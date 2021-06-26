Названы типичные обращения россиян на прямую линию к Путину

Опубликованы примеры типичных вопросов россиян, адресованных на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, жители страны жалуются главе государства на ограничения по льготной ипотеке и выплатам на детей, на разбитые дороги и аварийное жилье и другие проблемы.

Вопросы опубликованы на официальном сайте передачи moskva-putinu.ru в соответствующем разделе, среди публикаций несколько обращений затрагивают тему льготной ипотеки, передает ТАСС.

Один из жителей Нижегородской области счел несправедливым, что многодетные семьи, где все дети родились до 2018 года, не могут рассчитывать на льготную ипотеку по существующей сейчас программе.

Также на отсутствие возможности рефинансировать ипотеку под льготную ставку жалуются в Чувашии и других регионах. «Возможно ли снижение процентной ставки для тех, кто уже имеет ипотеку несколько лет, таких семей огромное количество, и ситуация с ковидом для них тоже не прошла бесследно», – спросила жительница Ставрополя Наталья Александрова.

Жительница Северобайкальска попросила расширить льготную дальневосточную ипотеку на вторичный рынок жилья там, где не строят новые дома. Супруга московского полицейского попросила президента о введении льготной ипотеки для полицейских.

Часть вопросов из Брянска, Иркутской области, Хакасии, Камчатки и Томска касается ситуаций, когда люди, по их мнению, несправедливо не могут получать выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Также россияне жалуются на то, что их не устраивают на работу с детьми, при этом декретные выплаты прекращаются при достижении ребенком возраста 1,5 лет, а в садик на полный день его можно устроить только с 2,4 лет.

Главе государства адресуются вопросы о плохих дорогах, рассказы иллюстрируются соответствующими видео. На «Прямую линию» поступают текстовые обращения, видеообращения по аварийному жилью, разрушенным зданиям школ и других образовательных учреждений, росту цен и другим вопросам.

Из Симферополя и Самары поступают жалобы на рост цен с указанием стоимости моркови, картофеля и другие продуктов.

О подготовке президента Владимира Путина к «Прямой линии» рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. До этого представитель Кремля обозначал основной акцент предстоящей прямой линии Путина.

Во вторник стало известно, что телеканалы отвели на прямую линию с Путиным три часа.

Ранее в Кремле называли дату проведения прямой линии Путина – 30 июня.