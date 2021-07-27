Стало известно о трудностях на модуле «Наука» при полете к МКС

Ряд нештатных ситуаций возник на многоцелевом лабораторном модуле «Наука» в ходе его полета к Международной космической станции (МКС), но российским специалистам удалось справиться с большинством из них, сообщил член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.

«Мне известно о нескольких нештатных ситуациях на «Науке» при полете к МКС. После выведения модуля на орбиту возникли замечания к работе датчиков инфракрасной вертикали, из-за чего «Науку» пришлось ориентировать в пространстве с помощью звездных датчиков», – сказал Хохлов, передает РИА «Новости».

По его словам, специалистов заставила поволноваться информация о нераскрывшейся антенне системы сближения «Курс», которая потом раскрылась. Эксперт также отметил, что не с первого раза прошел тест самой системы «Курс», которая будет использоваться при сближении и стыковке «Науки» с МКС.

«Но самой тяжелой нештатной ситуацией стала проблема с двигательной установкой модуля. В результате пришлось менять всю траекторию полета «Науки» к МКС, так как не сразу удалось задействовать основные двигатели коррекции и сближения и поначалу подъемы орбиты модуля выполнялись с помощью малых двигателей причаливания и стабилизации», – сказал Хохлов.

Однако, он добавил, что с большинством нештатных ситуаций специалистам Ракетно-космической корпорации «Энергия», Космического центра Хруничева и подмосковного Центра управления полетами удалось справиться, и в настоящее время «Наука» продолжает сближаться с МКС.

Модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем «Протон-М». Место для «Науки» на МКС занимал модуль «Пирс», чья отстыковка планировалась 23 июля, но трижды откладывалась и состоялась 26 июля.

«Науку» начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря». В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать «дублера» в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.

В «Науке» есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.