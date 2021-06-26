Поезд Москва – Сухум въехал в трактор в Гагре

Японцы захотели вернуть Курилы после инцидента с эсминцем у берегов Крыма

Читатели японского издания «Санкэй симбун» увидели в провокации Лондона у берегов Крыма знак «возвращения» Южных Курил Японии.

«Наконец-то британский Union Jack снова реет над миром! Бывшая владычица морей – Британия – снова занимает свое место в мире. <…> Нельзя уступать российским агрессивным поползновениям в мире. Хорошо, что ударная авианосная британская группа во главе с авианосцем «Королева Елизавета» вышла на просторы Индо-Тихоокеанского ТВД. Остается только молиться на британцев – наших давних союзников, которые помогали нам достичь победы в русско-японской войне. Теперь, возможно, помогут и с возвратом северных территорий!» – цитирует РИА «Новости» пользователя под ником asz.

«Если в Крыму возникнет война, Японии будет легче забрать себе северные территории! Молодцы, британцы!» – предположил iwa.

«Британцы снова указывают нам – надо победить Россию, как в русско-японской войне!» – написал пользователь qnc.

«Японии, как и британцам вокруг Крыма, нужно своими военными кораблями постоянно ходить вокруг северных островов! Пусть Россия понервничает!» – продолжил fur.

«Британия, вперед! По России нужно нанести только один сильный удар, и она рассыплется!» – заявил mik.

«Великобритания должна во всеуслышание отказаться от Ялтинских договоренностей по устройству мира!» – предложил комментатор sor.

Однако некоторые пользователи все же указали на провокационность действий Британии.

«Вы понимаете логику англичан? Британцы вошли в Черное море, подошли или зашли в русские территориальные воды, после бомбежки убежали. Ну как это понимать?» – написал nin.

«Думаю, дразнить русских, водя под их носом эсминцами, – это перебор. Неудивительно, что русские злятся. А что если вспыхнет война? Британия тоже в последнее время ведет себя странно», – добавил bla.

Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.

Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.