вакцин, в том числе российского «Спутника V», ни в коем случае не политизировано. Более того, Евросоюз предложил Минздраву обсудить сотрудничество по коронавирусным сертификатам.