Анонсирована встреча Лаврова и Керри в Москве

|
9 июля, пятница | Последнее обновление — 10:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Спасатели нашли «черный ящик» разбившегося на Камчатке Ан-26
Разделы
Культурное пространство между Россией и Украиной до сих пор является в известной степени общим, что прослеживается даже в новом поколении украинцев.
Подробности...
Туркмено-афганская граница – одна из самых уязвимых. Ходят слухи, что там туркменским военным не выдают оружие, потому что его отбирают боевики. В любом случае, даже если Ашхабад также попросит Москву о помощи, военное присутствие России в регионе не является панацеей от радикализма.
Подробности...
Украина пока застряла между статусом невесты на выданье и пока еще не брошенной любовницей. Уже не так свежа и интересна, чересчур капризна, взбалмошная, с устойчивыми суицидальными наклонностями.
Подробности...
Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
Подробности...
23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
Подробности...
В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
|
|
Анонсирована встреча Лаврова и Керри в Москве
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 июля в Москве проведет встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Имеется в виду предметно обсудить вопросы климатической повестки дня в контексте подготовки предстоящей осенью текущего года 26-й сессии конференции сторон рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и с учетом текущего председательства Российской Федерации в Арктическом Совете», – сказала Захарова.
Она добавила, что стороны также обменяются мнениями относительно приоритетов двух стран и возможностей совместных действий для достижения реалистичных климатических целей, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что визит Керри в Москву состоится 12-15 июля. Он намерен обсудить с российскими властями «различные вопросы наращивания мировой повестки в сфере климата».
Лавров обвинил Запад в ежедневных попытках вмешаться в дела России
|
|
Изоляции России, о которой твердят на Западе, нет, при этом Запад постоянно пытается вмешаться в российскую политику, заявил глава МИД страны Сергей Лавров.
Он выступил в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов». Лавров отметил, что российская внешняя политика не зависят от электоральных циклов, «как это бывает часто с многими западными странами», передает ТАСС.
По его словам, «существенное конкурентное преимущество» российской внешней политики в том, что она «носит долгосрочный характер». Это позволяет России расширять «связи с подавляющим большинством зарубежных государств в Евразии, в Латинской Америке, Африке».
«Поэтому, наверное, любому непредвзятому человеку понятно, что ни о какой изоляции России, о чем пытаются твердить наши западные коллеги, речи не идет», – сказал министр, добавив, что «ряды наших друзей постоянно пополняются, хотя США и их союзники активно пытаются этому помешать».
Как подчеркнул Лавров, на Западе «и не скрывают, что многие предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров». Попытки «повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику» происходят «чуть ли не ежедневно», включая военные провокации, экономические санкции, похищения россиян за рубежом, «масштабные информационные атаки».
Россия, как указал министр, «навсегда преодолела трудности лихих девяностых», но это «не всем по душе». По его словам, «можно предположить, что накануне выборов в Государственную думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные, как Запад любит это делать». Москве также известно о планах Запада «развернуть кампанию по непризнанию выборов». Лавров заверил, что такие попытки вмешательства будут пресекаться.
Глава МИДа сообщил, что Вашингтон пока не дал конкретного ответа на предложение Москвы начать диалог по кибербезопасности, как и на предложение провести встречу лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Также он отметил, что российско-американский диалог по стратегической стабильности должен учитывать программу США по выводу ударного оружия в космос.
Напомним, российский посол в США Анатолий Антонов подчеркивал, что «санкции не могут повлиять» на внешнюю или внутреннюю политику российского государства.
Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России
|
|
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что на российских властях якобы лежит ответственность за пресечение действий хакеров на территории России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством.
«Я подчеркну, что взгляд президента [США Джо Байдена] и взгляд администрации [Соединенных Штатов] заключаются в том, что даже несмотря на то, что эти действия против США и американского частного сектора предпринимают криминальные элементы, даже если к этому не причастно правительство России, они все равно несут ответственность», – приводит мнение Псаки ТАСС.
«В отношении того, какие действия мы можем предпринять или не предпринять, то я дам возможность нашей команде, занимающейся вопросами национальной безопасности, решить это», – сказала Псаки в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее Байден не стал обвинять Россию в недавней кибератаке на системы международной компании – производителя программного обеспечения Kaseya («Касейа»). В субботу американские СМИ сообщали, что «связанные с Россией» хакеры якобы могут стоять за кибератакой вируса-вымогателя на международную ИТ-компанию Kaseya.
По версии Bloomberg, первоначальной целью атаки хакеров из группировки REvil с применением вирусов-вымогателей были примерно 20 компаний, через системы которых можно получить доступ к сетям их клиентов. В результате кибератака затронула более 1 тыс. компаний в 17 странах. Bloomberg утверждает, что хакеры могут быть связаны с Россией.
Напомним, 18 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пентагон призвал власти США дать ответ на атаки «российских» хакеров
|
|
Правительство Соединенных Штатов должно дать межведомственный ответ на кибератаки хакеров, якобы находящихся на территории России, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Мы полагаем, что ответ США должен быть со стороны всего правительства, межведомственным, а не только со стороны какого-либо одного ведомства», – приводит слова Кирби ТАСС.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже в американских СМИ появилась информация, что сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой якобы могут стоять «связанные с Россией» хакеры.
В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
Россия допустила участие США в урегулировании на Украине
|
|
Москва не исключает участия США в процессе урегулирования на Украине, это зависит от того, кто будет назначен главным координатором усилий на этом направлении, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Никакого желания считаться с нашими подходами и с нашими оценками мы не наблюдаем. Естественно, с такой позицией, сложно себе представить, конструктивный американский вклад в работу, например, в Минском формате. Хотя в прошлом, опыт подключения американцев к этим усилиям был», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».
По его словам, здесь могут быть разные опции. «Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет. И саммит в Женеве не добавил никаких штрихов в эту картину – черно-белую и одномерную. Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и в Донбассе, и вокруг Украины в целом», – заявил Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
Ранее республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В непризнанных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР.
Американский десантный корабль направился в Черное море
Быстроходный транспортно-десантный корабль «Юма» направился в Черное море, сообщает шестой флот ВМС США.
«Юма» движется на север в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО», – сообщил шестой флот в Twitter.
-
Напомним, в июне шестой флот сообщил, что в Черное море вошел американский ракетный эсминец «Лабун».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США анонсировали переговоры с Россией по кибербезопасности
|
|
Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры по вопросам кибербезопасности, в том числе на высоком уровне; как ожидается, они продолжатся на следующей неделе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«С момента встречи президента [США Джо] Байдена и президента [России Владимира] Путина [в Женеве 16 июня] мы предприняли переговоры на уровне экспертов, которые продолжаются. Мы ожидаем на следующей неделе еще одну встречу, посвященную атакам с использованием вирусов-вымогателей», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, были ли какие-либо контакты между Москвой и Вашингтоном в связи с недавней атакой на системы международной компании – производителя программного обеспечения Kaseya («Касейа»).
«Как президент [США Джо Байден] ясно дал понять президенту [России Владимиру] Путину, когда они встречались, если российское правительство не может или не будет принимать меры против проживающих на территории РФ преступников, мы будем принимать меры или оставлять за собой право принимать меры самостоятельно. <…> В наших беседах – мы были в контакте напрямую – мы продолжаем четко передавать это послание», – заявила Псаки.
«[Представитель] нашей команды по нацбезопасности высокого уровня находился в контакте с российскими должностными лицами высокого уровня», – отметила пресс-секретарь Белого дома на просьбу уточнить, на каком именно уровне были контакты с российской стороной.
При этом она подчеркнула, что в ситуации с кибератакой на Kaseya разведсообщество США к настоящему моменту не делало официальных заявлений о том, кто именно за ней стоит. «Разведсообщество пока не приписало эту атаку [кому-либо], специалисты по вопросам кибербезопасности согласны с тем, что [группировка] REvil действует из России, [имея] подразделения по всему миру», – отметила Псаки, добавив, что оценка произошедшего будет продолжена.
Позже пресс-секретарь Белого дома вновь подчеркнула, что атаку на Kaseya, вероятно, совершили преступные элементы, и власти США пока не сделали официальных заявлений относительно виновных. «Есть эти переговоры на уровне экспертов <…> и контакты. Это важная часть дальнейших шагов и важная часть того, что стало результатом их (лидеров России и США) беседы [в Женеве]. Помимо этого <…> сигнал, который мы четко направляем, [состоит в том], что даже с этими криминальными элементами, и мы не говорим, что они исходят от властей или находятся под управлением властей, но даже [в ситуации] с этими действующими лицами, на них (на России) лежит ответственность», – продолжила Псаки.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже Пентагон призвал власти США дать межведомственный ответ на атаки якобы находящихся в России хакеров.
В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России. В том же месяце источники в администрации США сообщали, что Байден может поручить военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
Российское посольство в Вашингтоне категорически отвергло утверждения американских спецслужб о причастности госструктур России к хакерским атакам на различные объекты в США и других странах. В дипмиссии также напомнили, что президент России Владимир Путин в сентябре 2020 года предложил «комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности».
«Российских» хакеров обвинили в атаке на Республиканскую партию США
|
|
Сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой могут стоять «связанные с Россией» хакеры, утверждает Bloomberg.
Источники Bloomberg утверждают, что произошедшее на прошлой неделе кибернападение осуществили участники группировок APT 29 или Cozy Bear, которые якобы связаны со Службой внешней разведки России. Bloomberg не располагает информацией о том, были ли в результате взлома похищены какие-либо данные, передает ТАСС.
По сведениям источников Bloomberg, атака была осуществлена посредством взлома систем компании – поставщика информационно-технологических услуг Synnex, с которой сотрудничает партийный комитет. В статье приводится заявление представителей Synnex, отметивших, что в компании «знают о некоторых попытках третьих лиц получить через ее системы доступ к приложениям пользователей в облачной сети [корпорации] Microsoft».
Bloomberg при этом цитирует представителя Национального комитета Республиканской партии Майка Рида, который сообщил, что по состоянию на 3 июля «не было признаков того», что сети комитета подверглись атаке или была украдена какая-либо информация. Он уточнил, что сотрудники Microsoft ранее предупредили руководство комитета о том, что деятельность Synnex «могла подвергнуться» внешнему вмешательству.
«Мы начали разбирательство по поводу инцидента и проинформировали об этом Министерство внутренней безопасности (МВБ) США и Федеральное бюро расследований (ФБР)», – заявил Рид. Bloomberg отмечает, что нет каких-либо подтверждений того, что инцидент с Национальным комитетом Республиканской партии имеет какое-либо отношение к атакам вирусов-вымогателей, которые приписывают хакерам, якобы связанным с Россией.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством.
Напомним, 18 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия отреагировала на обвинения в атаке на Республиканскую партию
Голословные обвинения во взломе «российскими правительственными хакерами» систем Национального комитета Республиканской партии мешают работе России и Соединенных Штатов в области кибербезопасности, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
«Обратили внимание на публикацию [агентства] Bloomberg от 6 июля о якобы взломе «российскими правительственными хакерами» компьютерных систем Национального комитета Республиканской партии. Решительно отвергаем подобные измышления», – приводит текст заявления ТАСС.
В комментарии особо отмечается, что «в самой Республиканской партии опровергли факт кибернападения». «Никаких доказательств того, что атака имела место, нет», – констатировали в дипмиссии.
В посольстве призвали журналистов агентства «вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения». «Напомним, что в ходе саммита президентов России и США в Женеве тематика кибербезопасности заняла одно из центральных мест. Была достигнута договоренность о возобновлении экспертного диалога по этой важной теме», – указывается в тексте.
«Мы уверены, что профессиональное обсуждение всех вопросов, связанных с киберсферой, позволит специалистам совместными усилиями повысить защищенность информационной инфраструктуры наших стран. Голословные же обвинения, основанные на показаниях неких анонимов, такой работе только мешают», – заявили в посольстве.
Ранее в американских СМИ появилась информация, что сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой якобы могут стоять «связанные с Россией» хакеры. В Республиканской партии США заверили, что хакеры не получили доступа к данным Национального комитета. После этого в администрации президента США Джо Байдена анонсировали переговоры с Россией по кибербезопасности.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже Пентагон призвал власти США дать межведомственный ответ на атаки якобы находящихся в России хакеров.
Ранее посольство России в Вашингтоне категорически отвергло утверждения американских спецслужб о причастности госструктур России к хакерским атакам на различные объекты в США и других странах. В дипмиссии также напомнили, что президент России Владимир Путин в сентябре 2020 года предложил «комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности».
В Республиканской партии США отреагировали на сообщения о кибератаке
Хакеры не получили доступа к данным Национального комитета Республиканской партии США, говорится в заявлении главы аппарата сотрудников комитета Ричарда Уолтерса.
«На выходных нам стало известно, что атаке подвергся сторонний поставщик [IT-услуг] Synnex. Мы немедленно перекрыли доступ к нашим облачным серверам из сети Synnex. Наши специалисты в сотрудничестве с экспертами [корпорации] Microsoft провели тщательную проверку систем, по итогам которой было установлено, что [хакеры] не получили доступа к данным Национального комитета Республиканской партии», – приводит ТАСС слова Уолтерса, переданные Bloomberg.
Ранее в американских СМИ появилась информация, что сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой якобы могут стоять «связанные с Россией» хакеры.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже Пентагон призвал власти США дать межведомственный ответ на атаки якобы находящихся в России хакеров.
В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
Кремль опроверг причастность Москвы к кибератаке на Республиканскую партию США
Кибератака на облачные сети Национального комитета Республиканской партии США не имеет никакого отношения к официальной Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на вопрос о кибератаке, что «мы не знаем, что там было конкретно, но это никоим образом не имеет отношения к официальной Москве», передает ТАСС.
Представитель Кремля также сообщил, что Москва и Вашингтон ведут контакты по кибербезопасности после июньской встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
Он напомнил, что по итогам саммита «было объявлено о запуске механизма консультаций по кибербезопасности».
Ранее посольство России в США назвало измышлениями сообщения о взломе «российскими правительственными хакерами» Нацкомитета Республиканской партии США.
В Республиканской партии США также заверили, что хакеры не получили доступа к данным Национального комитета. После этого в администрации президента США Джо Байдена анонсировали переговоры с Россией по кибербезопасности.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что те, для кого нежелательна перспектива нормализации отношений России и США продолжают «придумывать небылицы» о хакерских атаках, якобы связанных с Москвой.
Названы даты визита Керри в Москву
Визит в Москву спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри состоится на следующей неделе, сообщил Госдеп.
Керри «посетит Москву 12–15 июля», говорится в сообщении. Он намерен обсудить с российскими властями «различные вопросы наращивания мировой повестки в сфере климата», передает ТАСС.
Напомним, в МИД России заявляли, что Москва рассчитывает на продолжение сотрудничества с Вашингтоном по вопросам борьбы с климатическими изменениями.
Десантный корабль ВМС США «Юма» зашел в акваторию Черного моря
В Черное море вошел быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США «Юма», об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов, отслеживающих информацию о движении судов.
Корабль уже прошел через Босфор, на данный момент он находится у побережья Турции, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные мониторингового ресурса Marine Traffic.
Между тем в Национальном центра управления обороной России (НЦУО, входит в Минобороны) сообщили, что российские военные начали отслеживать «Юму».
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями быстроходного военно-транспортного судна «Юма» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 8 июля», – цитирует сообщение центра ТАСС.
О движении «Юмы» в сторону Черного моря сообщал шестой флот ВМС США. Отмечалось, что корабль следует в Черное море «для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО».
Ранее в четверг Черное море покинул британский эсминец «Дефендер», который в конце июня нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент у Крыма.
В Москве выразили надежду на обеспечение послу Антонову должного круга общения
Российская сторона рассчитывает, что послу Анатолию Антонову в Вашингтоне будет обеспечен должный уровень и круг общения, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
«Мы очень рассчитываем, что наши американские коллеги будут обеспечивать ему должный уровень и круг общения, потому что с контактами все же по-прежнему не до конца отлажено, несмотря на то, что послы действительно вернулись и у посла [США Джона] Салливана фактически сразу после его возвращения наметился достаточно широкий круг общения в Москве. Здесь важна взаимность», – передает его слова ТАСС.
Напомним, Антонов вернулся в США. Дипломат после возвращения в США заявил, что намерен заниматься восстановлением диалоговых механизмов между странами. В то же время в Москву вернулся посол США Джон Салливан.
Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина.
16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.
МИД заявил о планах провести в июле переговоры с США по стратегической стабильности
Москва надеется до конца июля провести установочный раунд диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Пока же непонятно, что будет происходить. Мы рассчитываем, что до конца июля мы встретимся, проведем первый установочный раунд, опять-таки подчеркиваю, в межведомственном формате, и дальше процесс получится некоторым образом структурировать», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».
Он отметил, что механизма с отстроенной, структурированной схемой ведения дел по стратегической стабильности с США нет.
«У нас есть договоренность, оформленная в совместном заявлении президентов в Женеве, о том, что мы будем вести энергичный, целенаправленный, сфокусированный, комплексный диалог по этим вопросам. Диалог на наш взгляд, на взгляд российской стороны, должен быть межведомственным, и наверное американцы с этим согласятся, он должен вестись на разных уровнях», – добавил Рябков.
По словам замглавы МИД, Москва считает, что помимо пленарных встреч в составе делегаций должны создаваться экспертные рабочие органы, которые тематически разобьют все то, что рассматривается сторонами в пленарных форматах и что вменено президентами двух стран «как путевое задание», по сегментам, блокам.
«Вот я надеюсь, что наши американские коллеги подтвердят нам готовность этот диалог вот так отстроить. Потом, когда мы поймем, в чем именно различия, но и возможные точки соприкосновения в наших подходах, тогда, я надеюсь, возникнет вопрос об организации официальных, то есть формальных переговоров. Я надеюсь, что американская сторона не уйдет от такой постановки вопроса», – подчеркнул он.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Рябков назвал небылицами сообщения о причастности России к кибератаке на США
Те, для кого нежелательна перспектива нормализации отношений России и США продолжают «придумывать небылицы» о хакерских атаках, якобы связанных с Москвой, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Так он прокомментировал сообщения агентства Bloomberg о том, что на прошлой неделе предположительно «связанная с Россией» хакерская группировка Cozy Bear якобы взломала Национальный комитет республиканской партии США.
Рябков отметил, что в США «немало тех, кому перспектива хотя бы относительной стабилизации российско-американских отношений претит, кому такая перспектива представляется нежелательной». «Поэтому придумываются разного рода небылицы, разного рода истории рассказываются, которые не имеют под собой не то что никаких оснований, а даже никаких поводов для появления таких историй просто не существует. Тем не менее все это продолжается», – сказал замминистра, передает РИА «Новости».
По его словам, из-за «отсутствия фантазии» у авторов подобных материалов им «приходится» использовать «вторсырье». «В виде вот этих басен про неких российских хакеров. Вот и все», – констатировал замминистра.
Ранее посольство России в США назвало измышлениями сообщения о взломе «российскими правительственными хакерами» Нацкомитета Республиканской партии США. В Республиканской партии США также заверили, что хакеры не получили доступа к данным Национального комитета. После этого в администрации президента США Джо Байдена анонсировали переговоры с Россией по кибербезопасности.
|
|