Россиян предупредили о подорожании табачных изделий Москвичей предупредили о ливне, граде и шквалистом ветре до конца воскресенья Стартовал посвященный Дню молодежи онлайн-тур «Это Россия» 27 июня 2021, 17:16 В воскресенье начался онлайн-тур «Это Россия», посвященный Дню молодежи, в ходе тура участники проектов платформы «Россия – страна возможностей». Организаторами тура выступили всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» и «ТопБЛОГ» – проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие стартовало в официальном сообществе платформы «Россия – страна возможностей» в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Онлайн-тур проходит при поддержке Росмолодежи, Ростуризма, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Открыл мероприятие генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, он поздравил всех с Днем молодежи и поделился программой онлайн-тура. «Сегодня мы отмечаем День молодежи. И я хотел бы поздравить всех молодых людей нашей большой страны. Вас очень-очень много. Вы амбициозны, талантливы и полны сил. Вы знаете то, что нам, старшим, иногда неподвластно. И это очень здорово – мы можем многому научиться у вас. Ребята, я каждый день вижу примеры того, какие вы крутые. Поздравляю вас с вашим праздником! В День молодежи мы решили рассказать о самых ярких и интересных локациях нашей страны, ведь Россия богата местами, которые завораживают своей красотой и навсегда остаются в памяти. Тур по стране в онлайн-формате проведут тревел-блогеры, участники конкурсов нашей платформы, партнеры и наставники проектов. Каждый из них связан с индустрией туризма, и им действительно есть что рассказать и показать», – отметил он. Также Алексей Комиссаров объявил о программе для путешествий для участников проектов платформы: «Сейчас лето, и многие студенты ушли на каникулы, а молодые специалисты планируют свои отпуска. В связи с этим совместно с Ростуризмом и Росмолодежью мы подготовили бонусы для участников проектов платформы «Россия – страна возможностей». Участники будут получать в подарок путевки для трех категорий поездок: авторские туры, недельные поездки, туры на выходные. Каждый продукт будет наполнен не только туристическими и развлекательными, но и образовательно-познавательными активностями от платформы «Россия – страна возможностей» и общества «Знание». Первым гостем телемоста стал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, он рассказал о главных местах и событиях Калининграда, которые стоит посетить летом. «Поздравляю с Днем молодежи из Светлогорска, Калининградской области. Я приглашаю всех зрителей, участников платформы «Россия – страна возможностей» в Калининградскую область, тем более, наверняка, у всех уже закончилась учеба и есть возможность немного отдохнуть. Мы гостеприимно принимаем людей со всей страны, до Калининграда легко можно добраться из Москвы, из Санкт-Петербурга и других городов. Многое в нашем регионе делается для развития туристской инфраструктуры, спорта. Сейчас заканчивается строительство большой велодорожки на побережье Балтийского моря. Если кто не знал, мы также развиваем серфинг и Калининград, пожалуй, лучшее место в России для начинающих серферов. Ну и конечно, туристов привлекает уникальное историческое наследие самого западного региона страны, возможность послушать крупнейший органный комплекс России, прикоснуться к истории земли, которая когда-то была Восточной Пруссией. Очень много нового строится и делается, скоро у нас пройдет фестиваль КиВиН, суперкубок Зенит-Локомотив, фестиваль «Калининград сити джаз», этим летом будет что посмотреть и культурно обогатиться. Всем ждем в гости», – сказал Алиханов. Зрителей трансляции ждут выступления руководителя Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой, заместителя руководителя Федерального агентства по туризму Елены Лысенковой, заместителя генерального директора проектного офиса по туризму и гостеприимству города Москвы Марии Киселевой и многих других. В программе онлайн-тура также запланированы прямые включения из Ростова-на-Дону, озера Байкал, Камчатки, Крыма, Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы, Шерегеша, Нижнего Новгорода, Северной Осетии-Алании и Владивостока, а также множество других активностей. В рамках онлайн-тура российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион, член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Алексей Немов проведет для зрителей спортивную зарядку.

Кандидат в канцлеры ФРГ назвал возможную причину остановки «Северного потока – 2» 26 июня 2021, 21:11 Текст: Алексей Дегтярев

Газопровод «Северный поток – 2» может быть остановлен, если будет использоваться против Украины, заявил лидер немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), кандидат в канцлеры Армин Лашет. «Геостратегические влияние было оговорено – он не должен наносить ущерб Украине, здесь есть европейские обязательства. Если президент (России Владимир) Путин не будет придерживаться этого правила и будет использовать его против Украины, то можно в любой момент, даже когда трубопровод готов, остановить его, потому что тогда исчезнет основа договоренности. Все просто», – цитирует немецкого политика РИА «Новости». Соответствующее заявление Лашет сделал в ходе совместного интервью с кандидатами в канцлеры от «Зеленых» и социал-демократов Анналеной Бэрбок и Олафом Шольцом. Шольц согласился, что необходимо учитывать интересы Украины, он отметил, что необходимо гарантировать транзит газа через Украину в будущем. Бэрбок, критикующая «Северный поток – 2», заявила, что проект не должен быть завершен. «Я была в России, я говорила с решающими акторами о его цели. Мне всегда говорили, что цель – это Украина, обход санкций. Это все знают. Можно дальше говорить, что это экономический проект, но это не так. <...> Когда трубопровод будет готов, по нему пойдут газ, цель Путина в том, чтобы использовать этот газ, чтобы отключить украинский трубопровод, чтобы по нему не шел, чтобы дестабилизировать Украину, поскольку больше не будут поступать деньги», – сказала она. Политик отметила, что газопровод должен получить еще одно разрешение европейского регулятора, по которому оператором проекта не должен быть ее владелец. «Это согласование не должно выдаваться. Это значит, что мы можем остановить его (трубопровод) на этом этапе», – сказала Бэрбок. Лашет в ходе интервью отметил, что сейчас нечестно было бы ставить Украине перспективу интеграции с ЕС, так как перед Евросоюзом стоит задача интегрировать страны Западных Балкан. В теории «можно легкомысленно это пообещать», «но реальность другая, по крайней мере в настоящее время». «Не вижу, чтобы все 27 стран ЕС были бы в состоянии в обозримом будущем принять в свои ряды такую большую страну», – цитирует Лашета ТАСС. Газета ВЗГЛЯД писала о том, на какие компенсации может рассчитывать Украина при запуске «Северного потока – 2» и придется ли России участвовать в этих процессах. Пушков высмеял «колоссальный прогресс» в Германии 26 июня 2021, 19:22

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал принятый в ФРГ проект закона, обязующий разрешать сдавать кровь донорам – представителям ЛГБТ, которые последние четыре месяца занимались сексом «без риска». «В Германии – очередной колоссальный «прогресс». И [федеральный] министр [здравоохранения] Йенс Шпан выражает по этому поводу свою радость. О чем это говорит? А о том, что в либеральных демократиях создана ложная доктрина прогресса как все большей открытости общества для всех видов нетрадиционного поведения. А сами эти виды возведены в разряд «фундаментальных ценностей», – написал Пушков в своем Telegram-канале. Пушков написал пост в ответ на публикацию журналиста и политолога Александра Сосновского. Тот в своей публикации в Telegram пояснил, что, согласно новому закону, «гомосексуалисты, которые в течение четырех месяцев имели только безопасный секс, могут стать донорами крови». «Это, конечно, большое достижение демократии, когда те, кто имеет наибольший риск заболеть СПИДом, теперь могут сдать свою кровь, через которую и происходит инфицирование. Как они докажут безопасный секс? Снимать на видео будут? Ну какое отношение это имеет к терпимости?», – задался вопросом Сосновский. Пушков же отметил, что это становится основополагающими чертами «дивного нового мира», который целенаправленно создают в странах современного Запада. Шпан в своем Twitter в субботу сообщил, что бундестаг обязал Медицинскую ассоциацию страны пересмотреть правила сдачи крови. По его словам, с осени пожертвование крови должны разрешать всем, кто без риска занимался сексом в течение последних четырех месяцев, как мужчинам, так и женщинам. Климкин выдвинул условия для переговоров Меркель и Макрона с Путиным 27 июня 2021, 07:29

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

С такими инициативами, как предложение канцлера Германии Ангелы Меркель позвать президента России Владимира Путина на саммит Евросоюза, ЕС «допетляется», заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин. По его словам, «пусть себе Меркель сколько угодно встречается с Путиным, и Макрон», но «непосредственно в документах ЕС написано, что не может быть встречи ЕС на высшем уровне с Россией». В противном случае ЕС сделает шаг к возвращению отношений с Москвой «к нормальности», сказал он. Климкин считает, что переговоры Путина с американским коллегой Джо Байденом были оправданными, поскольку обсуждались «критические вопросы». По его мнению, канцлер Германии или президент Франции тоже могут встретиться с российским лидером, но не под эгидой Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на UkrLife. «Официальное» общение ЕС с Путиным будет означать, что «принципы и ценности Евросоюза куда-то очень далеко засунули», сказал Климкин. Он считает, что «это, на самом деле, проблема для самого Евросоюза, поскольку Евросоюз начинает это бесконечное петляние». «С Китаем пропетляем, с Россией пропетляем. Как бы чего не вышло… И это очень мешает Евросоюзу. Если Евросоюз будет и дальше так петлять, он допетляется», – сказал экс-глава МИД Украины. Напомним, Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС организовать встречу с Путиным. По ее словам, Евросоюз и США должны вести прямой диалог с Россией на высоком уровне, речи о «поощрении» Москвы со стороны Брюсселя не идет. Однако лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита. Зеленского раскритиковали за «вызов на ковер» в MI-6 27 июня 2021, 07:58

Фото: Pavlo Gonchar/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский в отношении Белоруссии исполняет директивы британской разведки, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива. Он считает, что к Украине не относятся всерьез на международной арене. По его словам, это можно увидеть на примере общения Зеленского с руководителем британской разведки MI-6 Ричардом Муром, передает РИА «Новости» со ссылкой на NewsOne. Кива сказал, что Зеленского «вызывали на ковер спецслужбы Британии». Депутат заявил, что «так это было и выглядело». Президенту Украины «давали четкие директивы и установки в отношении позиции Украины к Белоруссии». После визита Зеленского в Великобританию Украина прекратила дипломатические и экономические отношения с Белоруссией, хотя «фактически белорусы всегда подставляли плечо» украинцам, «помогали в сложных вопросах», сказал Кива. Он подчеркнул, что такая позиция не поддается никаким оправданиям, поскольку не отвечает интересам Украины. Напомним, Зеленский подтвердил «встречу в офисе MI-6». По его словам, беседа строилась в основном вокруг помощи Украине в защите территориальной целостности государства в части работы украинских СМИ. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Британский министр подал в отставку после публикации скандального фото 26 июня 2021, 21:18

Фото: Martyn Wheatley/Parsons Media/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок подал в отставку после скандала, связанного с его вероятной связью с помощницей и ее назначением в совет ведомства. «Сегодня я виделся с премьер-министром, чтобы заявить о своей отставке с поста главы минздрава... Я должен уйти в отставку», – заявил Хэнкок, передает РИА «Новости». Он заявил в официальном письме на имя премьера страны, что ему нужно уделить больше времени семье и детям. i am sorry but hancock must be the least sexy person in the entire world, it’s making me want to die pic.twitter.com/EXiklmI1gP — Hannah Jane Parkinson (@ladyhaja) June 25, 2021 «Меньше всего я хотел бы, чтобы моя личная жизнь отвлекла внимание от усилий, которые помогут нам выйти из кризиса. Я хочу еще раз извиниться за нарушение правил, извиниться перед своей семьей и близкими за то, что заставил их пройти через все это. Также я должен в это время побыть со своими детьми... Я обязан уйти в отставку», – указал глава ведомства. В конце недели СМИ опубликовали видео, на котором 42-летний женатый Хэнкок, отец троих детей, и его помощница, 43-летняя супруга миллионера Оливера Тресса Джина Коладанджело, целуются в здании минздрава. Скандал вызвало то, что Хэнкок нанял Коладанджело своей помощницей и назначил в состав совета минздрава. Оппозиция заявила, что министр виновен в растрате средств налогоплательщиков, и потребовала отставки. Этого же потребовали от него однопартийцы-консерваторы. В США восхитились креативностью советского авиаконструктора 27 июня 2021, 06:57

Фото: Flickr/Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

Самым креативным решением проблемы увеличения дальности полета истребителей стал советский авиапроект «Звено», заявил военный историк Себастьян Роблин. В National Interest он рассказал о проекте, разработанным советским инженером Владимиром Вахмистровым в 1930–1940 годы. Роблин указал на оригинальность идеи запускать истребители с крыльев бомбардировщиков в ходе полета. Это позволяло истребителям взлетать с более тяжелым вооружением. Кроме того. они могли защищать бомбардировщики и даже запускать свои двигатели, чтобы ускорить движение самолетов-транспортировщиков, передает РИА «Новости». Роблин подчеркнул, что данный проект «был первым, в котором один самолет стыковался с другим» – американцы и британцы «испытывали стыковку самолетов-«паразитов» с дирижаблями». Отмечается, что советский авиапроект появился за несколько лет до изобретения дорогостоящей, как заявил Роблин, дозаправки в воздухе. По его мнению, «громоздкая конструкция» Вахмистрова не только могла летать, но и за короткую боевую карьеру в первые годы Великой Отечественной войны продемонстрировала «удивительную эффективность». «Звено» – авиационный проект, разрабатывавшийся в СССР и основывавшийся на использовании самолета-носителя, несущего от одного до пяти истребителей для увеличения их радиуса действия. Созданный по этому проекту комплекс «Звено-СПБ» (составной пикирующий бомбардировщик) принял участие в первом периоде Великой Отечественной войны. Бизнесмен из российского списка Forbes умер от коронавируса 26 июня 2021, 20:49 Текст: Алексей Дегтярев

Предприниматель из российского списка Forbes Олег Бурлаков, скончался на 72-м году жизни из-за коронавируса, пишут СМИ. Олег Бурлаков скончался 23 июня в Монако от коронавирусной инфекции, передает Forbes со ссылкой на собеседника, близко знавшего предпринимателя. Бурлаков, по этим данным, жил последние годы в этой стране, но некоторое время назад приезжал в Москву. Предприниматель был совладельцем «Стройлесбанка», также в его собственности находились лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания «Импульс». В списке 200 самых богатых бизнесменов страны он занимал 177-е место. Состояние Бурлакова оценивалось в 650 млн долларов. Посол Германии развеяла надежды Украины на скорое вступление в НАТО 27 июня 2021, 03:55

Фото: Volodymyr Tarasov/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украина не станет членом НАТО в ближайшее время, заявила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен. Фельдгузен считает, что у Киева есть «влиятельные партнеры, которые поддерживают украинские амбиции стать членом НАТО». Однако «это произойдет не завтра», так как решение является «политическим», сказала она. В НАТО «все боятся быть с Россией в прямой войне», заявила посол. «У НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война. Безусловно. Потому что одно из преимуществ НАТО – пятая статья Вашингтонского договора», – приводит ее слова «Зеркало недели». Напомним, посол Германии также посоветовала Украине задуматься о транзите водорода. В июне президент Украины Владимир Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. Чешский премьер заявил о нехороших для Чехии версиях взрывов во Врбетице 27 июня 2021, 15:15

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме как вмешательство российских спецслужб, заявил премьер страны Андрей Бабиш. «Мы [правительство] убеждены, что это было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо [для Чехии]», – заявил Бабиш, говоря о заявлении президента страны Милоша Земана, указывавшего, что нужно расследовать разные версии событий, передает ТАСС. Земан в воскресенье заявил, что нужно рассматривать вероятность, что взрывы на складах могли произойти из-за неумелого обращения с боеприпасами. Также нужно изучать версию попытки скрыть финансовую недостачу или кражу оружия. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией. Президент Чехии Милош Земан заявлял, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. После встречи с Земаном Бабиш сообщал, что следствие рассматривает лишь одну версию причин взрыва во Врбетице – «атаку российских агентов». Свидетель по делу Ассанжа признался в ложных показаниях 26 июня 2021, 18:36 Текст: Алексей Дегтярев

Один из свидетелей обвинения по делу в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа исландец Сигурдур Инги Тордарсон заявил, что дал против него ложные показания. Исландец являлся информатором ФБР, в решении жюри присяжных Вирджинии о привлечении Ассанджа к уголовной ответственности он фигурировал под псевдонимом Подросток, так как ему было 17 лет на момент сотрудничества с WikiLeaks, передает ТАСС со ссылкой на исландскую газету «Стундин». Исландия в решении называлась «страна НАТО 1». Слова исландского информатора применялись для того, чтобы подкрепить выдвинутые против Ассанжа обвинения в сотрудничестве с хакерами и подтвердить, что об этом знал содействовавший организации рядовой армии США Брэдли Мэннинг, сменивший имя на Челси после перемены пола. Исландский информатор заявил в интервью исландскому изданию, что не получал от Ассанжа инструкций по задействованию хакеров, но контактировал с ними сам, представляясь высокопоставленным сотрудником WikiLeaks, которым не являлся. Он подтвердил, что предлагал отправить Ассанжу файлы, полученные от анонимных источников, утверждавших, что это – записи телефонных разговоров исландских депутатов. Источник добавил, что передал Ассанжу данные для входа на сайт, отслеживающий местоположение машин исландской полиции. У молодого человека был доступ к ресурсу, поскольку он был спасателем-добровольцем. Минюст США исказил данные о попытках взлома Ассанжем зашифрованного файла с «украденными у банка страны НАТО 1» данными, добавил Тордарсон. Файл, предположительно, опубликовал в ообщий доступ бывший сотрудник исландского Landsbanki через несколько лет после банкротства кредитной организации. Тордарсон был судим у себя на родине за мошенничество и растление несовершеннолетних. Он признается, что выдавал себя за помощника Ассанжа для обогащения. В 2011 году он наладил связь с ФБР через посольство США, так как боялся преследования сотрудников WikiLeaks, установивших, что он присвоил себе около 50 тыс. долларов, переведенных организации ее сторонниками Издание отмечает, что некоторое время назад он плотно сотрудничал с ФБР, передал им всю информацию о сотрудниках WikiLeaks, которой располагал, а в 2019 году дал официальные показания по делу Ассанжа в обмен на обещание Минюста США не сообщать исландским властям информацию о других совершенных им преступлениях. В феврале американская сторона подавала апелляцию на отказ в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Британии, его защита просит суд о дополнительном времени, чтобы ответить. Американские правозащитники призвали Минюст США прекратить преследование Ассанжа, обвинения против которого «угрожают свободе прессы, потому что большая часть деятельности, описанной в обвинительном заключении, является обычной для журналистов». В США против Ассанжа были выдвинуты 18 обвинений, ему грозит до 175 лет тюрьмы. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла дело против Ассанжа «тотальным позором». Газета The New York Times сообщала, что администрация 46-го американского президента Джо Байдена намерена добиваться экстрадиции Ассанжа из Британии в США. 4 января Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции Ассанжа. Адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лондонский суд пошел на такой шаг. На данный момент основатель WikiLeaks находится в тюрьме Белмарш, в которой он содержится с апреля прошлого года после того, как посольство Эквадора в Лондоне отказало ему в убежище, предоставлявшемся на протяжении семи лет. Захарова оценила слова посла ФРГ в Киеве о страхе войны с Россией 27 июня 2021, 10:42

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова посла Германии на Украине Анки Фельдгузен о всеобщем страхе быть в состоянии прямой войны с Россией, заявила об отличии идеологии стран НАТО. «На этой фразе немецкого посла очень удобно привести пример отличия мировоззрения России от идеологии стран НАТО. По словам немецкого посла, все боятся быть с Россией в прямой войне. То есть дело в страхе», – написала дипломат в Telegram. По ее словам, Россия, в отличие от США, в основу своей национальной политики заложила не страх войны с кем-то, а принципиальный выбор в пользу мира и его поддержания. Захарова назвала представителей НАТО нечистоплотными, так как, по ее словам, они своими же руками, используя послов и министров иностранных дел, способствовали проведению Майдана на Украине, лишили ее суверенитета, а также «обескровили госуправление» и настроили народ страны друг против друга и против его истории. После этого в НАТО, как отметила Захарова, вспомнили о существующих у них неких правовых ограничениях. По ее словам, альянсу стоило вспоминать об этом, когда в ведомства Украины они размещали свои спецслужбы, спонсировали и создавали Майданы, а также тренировали боевиков. «Сегодня еще одна мирная жительница Горловки была ранена в результате обстрела со стороны ВСУ. Берлин и Париж опять не заметят? Или будут ссылаться на устав НАТО? Удобная же позиция», – указала дипломат. Ранее посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что в НАТО «все боятся быть с Россией в прямой войне». По ее словам, Украина не станет членом НАТО в ближайшее время. На остановке в Кенте нашли секретные документы о проходе эсминца Defender у Крыма 27 июня 2021, 14:37

Фото: Rob Powell/ZUMAPRESS/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

На автобусной остановке в Кенте были обнаружены секретные документы министерства обороны Великобритании, в которых обсуждалась возможная реакция России на проход эсминца Defender и планы Великобритании по Афганистану после окончания миссии НАТО, сообщает Би-би-си. В документах отмечается, что британская сторона предусматривала возможность, что Россия может отреагировать агрессивно на проход эсминца Defender. При этом в документах рассматривался также альтернативный маршрут для прохода эсминца, но тогда Россия могла бы решить, что Великобритания «испугалась», приводит сообщение РИА «Новости». Кроме того, в документах обсуждалась политика администрации президента США Джо Байдена в отношении Китая и планы Великобритании по Афганистану после окончания миссии НАТО «Решительная поддержка». В среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. МИД Украины обвинил Россию в разрушении минских договоренностей 27 июня 2021, 12:32

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Россия сознательно разрушает минские договоренности путем выдачи российских паспортов жителям Донбасса, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. «Можно только посочувствовать МИД Российской Федерации, которому «трудно понять» последствия деструктивной российской политики... Российская паспортизация – испытанное средство распространения шовинистической идеологии «русского мира», элемент российских гибридных тактик против соседних государств... Таким шагом Россия сознательно разрушает минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий», – цитирует Николенко агентство УНИАН. Представитель украинского МИД считает, что Россия продолжает затягивать неподконтрольные Киеву территории Донбасса в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство. «В подобных условиях громкие призывы российских чиновников о якобы нежелании Украины достичь прогресса в минском процессе выглядит особенно циничными и не имеющими ничего общего с реальностью», – сказал Николаенко. Он также отметил, что по данным МИД Украины, за два года более полумиллиона жителей Донбасса получили российские паспорта. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России. Напомним, в апреле министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что гражданство России в упрощенном порядке получили уже более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В четверг в интервью каналу «1+1» президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – сказал Зеленский. В Москве напали на пошутившего о русских стендап-комика 27 июня 2021, 16:04

Фото: Вечерний Ургант/Youtube

Текст: Алексей Дегтярев

Белорусский стендап-комик Идрак Мирзализаде, которого обвиняют в оскорблении русских после одного из выступлений, заявил, что на него напали в центре Москвы. Комик рассказал, что нападение произошло 25 июня, нападавшему якобы пообещали за это деньги, пояснил артист в своем Instagram. Мирзализаде добавил, что нападение было совершено из-за его высказывания в одной из передач, где шутка была вырвана из контекста. Он пояснил, что СМИ неверно интерпретировали его высказывание, объявив его русофобом, который оскорбляет русский народ. «Почти все, кто писал угрозы и оскорбления, не ознакомились ни с контекстом, ни с передачей, из которой вырезан фрагмент. С некоторыми из тех, кто мне писал оскорбления, я начинал общение и вместе мы приходили к общему выводу, что людей вводят в заблуждение», – указал он. Обстоятельства нападения юморист не раскрыл, также не пояснил, получил ли травмы из-за инцидента. Зеленский захотел получить ответ о судьбе Украины от будущего канцлера Германии 27 июня 2021, 00:58

Фото: Serg Glovny/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с рядом вопросов, касающихся будущего Украины, к кандидатам на пост канцлера Германии. Он принял участие в панельной дискуссии на тему «Роль Германии в мире», организованной Мюнхенской конференцией по безопасности. Участие в дискуссии приняли премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет (ХДС), федеральный министр финансов Германии Олаф Шольц (СДПГ) и сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок. Они являются кандидатами на пост канцлера после того, как его покинет Ангела Меркель. Зеленский сказал, что выборы в Бундестаг «имеют значение» и для Киева, поэтому видение будущего канцлера политики в отношении Украины является крайне важным для него лично. В связи с этим Зеленский задал кандидатам несколько вопросов, сообщается на сайте президента Украины. «Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением?» – спросил он, заявив, что в ходе евромайдана «сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор». Учитывая, что с тех пор «прошло семь лет», Зеленский спросил: «Не устала ли Европа так долго прятаться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора ли от дипломатичного избегания перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?». Зеленский заявил, что к границам Украины «стянуто около 100 тыс. российских военных», сообщает его пресс-служба. «В этой ситуации все европейские лидеры поддерживают предоставление нашей стране надлежащих гарантий безопасности, но в то же время Украина не является членом НАТО», – говорится в сообщении. Зеленский спросил, «о каких именно гарантиях идет речь», раз Украина не является членом НАТО. Президент также захотел узнать мнение каждого из кандидатов о «Северном потоке – 2». В частности, он спросил, не является ли этот проект «ловушкой для Украины и всей Европы». «Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 тысяч погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, – все это является достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею возобновления саммитов ЕС – Россия до восстановления территориальной целостности Украины?» – заявил он. Напомним, Лашет считает, что «Северный поток – 2» может быть остановлен, если будет использоваться против Украины. Шольц согласился, что необходимо учитывать интересы Украины, он отметил, что необходимо гарантировать транзит газа через Украину в будущем. Бэрбок, критикующая «Северный поток – 2», заявила, что проект не должен быть завершен. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник неоднократно делал скандальные заявления не только в адрес России, но и немецких политиков. Так, он грозил Германии пересмотром примирения двух стран, заявлял о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву, возмущался решением обсудить в Бундестаге отношения с Россией, а также требовал от Берлина членства в НАТО для Украины за нацистские преступления Германии.