Сторонники Саакашвили призвали к «майдану с минимальными жертвами»

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, протестующие на улицах грузинской столицы после событий 5 июля, когда на акциях противников ЛГБТ пострадало свыше 50 журналистов, призвали к «майдану» для свержения правительства «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Один из лидеров радикальных молодежных организаций Шота Дигмелашвили заявил на акции протеста, что «может понадобиться майдан с минимальными жертвами».

После этого эксперт Амиран Салуквадзе сказал, что «такие призывы и подготовка насильственных акций должны быть строго наказуемы».

В воскресенье в Грузии созвана внеочередная сессия парламента. На ней выступит министр МВД Вахтанг Гомелаури. У здания парламента собраны активисты оппозиции и представители оппозиционных СМИ, которые требуют отставки министра из-за событий 5 июля.

Более 50 журналистов и несколько представителей ЛГБТ-сообщества были избиты во время событий в Тбилиси 5-6 июля, что вызвало гневную критику Запада. Власти обещают объективно расследовать случившееся.

Во вторник в Тбилиси похоронили оператора Лексо Лашкарава – одного из пострадавших в Тбилиси. При этом МВД указывает, что смерть могла наступить от передозировки наркотическими препаратами.

Обвинения в насилии на акциях 5-6 июля уже предъявлены 24 радикалам, им грозит до 6 лет лишения свободы. Пострадавшими официально признаны 41 человек, из них 35 журналистов.