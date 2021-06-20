|
|
Коронавирус победили в отдельном районе Белгородской области
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Краснояружском районе Белгородской области с 1 по 19 июня не выявлено ни одного человека с коронавирусом.
Район является лидером по числу вакцинированных граждан, прививку двумя компонентами вакцины сделали 56% взрослого населения.
Белгородская область занимает второе место в России по темпам вакцинации взрослого населения от COVID-19. За минувшие сутки в регионе выявлено 75 случаев заражения коронавирусом.
Всего же за все время в Белгородской области зарегистрировано 39 904 случаев коронавируса, скончались 704 человека, говорится в сообщении на сайте администрации региона.
Напомним, в России за минувшие стуки выявлено 17 611 новых случаев коронавируса, всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 5,3 млн случаев инфекции.
Собянин ответил комику Незлобину на вопрос о COVID
Мэр Москвы Сергей Собянин ответил комику Александру Незлобину на вопрос о том, стоит ли ему строить планы на лето в связи с усилением ограничений из-за коронавируса.
«Не занят? Хотел уточнить – мне на лето что-нибудь планировать?», – написал Незлобин в личном сообщении главе столицы в своем Instagram.
Собянин ответил в комментариях, посоветовав комику сделать прививку. «Привет. Вакцинируйся и все лето свободен», – написал мэр Москвы.
Также Незлобин опубликовал в своем сторис скриншот переписки с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым. «Спишь? Как думаешь, чем прививаться?», – спросил он у бывшего премьер-министра страны.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от коронавируса рестораны.
Власти Петербурга ввели новые ограничения из-за коронавируса
|
|
В Петербурге с 21 июня запрещают вход в аквапарки и на аттракционы из-за коронавируса, число посетителей фан-зоны Евро-2020 в Петербурге будет ограничено с 5 до 3 тысяч, кроме того, до 15 августа обязаны вакцинироваться от COVID 65% госслужащих в городе.
Новое постановление о мерах противодействия распространению коронавируса подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Согласно этому документу, с 21 июня: запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. Кроме того, число посетителей фан-зоны Евро-2020 в Петербурге будет ограничено с 5 до 3 тысяч.
«С 20 июня усиливаются меры предосторожности при посещении фан-зон чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года: в фан-зону на Конюшенной площади будут допускаться до 3 000 человек, на территорию тематического парка в «Юбилейном» – до 1 000 человек», – говорится в документе.
Кроме того, власти Петербурга обязали вакцинировать от COVID 65% госслужащих в городе до 15 августа.
«До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц», – говорится в сообщении властей города.
Городским вузам рекомендовано обеспечить «проведение мероприятий по стимулированию вакцинации» среди студентов, а также курсантов, информируют власти Петербурга.
Ранее было заявлено, что коечный фонд для больных коронавирусом в Санкт-Петербурге занят на 90%. Губернатор Александр Беглов сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге непростая, но контролируемая.
Напомним, власти Ленобласти решили мотивировать население к вакцинации, пообещав привившимся от коронавируса оплачиваемый выходной. Здесь ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.
Непривитых работников разрешили отстранять без сохранения зарплаты
Не прошедшего обязательную вакцинацию работника можно отстранить от работы, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
«Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить», – приводит слова министра ТАСС.
При этом Котяков уточнил, что отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация. «Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», – подчеркнул министр.
Также глава Минтруда отметил, что если объективных причин для невакцинации у работника нет, то на период эпидемии работник может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы.
Ранее Котяков объяснил невозможность увольнять за отказ от вакцинации. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах.
В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Лучше привиться, чем болеть
|
|
Президент Владимир Путин, говоря о пандемии коронавируса, заявил, что лучше «привиться, чем болеть».
«Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире», – приводит РИА «Новости» слова Путина, сказанные на съезде «Единой России».
По словам президента, последствия коронавируса до сих пор изучаются, еще предстоит выяснить, к чему это ведет.
«Важнейшая задача современного здравоохранения – не только победить болезнь, но и сделать все, чтобы человек вернулся к активной полноценной жизни. Последствия болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, они до сих пор изучаются. И не только поражение легких, но и сосудистые поражения. И еще предстоит специалистам выяснить, к чему это в конечном счете ведет», – добавил глава государства.
Он призвал работать правительство и Минздрав в штабном режиме, и подключиться к этому и ЕР.
Также Путин подчеркнул, что технологическое обновление и кадровое укрепление здравоохранения являются важнейшим приоритетом на сегодняшний день.
Президент Владимир Путин объявил о необходимости реализовать в РФ программу по созданию системы реабилитации, рассчитанной до 2026 года в объеме минимум 100 млрд рублей.
«Скажем прямо, система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественности развитии», – заявил президент.
Он отметил, что особенно это важно сейчас, когда многие столкнулись с последствиями перенесенной коронавирусной инфекции.
«Прошу вас с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно. Выделить на эти цели, на эту программу не менее 100 млрд рублей», – сказал Путин.
Основной объем средств, 60 млрд, нужно предусмотреть на ближайшее время, чтобы «развернуть работу широким фронтом», добавил он.
Собянин заявил о повторных случаях заражения коронавирусом в Москве
В Москве фиксируются повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы видим повторные заболевания [ковидом], видим заболевания у тех, кто сделал прививку», – передает его слова ТАСС.
По его мэра, среди москвичей уже практически нет заболевших уханьским штаммом вируса. «Сейчас время теоретических изысканий ушло. Мы видим, что на практике происходит. Китайского вируса среди заболевших практически уже нет», – сказал Собянин.
Он подчеркнул, что «щит» от коронавируса в Москве выстроится, если большинство москвичей вакцинируется в короткий срок и будут соблюдать эпидмеры.
«Никто ничего нового не придумал: надо, во-первых, максимально быстро прививаться, в любом случае это самая надежная защита. Даже если [вакцинированный] человек заболевает, большинство заболевает нетяжело, а большинство вообще не заболевает. Важно, чтобы как можно больше москвичей привилось в короткий срок, тогда выстроится барьер, щит такой, который не даст распространение вируса», – отметил градоначальник, говоря о мерах защиты от индийского штамма коронавируса.
Мэр вновь призвал всех соблюдать санитарные требования. «В транспорте, торговле, общественных местах. К сожалению, это же правило сегодня работает не только для пожилых людей, потому что в составе болеющих сегодня очень много молодых людей до 40 лет, такого не было никогда», –заключил он.
Собянин ранее сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах.
Между тем российские медики фиксируют рост числа случаев COVID-19. Растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса.
Котяков объяснил невозможность увольнять за отказ от вакцинации
Трудовой кодекс не предусматривает увольнение работников за отказ от вакцинации, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
«У нас на сегодняшний день возможность за это (отказ от вакцинации – прим. ВЗГЛЯД) увольнять в Трудовом кодексе не предусматривается. В трудовом законодательстве на сегодняшний день таких норм не предусмотрено», – цитирует министра ТАСС.
Он пояснил, что ответственность за вакцинацию в регионах лежит на плечах местных властей.
«Это же полномочия субъекта, в зависимости от того, как разворачивается ситуация по тому или иному субъекту, губернатор вправе принять решение: перевод на удаленку, особый режим вакцинации, предоставление дополнительных услуг населению, разворачивание точек вакцинации в различных общественных местах. Поэтому здесь нужно смотреть на конкретную ситуацию», – разъяснил Котяков.
Глава ведомства указал, что перевод на удаленную работу в регионах зависит от эпидемиологической ситуации.
Напомним, власти Ленобласти решили мотивировать население к вакцинации, пообещав привившимся от коронавируса оплачиваемый выходной. Там также ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.
Минтранс предложил авторизовывать пассажиров по сертификату о вакцинации
Вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать вопрос предоставления авиапассажирам возможности покупки билетов с использованием сертификата о вакцинации от COVID-19 с портала госуслуг. Новое правило может быть распространено на все виды транспорта.
Минтранс направил российским авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить на своих онлайн-площадках по продаже билетов возможность авторизовываться пассажирам по сертификату о вакцинации против COVID-19, сообщает РБК со ссылкой на письмо департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса.
Данные о вакцинации пассажиров должны браться с портала госуслуг. Поручение о верификации пассажиров по сертификату о прививке дала вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, Минцифры сообщило Минтрансу, что новое правило о предоставлении пассажирами справки о получении вакцины от коронавируса может быть распространено на все виды транспорта.
Источник РБК в крупной российской авиакомпании сообщил, что вопрос использования сертификата о вакцинации при приобретении билета действительно обсуждается. Были совещания на площадке Минтранса и Минцифры. Однако окончательного решения пока не принято.
В Москве с 19 июня в некоторых ресторанах откроют «свободные от COVID-19 зоны» – туда будут пускать по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию посетителя. В таких зонах не будут действовать ограничения на социальную дистанцию, они смогут работать в ночное время.
На фоне роста заболеваемости в стране регионы вводят новые меры по стимулированию вакцинации. В Крыму допустили возможность поощрения вакцинированных туристов. В Ленобласти пообещали привившимся оплачиваемый выходной. Между тем, руководство АО «АвтоВАЗ» решило финансово стимулировать своих сотрудников вакцинироваться от коронавируса: всем привившимся выплатят премию.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей.
В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах.
Путин призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сконцентрировать усилия и ресурсы на борьбе с коронавирусом и наращивании темпов вакцинации.
«Все возможности для этого у нас есть», – приводит РИА «Новости» слова президента в обращении к медицинским работникам.
Сейчас, как напомнил Путин, у России есть четыре собственных препарата от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19), продолжается разработка новых вакцин и лекарств.
«И, конечно, несмотря на всю сложность текущей ситуации, нужно расширить программы диспансеризации, обеспечивать современную помощь больным сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями», – добавил Путин.
Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться?
В прошлую субботу Путин в ходе общения с лауреатами госпремий в Кремле заметил, что уровень иммунизации населения России к коронавирусу должен достичь 60%.
Вакцинация против COVID-19 в России началась в декабре 2020 года. Россияне могут привиться от коронавируса препаратами «Спутник V» от Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «Ковивак» центра имени Чумакова. Кроме того, в ближайшее время в оборот поступит однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило полмиллиона человек
Бразилия перешагнула отметку в 500 тыс. жертв коронавируса, сообщил министр здравоохранения федеративной республики Марселу Кейрога.
«Пятьсот тысяч жизней унесла пандемия, поразившая нашу Бразилию и весь мир. Я неустанно работаю, чтобы в кратчайшие сроки вакцинировать всех бразильцев и изменить этот сценарий, который мучает нас уже больше года», – приводит слова бразильского министра здравоохранения РИА «Новости».
Ранее бывший министр здравоохранения Бразилии Александр Падилья возмутился медлительностью Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) в деле выдачи разрешения на импорт и использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Напомним, 5 июня правление бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) разрешило импорт и ограниченное использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом, как отметил бывший министр здравоохранения Бразилии Александр Падилья, Россия предложила Бразилии вакцину в августе 2020 года.
В конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса. В начале мая фармацевтическая компания Uniao Quimica решила начать производство «Спутника V» в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата национальным регулятором. Первую партию «Спутника V» выпустили в Бразилии 20 мая.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Врач рассказала, когда планировать зачатие после вакцинации от COVID
Вакцинация от коронавирусной инфекции не сказывается негативно на репродуктивной функции россиян, поэтому планировать зачатие лучше после прививки, сообщила директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.
«К марту ВОЗ уже дала добро на планирование беременности после прививки от коронавируса. Это делать необходимо, особенно в прегравидарную подготовку. Если кто-то уже запланировал беременность и хочет привиться, конечно, нужно это сделать. Поскольку иммунитет устанавливается к 45–50 суткам с момента первой вакцинации, надо рассчитывать, что попытки забеременеть необходимо немного отложить. Через две–три недели после второй вакцины можно планировать зачатие», – цитирует Ерофееву «Вечерняя Москва».
Как уточнила акушер-гинеколог, излишнее напряжение иммунитета при попытках забеременеть – «не самый лучший вариант».
Ерофеева добавила, что будущим родителям лучше сделать прививку «под ручку» – парой, одновременно привившись перед зачатием. По ее словам, россиянам не стоит доверять слухам о вреде прививки для репродуктивного здоровья. Как подчеркнула эксперт, их распространяют «антипрививочники».
Ранее гинеколог Минздрава заявила об отсутствии влияния вакцины от COVID на репродуктивное здоровье.
Роспотребнадзор также напомнил об отсутствии влияния вакцин от COVID на потомство.
Между тем российские медики фиксируют рост числа случаев COVID-19. Растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса.
Во Франции слезоточивым газом разогнали 1,5 тыс. человек во время комендантского часа
Во Франции полиция разогнала слезоточивым газом 1,5 тыс. человек, пришедших на вечеринку во время комендантского часа. Несколько человек получили ранения, в том числе и сами полицейские, сообщает Associated Press.
Инцидент произошел в поле неподалеку от города Редон на западе Франции, где сотни молодых людей собрались на несанкционированную рейв-вечеринку. Полиция больше семи часов попыталась разогнать нарушителей комендантского часа. Участники вечеринки вели себя агрессивно, бросали в полицейских булыжники и бутылки со взрывчатыми смесями, передает «Интерфакс».
Сообщается, что один из участников потерял руку во время столкновений с полицией. Предположительно, он поднял некий предмет с земли, который в тот же момент разорвался. В разгоне вечеринки принимали участие порядка 400 полицейских, из них двое в больнице.
Комендантский час во Франции, действующий из-за коронавируса более восьми месяцев в ночное время суток, должны отменить с 20 июня.
Ранее сообщалось, что Франция начнет отменять карантин по коронавирусу 3 мая, процесс планируется завершить к 30 июня. С 9 июня страна собиралась принимать туристов. 30 июня ожидалась полная отмена комендантского часа и большинства ограничений.
Минпросвещения дало учителям рекомендации по вакцинации
Учителям школ рекомендуется сделать прививку от коронавируса, при этом вакцинация остается добровольной, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, обращаясь к педагогам и директорам школ.
«Хочу обратиться с рекомендацией сделать, кто еще не успел сделать по каким-то причинам, прививку. Почему об этом говорю, понятно: прививка – дело добровольное, и надо смотреть рекомендации врачей, но прививка защищает и помогает сохранить здоровье», – сказал Кравцов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале министерства. По его словам, он сам сделал ревакцинацию.
За минувшие сутки в России выявили 17906 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания.
В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах. Такие меры ввели Москва, Подмосковье, Сахалин, Кузбасс, Ленобласть и Тула.
Ранее власти Башкирии ввели ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса: теперь приобрести товары и получить услуги в организациях и учреждениях можно только после вакцинации или с отрицательным тестом на коронавирус.
Также правительство Ленинградской области опубликовало постановление, согласно которому к сентябрю среди ряда категорий жителей региона должна быть проведена вакцинация против коронавируса.
В Севастополе допустили обязательную вакцинацию от COVID
В Севастополе введены усиленные ограничения по COVID, если ситуация не изменится, то возможна обязательная вакцинация отдельных групп, заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
По его словам, на неделе в регионе провели штаб по коронавирусу, обсудили все мероприятия. Он уточнил, что обязательная вакцинация может быть введена только постановлением главного санитарного врача, поэтому на штабе договорились, что сейчас вводят усиленные дополнительные ограничения, следят за ситуацией.
«В случае если этим меры не приведут к тому, чтобы сбить ситуацию, которая сейчас резко начала ухудшаться, тогда главный санитарный врач, возможно, примет решение об обязательной вакцинации отдельных групп, которые наиболее активны в плане социальных контактов. Но, естественно, что те, кто по медицинским показаниям не может прививаться, либо не хочет, могут на этот период быть переведены на дистанционную форму с сохранением зарплаты, или в запланированные отпуска. А всех остальных – мы настоятельно рекомендуем им прививаться», – приводит РИА «Новости» слова губернатора.
Ранее в Крыму допустили возможность поощрения вакцинированных туристов.
В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах. Такие меры ввели Москва, Подмосковье, Сахалин, Кузбасс, Ленобласть и Тула.
Ранее власти Башкирии ввели ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса: теперь приобрести товары и получить услуги в организациях и учреждениях можно только после вакцинации или с отрицательным тестом на коронавирус.
Также правительство Ленинградской области опубликовало постановление, согласно которому к сентябрю среди ряда категорий жителей региона должна быть проведена вакцинация против коронавируса.
Гинцбург предупредил вакцинирующихся об опасности перегрева в жару
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об опасности перегрева в жару и призвал граждан, в том числе вакцинирующихся против коронавируса, избегать перегрева.
«Те же самые рекомендации по поведению в жару, что для любого другого человека, который не привился. На жаре перегрев, дискомфорт и излишнее потоотделение не способствуют не только вакцинации, но и общему состоянию человека. Всем гипертоникам, всем диабетикам надо быть аккуратным, на жаре только марафонцы могут некоторое время себя комфортно чувствовать. От перегрева надо оберегаться, не надо себя ставить в экстремальные условия», – рассказал он ТАСС.
Также он рассказал, что нет никаких противопоказаний против купания в водоемах после вакцинирования, главное – не делать марафонских заплывов, чтобы у организма оставались силы на выработку антител к коронавирусу. «Если люди просто купаются, плескаются, окунаются – сколько хотите. Не истощать себя, не изматывать физически... А утренняя зарядка, растяжка даже рекомендуются», – рассказал ученый.
Ранее Гинцбург рассказал, как вакцинироваться для борьбы с индийским штаммом COVID.
В воскресенье синоптики пообещали москвичам жаркую погоду. По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром столбики термометров в столице покажут 20 градусов тепла. К обеду воздух в Москве прогреется до 28, местами до 32 градусов.
Российские вакцины от коронавируса получили дипмиссии в 82 странах
В Российские посольства в 82 странах поставлены вакцины от коронавируса, уже привиты около 80% сотрудников дипмиссий, сообщила начальник Отдела лечебно-оздоровительного обеспечения Управления делами (департамента) МИД России Алина Косаченко.
«Мы доставили вакцины в 82 страны на сегодняшний день – нашу вакцину «Спутник V» и «ЭпиВакКорону». Но ее меньше, потому что начали раньше с «Спутник V», – передает ее слова РИА «Новости».
«Провакцинированы порядка 80% сотрудников диппредставительств. Это колоссальная работа», – добавила Косаченко.
По ее словам, препараты доставлялись в российские посольства бортами министра иностранных дел России и даже вице-премьера. «В те страны, куда просто не летит ничего. Поверьте, это тяжелая работа. Не только привезли, но проводят вакцинацию. Сейчас осталось практически мало стран, куда еще не увезли вакцину. Мы продолжаем эту работу, но, думаю, скоро закончим», – отметила дипломат.
При этом вакцинация «абсолютно добровольная». «Фактически наши на себе испытали все вакцины. У нас были диппредставительства, которые приняли приглашения местных властей вакцинироваться Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Moderna. Всеми вакцинами. Но основная масса – это «Спутник V», «ЭпиВакКорона». В основном это «Спутник V». Это выбор наших сотрудников», – заключила Косаченко.
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел получает запросы от иностранцев, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».