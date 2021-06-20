Мощный смерч сняли на видео у берегов Одессы ВМС Украины провели учения в Черном море 20 июня 2021, 14:51 Текст: Алексей Дегтярев

Украина провела тактические учения своих военно-морских сил в Черном море, в нем участвовала морская пехота и авиация, сообщили в Минобороны страны. «В определенных районах Черного моря военно-морские силы ВС Украины провели тактические учения корабельной десантной группы, к которым был привлечен дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и авиация воздушных сил», – цитирует сообщение РИА «Новости». Тренировки разделили на несколько этапов: противокатерную оборону, тактическое маневрирование, передачу грузов на ходу и оказание помощи аварийному кораблю с высадкой спасателей. «Тактические эпизоды противокатерной обороны корабельной десантной группы на переходе морем мы осуществляли с фактическим выполнением боевых упражнений по морским целям. К эпизоду приобщались боевые расчеты морской пехоты, которые показали высокую готовность и хороший огневой показатель», – сказал командующий учениями, командир флотилии капитан 1-го ранга Юрий Федаш. Он добавил, что в учениях применялись надувные мишени Killer Tomatoes, применяемые странами НАТО.

Минск решил не принимать самолеты с Украины 19 июня 2021, 12:47

Фото: Anatolii Stepanov/Zuma/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в ответ на действия Киева не будет принимать самолеты с Украины. Слова Лукашенко приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого»: «Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты». Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал это решение в Telegram: «Логично. В ответ на выпады бывшей «дружественной республики» Лукашенко решил не церемониться. Другое дело, что и прежде было ясно: «дружественная» Украина была по сути не сильно дружественной, и кризис вокруг Белоруссии лишь это подтвердил. И вся «дружба» враз рухнула». Напомним, Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, а также ограничила использование своего воздушного пространства белорусскими воздушными судами. Это произошло после того, как 23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Ее отец Андрей Сапега направил Лукашенко обращение с просьбой помиловать его дочь. По его словам, во время протестов в Минске она была в Литве. «И если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, – это точно история любви, а не убеждений. Я думаю, она помогала Роману в его работе», – сказал мужчина. Он также назвал ее отношения с Протасевичем токсичными. На Украине предложили блокировать часть мощности «Северного потока – 2» 18 июня 2021, 11:47 Текст: Алина Назарова

Украина продолжит бороться с «Северным потоком – 2» и считает возможным потребовать от Европы блокировать часть мощности газопровода по примеру ограничения для OPAL, который соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, Украина для защиты своей газотранспортной системы рассматривает несколько направлений борьбы с реализацией «Северного потока – 2». «Во-первых, надо говорить о том, что этот вопрос не закрыт. Есть пример OPAL, когда его ввели, но он на самом деле работает только на 50%. Такая опция есть, и она о том, что нам надо тоже требовать применения европейского законодательства к «Северному потоку», – предложил министр, передает ТАСС. Кроме того, он предложил вернуться «к идее консорциума … газотранспортной системы (Украины), чтобы обеспечить транзит (газа) по территории Украины». «Мы будем и далее противостоять реализации «(Северного) потока», но надо параллельно смотреть на то, кого мы можем привлечь из партнеров, чтобы обеспечить функционирование нашей отечественной системы», – добавил он. Галущенко вновь напомнил позицию Киева по отношению к «Северному потоку – 2», заявив, что Украина рассматривает этот проект «как оружие, а не как вопрос экономики и коммерции». Украина продолжает выступать против запуска «Северного потока – 2». Так, глава МИД Украины заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине. При этом депутат Бундестага Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») назвал чушью предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым. После этого президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск газопровода «Северный поток – 2». Власти США приостановили план военной помощи Украине 18 июня 2021, 20:53

Фото: facebook.com/MIDRussia

Текст: Вера Басилая

США приостановили план военной помощи Украине на 100 млн долларов, сообщает Politico со ссылкой на источники. План изначально был разработан в ответ на передвижения российских войск вдоль границы с Украиной, передает РИА «Новости». Решение приостановить выделение помощи было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве, сообщают источники издания. Один из источников сообщил, что помощь все еще может быть быстро отправлена Украине, если решение будет изменено. В начале апреля в Киеве заявляли о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. В ВСУ также заявляли о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США. Ранее газета ВГЛЯД писала, почему президента Владимира Зеленского расстроили переговоры лидеров России и США. Также сообщалось, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО собирается поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе. Киев раскрыл «тему номер один» на переговорах Байдена и Зеленского 18 июня 2021, 10:52

Фото: STEPHANIE LECOCQ/POOL/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Главной темой предстоящих переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена станет возможность привлечения Вашингтона к урегулированию ситуации в Донбассе, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы вошли в стадию подготовки визита … Будет много других тем, но эта тема номер один», – подчеркнул министр, передает РИА «Новости». Он считает, что визит украинского лидера в Соединенные Штаты поможет усилить сотрудничество двух стран в области безопасности, а также поспособствует укреплению обороноспособности Украины. Тем временем итоги встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве едва ли не наиболее горячо комментируют в Киеве. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие надежды возлагало руководство Украины на этот саммит, в какой мере они оправдались – и каким образом выяснилось, что президенты России и США сделали ровно то, чего так не хотели Зеленский и его окружение. Ученые предупредили об опустынивании Украины в ближайшие 30-40 лет 17 июня 2021, 20:37

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Из-за климатических изменений Украине в ближайшие 30-40 лет грозит опустынивание и засуха обширных территорий. В стране утвердили национальный план действий до 2025 года и создали координационный совет, сообщила пресс-служба министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. «По свидетельству ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температурных катаклизмов. И уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий», – передает РИА «Новости». По словам главы ведомства Романа Абрамовского, для Украины борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики. «Утвержден национальный план действий по борьбе с деградацией земель и опустыниванием до 2025 года; создан координационный совет по борьбе с деградацией земель и опустыниванием», – отметили в министерстве. По данным пресс-службы, Украина занимает 9-е место в мире по площади пахотных земель, занимающих почти 33 млн гектаров. Более 60% пахотных земель на Украине покрыты черноземами. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна намерена к 2030 году во всех секторах экономики страны сократить на 58-64% выброс парниковых газов относительно уровня 1990 года. По его словам, в 2020 году Украина особенно остро почувствовала негативное влияние от изменения климата: в ряде регионов длительная засуха уничтожила урожай, на востоке страны произошли масштабные лесные пожары, а на западе – разрушительные паводки. В Крыму отреагировали на «шутку» секретаря СНБО про подтопление 19 июня 2021, 19:16

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

«Шутки» со стороны секретаря украинского СНБО Алексея Данилова по поводу подтопления Крыма вызваны глобальным кризисом на Украине, заявила член Совфеда от республики Ольга Ковитиди. «По данному заявлению можно сказать, что системный кризис, который сегодня происходит на Украине, дезорганизовывал всю систему отношений, прежде всего в обществе. Мы с сожалением видим украинский кризис не только в сфере экономики, но и на региональном уровне, в области интернет-коммуникаций, в конфессиональном сообществе. По моему мнению, наивысшей точки кризисные процессы достигли в области политики, и, как следствие, заявлений политиков, которые допускают подобные высказывания, которые недопустимы в цивилизованном обществе», – сказала Ковитиди в беседе с «Говорит Москва». Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пошутил о ливнях и масштабных паводках в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. Помощь пострадавшим жителям Крыма оказывают военные моряки. Американская Lockheed Martin предложила Украине заменить советские истребители на F-16 18 июня 2021, 11:05

Фото: U.S. Air Force/Staff Sgt. David Salanitri

Текст: Алина Назарова

Американская компания Lockheed Martin предложила Украине приобрести у нее партию подержанных истребителей четвертого поколения F-16 в модификации Block 70/72 вместо советских самолетов Су-27. «Украина стремится модернизировать свои военно-воздушные силы. В этой связи предложены самолеты F-16 Block 70/72, которые позволят ей провести такую модернизацию в оптимальном варианте», – сообщает американское издание Defence Blog. Отмечается, что американские истребители помогут Украине заменить парк «старых советских самолетов Су-27». При этом указывается на то, что Киев «не хочет сотрудничать с Москвой в плане обновления этих самолетов, а избрал курс на партнерство с НАТО и на переход на натовские стандарты». В этой связи, как указывается, Украине «нужно обратить внимание на воздушную составляющую», пишет «Военное обозрение». В публикации также отмечается, что «Украина уже приобрела турецкие ударные дроны Bayraktar. Теперь есть смысл в покупке натовских самолетов». Ранее сообщалось, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО собирается поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе. Погребинский раскритиковал позицию Запада по вопросу коррупции на Украине 18 июня 2021, 15:00

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Кулеба прав, но он такими словами от Запада ничего не добьется и выставляет себя в роли неадеквата», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что западные партнеры используют тему украинской коррупции в качестве предлога, чтобы «чего-то не делать» в части принятия Украины в НАТО. «Это тот уникальный случай, когда я должен согласиться с нашим министром иностранных дел. Заявления со стороны Запада о том, что они не готовы принять Украину в НАТО из-за высокого уровня коррупции, не выдерживают никакой критики», – убежден директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Эксперт отметил, что «специализированные институты, которые США создавали на Украине, на самом деле не направлены на борьбу с коррупцией». «Они направлены на осуществление контроля над украинской элитой. Запад таким образом «нажимает на определенные клавиши, чтобы принять нужное для них решение. Поэтому Кулеба прав», – констатирует Погребинский. «Со стороны Запада не сделано ничего реального в направлении борьбы с коррупцией в стране», – сказал собеседник и напомнил о том, что в Болгарии, к примеру, по инициативе Запада проводится расследование тотальной коррупции властных структур. Погребинский указал на слова американского лидера Джо Байдена о том, что «нужно побороть коррупцию, а дальше многоточие». «Он не имел в виду, что включение в НАТО связано исключительно с коррупцией. Это всего лишь повод, причина для отказа», – отметил эксперт. «При этом подобные заявления Кулебы никак не мотивируют США принять решение о присоединении Украины к НАТО, – подчеркнул политолог. – Какова цель этих заявлений? Привязать Запад к позорному столбу? Кулеба ничего этим не добьется. Он только выставляет себя в роли неадеквата». Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что западные партнеры используют тему украинской коррупции в качестве предлога, чтобы «чего-то не делать». Кулеба сказал, что «очень против» такого поведения стран Запада. По его словам, он «откровенно говорит» с западными партнерами, когда те «пытаются тему коррупции и недостаточности реформ использовать как оправдание самих себя, чтобы что-то не делать». «К сожалению, это есть», – сказал он, призвав украинцев стать «чемпионами» в борьбе с коррупцией «ради самих себя, а не ради международных инициатив, в которых нужно быть чемпионами». Как сообщил министр, Украина и США «вошли в стадию подготовки визита» украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом. «Ключевой» должна стать «тема привлечения США, продолжения привлечения, к процессу мирного урегулирования в Донбассе», это «тема номер один», хотя «будет много других». Ранее Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Экс-посол США рассказал об ошибке Зеленского в отношении НАТО 19 июня 2021, 21:03 Текст: Вера Басилая

Бывший посол США Джон Хербст заявил украинскому интернет-порталу, что Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Украины в НАТО перед саммитом организации. «Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Киева в НАТО в преддверии последнего саммита организации», – цитирует РИА «Новости» Хербста. По мнению бывшего посла, организация определилась с политикой в отношении Киева и Тбилиси еще 13 лет назад в Бухаресте. «Это значит, что дверь открыта для Грузии и Украины, но пока альянс не готов работать над конкретными шагами в эту сторону», – объяснил он. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Организация Североатлантического договора на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды. Захарова призвала Киев прекратить истерику по «Северному потоку – 2» 17 июня 2021, 17:33

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Заявление украинского министра иностранных дел об условиях запуска «Северного потока – 2» – политическая истерика, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Что касается «Северного потока – 2», я хотела бы напомнить и господину Кулебе, и вообще киевскому режиму, это коммерческий проект, который выгоден тем странам и тем партнерам, которые в нем участвуют. Вы в нем участвуете? Вы хотите в нем поучаствовать? Тогда изъявите свое желание», – цитирует Захарову РИА «Новости». По ее словам, заявление Кулебы является политизацией энергетического взаимодействия и сотрудничества. «Если украинская сторона хочет подключиться к участию в проекте, то ей следует вести переговоры с акционерами, с другими заинтересованными компаниями, прекратить эту политическую истерику и вести себя прилично», – подвела итог представитель МИД. Напомним, Кулеба заявлял, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине. При этом депутат Бундестага Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») назвал чушью предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым. После этого президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск газопровода «Северный поток – 2». Румыния попросила Украину признать молдавский язык «несуществующим» 19 июня 2021, 18:46 Текст: Алексей Дегтярев

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску попросил Украину официально признать молдавский язык «несуществующим». Ауреску встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой на дипломатическом форуме в Анталье. Он подчеркнул, что румынская сторона поддерживает сотрудничество Украины с НАТО и попросил Киев признать «отсутствие молдавского языка», передает «Спутник Молдавия». «После признания тождества между румынским языком и так называемым молдавским языком» в апреле 2021 года украинской стороне следует официально признать, что молдавского языка не существует, сказал Ауреску. При этом в форуме принимают участие и представители Молдавии, исполняющий обязанности главы молдавского МИД Аурелиу Чока и спикер парламента Зинаида Гречаная. В мае газета ВЗГЛЯД отмечала, что в истории молдавского языка скоро может быть поставлена точка. Президент Молдавии Майя Санду рассчитывает, что новый созыв парламента переименует государственный язык республики в румынский. Ранее лингвист рассказала газете ВЗГЛЯД о разнице румынского и молдавского языков. Киев отказался выполнять минские соглашения 17 июня 2021, 23:59

Фото: Pavlo Gonchar/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украина не может выполнить минские соглашения в их нынешнем виде, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Данилов заявил, что Украина «не денонсирует» минские соглашения, с ними «нужно работать, других нет». Однако «выполнить их в том виде, который есть», Киев, по его словам, «не может». Как заявил секретарь СНБО, «при наличии российских танков, БТР, российских генералов, офицеров» в Донбассе «выборы провести невозможно, это нонсенс и об этом нужно публично откровенно говорить». «Мы за то, чтобы прекратилась война, мы за то, чтобы договариваться», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1». Напомним, среди украинской политической элиты в последнее время сложился явный консенсус на выход из Минского процесса. Однако президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в Женеве согласились с тем, что урегулирование на Украине должно проходить по Минским соглашениям. Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта, хотя в Киеве не первый год утверждают, что в Донбассе якобы находятся «российские войска». Киев велел странам Запада не оправдывать бездействие коррупцией на Украине 18 июня 2021, 00:56

Фото: Fabrizio Bensch/DPA/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Западные партнеры используют тему украинской коррупции в качестве предлога, чтобы «чего-то не делать», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Кулеба сказал, что «очень против» такого поведения стран Запада. По его словам, он «откровенно говорит» с западными партнерами, когда те «пытаются тему коррупции и недостаточности реформ использовать как оправдание самих себя, чтобы что-то не делать». «К сожалению, это есть», – сказал он, призвав украинцев стать «чемпионами» в борьбе с коррупцией «ради самих себя, а не ради международных инициатив, в которых нужно быть чемпионами». Как сообщил министр, Украина и США «вошли в стадию подготовки визита» украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом. «Ключевой» должна стать «тема привлечения США, продолжения привлечения, к процессу мирного урегулирования в Донбассе», это «тема номер один», хотя «будет много других», передает ТАСС со ссылкой на канал «1+1». Кулеба считает, что президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве «был однозначно на стороне Украины» и «четко заявил Путину о том, что он твердо и стойко стоит на защите территориальной целостности и суверенитета Украины». Глава МИД Украины сообщил, что уже провел разговор с заместителем госсекретаря по политическим делам Викторией Нуланд, которая, по словам министра, «детально проинформировала его о содержании разговора двух лидеров, в том числе об Украине» и выразила поддержку республике. «Она заверила, что ни президент Байден, ни вся команда не будут отступать от правила «Никаких договоренностей об Украине без Украины», – указал глава МИД. Заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига считает, что для Киева «те публичные сигналы», которые увидели на Украине, причем «не только публичные, стоит рассматривать однозначно в позитивном ключе». Можно говорить о «прямом свидетельстве консолидированной поддержки евроатлантического сообщества территориальной целостности и суверенитета Украины». «Это означает, что никакого компромисса, уступок во вред интересам Украины не будет», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Молдавии обвинили спецслужбы Украины в похищении судьи Чауса 17 июня 2021, 21:05 Текст: Елена Мирошниченко

Украинский судья Николай Чаус был похищен в Кишиневе спецслужбами Украины, считает следственная комиссия парламента Молдавии, об этом заявил председатель комиссии Василий Нэстасе. «Рекомендуем министерству иностранных дел и европейской интеграции выразить Украине ноту протеста, в которой должно быть выражено несогласие с вмешательством и действиями военизированных служб специального назначения Украины на территории Республики Молдова, а также в связи с отказом украинских властей от сотрудничества в расследовании», – цитирует его ТАСС. «Этот случай необходимо квалифицировать как посягательство на национальную безопасность нашей страны или дерзкую интервенцию спецслужб Украины, в этом деле недопустимо ограничиться отчетом парламентской комиссии», – говорится в отчете следственной комиссии. Депутаты рекомендовали президенту страны Майе Санду отправить в отставку руководителя Службы информации и безопасности Александра Есауленко. Также они попросили МИД дать оценку действиям украинского посла в Кишиневе Марко Шевченко и бывшего военного атташе Сергея Сметанюка. Депутаты считают, что об инциденте должны быть уведомлены органы Евросоюза и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Напомним, глава киевского МИД Дмитрий Кулеба на встрече с молдавским коллегой Аурелиу Чокоем официально заявил: Украина не имеет никакого отношения к похищению из Кишинева «при странных обстоятельствах» бывшего судьи Николая Чауса. Украинский гражданин Чаус, который перебрался в Молдавию еще в 2016 году, 3 апреля был похищен в центре Кишинева. Киев назвал выдачу российских паспортов в Донбассе основанием для пересмотра «Минска» 18 июня 2021, 21:59

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Факт получения жителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса российских паспортов, по мнению украинских властей, является «фундаментальной вещью» для корректировки Минских соглашений, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов по итогам заседания Совбеза. «Выдача паспортов – это фундаментальная вещь относительно изменения условий [Минских соглашений]. 630 тыс. паспортов, выданных России, <…> – это повод для того, чтобы начинать переговоры», – цитирует ТАСС слова Данилова со ссылкой на УНИАН. Данилов в очередной раз выступил с утверждением, что Минские соглашения в нынешнем виде выполнить невозможно. Ранее он заявлял, что Киев считает необходимым изменить те положения Минских соглашений, которые являются, по мнению украинской стороны, невыполнимыми. Напомним, в апреле министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что гражданство России в упрощенном порядке получили уже более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР.