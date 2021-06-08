Эксперт: Лукашенко исправил историческую несправедливость в отношениях с Польшей

«Теперь взгляды Минска и Москвы на начало войны совпадают практически до уровня единства», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя учреждение в Белоруссии Дня народного единства в день начала Освободительного (Польского) похода Красной армии в 1939 году.

«Польский поход Красной армии для Белоруссии был освободительным и означал воссоединение западной и восточной частей страны в составе Советского Союза, а затем в 1991 году это позволило создать независимое государство – Республику Беларусь», – считает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Политолог напомнил, что по результатам Рижского договора 1921 года треть страны была оккупирована поляками. «Польские власти запрещали белорусский язык, а также работу всех национальных организаций и движений страны. Иными словами, шла усиленная полонизация западной Белоруссии. Поэтому там действовали Коммунистическая партия и революционное освободительное движение», – отметил Межевич.

По его словам, в 2021 году эта историческая несправедливость была исправлена. «Предложение назначить День национального единства именно на 17 сентября рассматривалось очень давно. Я с белорусскими коллегами обсуждал этот вопрос еще четыре года назад. В коридорах власти эта идея тоже обсуждалась», – уточнил эксперт.

Собеседник предполагает, что ранее такое решение не было принято из-за стремления Белоруссии сохранить добрососедские отношения с Польшей. «Варшаве это определенно не понравится, поскольку Польша сейчас занимает демонстративно враждебную позицию в отношении Белоруссии», – считает Межевич.

«При этом новый праздник не является антипольским. Правильнее назвать его пробелорусским», – добавил он. По словам Межевича, абсолютно верно то, что таким образом Минск отрицает восточноевропейский миф о причинах начала Второй мировой войны. «Теперь взгляды Минска и Москвы на начало этой войны совпадают практически до уровня единства», – заключил он.

В понедельник стало известно, что белорусские власти учредили новый государственный праздник – День народного единства, который будет отмечаться 17 сентября, в день начала в 1939 году Польского похода Красной армии, сообщает ТАСС. Указ об учреждении нового праздника подписал в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

«Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции», – говорится в сообщении.

Восстановленное в 1939 году единство позволило Белоруссии выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций. «Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности», – приводит ТАСС заявление пресс-службы главы белорусского государства.

Агентство БелТА отмечает, что День народного единства 17 сентября не будет в Белоруссии выходным.

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