В Белоруссии оценили влияние санкций Запада на экономику

Председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус заверил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса республики адаптируются к новым санкциям Запада. Вице-премьер республики Александр Субботин заявил, что санкции ЕС не окажут серьезного влияния на агропромышленный комплекс (АПК).

«Каких-то критических точек, связанных с работой в условиях санкций, нет. Все предприятия системы Госкомвоенпрома и оборонного сектора работают стабильно», – приводит слова Пантуса ТАСС.

Предприятия Госкомвоенпрома и в целом оборонного сектора, продолжил Пантус в эфире телеканала ОНТ, «фактически постоянно испытывают определенное санкционное давление и, наверное, первые, кто попал в санкционные списки».

Он отметил, что предприятия комплекса вынуждены переориентироваться в части поставок узлов, комплектующих, в том числе микроэлектроники. «На сегодняшний момент мировые тренды говорят о том, что производители России и КНР <…> в полной мере могут заменить те детали, узлы и элементы, которые мы, может быть, иногда покупали у стран, которые на сегодня не в полном объеме с нами хотят работать», – уточнил глава Госкомвоенпрома.

По его словам, совместно с коллегами из России белорусская сторона «серьезно работает и координирует свою деятельность не только в интересах вооруженных сил двух стран, но и рынков третьих стран». «И Россия, и Беларусь находятся под определенным гнетом коллективного Запада, вынуждены открыто смотреть друг другу в глаза и решать вопросы о позиционировании нашей продукции на рынках третьих стран», – добавил Пантус.

В свою очередь вице-премьер республики Александр Субботин заявил, что новые санкции ЕС не окажут серьезного влияния на агропромышленный комплекс (АПК) Белоруссии.

«АПК это затронет в меньшей степени, потому что земля наша, мы на ней работаем. Придется работать чуть более напряженно, чуть более интенсивно», – сказал Субботин в эфире телеканала «Беларусь – 1». Однако, по его словам, карту экспорта придется скорректировать. «Думаю, это будет некритично для аграрного сектора», – отметил чиновник.

Субботин добавил, что Россия, куда Белоруссия поставляется продукции АПК на 4,5 млрд долларов в год, остается основным партнером республики. Вместе с тем Москва, продолжил он, предъявляет жесткие требования к качеству продукции, ее технологическим характеристикам. «Это нас не обижает, а, наоборот, закаляет и позволяет занимать тот уровень качества производства, который и позволил нам захватить рынки 116 стран и торговать продовольствием почти на 6 млрд долларов по всему миру, в том числе в Китае, где требования еще жестче», – констатировал Субботин.

В четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко резко ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости секторальных санкций против Минска, подчеркнув, что Белоруссия не станет защищать ЕС от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков.

В начале июня Евросоюз запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. В Европарламенте также предложили отключить Белоруссию от SWIFT.

США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.

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