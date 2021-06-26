Дания с разгромным счетом победила Уэльс и вышла в четвертьфинал ЧЕ-2020

Датская сборная на Чемпионате Европы – 2020 победила команду Уэльса в Амстердаме в одной восьмой и прошла в четвертьфинал.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу Дании, два гола забил Каспер Дольберг на 27-й и 48-й минутах, Йоаким Меле забил на 88-й минуте, Мартин Брейтуэйт – на 90+6-й, передает РИА «Новости».

Второй гол произошел после ошибки защитника сборной Уэльса Неко Уильямса, он неудачно выбил мяч.

Напомним, сборная России по футболу проиграла на матче против Дании со счетом 1:4 и закончила выступление на турнире. Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020».