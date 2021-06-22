В Москве из-за жары начали раздавать воду на станциях метро

Врачи указали на правила безопасности при жаре

«Жара вредна для всех, поэтому важно обезопасить себя тенечком и панамками», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-терапевт Александр Карабиненко. Так он отреагировал на сообщения о жаркой погоде, которая установилась в столичном регионе на фоне дефицита осадков и облаков.

«Все люди разные и с разными угрозами возникновения тех или иных заболеваний. Но несмотря на индивидуальность, главное – сообразно обстановке не перегреваться на солнце. Это вредно для всех», – рассказал врач-терапевт и пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.

«Люди должны сами включать свой мозг и прятаться в тенечек, надевая панамки. Если у кого-то слабое горло – зачем ему баловаться в жару мороженым или холодными напитками? Это также может привести к неприятным последствиям», – добавил собеседник.

«Тем не менее такие жаркие периоды в Москве и других регионах России были и ранее. И до 40 градусов жара доходила. Но ничего, все остались живы. Поэтому, повторюсь, важно не перегреваться на солнце и обезопасить себя тенечком и панамками», – подытожил Карабиненко.

В то же время врач-терапевт Александр Барвинский напомнил, что прямые солнечные лучи для человека опасны риском получить тепловой удар. Поэтому в жаркую погоду необходимо следовать некоторым простым правилам.

«В первую очередь следует носить головной убор белого цвета и не проводить слишком много времени на солнце. Кроме того, нужно стараться проводить время в лесу или просто в тени. Также необходимо своевременно охлаждаться, пить достаточно жидкости и не переедать. А если избегать стрессов и нормально высыпаться – тогда наша устойчивость в жару возрастет», – убежден Барвинский.

Напомним, в воскресенье синоптики пообещали москвичам жаркую погоду. Кроме того, в июле и августе в Москве ожидается дефицит осадков, температура воздуха вернется в климатическую норму ближе к середине августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Настоящее лето – это надолго», – добавил синоптик.

В свою очередь глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об опасности перегрева в жару и призвал граждан, в том числе вакцинирующихся против коронавируса, избегать перегрева.

«Всем гипертоникам, всем диабетикам надо быть аккуратными, на жаре только марафонцы могут некоторое время себя комфортно чувствовать. От перегрева надо оберегаться, не надо себя ставить в экстремальные условия», – пояснил ученый.

Также он рассказал, что нет никаких противопоказаний против купания в водоемах после вакцинирования, главное – не делать марафонских заплывов, чтобы у организма оставались силы на выработку антител к коронавирусу. «Если люди просто купаются, плескаются, окунаются – сколько хотите. Не истощать себя, не изматывать физически... А утренняя зарядка, растяжка даже рекомендуются», – рассказал ученый.

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