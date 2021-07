ВОЗ захотела провести аудит лабораторий в районе первых случаев COVID-19 Байден обвинил соцсети в убийствах людей 17 июля 2021, 05:54 Текст: Антон Антонов

Соцсети, допуская дезинформацию о коронавирусе, убивают людей, заявил глава американского государства Джо Байден. Президента США спросили, есть ли у него послание для соцсетей в связи с дезинформацией о COVID-19. Байден заявил в ответ, что «они убивают людей». «Единственная пандемия, которая есть – среди невакцинированных. И они убивают людей», – приводит его слова РИА «Новости». Администрация Facebook после этого заявила, что «не будет обращать внимания на обвинения, которые не подкреплены фактами». Как подчеркнула соцсеть «факт состоит в том, что свыше 2 млрд человек ознакомились с достоверной информацией о COVID-19 и вакцинах» в Facebook, это «больше, чем где-либо еще в интернете». Facebook уверена, что «помогает спасать жизни», передает ТАСС со ссылкой на Verge. Университет Джонса Хопкинса сообщает, что в США выявлено более 34 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 608,7 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. В феврале Facebook объячвила, что вводит новые правила, согласно которым модераторы будут удалять информацию о вакцинации от коронавируса, которую сочтут ложной или противоречащей официальным данным органов здравоохранения.

Россия оказалась вынуждена закупать медицинский кислород за рубежом 16 июля 2021, 17:10 Текст: Евгения Шестак

В России не хватает мощностей по производству медицинского кислорода, в связи с чем страна вынуждена закупать его за рубежом, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Министр объяснил, что четыре основных производителя в России работают с полной загрузкой, выпуская в сутки 1,5 тыс. тонн кислорода. На его производство переведены более 90% мощностей этих предприятий. Также задействованы химические, металлургические, нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия судостроения, атомной отрасли и ОПК, которые переводят более 100 тонн суточного объема технического кислорода в медицинский, передает РБК. Однако, по его словам, для увеличения запасов медицинского кислорода в южных регионах страны, Минпромторг закупил 100 тонн медицинского кислорода в Казахстане. Мантуров отметил, что еще столько же придет к концу июля. В свою очередь в северные районы страны отдельными партиями по 20 тонн идут поставки из Финляндии, а также ведутся переговоры о регулярных поставках в объеме 240 тонн в месяц. Также Мантуров отметил, что для организации запасов кислорода в Сибири и на Дальнем Востоке Минпромторг «отрабатывает варианты прямой контрактации» сжиженного кислорода из Китая. Ранее первый замминистра промышленности Василий Осьмаков попросил российские металлургические компании сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы. Эксперт оценил итоги прощального визита Меркель в Вашингтон 16 июля 2021, 12:06

«Очень символично, что последний заграничный визит на посту федерального канцлера Меркель нанесла именно в Белый дом, несмотря на все противоречия между Германией и США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя итоги визита Ангелы Меркель в Вашингтон. «Приход Байдена к власти в каком-то смысле вывел трансатлантические отношения на новый уровень. По мировоззрению и убеждениям новый президент США гораздо ближе Меркель, чем его предшественник Дональд Трамп. Поэтому наиболее острые противоречия между Германией и США будут смягчаться», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. При этом ряд разногласий между Берлином и Вашингтоном сохранится и будет носить объективный характер. «Между сторонами есть противоречия как в торгово-экономической сфере, так и во внешней политике. Это касается, в частности, «Северного потока – 2», инвестиционного соглашения ЕС с Китаем и отношений с Россией», – уточнил он. «Тем не менее очень символично, что последний заграничный визит на посту федерального канцлера Меркель нанесла именно в США. Это показывает значимость трансатлантических отношений для обеих сторон», – полагает политолог. «Также значимо, что позиции глав США и Германии в отношении «Северного потока – 2» остались прежними. Понятно, что в ходе визита никто свое мнение менять бы не стал, поэтому было зафиксировано наличие разногласий «между добрыми друзьями». Но при этом Меркель согласилась с Байденом в том, что «Северный поток – 2» не должен стать альтернативой украинскому транзиту», – считает Кортунов, добавив, что «на Россию будут продолжать оказывать давление по этой линии». В то же время для Байдена вопрос «Северного потока – 2» окончательно не закрыт, и борьба против этого проекта будет вестись в разных форматах. «В частности, США могут бороться против него на стадии сертификации в Евросоюзе или они могут настоять на том, чтобы мощности газопровода использовались не на 100%. В таком случае окупаемость проекта будет под вопросом», – пояснил Кортунов. Собеседник добавил, что в США с интересом ожидают результатов выборов в Германии. «От того, кто победит – партия «Зеленые» или блок ХДС/ХСС – будет зависеть многое, в том числе и позиция Германии по «Северному потоку – 2», – заметил эксперт. Отдельного внимания заслуживает противоречивость «Вашингтонской декларации», которую одобрили Меркель и Байден. «С одной стороны, им удобно воспринимать Китай и другие страны, как врагов, из-за якобы авторитарных режимов. С другой стороны, у Запада есть союзнические отношения с Турцией, которую демократией тоже не назовешь. То же самое касается и важного партнера для США и ЕС – Саудовской Аравии, – указывает политолог. – Если говорить о правах человека, то в Пекине эти права наверняка защищены гораздо лучше, чем в Эр-Рияде». «Поэтому все эти декларации хороши, когда они имеют общие основания для всех участников. А когда речь заходит о конкретных странах и направлениях внешней политики, то США зачастую отходят от этих принципов», – заключил эксперт. Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин едины в защите союзников на восточном фланге НАТО от «агрессии со стороны России». Он также сообщил, что высказал Меркель обеспокоенность проектом газопровода «Северный поток – 2». По словам Байдена, Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель сказала, что у Германии и США «различные оценки относительно того, что этот проект несет в себе». «Но хочу сказать четко, что наше понимание было и есть: Украина остается транзитной страной», – заявила она. Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность». Байден и Меркель по итогам встречи в Вашингтоне одобрили «Вашингтонскую декларацию». Байден пояснил, что это «документ, подтверждающий приверженность твердым демократическим принципам, которые лежат в основе обеих стран, а также то, как будут их применять, чтобы отвечать на наиболее значительные вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня». Байден сказал, что и США, и Германия осознают «необходимость доказать, что демократии могут удовлетворить потребности людей во второй четверти XXI века». Вашингтон и Берлин намерены защищать «демократические принципы и всеобщие права», когда «Китай или любая другая страна работают над тем, чтобы подорвать свободные и открытые общества». Мир, в том числе морские пространства, не могут быть разделены на сферы влияния путем аннексии территорий или использования энергетических потоков, говорится в совместной декларации Байдена и Меркель. Также указывается, что США и Германия намерены поддержать «энергетическую трансформацию» стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину. США и Германия считают НАТО главным элементом обеспечения безопасности Европы и подчеркивают приверженность принципу совместной обороны. Президент США заявил, что будет скучать по Меркель, когда она уйдет в отставку c поста федерального канцлера Германии. По словам Байдена, Меркель, которая занимает пост канцлера с 2005 года, знает Белый дом не хуже его самого. Он также выразил Меркель соболезнования в связи с разрушительными наводнениями в Германии. Напомним, поездка Меркель в Вашингтон началась с рабочего завтрака с вице-президентом США Камалой Харрис. В Вашингтоне выражали надежду на то, что визит Меркель позволит «подтвердить глубокие и прочные двусторонние связи между двумя странами». Ученые нашли способное нейтрализовать коронавирусы «суперантитело» 16 июля 2021, 15:53

Американские ученые из Исследовательского центра онкологии Фреда Хатчинсона нашли антитело, способное бороться с COVID-19 и близкородственными коронавирусами. Ученые опробовали свою находку на хомяках: «суперантитело» защитило их от заражения. Исследователи изучили 12 антител, выделенных компанией Vir Biotechnology от людей, перенесших различные формы COVID-19. Эти антитела прикрепляются к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами клеток носителя и называется рецептор-связывающим доменом, передает «Ридус» со ссылкой журнал Nature. После был составлен список из тысяч мутаций в связывающих доменах различных вариантов COVID-19 и других подобных вирусов, принадлежащих к группе сарбековирусов. Одно из антител оказалось способно прикрепляться к связывающим доменам всех сарбековирусов, тем самым нейтрализовать их эффект в живых клетках. «Суперантитело» назвали S2H97. Несмотря на то, что в мире уже существуют эффективные вакцины против COVID-19, специалисты уверены, что вирус и дальше будет мутировать, а значит, необходимо универсальное антитело. Пока неизвестно, будет ли способно S2H97 защитить организм от новых штаммов, однако, как считают ученые, открытие поможет подготовить мир к борьбе со следующим вариантом инфекции. Ранее были определены сроки начала клинических исследований пятой российской вакцины от COVID. США решили ввести новые санкции против Китая 16 июля 2021, 07:19

Американская администрация готовится в пятницу ввести новые санкции против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, сообщают информационные агентства. Как сообщает агентство Reuters, финансовые рестрикции будут введены в отношении семи представителей властей Китая. Предполагается также, что Госдепартамент США опубликует специальные рекомендации для международных компаний по существующим рискам ведения дел в Гонконге, передает ТАСС. Источники при этом отметили, что эти меры все еще находятся в процессе утверждения, так что итоговое содержание санкций может измениться. Кроме того, один из источников утверждал, что Белый дом готовит отдельный исполнительный указ президента, который будет касаться иммиграции из Гонконга, однако уверенности в том, что его задействуют, пока нет.



Президент США Джо Байден, выступая на совместной пресс-конференции с находившейся с визитом в Вашингтоне канцлером ФРГ Ангелой Меркель, заявил, что ситуация в Гонконге, с его точки зрения, ухудшается. Он также обвинил Пекин в несоблюдении взятых ранее обязательств в отношении этого специального административного района Китая. Напомним, в июне, Минторг США внес в черный список пять китайских компаний. До этого стало известно, что Китай подготовил контрмеры в ответ на санкции Запада. В начале июня Байден расширил санкции против Китая. Перед этим экс-президент США Дональд Трамп запретил американцам и американским компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с китайскими военными. В мае госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в «экономическом принуждении» других стран и пригрозил Пекину санкциями за «подавление демократии» в Гонконге. В марте Блинкен заявил о намерении Вашингтона выстраивать отношения с Пекином с позиции силы. В Москве сделали необязательными QR-коды для посещения ресторанов 16 июля 2021, 13:35

С понедельника, 19 июля, система QR-кодов в заведениях общепита Москвы становится необязательной, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Собянин заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, что «в связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений (...) с 19 июля мы отменяем обязательные QR-коды в общепите», передает РИА «Новости». При этом «ситуация в Москве продолжает еще оставаться сложной, но тем не менее мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей», и «от пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом», передает ТАСС. «Мы должны понимать, что находимся в зоне риска, в зоне эпидемии, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения. Хотел бы поблагодарить москвичей за активное участие в мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости, и выполнение требований, которые предписаны врачами Роспотребнадзора», – добавил мэр. Он подчеркнул, что надеется «на дальнейшее понимание ситуации». Также Собянин сообщил, что «заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому мы приняли решение о выводе из ковидной группировки более 6 тыс. коек, они в ближайшее время начнут обычную свою, плановую работу». Кроме того, «за предыдущие шесть месяцев было привито первой компонентой 1,7 млн человек, а за последний месяц, за один месяц – более 2 млн человек». «Почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций. Конечно, это стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые были введены», – сказал он. Сергей Собянин также поблагодарил московский бизнес за помощь в борьбе с пандемией, «за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, в совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики». «Тем не менее, мы должны понимать, что мы находимся еще в зоне риска, в зоне эпидемии, которая продолжается, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и, конечно, обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения, беречь себя и своих родных», – добавил он. Напомним, в июне на фоне роста случаев коронавируса Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня был введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно было посещать без QR-кода. Украина ужесточила требования для въезда из России и Белоруссии 16 июля 2021, 19:51

Украина ужесточает правила для въезжающих из пяти стран, в том числе России и Белоруссии, из-за распространения «индийского» штамма коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. «Речь идет о тех странах, у нас есть четыре страны плюс одна, там будут жесткие ограничения ставить к этим странам, непосредственно, где бушует («индийский» штамм) – это Индия, Белоруссия, Россия и еще две страны ЕС. И мы будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые будут приезжать. Кроме того, мы не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры по этим странам», – пояснил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО, передает РИА «Новости». Напомним, что Япония ужесточает ограничения для въезжающих из Москвы из-за штамма коронавируса, «вызывающего серьезную обеспокоенность». С 18 июля всем въезжающим из Москвы в Японию нужно будет шесть дней находиться на карантине в специализированном учреждении или отеле. В начале июля правила пересечения российско-эстонской границы стали ужесточены из-за распространения коронавируса в России. Путин заявил о восстановлении экономики России от последствий пандемии 16 июля 2021, 17:15 Текст: Евгения Шестак

Российская экономика восстановилась после пандемии коронавируса, в целом последствия преодолены, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече лидеров экономик форума АТЭС. «Можно сказать, что в целом последствия от пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, с учетом сохраняющихся высоких рисков первоочередной задачей должно стать расширение масштабов вакцинации. Президент отметил, Россия готова к сотрудничеству со странами АТЭС в вопросах массовой вакцинации от коронавируса. «С учетом сохраняющихся высоких рисков в качестве первоочередной задачи видим расширение масштабов вакцинации. Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе трудовых мигрантов, реабилитация и восстановление здоровья переболевших», – сказал он. Также глава государства, что пандемия нанесла серьезный удар по всем без исключения участникам АТЭС. Он подчеркнул, что скорость восстановления экономики и социальной сферы зависит от темпов вакцинации. «От темпов вакцинации в мировом масштабе во многом зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику, минимизировать риски, связанные с новыми волнами заражений, преодолеть негативные тенденции в социальной сфере», – сказал Путин. В пятницу президент Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). В ходе встречи Путин заявил, что Россия поддерживает итоговый документ встречи лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» о скоординированных действиях в борьбе с коронавирусом. Напомним, в число стран АТЭС входят Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Канада, Мексика и другие государства. Мурашко посоветовал вызвать врача при температуре дольше 36 часов после прививки 16 июля 2021, 21:22 Текст: Вера Басилая

Повышенная и сильно растущая температура дольше 24-36 часов после прививки от коронавируса – повод обратиться к врачу, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «В случае <…> если температура сохраняется более 24-36 часов, конечно же, нужно обратиться к врачу обязательно», – приводит слова министра ТАСС. При этом, отметил Мурашко, имеет значение, насколько сильно растет температура. По его словам, аллергические реакции после вакцинации встречаются в единичных случаях, в целом все используемые вакцины переносятся хорошо. Мурашко напомнил, что в период высокого риска заразиться повторять вакцинацию необходимо через полгода после первых прививок или перенесенного заболевания. Для ревакцинации подходят все разрешенные в России препараты, конкретный выбор лучше доверить врачу. Ранее министр заявлял, что вакцина против коронавирусной инфекции защищает пациентов не только от самого вируса, но и от осложнений. Прокурор запросил 1 год и 4 месяца первому обвиняемому в подделке сертификатов вакцинации в Москве 16 июля 2021, 18:05

Андрею Мунтяну, обвиняемому в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса в рамках первого подобного дела в Москве, грозит ограничение свободы сроком на 1 год и 4 месяца, сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы. «Прокурор просит суд назначить Мунтяну наказание в виде 1 года и 4 месяцев ограничения свободы», – сказала ТАСС представитель суда. Приговор будет оглашен 19 июля в 11.00. Москвич обвиняется в подделке официального документа, а также использовании поддельных печатей и штампов врачей поликлиник (ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ). По информации обвинения, Мунтян разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже медицинских документов и получил заказы на изготовление 12 сертификатов о вакцинации от коронавируса. Мужчина распечатал необходимые бланки и заполнил их на имя заказчиков, поставив поддельные штампы и печати. Сертификаты планировалось доставить курьерской службой. Полиция задержала Мунтяна. Ранее на юго-востоке Москвы сотрудникам полиции удалось пресечь продажу поддельных медицинских отводов от вакцинации против коронавируса. Также правоохранительные органы в Казани задержали 21-летнюю сотрудницу одного из консультативно-диагностических центров по подозрению в выдаче 60 поддельных документов о вакцинации. За сутки в России выявили 25,7 тыс. случаев коронавируса 16 июля 2021, 11:21

За минувшие сутки в России выявили 25 704 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 704 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5382, Московской области – 2484, Санкт-Петербурге – 1948. Всего в стране выявлено 5 907 999 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 300 908 человек, из них 21 932 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 146 868 человек. Накануне, 15 июля, в России выявили 25 293 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 411. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Ученый объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России 16 июля 2021, 07:41

Рост заболеваемости COVID-19 в России связан со сменой доминирующего штамма коронавируса, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. «В настоящее время в мире и России в том числе сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса. Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. Как раз сейчас мы и переживаем этот этап», – передает ТАСС слова Горелова. По его словам, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет оставаться высоким еще на протяжении месяца-полутора после достижения максимальных значений по суточному числу заразившихся. Горелов добавил, что лишь затем начнется постепенное снижение заболеваемости. «Насколько уверенно мы будем к этому идти, зависит от нашей приверженности соблюдению санитарных правил и вакцинации», – отметил он. В среду Горелов сообщил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в настоящее время наблюдается в регионах, раньше прирост случаев заражения приходился главным образом на Москву и Петербург. В Италии посетовали на снижение потока российских туристов до нуля 16 июля 2021, 11:11

Пандемия свела практически к нулю поток российских туристов в Италию, это очень огорчает, заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано. Терраччано заявил, что «пандемия свела практически к нулю поток российских туристов в Италию, и это очень огорчает нас, потому что мы знаем, что Италия для российских туристов – одно из любимых направлений», передает РИА «Новости». По его словам, пандемия в целом сугубо отрицательно сказалась на туристических потоках из всех стран. «Чтобы составить представление о величине экономическо-финансового потрясения, связанного с кризисом туристической отрасли, достаточно того факта, что падение доходов от международных путешествий в 2020 году превысило 60%: это минус 27 млрд. Впечатляющая сумма, составляющая треть от общего объема потерь всей отрасли экспорта товаров и услуг. А если брать путешественников из стран, не входящих в ЕС, таких как Россия, там падение оказалось еще более значительным», – отметил посол. При этом он рассказал, что начиная с конца апреля наблюдается явное возобновление роста количества иностранных путешественников, в особенности из стран ЕС. «Это дает нам повод смотреть в будущее с умеренным оптимизмом», – добавил он. Посол также заявил, что пока трудно делать прогнозы о том, когда границы Италии откроются для туристов из России, «но ясно одно: чтобы вернуться к нормальному положению вещей, необходимо, чтобы пандемия оказалась под контролем». Это значит, что если не будет расти число вакцинированных российских граждан, болезнь будет дальше распространятся, «а значит, нельзя будет принимать решения, делающие возможным возвращение российских туристов в нашу страну». Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены. Между тем РФПИ назвал фейком новость о проблемах с регистрацией «Спутник V» в Европе. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как «Спутник V» вернет россиянам путешествия по Европе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ресторатор назвала сроки восстановления посещаемости заведений общепита после отмены QR-кодов 16 июля 2021, 17:00

Благодаря отмене QR-кодов в столице, рестораны и кафе смогут восстановиться уже к концу августа - началу сентября, сказала газете ВЗГЛЯД основательница сети семейных кафе «Андерсон» и общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста. Аналогичное решение приняли власти Подмосковья, отмечая, что данная система будет носить рекомендательный характер. «Такое решение мы оцениваем с большим позитивом. Буквально вчера мы обращались с просьбой, чтобы отменить QR-коды и очень рады, что Сергей Семенович пошел нам навстречу и услышал нас, потому что отрасль была в критическом состоянии. На восстановление понадобится время, но я думаю, что если не будет никаких потрясений, то к концу августа – началу сентября рестораны смогут восстановиться», – говорит Татулова. Она подчеркивает, что под восстановлением подразумевает поток клиентов, который был в июне этого года. Вернуться к тем же плановым цифрам, которые были до начала пандемии коронавируса, в ближайшее время вряд ли удастся. «Так как ситуация в городе остается достаточно сложной, то, конечно, наше восстановление будет зависеть от того, как будет продвигаться активная прививочная кампания. Если все-таки удастся добиться того, чтобы в городе хотя бы не было увеличения ежедневного прироста заболевших, то мы сможем уже поговаривать о том, что мы более-менее в порядке», – полагает собеседница. Напомним, согласно указу Собянина с 28 июня посещение кафе и ресторанов было возможно исключительно для людей, имеющих QR-код. Получить его могли только те граждане, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный ПЦР-тест не более трехдневной давности или сделавшие прививку. Кремль оценил смягчение антиковидных мер в Москве 16 июля 2021, 14:30 Текст: Алина Назарова

Кремль считает, что власти Москвы действовали эффективно и гибко, реализуя особые полномочия в условиях пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это хороший пример эффективности и гибкости в реализации особых полномочий в рамках пандемии», – сказал ТАСС Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают действия столичных властей по некоторому смягчению антиковидных мер. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в пятницу заявил, что в Москве с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Кроме того, оказание услуг общепита в Москве возобновится с 19 июля, в том числе на фуд-кортах и ночью, при условии соблюдения эпидтребований. Систему QR-кодов решили сделать необязательной в Подмосковье 16 июля 2021, 15:28 Текст: Наталья Ануфриева

Система QR-кодов в заведениях Московской области с 19 июля будет носить рекомендательный характер, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев. В сообщении Telegram-канала «Воробьев Live» говорится, что «с 19 июля QR-коды носят рекомендательный характер, предпринимателям самим предстоит решать – оставить их в своем заведении или отменить», однако «в случае, если QR-код отменен и пускают всех вне зависимости от прививки, придется вернуться к давно знакомой термометрии на входе, маскам и социальной дистанции». Указывается, что в Подмосковье первым компонентом вакцины от коронавируса уже привиты больше 2,4 млн человек – это почти 40% от всех жителей области старше 18 лет. «Спасибо нашим жителям – соблюдение ими санитарных мер и хорошие темпы вакцинации позволили стабилизировать ситуацию с ковидом в Подмосковье. (...) Поэтому мы смягчаем требования к QR-кодам для посетителей кафе, ресторанов и других предприятий общепита. Такое решение давно предлагал бизнес – мы признательны ему за поддержку и участие», – приводятся в сообщении слова Воробьева. В Подмосковье за сутки выявлены 2484 случая коронавируса, всего с начала пандемии – 354 959. Умерли 6838 человек, выздоровел и выписался 285 191 человек. Ранее в Москве сделали необязательными QR-коды для посещения ресторанов с 19 июля. Кроме того, решено возобновить работу общепитов ночью и открыть фуд-корты. В Кремле заявили, что столичные власти действовали эффективно и гибко, реализуя особые полномочия в условиях пандемии коронавируса.