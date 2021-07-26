Минфин разработал проект закона о лицензировании в сфере табачного рынка

Минфин России разработал и опубликовал проект федерального закона о госрегулировании производства и оборота табачных изделий в России, который предлагает ввести лицензии на производство и оптовую торговлю табачной продукцией.

«Законопроектом предлагается установить виды деятельности в сфере табачного рынка, осуществление которых подлежит лицензированию, а также порядок получения (переоформления) и аннулирования действия лицензий», – говорится в пояснительной записке к проекту на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что «законопроектом предусмотрено лицензирование следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенных табачных изделий и сырья; производство, хранение и поставки произведенных табачных изделий; оптовая торговля табачными изделиями; оптовая торговля сырьем».

В Минфине отметили, что государственная пошлина после введения лицензирования «не будет являться обременительной и не создаст избыточную финансовую нагрузку на организации, осуществляющих легальную деятельность на табачном рынке».

Если закон будет принят, он вступит в силу 1 сентября 2022 года, требования о документах для получения лицензий вступят в силу 1 апреля будущего года.

Напомним, с 1 июля в России запрещена продажа сигарет, которые стоят менее 108 рублей за пачку.

В апреле вступила в силу единая минимальная цена табачной продукции в 108 рублей за пачку. В 2020 году средняя цена пачки сигарет была около 120 рублей. Учитывая повышение акцизов, в 2021 году следует ждать средней цены в 140 рублей. Введение единой минимальной цены не должно оказать влияния на стоимость легальной табачной продукции, но станет важным инструментом в борьбе с нелегальным рынком и запрещенными «скидками».