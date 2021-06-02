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Академик РАН объяснил опасность «черной плесени» при лечении COVID-19
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«Черная плесень» опасна только тогда, когда организм человека очень сильно ослаблен, что может произойти при неправильном интенсивном лечении от коронавирусной инфекции, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
В Ираке скончался 78-летний мужчина, который ранее заразился мукоромикозом – «черной плесенью». В местном Минздраве рассказали, что некоторое время назад пациент также заразился коронавирусной инфекцией, но пояснили, что данное заболевание не является причиной смерти.
«Плесень – это грибок. При неправильном интенсивном лечении цитокиновый шторм (неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению собственных тканей организма – прим. ВЗГЛЯД) подавляет иммунную систему, затем делают сразу три КТ (компьютерная томография), что также плохо сказывается на иммунной системе. А потом люди умирают от так называемой внутрибольничной инфекции, то есть внутренней инфекции, которая у них есть – грибки, клебсиеллы, стрептококк, стафилококк и так далее», – говорит Зверев.
Поскольку у пожилого иракца была инфекция, то на фоне ослабления иммунной системы это заболевание вызвало осложнения и все закончилось летальным исходом, поясняет врач. Он уточнил, что в обычной жизни при правильной работе организма такого не происходит.
«Черная плесень» опасна только тогда, когда организм человека очень сильно ослаблен. Этому подвержены в основном пациенты с иммунодефицитом, с ВИЧ-инфекцией, онкобольные и так далее. У нас это заболевание особо не встречалось, только если кто-то его привозил. Но я не думаю, что России стоит беспокоиться о том, что заболевание придет в больших масштабах и в нашу страну», – считает вирусолог.
Он подчеркивает, что для того, чтобы как можно лучше защитить свой организм от «черной плесени», следует попросту соблюдать все противоэпидемические меры от коронавируса: гигиену, ношение масок и перчаток.
До пандемии коронавируса мукормикозы у людей встречались крайне редко. Однако в Индии произошла настоящая вспышка на фоне мощной волны COVID-19 – там зафиксировали уже свыше 8,8 тыс. случаев заболевания.
«Черная плесень» из Индии перекинулась на новую страну
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В Ираке 78-летний мужчина умер после заражения мукоромикозом – «черной плесенью», сообщил замглавы управления здравоохранения города Сулеймания Хериш Саид.
Саид сообщил, что некоторое время назад пациент заболел коронавирусом. Его госпитализировали, через некоторое время медики заподозрили, что мужчина заразился «черной плесенью», передает портал Rudaw.
«Этот пациент умер не от коронавируса», – подчеркнул представитель ведомства.
Он отметил, что пациент получал лечение в течение последних недель и находился под постоянным наблюдением команды врачей.
Утверждается, что до болезни пациент не выезжал за границу.
Лечивший мужчину врач Горан Мухеддин сообщил, что пациент заразился «черной плесенью» около десяти дней назад. При этом медики не указывают, что мужчина умер именно от «черной плесени». Отмечается, что у него также были хронические заболевания – диабет и проблемы с сердцем.
Вместе с тем пресс-секретарь департамента здравоохранения Ирака Дхи-Кар Аммар Аль-Замили сообщил, что в стране уже двое умерли от «черной плесени»: первая жертва болезни скончалась в городе Насирия. О том, что умерший болел «черной плесенью», стало известно, когда выдавали свидетельство о смерти.
Кроме того, в стране зарегистрировано еще четыре случая заражения.
Мукоровые грибки известны с XIX века, они живут в почве, растениях, навозе, на гниющих фруктах, передает РИА «Новости». При этом «черная плесень» не имеет отношения к черной плесени, возникающей в сырых помещениях.
Споры проникают в носоглотку, осаждаются в пазухах носа, разрастаются, пускают гифы и вырабатывают токсины, разлагающие ткани и кости. Визуально гифы черного цвета, отсюда название болезни – «черная плесень». Инфекция попадает в череп, блокирует основные артерии и вены, вызывает кровотечения.
До пандемии коронавируса мукормикозы у людей встречались крайне редко. Однако в Индии произошла настоящая вспышка на фоне мощной волны COVID-19 – там зафиксировали уже свыше 8,8 тыс. случаев заболевания.
Индия оказалась в эпицентре неслучайно: в странах с тропическим климатом концентрация спор в окружающей среде в разы выше, чем, в умеренном поясе.
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На юге Китая произошла новая вспышка коронавируса
Госкомитет здравоохранения КНР сообщил, что за минувшие сутки было зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, из них 20 внутренних, которые пришлись на южную провинцию Гуандун.
Из 20 заболевших 18 выявлены в административном центре провинции городе Гуанчжоу, два – в городе Фошане. Кроме того, в провинции обнаружены три человека с бессимптомным протеканием заболевания внутреннего происхождения. Бессимптомные больные в соответствии с принятой в Китае практикой фиксируются отдельно, передает «Интерфакс».
В связи с обострением эпидемиологической обстановки китайские авиакомпании резко сокращают число полетов в Гуанчжоу.
По состоянию на 11.30 по местному времени (06.30 по Москве) в международном аэропорту «Гуанчжоу Байюнь» отменены 519 рейсов – 37% от общего числа запланированных на понедельник.
Решением властей, все покидающие город из аэропортов, с железнодорожных вокзалов и автобусных станций должны предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее трех дней до выезда. Это требование не касается транзитных пассажиров.
Ранее США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Россия возобновляет авиасообщение еще с восьмью странами
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Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное – с Албанией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах оперативным штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Австрия (Москва – Вена два раза в неделю); Венгрия (Москва – Будапешт два раза в неделю); Ливан (Москва – Бейрут один раз в неделю); Люксембург (Москва – Люксембург один раз в неделю); Маврикий (Москва – Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва – Рабат два раза в неделю); Хорватия (Москва – Загреб два раза в неделю)», – приводит сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией ТАСС.
Кроме того, с 10 июня будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва – Тирана один раз в неделю.
Ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах.
Напомним, с 25 мая Россия возобновила авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Международные рейсы из России возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу, Сейшелы.
С 27 марта 2020 года Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составили вывозные перелеты, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие рейсы.
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В Ростуризме назвали возможные сроки начала туров в Турцию
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В Ростуризме сообщили, что россияне могут получить возможность отправиться на отдых в Турцию к июлю текущего года, рассказала глава ведомства Зарина Догузова.
«Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты», – рассказала Догузова в интервью телеканалу НТВ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она также отметила, что решение о возобновлении авиасообщения принимает не Ростуризм, а оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Догузова рассказала, что общий объем обязательств туркомпаний перед гражданами по турам в Турцию составляет около 30 миллиардов рублей
«Речь идет где-то о миллионе граждан, то есть примерно миллион человек уже в той или иной степени забронировали и внесли деньги за Турцию», – рассказала она.
Ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах.
Американский ученый предсказал появление COVID-26 и COVID-32
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Необходимо обстоятельно изучить происхождение COVID-19, в противном случае человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32, заявил американский ученый и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез.
«Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS)... Нынешняя – третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», – передает РИА «Новости» слова ученого.
Хотез подчеркнул, что необходимо исследовать «возникновение вспышки» нового коронавируса. Для этого следует отправить в китайский город Ухань, где началась эпидемия, вирусологов, эпидемиологов и других специалистов. На месте они должны будут собирать данные и необходимые образцы, добавил ученый.
При этом эксперт отметил, что было бы трудно получить сведения о происхождении коронавируса без сотрудничества с Китаем по этому вопросу.
«Думаю, мы действительно должны оказать сильное давление на Китай, включая возможные санкции, чтобы команда выдающихся эпидемиологов и вирусологов в Китае получила беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям», – подчеркнул Хотез.
Ранее США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
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В Эстонии отменили обязательное ношение масок
Со среды, 2 июня, в Эстонии отменено обязательное ношение масок в закрытых помещениях.
Премьер-министр страны Каи Каллас рассказала, что решение принято на фоне снижения уровня заболевания коронавирусом. При этом она заострила внимание на том, что коронавирус никуда не исчез, поэтому она все равно рекомендует продолжать носить защитную маску в закрытых помещениях и многолюдных местах. Об этом сообщает портал Err.ee.
Также правительство решило не продлевать запрет на ночную продажу алкоголя, срок действия которого завершился 31 мая. Министр госуправления Яак Ааб сообщил изданию, что с 14 июня в мероприятиях в помещениях смогут участвовать до 3000 человек при наличии паспорта вакцинации, а на открытом воздухе – до 9000.
Ранее сообщалось, что в Израиле решили снять почти все ограничения по коронавирусной инфекции с 1 июня.
Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией до 21 июня
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», – приводит сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией ТАСС.
Ранее в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что улучшение ситуации с коронавирусом позволит восстановить авиасообщение с Россией. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля. В конце апреля в Турции ввели полный локдаун в связи с распространением коронавируса.
В мае в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия направит делегацию в Турцию для оценки перспектив возобновления авиасообщения. Вместе с тем бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что в Турции неконтролируемая и неуправляемая эпидемиологическая ситуация, поэтому туристам следует отказаться от отдыха в этой стране.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5–4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции.
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Toyota и Honda остановили заводы в Малайзии из-за пандемии
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Японские автоконцерны Toyota и Honda приняли решение остановить производство и продажу новых автомобилей в Малайзии из-за вступивших там в силу коронавирусных ограничений, сообщила The Nikkei.
У Toyota в Малайзии есть два завода в штате Селангор. Honda также имеет в стране два предприятия, где производятся мотоциклы и автомобили. Из-за требований малайзийских властей автоконцернам пришлось оставить на рабочих местах не более 10% персонала, в результате чего функционирование заводов в обычном режиме стало невозможным, передает ТАСС.
Напомним, со вторника в Малайзии вступили в силу самые жесткие за последний год социально-экономические ограничения на фоне резкого роста числа инфицированных коронавирусом. Объявленные премьер-министром Мухиддином Яссином строгие меры будут действовать на всей территории страны до 14 июня.
В мае число инфицированных в Малайзии резко стало расти. На прошлой неделе был установлен очередной антирекорд – более 9 тыс. заболевших за сутки. Эксперты объясняют это проникновением в страну индийского штамма вируса, обладающего более высокой скоростью распространения, и недостаточными масштабами тестирования на коронавирус.
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Словакия начала регистрацию желающих привиться «Спутником V»
Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский объявил, что в республике началась онлайн-регистрация жителей, желающих привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
«В Словакии началась онлайн-регистрация желающих привиться вакциной «Спутник V». Она проводится на сайте korona.gov.sk», – сообщил он, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое телевидение.
26 мая правительство Словакии приняло решение о применении в стране с июня российской вакцины от коронавируса.
Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам.
Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. Минздрав страны сообщал, что специализированная лаборатория в Венгрии подтвердила надежность «Спутника V», о якобы фальсификации которой заявляли власти Словакии.
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Бразилия собралась снова рассмотреть вопрос об импорте «Спутника V»
В пятницу повторно рассмотрят вопрос об импорте российской вакцины «Спутник V» в Бразилию, сообщает национальный регулятор Anvisa.
В рамках «экстренного совещания» будут «проанализированы запросы о выдаче разрешения на импорт и распространение вакцин Covaxin и «Спутник V», передает РИА «Новости».
Напомним, по данным минздрава Бразилии, общее число случаев COVID-19 в стране превысило 16,5 млн, скончались более 460 тыс. человек. Бразилия находится на втором месте после США по числу жертв коронавируса и на третьем месте после США и Индии по общему количеству заражений. Почти по всей Бразилии прошли митинги против президента страны Жаира Болсонару на фоне ситуации с коронавирусом.
Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса
Премьер-министры недавно созданного «Ассоциированного трио» – Грузии, Украины и Молдавии совместно призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен поддержать эти страны программы Евросоюза «Восточное партнерство» в вопросе выделения им вакцин от коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Пресс-служба правительства Грузии сообщила, что в обращении отмечается «молниеносная» поддержка ЕС этих стран по вопросу борьбы с коронавирусом, вызовами в социальной и экономических сферах из-за пандемии. Однако, говорится в письме, для победы над пандемией сейчас обязательна массовая и безопасная вакцинация.
Поэтому премьер-министры просят Еврокомиссию в рамках механизма распределения вакцин помочь этим странам «Восточного партнерства» Евросоюза.
Напомним, 17 мая министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой подписали меморандум о создании «ассоциированного трио», которое будет усиленно сотрудничать по вопросам европейской интеграции.
Турция выразила надежду на восстановление авиасообщения с Россией
Турция надеется, что улучшение ситуации с коронавирусом в стране позволит восстановить авиасообщение с Россией, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
«Россия нам сообщила, что их решение [о введении ограничений на перелеты] не было политическим. Они говорят, что это было связано исключительно с коронавирусом. В результате сейчас цифры [суточного прироста инфицированных коронавирусом] снизились, и, надеюсь, они восстановят перелеты», – сказал он в ходе визита в Афины, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.
Напомним, из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции Россия ограничила с ней регулярное и чартерное авиасообщение с 15 апреля по 1 июня.
В мае министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что страна готова пускать российских туристов без обязательного предоставления результатов ПЦР-теста на коронавирус, поскольку Россия успешно справляется с заболеванием.
Вместе с тем бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что в Турции неконтролируемая и неуправляемая эпидемиологическая ситуация, поэтому туристам следует отказаться от отдыха в этой стране.
В Сербии сообщили о начале производства «Спутника V»
На территории Сербии начинается производство российского препарата «Спутник V», сообщила пресс-служба министра, отвечающего в правительстве Сербии за инновации и технологии, главы межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненада Поповича.
«Производство вакцины «Спутник V» в Институте «Торлак» начнется в пятницу, 4 июня», – заявили в пресс-службе министра, передает ТАСС.
Напомним, что Центр имени Гамалеи подтвердил качество пробной вакцины «Спутник V», произведенной в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак», и одобрил производство препарата в этом сербском учреждении.
Власти ЮАР ужесточили коронавирусные ограничения
Южно-Африканская Республика стоит на пороге третьей волны пандемии коронавируса, и правительство вынуждено с 31 мая ввести новые ограничительные меры, заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса в обращении к народу.
«Три провинции ЮАР – Гаутенг, Северный Кейп и Северо-Западная – уже находятся в третьей волне коронавируса, и речь идет только о том, в какой именно момент в нее войдет страна в целом. Мы не знаем, насколько долгой и значительной будет поднимающаяся волна коронавируса, но мы должны сделать все, чтобы противостоять ей», – приводит слова политика ТАСС.
Рамапоса объявил, что с 31 мая частично возвращаются эпидемиологические ограничения, которые были отменены 1 февраля после завершения второй волны коронавируса. Так, время комендантского часа увеличено, теперь он действует с 23.00 до 04.00. Рестораны и бары должны закрываться в 22.00. Вводятся новые ограничения на количество лиц, находящихся в одном помещении одновременно: для закрытых – максимум 100 человек, на открытом воздухе – до 250.
«Наше поведение должно способствовать сокращению распространения инфекции, – подчеркнул Рамапоса. – Необходимо постоянно носить маски в общественных местах, следует избегать скопления народа». Политик сообщил, что одновременно в ЮАР расширяется общенациональная вакцинация. «К текущему дню 960 тыс. человек получили прививки от коронавируса. Пока мы используем две вакцины – Johnson & Johnson и Pfizer, – но ведется работа с рядом других производителей, в том числе по российской вакцине «Спутник V». ЮАР необходимо укорить вакцинацию населения», – заявил Рамапоса.
Президент ЮАР также высказался за отмену международных патентов на производство вакцин и лекарств от COVID-19 с тем, чтобы их могли выпускать у себя и страны Африки. К 30 мая в ЮАР выявили свыше 1,6 млн инфицированных коронавирусом, более 56 тыс. человек умерли. По этим показателям страна занимает первую позицию в Африке.
Напомним, производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подал заявку на регистрацию препарата в ЮАР еще в феврале. Ранее в том же месяце стало известно, что вакцина британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета оказалась малоэффективна против штамма коронавируса из ЮАР. Позже гонконгские эксперты выяснили, что разработанная в Германии вакцина компании BioNTech малоэффективна против южноафриканского штамма нового коронавируса.
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Россия решила возобновить авиасообщение с Британией
Регулярные пассажирские авиарейсы между Россией и Британией возобновятся с 2 июня, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании оперативным штабом принято решение не продлевать приостановление воздушного сообщения. С 2 июня будет возобновлено регулярное авиасообщению по маршруту Москва – Лондон три раза в неделю на взаимной основе», – приводит сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией ТАСС.
Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года в связи с выявлением на территории королевства нового штамма коронавируса. 15 апреля Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 июня.
В марте стало известно о планах властей Британии продлить запрет международных поездок до июля. В конце марта британский премьер Борис Джонсон предупредил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Соединенном Королевстве. При этом месяцем ранее он заявлял, что к 21 июня власти рассчитывают снять связанные с пандемией ограничения.
С 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. С 15 февраля Британия ужесточила карантин для въезжающих.
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