На Украине отказались от каблуков для женщин на параде ко Дню независимости Военнослужащий ДНР погиб в результате обстрела ВСУ 2 июля 2021, 17:34 Текст: Дарья Григоренко

В результате обстрелов со стороны украинских силовиков за прошлую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб один человек, трое получили ранения, сообщили в аппарате омбудсмена ДНР. «С 26 июня по 2 июля получили ранения двое военнослужащих республики и один гражданский житель республики, погиб один военнослужащий республики», – заявили в пресс-службе аппарата омбудсмена ДНР, передает РИА «Новости». Накануне подразделения украинских силовиков обстреляли село Новоласпа на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по нему 25 артснарядов. Кроме того, ранее противовоздушная оборона Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбила два киевских беспилотных летательных аппарата, которые проводили разведку в районе поселков Донецкий и Калиново.

Украинцев предупредили о риске начала голода 2 июля 2021, 07:57

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Открытие рынка земли грозит Украине потерей контроля над экспортом аграрной продукции, в результате «самим нечего будет кушать», заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов. По прогнозам эксперта, следствием передачи сельскохозяйственных земель Украины иностранным собственникам станет рост доли аграрной продукции в украинском экспорте, передает РИА «Новости». «Но другое дело, что государство утратит во многом контроль над политикой в этой сфере». – заметил Суслов в эфире телеканала «Первый независимый». По словам экс-министра, приход иностранных компаний позволит мощным иностранным государствам активнее вмешиваться в определение политики Украины в этой области. «То есть может создаться такая ситуация, что самим нечего будет кушать, но экспорт мы остановить не сможем, если в этом будут заинтересованы транснациональные корпорации», – предупредил Суслов. Напомним, в четверг на Украине открылся рынок сельхозземель, который Рада приняла 31 марта 2020 года, а президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 апреля 2020 года Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита. Тимошенко предсказала потерю Украиной 72% земель 1 июля 2021, 19:29

Фото: Стрингер/РИА «Новости»

Текст: Алексей Дегтярев

Новый закон Украины, позволяющий банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственными землями в стране, приведет к потере 72% территорий государства, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. «С землей позволено вести себя как вандалам – снимать верхний слой черноземов. Государство полностью исключается из любых функций, которые контролируют ее использование, запрещается любой экологический контроль. Это все вычеркнуто из Земельного кодекса. С 1 июля наша земля, 72% территории Украины, начинает уходить», – цитирует Тимошенко РИА «Новости». По ее словам, закон нарушает не меньше 22 статей Конституции и лишает фермеров прав постоянного пользования сельхозугодьями. 28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске с 1 июля 2021 года рынка земли, который Верховная рада приняла 31 марта 2020 года. Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита. Он вступил в силу 1 июля. Захарова нашла объяснение новой позиции Зеленского о русских и украинцах 2 июля 2021, 09:26

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала по поводу изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского о том, являются ли русские и украинцы одним народом. Захарова в Telegram обратила внимание, что в интервью донецкой «Муниципальной газете» от 18 апреля 2014 года Зеленский заявил: «Мы (русские и украинцы) один народ». «В том же интервью 2014 года Зеленский сказал, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими: «Мы же не идиоты!». Очевидно, за семь лет многое изменилось», – отметила Захарова. Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. В Кремле в ответ назвали Украину несамостоятельным государством. В ЛНР сбили два проводивших разведку украинских беспилотника 1 июля 2021, 18:40

Фото: B&H Photo Video/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Противовоздушная оборона Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбила два киевских беспилотных летательных аппарата, которые проводили разведку в районе поселков Донецкий и Калиново, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. «30 июня благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Донецкий и Калиново были обнаружены и сбиты два беспилотника ВСУ типа Autel robotics EVO-2, осуществлявшие полеты в зоне ответственности 24-й и 57-й бригад ВСУ и проводившие разведку наших позиций», – цитирует Луганское агентство новостей Филипоненко. Отмечается, что в настоящее время изучается информация на флеш-накопителях БПЛА. При этом официальный представитель Народной милиции добавил, что уже имеются данные о принадлежности беспилотников подразделениям ВСУ. Ранее в результате обстрелов под Донецком погибли четверо военнослужащих ДНР, пятеро получили ранения. Британское посольство пожелало сборной Украины поехать в отпуск в Крым 2 июля 2021, 12:57

Фото: REUTERS/Andy Buchanan

Текст: Евгения Шестак

Посольство Британии перед матчем Англия – Украина выразило надежду, что украинская сборная в ближайшее время сможет сыграть в Донецке, а затем поехать в отпуск в Крым. «Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни. Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом провести послесезонный отпуск в украинском Крыму», – такое сообщение посольство опубликовало в Twitter, сообщает РИА «Новости». Посольство также подчеркнуло, что Лондон является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития. Напомним, во вторник сборная Украины в Глазго обыграла Швецию со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в четвертьфинал ЧЕ-2020, она встретится со сборной Англии. Матч пройдет 3 июля в Риме. Сборная Англии обыграла команду Германии со счетом 2:0. Толстой: Закон о коренных народах Украины вычеркнул 20 миллионов русских из общей истории 1 июля 2021, 20:48

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Принятый украинской Радой закон о коренных народах, исключивший русский народ из их числа, «вычеркнул» из общей истории 20 миллионов русских, заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. «Россия уже заявила в ПАСЕ протест в связи с действиями Киева. Нашу инициативу об осуждении действий украинской стороны поддержали депутаты из Сербии, Армении, Венгрии, Молдавии. Уверен, что число недовольных действиями Киева будет увеличиваться: люди еще помнят, к чему приводит сегрегация», – заявил Толстой, передает РИА «Новости». По его словам, «засевшие в Верховной раде откровенные нацисты», которых привела к власти и покрывает Европа, «своим решением о вычеркивании из истории 20 миллионов русских людей ведут к повторению событий второй четверти XX века». Напомним, в четверг, 1 июля, Рада приняла закон «О коренных народах Украины», русские не включены в этот перечень. В законе отмечается, что коренной народ Украины – это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым, сравнив возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Ранее Путин отмечал, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии. На Украине в этом году выступит рекордное число российских артистов 1 июля 2021, 18:04

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Рекордное количество российских артистов выступит на Украине в 2021 году, в том числе Валерий Меладзе, Face, «Мумий Тролль», Фараон, Артур Пирожков, Jah Khalib, Noize MC, Jony, Hammali&Navai, Скриптонит, T-Fest. В частности, до конца лета Украину посетит несколько десятков российских звезд, некоторые выступят не один раз. Певец Валерий Меладзе даст два концерта в июле – на фестивале Atlas Weekend и в Queen Country Club. Также у него запланировано два больших выступления весной следующего года – в Киеве и Херсоне, передает «Страна.ua». Кроме того, три концерта в июле даст рэпер Face, певец Jah Khalib выйдет на сцену трижды в летний период и дважды этой осенью, «Мумий Тролль» – пять раз в июле и августе, Hammali&Navai – четыре раза. Также в начале июля в Киев приедет российский журналист Леонид Парфенов с презентацией своего фильма. На Украине планируют выступить в том числе комедийные артисты: стендапер Слава Комиссаренко даст пять концертов в течение следующего месяца, комик Евгений Чебатков – четыре. Стендапер Нурлан Сабуров в сентябре даст сольный концерт в Киеве, Харькове и Одессе, а комик Илья Соболев проедет туром по семи городам Украины. «Российские артисты в Украине всегда были, есть и будут. Выступают регулярно, не впервые, вне зависимости от того, какие тут поднимают «волны». Дебютов уже давно нет, организаторы возят некоторых исполнителей уже по десятому кругу», – заявил совладелец и директор по маркетингу билетного оператора Сoncert.ua Дмитрий Чинь. По мнению участников концертной индустрии, украинцы слушают ту музыку, которая им нравится, на понятном им языке, а из какой страны артист, зрителей интересует в последнюю очередь. Ранее украинские пограничники из-за поездок в Крым запретили российскому актеру и телеведущему Оскару Кучере въезд в страну сроком на три года. Кроме того, в апреле на Украине запретили въезд российским артистам Григорию Лепсу и Александру Буйнову. Песков назвал «неудачными» слова Зеленского о флаге Украины на Госдуме 2 июля 2021, 13:33

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Слова президента Украины Владимира Зеленского о «желто-голубом флаге Украины на здании Госдумы» не укладываются в процесс подготовки ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным, хотя такая работа и не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Подобные заявления (Зеленского) никак, наверное, не укладываются в процесс подготовки встречи. Да и к слову сказать, если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, актуальна и возможна ли встреча президентов РФ и Украины после противоположной риторики в отношении двух стран. Также, комментируя высказывания украинского лидера про «желто-голубой флаг (Украины) на здании Госдумы», Песков, заявил, что у России нет намерений размещать свой триколор на Украине, так как российская сторона с уважением относится к украинскому суверенитету. «У нас нет желания размещать флаг на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно как-то реагировать на подобные слова президента Зеленского. Здесь я затрудняюсь в том, чтобы хоть как-то проанализировать, почему сказаны эти слова. С другой стороны, может быть, они как-то выдраны из контекста. Этого я тоже не могу исключить. Звучит странно», – сказал Песков. Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. В Кремле в ответ назвали Украину несамостоятельным государством. Крымские татары назвали «клоунадой» закон о коренных народах Украины 2 июля 2021, 10:24 Текст: Евгения Шестак

С помощью закона «О коренных народах Украины» киевские власти надеются «вернуть» Крым, Киеву стоит прекратить эту «клоунаду», заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров. «Очередной виток виртуальной политики Украины в отношении российского Крыма. Закон выглядит неполноценным, недальновидным и главное – никоим образом не сможет повлиять на положение народов Крыма. Я бы попросил очередной раз политиков сопредельного государства прекратить эту клоунаду, оставить мой народ в покое и заниматься внутренней политикой Украины и разрешением конфликта в Донбассе», – сказал РИА «Новости» Умеров. Он отметил, что все народы Крыма уже обеспечены всеми необходимыми правами, в том числе коренные: идет «строительный бум» религиозных объектов, строятся мечети, «нет притеснений ни по религиозному, ни по социальному, ни по национальным признакам». «Это отмечают все без исключения иностранные граждане, посещающие республику. Сами коренные народы чувствуют себя более чем комфортно», – сказал Умеров. В четверг Верховная рада приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в законопроекте отдельно прописаны как коренные народы Украины те, что сформировались на территории Крыма – крымские татары, караимы и крымчаки. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что принятый украинской Радой закон о коренных народах «вычеркнул» из общей истории 20 миллионов русских. Напомним, в среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым, сравнив возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Ранее Путин отмечал, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии. Захарова указала на невыполненные предвыборные обещания Зеленского 2 июля 2021, 00:32

Фото: Телеканал ICTV/YouTube

Текст: Антон Никитин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на слова покидающего пост постоянного представителя МВФ на Украине Йосты Люнгмана об олигархах, проблемах с верховенством права и коррупции и напомнила предвыборные лозунги Владимира Зеленского и партии «Слуга народа». «На Украине тихо проходит весьма важная кадровая ротация. Йоста Люнгман, многолетний постпред чрезвычайно важной для Украины международной структуры – Международного валютного фонда, покидает страну. Накануне отъезда обычно находящийся в тени представитель мировой финансовой структуры дал редкое интервью англоязычному украинскому СМИ Kyiv Post», – написала Захарова в своем Telegram-канале. «Почему именно англоязычному ресурсу? Возможно, чтобы меньше людей на Украине его прочитали», – предположила официальный представитель МИД России. Как считает дипломат, «финансист старался быть сдержанным в формулировках». «Деньги любят тишину, а МВФ любит большую тишину. Он призывал к улучшению инвестиционного климата, мягко намекал на то, что потенциальные инвесторы «из раза в раз» выражают свою обеспокоенность ситуацией с верховенством права в стране, имущественными правами, коррупцией. Также господин Люнгман прочитал краткую лекцию по экономике», – сообщила Захарова, процитировав покидающего пост постоянного представителя МВФ на Украине: «Доминирование олигархов и бизнес-сообществ является тормозом для инвестиций. Если такое доминирование наблюдается, то оно начинает препятствовать конкуренции». При этом, как отметила официальный представитель МИД России, «представитель МВФ на Украине был максимально деликатен и не сказал журналисту украинского издания Kyiv Post, какую именно страну он имеет в виду». «Как говорил в репризе Владимир Винокур: «Хорошо, можете не отвечать – потом сюрприз будет», – сыронизировала дипломат. «В общем, путь государства к финансовой самостоятельности и экономической стабильности предстоит еще, если выражаться аккуратными фразами шведа, долгий», – резюмировала Захарова, после чего напомнила лозунги правящей на Украине партии «Слуга народа» и ее выдвиженца Владимира Зеленского, выигравших в 2019 году на Украине выборы. «Олигархи опускают Украину» – предвыборный лозунг партии «Слуга народа», 9 января 2019 года. «Я хочу для украинцев всего, что я обещал как слуга народа, – остановить коррупцию, внести честность и прозрачность в украинскую политику», В. А. Зеленский, 18 июня 2019 года», – напомнила официальный представитель МИД России. «А вот таким предвыборный слоган стал через два года президентства «Слуги народа»: «Да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И да, этого больше не будет. Берегите себя и своих близких. Слава Украине» (В. А. Зеленский, 4 июня 2021 года)», – обратила внимание Захарова. «Но запомнился, конечно, больше всего лозунг героя Владимира Зеленского Василия Голобородько в одноименном сериале: «Из двух *** [плохих людей] выбираем меньшего. И так 25 лет подряд. И знаешь, что интересно? В этот раз ничего не поменяется... И потом приходят эти ***[плохие люди] к власти. ***[Лгут] и ***[воруют], ***[воруют], и ***[лгут] – ударения разные, смысл один и тот же. И всем ***[все равно]!», – подытожила Захарова. Напомним, 1 июля украинская журналистка Ирма Крат напала на депутата Рады от партии «Слуга народа» из-за невыполненного предвыборного обещания о референдуме по рынку земли. В четверг на Украине открылся рынок сельхозземель, который Рада приняла 31 марта 2020 года, а президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 апреля 2020 года Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт: Отмена земельного моратория ничего не даст Зеленскому в ближайшей перспективе 1 июля 2021, 21:53 Текст: Николай Васильев

«Большинству украинцев все равно», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Украинского аналитического центра Алексей Охрименко, комментируя открытие рынка земли в Украине и надежды президента страны Владимира Зеленского поднять этим свой рейтинг. «На сегодняшний момент основные владельцы земли в Украине – это жители сел, – сказал эксперт. – Жителям городов, честно говоря, плевать на открытие рынка земли. При этом большинство украинцев проживает в городах». Открытие рынка земли может поднять рейтинг Зеленского только в глазах жителей сельской местности – но политически активны именно горожане, отметил эксперт, именно они влияют на выборы, а сельчане зачастую голосуют так, как сказал председатель сельсовета. «Поэтому я бы не согласился с президентом Зеленским, что это сильно поднимет его рейтинг. Большинство украинцев просто удивится тому, что, оказывается, что-то произошло. Будут ли они благодарить по этому поводу Зеленского или восхищаться им? Конечно, нет. Он скорее пытается поднять такими действиями свой рейтинг», – считает Охрименко. По его мнению, открытие рынка земли может сработать на рейтинг украинского президента только к 2024 году, когда будет разрешена продажа земли юридическим лицам. «Вот тогда украинские олигархи, которые скупят земли, будут благодарны Зеленскому за возможность хорошо заработать», – сказал собеседник. С четверга на Украине отменяется мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действовавший 20 лет. Теперь в течение двух с половиной лет разрешается продажа земельных паев, однако лишь физическим лицам и в размере не более 100 га «в одни руки». При этом иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума. 28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске с 1 июля 2021 года рынка земли, который Верховная рада приняла 31 марта 2020 года. Новый закон, позволяющий банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственными землями в стране, приведет к потере 72% территорий государства, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Украинские силовики обстреляли снарядами село на юге ДНР 1 июля 2021, 22:03 Текст: Дарья Григоренко

Подразделения украинских силовиков обстреляли село Новоласпа на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по нему 25 артснарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Старогнатовка (под контролем Киева – прим. ВЗГЛЯД) – Новоласпа, выпущено 25 снарядов калибром 122 миллиметра», – пояснил представитель ДНР в СЦКК, передает РИА «Новости». Ранее вооруженные силы Украины разместили танки Т-64 в жилом районе подконтрольного Киеву Северодонецка. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина применяет против Донбасса часть вооружений, оставшихся в стране после совместных военных учений с НАТО. Украинские военные поделились опытом установки минных заграждений на Sea Breeze 2 июля 2021, 11:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Занятия по минной безопасности прошли в рамках международных учений Sea Breeze в Украине: морские пехотинцы обменялись опытом по минно-взрывному делу, сообщила пресс-служба министерства обороны страны. «Прошли занятия по минной безопасности, во время которых военные обменялись опытом по минно-взрывному делу. Украинские морские пехотинцы ознакомили иностранных коллег со средствами поражения, которые используются в Вооруженных силах Украины, и рассказали об их строении, тактико-технических характеристиках, приемах и способах применения», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. По данным пресс-службы, украинские морские пехотинцы продемонстрировали порядок установки и снятия минно-взрывных заграждений, их маркировки и оборудования. Ранее морпехи Украины и США отработали рейдовые действия вблизи Крыма. В Раде потребовали объяснить решение вывести женщин-военных на парад на каблуках 2 июля 2021, 13:14 Текст: Евгения Шестак

Депутаты Верховной рады Украины потребовали разъяснений от министра обороны Андрея Тарана по поводу планов вывести женщин-военнослужащих на парад к 30-летию независимости страны на каблуках. «Сегодня в вооруженных силах Украины служат более 31 тыс. женщин, из них более 4100 являются офицерами. Статус участника боевых действий получили более 13,5 тыс. женщин. По сравнению с 2014 годом женщин в армии стало больше в разы. Вы знаете, как много женщин вдохновились после этих изменений идти и служить в войсках. И как можно опорочить эту простую идею вдохновения? Это провести военный парад к 30-летию нашей независимости, где военные женщины должны шагать на каблуках. Этот лютый треш, простите, мы увидели на сайте министерства обороны. Господин министр обороны, вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО?» – приводит слова вице-спикера Рады Елены Кондратюк РИА «Новости». Она также заявила, что депутаты требуют от Минобороны провести служебное расследование и доложить обществу: кто принял такое решение, сколько средств потрачено на закупку такой обуви и кто понесет материальную ответственность за это. От министра обороны потребовали извиниться перед армией. Депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко сообщила в своем Telegram-канале, что депутаты партии вручили главе Минобороны и президенту Украины Владимиру Зеленскому туфли на каблуках, чтобы те «сходили на парад». Накануне министерство обороны Украины в Facebook опубликовало пост о том, как женщины-курсанты военных институтов Украины тренируют строевой шаг к параду в День независимости. Сообщение министерства сопровождалось фотографиями, на которых девушки-курсанты маршируют в военной форме и туфлях на каблуках. На Украине отказались от каблуков для женщин на параде ко Дню независимости 2 июля 2021, 16:11 Текст: Евгения Шестак

Минобороны Украины согласилось заменить туфли на каблуках на другую обувь для женщин-военнослужащих на параде по случаю Дня Независимости. Ведомство было вынуждено принять такое решение после того, как депутаты Верховной рады потребовали провести расследование по факту использования такого рода обуви во время марша. «Поговорили с министром обороны Украины Андреем Тараном о подготовке парада и вчерашних каблуках. Обувь на параде будет другой», – сообщила в Facebook депутат украинского парламента от правящей партии «Слуга народа» Марина Бардина. Кроме того, по ее словам, с министром договорились поработать над равенством в ВСУ и поддержкой женщин на службе. Для этого уже были зарегистрированы три законопроекта. «Далее – надлежащее вещевое обеспечение женщин и соответствующая нормативная база», – пообещала Бардина. Напомним, ранее Минобороны опубликовало фото, как девушки-военнослужащие тренируются ходить строевым шагом в туфлях. После этого группа депутатов Рады выступила с открытым обращением к Минобороны страны с требованием провести служебное расследование по факту марша в туфлях на каблуках. Парламентарии эту ситуацию охарактеризовали как «лютый треш», а также заявили, что такая форма в армии превращает «женщин в карнавальных кукол» и не соответствует стандартам НАТО.