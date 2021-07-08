Мексиканского туриста оштрафовали на 33 тыс. евро за запуск дрона в центре Милана Рекомендации Ростуризма туроператорам по Египту утратили силу 8 июля 2021, 23:43 Текст: Антон Антонов

В связи с отменой указа российского президента о запрете полетов на курорты Египта рекомендации Ростуризма не продавать туры в эту страну утрачивают силу, сообщило ведомство. Ростуризм пояснил, что решение о том, когда и в каких объемах стартуют полетные программы, примет оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса, передает РИА «Новости». Напомним, президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. Чартерные рейсы в Египет могут возобновиться уже в июле.

Путин прокатился по ЦКАД на Aurus 8 июля 2021, 19:20

Фото: СЕГОДНЯ/Youtube

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин проехался по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) за рулем российского Aurus. Глава государства в четверг поучаствовал в церемонии запуска движения по заключительному участку ЦКАД, с его вводом по трассе стал доступен проезд на всем протяжении кольца, по всем 336 километрам, передает РИА «Новости». Перед этим президент прокатился по новому участку на Aurus. Главный специалист «Автодора» Станислава Кузнецова, сидевшая на пассажирском сиденье, рассказала Путину о ходе строительства трассы. «Я обратил внимание, стыки все-таки немножко чувствуются», – сказал он. Кузнецова отметила, что это деформационные швы, сложно сделать так, чтобы они не чувствовались совсем, когда мост очень длинный. «Это в мире везде так происходит?» – спросил Путин. Представитель компании заверила, что такая технология применятся везде. «Вы за этим следили, как раз за тем, чтобы все соответствовало стандартам?» – уточнил президент. «Конечно», – ответила Кузнецова. Путин предложил продлить трассу Москва – Казань до Тюмени и Челябинска 8 июля 2021, 18:49

Фото: Владимир Путин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин назвал очень важным проектом для всей страны строящуюся автомобильную трассу из Москвы в Казань и предложил подумать о ее продлении до Тюмени и Челябинска. «[Трасса Москва – Казань] – очень важный проект для всей страны, не сомневаюсь, что [вице-премьер] Марат Шакирзянович [Хуснуллин] до своей исторической родины, до Казани, точно дорогу доведет. Да?» – приводит ТАСС слова Путина. Хуснуллин подтвердил, что у него нет «никаких сомнений» в реализации проекта. «Поскольку Марат Шакирзянович вице-премьер правительства всей Российской Федерации, нам слабо с вами дорогу дотащить до Тюмени, потом до Челябинска и кольцо замкнуть?» – предложил президент. «Владимир Владимирович, ваше пожелание для нас – закон, все сделаем», – ответил вице-премьер. Сразу же после открытия заключительного участка ЦКАД вице-премьер России заявил, что трассу М-12 Москва – Казань – Екатеринбург планируется продлить до Тюмени и Челябинска к сентябрю 2024 года. «Вот эта наша слаженная работа позволяет нам сказать, что мы в 2024 году дойдем и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска. То есть мы дойдем уже в 2024 году, причем я считаю, что надо уже к сентябрю заканчивать, когда идет сезон», – заявил Хуснуллин. Ранее Владимир Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД. Напомним, в мае Хуснуллин заявил, что платная трасса Москва – Казань может быть построена на четыре года раньше срока, то есть уже в 2024 году. Путин подбодрил расплакавшегося в эфире от волнения школьника 8 июля 2021, 14:41 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин во время видеоконференции с финалистами конкурса «Большая перемена» поддержал 11-летнего Даниила, который не смог сдержать слез от волнения при общении с главой государства. Школьник запнулся после того, как рассказал о поддержке со стороны своей семьи в процессе работы над конкурсным проектом. «Наверняка мама и папа тебя слышат. То, что ты так переживаешь, с такой душой сейчас говоришь о том, что ты делаешь, подчеркивает лишний раз твое доброе отношение к твоим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся этих слез, не надо стесняться. Все хорошо», – сказал Путин, передает ТАСС. После подбадривающих слов президента Даниил продолжил рассказ о своем проекте под названием «Школа аристократа». По задумке школьника, это должно быть учебное заведение, где мальчики и девочки будут учиться раздельно, встречаясь только на время общих занятий и в столовой. Даниил считает, что такая форма обучения поможет «воспитать в мальчиках дух, а девочкам стать милее». Путин отметил, что работа такого учебного заведения в целом возможна, но попросил Даниила обратить внимание на мнение специалистов по теме, которые считают, что у совместного обучения мальчиков и девочек есть много плюсов. Путин рассказал о любви к Кабардино-Балкарии 8 июля 2021, 14:23

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как он был впечатлен в ходе первой поездки в Кабардино-Балкарию и влюбился в эту республику. «Очень красивые места. Очень красивая республика. Я там неоднократно бывал. Много раз. На лыжах катался у вас там. В этих прекрасных чудных горах», – сказал Путин на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена» в режиме видеоконференции, общаясь с девочкой из Нальчика. Путин поделился своими первыми впечатлениями о республике. «Первый раз, когда приехал, знаешь, помню свои впечатления. На гору забрался когда, посмотрел: было яркое солнце, голубое небо, и вот абсолютно естественным образом в голову пришли простые мысли. Посмотрел на все это чудо и поймал себя на мысли: как жаль, что я раньше никогда этого не видел. И как хорошо, что жизнь сложилась таким образом, что я это вижу сейчас. Я влюбился в такие места и в вашу республику благодаря вот этим первым знакомствам с ней», – сказал глава государства, передает РИА «Новости». Путин отменил указ о запрете полетов на египетские курорты 8 июля 2021, 16:59

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Признать утратившим силу указ президента РФ от 8 ноября 2015 года № 553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий»... Указ президента РФ от 2 января 2018 года № 7 «О внесении изменений в указ президента РФ от 8 ноября 2015 года № 553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий», – говорится в документе на портале. Напомним, 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Названа возможная дата возобновления чартерных рейсов в Египет 8 июля 2021, 18:37 Текст: Елизавета Булкина

Чартерные рейсы в Египет могут возобновиться уже в июле, расписание будет сформировано в течение двух недель, заявила в четверг исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе радиостанции «Говорит Москва». «Для туризма это очень отрадная новость, которую ждали много лет. Чартерные программы, мне кажется, начнут формировать уже сегодня. Думаю, что в течение ближайшей недели – двух можно будет говорить о сформированном расписании рейсов. Я думаю, уже в июле можно будет вылететь чартерными рейсами в Египет», – передает ее слова ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. В АТОР спрогнозировали, что спрос на это направление со стороны российских туристов будет очень высоким. Напомним, 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД 8 июля 2021, 17:41 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин открыл движение по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги, дав команду на начало проезда по трассе из центрального пункта управления ЦКАД. Движение открылось на участках дороги, которые включают развязку на пересечении ЦКАД-4 (Новорязанское, Егорьевское, Носовихинское, Горьковское шоссе) и М-5 «Урал», 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 (Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Ратехинское, Можайское, Минское, Киевское шоссе) и М-10 «Россия», передает ТАСС. «Сегодня открывается последний участок ЦКАД. Значительная часть этой магистрали проходит по территории Пушкинского округа, является частью не только Московской агломерации, но и частью международного коридора Европа – Западный Китай. Запуск ЦКАД проходил поэтапно. Наш третий участок ЦКАД был открыт в конце прошлого года. Уверен, что все жители района и области смогли оценить эффект от запуска такой трассы: значительно снизилась нагрузка на бетонное кольцо, МКАД, а также другие магистрали, обеспечивающих бесперебойную связь городов и районов», – заявил депутат от Московской области, первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной думы Сергей Пахомов. По его словам, появление таких крупных транспортных объектов всегда становится драйвером развития прилегающих территорий, способствует росту их инвестиционной привлекательности. «Любая дорогая «обрастает» дополнительной инфраструктурой: гостиницы, заправки, пункты общественного питания и техобслуживания – все это и многое другое дает рабочие места людям и в итоге способствует росту экономики в регионе. Не зря глава правительства в качестве одного из условий восстановления экономики страны называет именно крупные инфраструктурные стройки. Наши коллеги по партии, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин, называли 2021 год как год окончательного запуска всех участков ЦКАД – и, как мы видим, традиционно все сделано в срок. Последний участок автодороги открыт 8 июля», – добавил он. ЦКАД, проходящая в 50 км от Московской кольцевой автодороги (МКАД), пересекает 13 федеральных дорог. Строительство ЦКАД потребовалось, чтобы разгрузить Москву и МКАД от транзитного транспорта. Протяженность ЦКАД составляет 336 км, из которых на платной основе будут эксплуатироваться 260 км. В Кремле подчеркивают, что ЦКАД является первой в России дорогой с системой взимания платы «Свободный поток», которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты. Разрешенная скорость движения – 110 км/ч. Строительство ЦКАД, которая проходит параллельно А107 (Московское малое кольцо), началось в 2014 году. Изначально открытие дороги планировалось на 2019 год, однако его несколько раз переносили. Омские депутаты после поручения Путина приняли закон о доплатах ветеранам труда 8 июля 2021, 10:29 Текст: Алина Назарова

Депутаты Законодательного собрания Омской области приняли сразу во всех чтениях закон, позволяющий вернуть ветеранам труда доплату в 550 рублей каждый месяц. В срочном порядке вопрос о законопроекте включили в повестку регионального парламента, и Заксобрание в четверг приняло проект, представленный фракцией «Единая Россия» и внесенный фракцией КПРФ. «Предлагается исключить условие, при котором для доплаты в 550 рублей необходимо, чтобы ежемесячная выплата составляла не более 15 631 рубля. Такая мера позволит поддержать более 50 тысяч жителей региона», – рассказал, представляя законопроект, лидер фракции «Единая Россия» Александр Артемов, передает РИА «Новости». По его словам, до момента принятия закона ветераны труда в регионе получали такую надбавку. Так, по итогам 2020 года доплаты в 550 рублей ежемесячно получили более 45 тыс. ветеранов труда, общая сумма доплат составила 325 млн рублей. Как отметил Артемов, расходы на ветеранские доплаты будут учтены при формировании бюджета на следующий год. После представления проекта закона депутат-коммунист Андрей Алехин добавил, что фракция КПРФ вносила этот законопроект на рассмотрение парламента шесть раз, но «не была услышана». В ответ спикер Заксобрания Владимир Варнавский отметил, что вопрос решался много лет, правительство Омской области не раз обращалось в федеральные органы с этим вопросом, но, как утверждает спикер, принять законопроект не получалось из-за позиции Минфина. «Президент дал зеленый сигнал, и его услышали все, и на федеральном уровне тоже. Наша с вами задача – принять законопроект. Спасибо всем, кто эти годы действительно пытался решить эту проблему», – резюмировал Варнавский. Законопроект был принят 39 депутатами единогласно, его отправили на рассмотрение губернатору Омской области Александру Буркову, который тут же попросил финансовый блок правительства сделать заключение. 30 июня на прямую линию с президентом дозвонился омский пенсионер Владимир Васильков, который поинтересовался у президента, почему у него убрали надбавку к пенсии, которую он получал как ветеран труда. Путин назвал необоснованными такие решения. Губернатор позднее пояснил, что звания ветерана труда омского пенсионера никто не лишал, но доплата перестала приходить, так как пенсию проиндексировали. 7 июля Путин рекомендовал правительству Омской области принять меры по недопущению снижения уровня поддержки ветеранов труда. Шойгу отправил самолет-амфибию в Турцию для помощи в тушении пожаров 8 июля 2021, 18:05 Текст: Алексей Дегтярев

Россия направила в Турцию для помощи в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200, соответствующее распоряжение отдал министр обороны Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина. «По указанию президента РФ, министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации Военно-Морского Флота России. Восьмого июля около 16.00 (мск) самолет вылетел с аэродрома Крымск и в настоящее время совершает перелет на аэродром временного базирования Адана (Турция)», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Экипаж самолета имеет опыт выполнения подобного рода задач, обслуживание самолета на аэродроме временного базирования будет проводить инженерно-технический состав Ейского авиацентра. В конце июня Бе-200ЧС прибыл в Грецию для участия в тушении лесных пожаров на территории страны. В 2020 году два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС в июне прибыли в Турцию и приступили к работам по предотвращению распространения лесных пожаров на территории страны. Эксперты предсказали высокий спрос на курорты Египта со стороны россиян 8 июля 2021, 17:35 Текст: Елена Мирошниченко

После того, как президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта, спрос на это направление со стороны российских туристов будет очень высоким, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «Интерес огромный, все эти годы, пока не было Египта и пока была ограниченная прямая перевозка на Каир, количество запросов туров в Египет не снижалось», – приводит ее слова РИА «Новости». Также Ломидзе отметила, что «спрос гарантированно высокий, интерес высокий и мы не сомневаемся в том, что направление покажет свою успешность», уточнив, «если не вмешается коронавирус». Она уточнила, что пакетные туры на курорты Египта туристические операторы начнут формировать немедленно, первые самолеты можно ожидать в течение одной-двух недель. «Программы на формирование туров и чартеров начнут формироваться уже сегодня, но все зависит от того, какое количество допусков получено авиакомпаниями на курорты. Понятно, что за сегодняшний день допуски вряд ли образуются», – сказала Ломидзе. По ее словам, при условии оперативной выдачи разрешений на полеты, на формирование чартеров потребуется от недели до двух. «Хургада и Шарм-эш-Шейх - безусловные хиты, которые полетят в первую очередь, мы надеемся», – добавила эксперт. Ранее президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. Напомним, 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Путин заявил о важности новаторских предложений молодежи для развития страны 8 июля 2021, 14:02 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в рамках встречи с финалистами конкурса «Большая перемена» в режиме видеоконференции заявил, что России для развития нужны новаторские предложения. Путин поприветствовал участников финала, отметив, что к большой команде конкурса впервые присоединились ученики 5-7 классов. Он также поприветствовал школьников всех возрастов и студентов колледжей, которые приняли для себя важное взрослое решение участвовать в «Большой перемене», а это 2,5 млн юных граждан со всей России, передает РИА «Новости». Глава государства отметил, что конкурс помогает проявить себя, способности, таланты, которые есть у каждого ребенка, подростка. По его словам, девиз конкурса передает его уникальность, особое отношение к детям: идеи не оценивают, а ценят. «Не случайно в рамках конкурса вам предложили спроектировать школу будущего, представить, какой она должна быть в следующем десятилетии или даже в середине 21 века. Такие новаторские предложения интересные нужны нашей стране, чтобы она динамично развивалась, шла вперед, чтобы вокруг вас происходили по-настоящему большие перемены», – сказал Путин. «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его цель – дать возможность школьникам раскрыть свои сильные стороны и попробовать себя в разных сферах, среди которых искусство, журналистика, экология, новейшие технологии, медицина, туризм и благотворительность. Мексиканского туриста оштрафовали на 33 тыс. евро за запуск дрона в центре Милана 8 июля 2021, 19:42 Текст: Елизавета Булкина

На туриста из Мексики наложили штраф в размере 33 тыс. евро за запуск дрона над главной миланской площадью Дуомо, беспилотник у него конфисковали полицейские, сообщила газета la Repubblica. Турист запустил дрон во вторник вечером за несколько часов перед началом четвертьфинального матча Италия-Испания на чемпионате Европы по футболу. Однако в Италии даже полукилограммовый беспилотник является летающим транспортным средством, на запуск которого необходимо специальное разрешение, передает РИА «Новости». Также полиция указала на «критический район», который представляет собой центральная площадь города. Всего с начала года полиция на Дуомо конфисковала уже три таких беспилотника. Адвокат мексиканца заявил, что наказание несоразмерно поступку, поскольку легкие дроны являются средством любительской съемки, а сообщить о запрете на их использование следовало бы табличками на нескольких языках. Ранее двух человек задержали в Москве за запуск квадрокотеров близ здания правительства и Кремля. Путин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности 8 июля 2021, 14:08 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе встречи с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, отметив, что поддержка семьи – это главная опора в жизни и составляющая успеха. «Сегодня в России мы отмечаем День семьи, любви, верности. Я поздравляю с этим замечательным праздником вас и ваших близких. Обязательно сохраняйте тепло и душевность в ваших отношениях. Берегите традиции и ценности, которые всегда, во все исторические эпохи, особо почитались в нашей стране, потому что поддержка родных, близких, друзей – главная опора в жизни и составляющая любого успеха», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что родные всегда верят в детей и точно знают, что все у них обязательно получится. Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Инициатива об учреждении нового государственного праздника – Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии была единогласно одобрена в Совете Федерации на заседании комитета СФ по социальной политике 26 марта 2008 года. Путин выразил солидарность с надеждой школьника на мир во всем мире 8 июля 2021, 14:48 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе встречи с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» выразил поддержку стремлению к миру во всем мире и отсутствию войн. Школьник Александр Лунин из Краснодарского края, который учится в пансионе МГУ в Москве, рассказал, что увидел по телевизору министра иностранных дел России Сергея Лаврова и захотел заниматься тем же. «Я хочу, чтобы был мир во всем мире и никогда не было войн и конфликтов», – сказал ребенок. «Да, хотелось бы, чтобы так и было. Это очень здорово», – согласился с ним президент, передает ТАСС. Путин выразил уверенность, что с таким настроем у школьника в будущем есть «все шансы заняться международными делами и добиться здесь самых больших высот». Глава государства в целом отметил, что такие молодые люди востребованы и очень нужны стране. Ранее Путин во время видеоконференции с финалистами конкурса «Большая перемена» поддержал 11-летнего Даниила, который не смог сдержать слез от волнения при общении с главой государства. Россияне купили детские путевки с кешбэком на 6,7 млрд руб 8 июля 2021, 18:15 Текст: Елизавета Булкина

По программе детского кшебэка россияне с 25 мая купили 250 тыс. детских путевок общей стоимостью 6,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Ростуризма. «На сегодняшний день по программе куплено более 250 тысяч путевок на общую сумму 6,7 млрд рублей. Родителям вернулось в виде кешбэка порядка 3 млрд рублей», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». В Ростуризме напомнили, что по «детскому кешбеку» до 15 сентября россияне могут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тыс. рублей. Между тем в рамках четвертого этапа программы туристического кешбэка россияне приобрели туров и мест в отелях на 0,5 млрд рублей.



«В этом году мы продлили программу и дали возможность сразу с 16 июня [по 31 июля], без остановки программы, покупать поездки на период с 1 октября и до 24 декабря этого года включительно. Круизы с кешбэком можно покупать на даты с 1 сентября и до окончания навигации. Уже сейчас на осень купили туров и проживания с кешбэком на 0,5 млрд рублей», – сообщили в Ростуризме.

За все время действия программы с августа 2020 года ей воспользовалось около 2 млн россиян, которые купили туров и мест в отелях на 34 млрд руб. В 2021 году программой воспользовалось уже более 1,5 млн человек, которые купили туров и проживания на более чем 27 млрд рублей. Туристы получили обратно около 6,5 млрд рублей. Больше всего туров и мест проживания было забронировано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Республике Марий Эл, Свердловской области.



В программе участвует 671 туроператор. «Количество бронирований в период работы программы увеличилось в среднем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это еще и большая поддержка отрасли, для сотен тысяч людей, работающих в индустрии гостеприимства — особенно с учетом того, что программа по большей части работала в низкий сезон, когда инфраструктура традиционно не загружена», – добавили в ведомстве. На туристический кешбэк до 2024 года в рамках нацпроекта запланировано 21,7 млрд рублей. Со следующего года Ростуризм планирует использовать этот инструмент строго в межсезонье. «Сезон на наш взгляд должен быть не менее 6-7 месяцев, и по ситуации – продвигать с помощью ценовой доступности новые направления», – заключили в пресс-службе. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на безупречную техническую реализацию программы детского туристического кешбэка.