Минск решил не принимать самолеты с Украины В Крыму отреагировали на шутку из Украины про подтопление полуострова Румыния попросила Украину признать молдавский язык «несуществующим» 19 июня 2021, 18:46 Текст: Алексей Дегтярев

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску попросил Украину официально признать молдавский язык «несуществующим» Ауреску встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой на Дипломатическом форуме в Анталье, он подчеркнул, что румынская сторона поддерживает сотрудничество Украины с НАТО и попросил Киев признать «отсутствие молдавского языка», передает «Спутник Молдавия». «После признания тождества между румынским языком и так называемым молдавским языком» в апреле 2021 года украинской стороне следует официально признать, что молдавского языка не существует, сказал Ауреску. При этом в форуме принимают участие и представители Молдавии, исполняющий обязанности главы молдавского МИД Аурелиу Чока и спикер парламента Зинаида Гречаная.

Зеленский на русском языке предложил Путину «закончить войну и наладить отношения» 17 июня 2021, 10:28

Фото: president.gov.ua

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский на русском языке обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением встретиться, чтобы «закончить войну и наладить отношения». «Мы все недавно слышали, что говорит президент России. «Я за встречу с Украиной, но только мы должны понимать адженду (повестка дня – прим. ВЗГЛЯД). Но про что говорить? У нас есть двусторонние вопросы и так далее». Я считаю, что это такой сигнал людям в России или западному миру – мол, я-то за. Но мы ведь с вами понимаем – честно говоря, какая адженда? Выйди на улицу у нас, я думаю, что и в России, и все точно знают, что происходит», – заявил Зеленский, перейдя с украинского на русский язык. Он заявил, что Москва оттягивает встречу российских и украинских властей. «Президент Путин сказал, что он готов к встрече, и я считаю, что встреча будет. Сегодня я не знаю причин, но они слишком оттягивают. Но оттягиванием вопрос не решить», – указал Зеленский, слова которого приводятся на сайте президента Украины. «(В России) поднимают вопрос русского языка, церкви и тому подобное. Даже в средствах массовой информации обсуждают мою фигуру. … Говорят, что мы какие-то школы закрывали, что у нас нельзя говорить по-русски. Я специально часто говорю по-русски, чтобы показать, что у нас государственный язык украинский, но люди говорят, как хотят. У нас не запрещено. Я, кстати, не слышал, чтобы президент России говорил по-украински», – заявил украинский президент на русском языке. «Но что должно быть сначала, когда мы говорим об уважении? … Скажем, младенец, маленький ребенок еще в «памперсе». Почему? Потому что он, к сожалению, не понимает, когда, простите, хочешь, то сначала надо снять штаны, а потом сходить. А не наоборот. Но мы с Россией уже взрослые. Мы понимаем, что за чем должны делать. Поэтому когда говорят о церкви или о языке, я думаю: у нас война. Давайте решим вопрос – что сначала? Есть конкретика: закончим войну, хотим наладить отношения. Сколько можно? Это же поколения будут (страдать). Хотят они или не хотят – это уже потом. Вот о чем разговор», – заключил Зеленский. Ранее на этой неделе замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет. В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. На Украине предложили блокировать часть мощности «Северного потока – 2» 18 июня 2021, 11:47 Текст: Алина Назарова

Украина продолжит бороться с «Северным потоком – 2» и считает возможным потребовать от Европы блокировать часть мощности газопровода по примеру ограничения для OPAL, который соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, Украина для защиты своей газотранспортной системы рассматривает несколько направлений борьбы с реализацией «Северного потока – 2». «Во-первых, надо говорить о том, что этот вопрос не закрыт. Есть пример OPAL, когда его ввели, но он на самом деле работает только на 50%. Такая опция есть, и она о том, что нам надо тоже требовать применения европейского законодательства к «Северному потоку», – предложил министр, передает ТАСС. Кроме того, он предложил вернуться «к идее консорциума … газотранспортной системы (Украины), чтобы обеспечить транзит (газа) по территории Украины». «Мы будем и далее противостоять реализации «(Северного) потока», но надо параллельно смотреть на то, кого мы можем привлечь из партнеров, чтобы обеспечить функционирование нашей отечественной системы», – добавил он. Галущенко вновь напомнил позицию Киева по отношению к «Северному потоку – 2», заявив, что Украина рассматривает этот проект «как оружие, а не как вопрос экономики и коммерции». Украина продолжает выступать против запуска «Северного потока – 2». Так, глава МИД Украины заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине. При этом депутат Бундестага Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») назвал чушью предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым. После этого президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск газопровода «Северный поток – 2». Погребинский оценил слова Зеленского о подгузниках и войне 17 июня 2021, 14:56

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«Заявления Зеленского о памперсах, школах, церкви и войне – это выпендреж перед западными СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя решение Владимира Зеленского обратиться к Владимиру Путину с предложением встретиться, чтобы «закончить войну и наладить отношения». «Говорить про памперсы в контексте налаживания отношений с Россией, обращаясь при этом к президенту великой державы, может только глупый и некомпетентный человек», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По словам эксперта, все аргументы Зеленского о последовательности в отношениях России и Украины «просто смешны». В особенности это касается его слов о выполнении Минских соглашений, изучении русского языка и давления на церковь. «Он активно включился в войну против канонической Православной церкви Украины. И даже пригласил Вселенского патриарха Варфоломея, который является пешкой в руках американских деятелей», – отметил Погребинский. Более того, сам Зеленский участвует в глорификации нацизма, полагает собеседник. «Так, президентский полк принял участие в похоронах члена дивизии СС «Галичина». И в этом же интервью он говорит о том, что никакого фашизма и нацизма на Украине нет и быть не может. О том, что он переворачивает смысл минских договоренностей, также известно. О какой последовательности может идти речь после этого?» – риторически добавил политолог. Кроме того, Погребинский указал на тот факт, что на Украине по-прежнему закрываются русскоязычные школы. «Зеленский говорит, что это вранье и никто не запрещает говорить по-русски. Но раз закрыты школы – значит, у детей нет возможности изучать русский язык. Как они могут заговорить по-русски? Более того, Зеленский собственноручно подписал закон, дискриминирующий половину жителей Украины», – заметил эксперт. Добавим, что ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь представил данные, согласно которым за 2020 год на Украине было ликвидировано около 300 школ и более шести тысяч классов с обучением на русском языке. Для сравнения: в 2019 году классов с русским языком обучения было 11 тыс. 563. За год их количество уменьшилось более чем в два раза – до 5421. В Киеве за 2020 год 94 класса с русским языком обучения «перевели» на украинский язык. Погребинский уверен, что «все заявления Зеленского – это выпендреж перед западными СМИ». «Когда случайный человек попадает в кресло лидера большой страны, он может себе позволить собрать три мировых информационных агентства. В результате у любого человека мозги пойдут набекрень. Ранее Зеленский был клоуном в студии «Квартал 95», теперь вдруг стал президентом и выпендривается перед мировыми СМИ. И ведь он прекрасно знает, что его процитируют тысячи раз», – рассказывает Погребинский. «Вероятно, ему в этом кресле сложно приходится, отсюда – его попытки артистически представить все эти «памперсы» и прочее. Я бы с удовольствием поучаствовал с ним в дискуссии. Уверен, что от него не осталось бы и мокрого места. Легко было бы показать, что он живет как клоун и действует соответственно – самым пагубным для страны образом», – заключил собеседник. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на русском языке обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением встретиться, чтобы «закончить войну и наладить отношения». «Мы все недавно слышали, что говорит президент России. «Я за встречу с Украиной, но только мы должны понимать адженду (повестка дня – прим. ВЗГЛЯД). Но про что говорить? У нас есть двусторонние вопросы и так далее». Я считаю, что это такой сигнал людям в России или западному миру – мол, я-то за. Но мы ведь с вами понимаем – честно говоря, какая адженда? Выйди на улицу у нас, я думаю, что и в России, и все точно знают, что происходит», – заявил Зеленский, перейдя с украинского на русский язык. Он заявил, что Москва оттягивает встречу российских и украинских властей. «Президент Путин сказал, что он готов к встрече, и я считаю, что встреча будет. Сегодня я не знаю причин, но они слишком оттягивают. Но оттягиванием вопрос не решить», – указал Зеленский, слова которого приводятся на сайте президента Украины. Ранее на этой неделе замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет. В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Власти США приостановили план военной помощи Украине 18 июня 2021, 20:53

Фото: facebook.com/MIDRussia

Текст: Вера Басилая

США приостановили план военной помощи Украине на 100 млн долларов, сообщает Politico со ссылкой на источники. План изначально был разработан в ответ на передвижения российских войск вдоль границы с Украиной, передает РИА «Новости». Решение приостановить выделение помощи было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве, сообщают источники издания. Один из источников сообщил, что помощь все еще может быть быстро отправлена Украине, если решение будет изменено. В начале апреля в Киеве заявляли о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. В ВСУ также заявляли о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США. Ранее газета ВГЛЯД писала, почему президента Владимира Зеленского расстроили переговоры лидеров России и США. Также сообщалось, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО собирается поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе. Ученые предупредили об опустынивании Украины в ближайшие 30-40 лет 17 июня 2021, 20:37

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Из-за климатических изменений Украине в ближайшие 30-40 лет грозит опустынивание и засуха обширных территорий. В стране утвердили национальный план действий до 2025 года и создали координационный совет, сообщила пресс-служба министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. «По свидетельству ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температурных катаклизмов. И уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий», – передает РИА «Новости». По словам главы ведомства Романа Абрамовского, для Украины борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики. «Утвержден национальный план действий по борьбе с деградацией земель и опустыниванием до 2025 года; создан координационный совет по борьбе с деградацией земель и опустыниванием», – отметили в министерстве. По данным пресс-службы, Украина занимает 9-е место в мире по площади пахотных земель, занимающих почти 33 млн гектаров. Более 60% пахотных земель на Украине покрыты черноземами. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна намерена к 2030 году во всех секторах экономики страны сократить на 58-64% выброс парниковых газов относительно уровня 1990 года. По его словам, в 2020 году Украина особенно остро почувствовала негативное влияние от изменения климата: в ряде регионов длительная засуха уничтожила урожай, на востоке страны произошли масштабные лесные пожары, а на западе – разрушительные паводки. Киев раскрыл «тему номер один» на переговорах Байдена и Зеленского 18 июня 2021, 10:52

Фото: STEPHANIE LECOCQ/POOL/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Главной темой предстоящих переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена станет возможность привлечения Вашингтона к урегулированию ситуации в Донбассе, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы вошли в стадию подготовки визита … Будет много других тем, но эта тема номер один», – подчеркнул министр, передает РИА «Новости». Он считает, что визит украинского лидера в Соединенные Штаты поможет усилить сотрудничество двух стран в области безопасности, а также поспособствует укреплению обороноспособности Украины. Тем временем итоги встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве едва ли не наиболее горячо комментируют в Киеве. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие надежды возлагало руководство Украины на этот саммит, в какой мере они оправдались – и каким образом выяснилось, что президенты России и США сделали ровно то, чего так не хотели Зеленский и его окружение. Минск решил не принимать самолеты с Украины 19 июня 2021, 12:47

Фото: Anatolii Stepanov/Zuma/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в ответ на действия Киева не будет принимать самолеты с Украины. Слова Лукашенко приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого»: «Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты». Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал это решение в Telegram: «Логично. В ответ на выпады бывшей «дружественной республики» Лукашенко решил не церемониться. Другое дело, что и прежде было ясно: «дружественная» Украина была по сути не сильно дружественной, и кризис вокруг Белоруссии лишь это подтвердил. И вся «дружба» враз рухнула». Напомним, Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, а также ограничила использование своего воздушного пространства белорусскими воздушными судами. Это произошло после того, как 23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Ее отец Андрей Сапега направил Лукашенко обращение с просьбой помиловать его дочь. По его словам, во время протестов в Минске она была в Литве. «И если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, – это точно история любви, а не убеждений. Я думаю, она помогала Роману в его работе», – сказал мужчина. Он также назвал ее отношения с Протасевичем токсичными. Эксперт назвал мешающие Украине обрести самую сильную в Европе армию факторы 16 июня 2021, 21:15

Фото: Петр Сивков/ТАСС

Текст: Елена Лексина

С 2014 года украинская армия усилилась, но она не сможет стать самой мощной Европе, потому что не обладает собственным достаточным ВПК и содержится на деньги Запада, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он отреагировал на заявление Владимира Зеленского, который пригрозил создать «самую мощную армию в Европе». «Чтобы создать самую мощную армию в Европе, нужно как минимум два фактора: мощная экономика и соответствующий мировым стандартам военно-промышленный комплекс (ВПК). Также основой армии являются человеческий ресурс и определенного рода мотивация. Все эти факторы должны сложиться, и тогда получится сильная армия», – отметил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, вопреки попыткам Украины усилить армию за счет человеческого капитала, в последнее время растет число украинцев, которые не хотят идти на военную службу. «Также есть свидетельства того, что моральный дух в украинской армии не особенно высок. То есть на публику бряцать оружием они могут, а если зайдет вопрос о настоящей войне, то желающих воевать оказывается мало», – считает собеседник. В среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если западные страны прекратят оказывать поддержку его стране в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, Киеву придется создать «самую мощную армию в Европе». «Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом», – сказал Зеленский. Ранее на Украине признали зависимость армии от топлива из России и Белоруссии. Кроме того, военный эксперт Борис Рожин рассказал о недовольстве украинских солдат «голодом» в армии. По его словам, с 1 января по 15 мая 2021 года задолженность Минобороны Украины перед военными выросла почти в три раза, армию буквально нечем кормить. Леонков указал на необходимость больших финансовых вложений в военно-промышленный комплекс, который бы поддерживал боеспособность армии и оснащенность современными видами вооружений. «Этого на Украине не наблюдается, – считает он. – Закупка вооружений за рубежом требует больших финансовых средств: затраты на армию с собственным ВПК, и на армию, у которой нет собственного ВПК – это две большие разницы». Эксперт пояснил, что если у армии отсутствует ВПК, то ее содержание выходит дороже. «И в случае прекращения внешних дотаций и продолжения секвестирования бюджета из-за растущего госдолга, рано или поздно Украина скатится к уровню армий, которые сейчас числятся в Восточной Европе. Там численность некоторых вооруженных сил составляет от 5-10 до 70 тыс. человек», – пояснил Леонков. В Словении или Словакии и тем более в Польше экономика гораздо сильнее, чем на Украине, но «в этих странах ВПК представлен не так уж широко, и они вынуждены переходить на стандарты вооружения НАТО, они в основном закупают вооружение, оно дорогое, и поэтому держать большую армию они не могут». «Поэтому заявление Зеленского – громкий популистский звук, который прозвучал накануне встречи Владимира Путина и Джо Байдена, чтобы привлечь внимание», – уверен эксперт. Впрочем, за последние годы армия Украины достигла определенных успехов. «Ее подтянули в техническом плане, натренировали, получили более 2 млрд безвозмездной военной помощи. Украина до сих пор получает военную помощь, чтобы вести военные действия на востоке страны. За счет этого их армия держится, но если убрать эти донаты, то армия Украины на собственном бюджете долго не протянет. Поэтому ключевая фраза Зеленского: "Мы вынуждены будем сами... но не забудьте нам подкинуть на это денег"», – подытожил Леонков. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Американская Lockheed Martin предложила Украине заменить советские истребители на F-16 18 июня 2021, 11:05

Фото: U.S. Air Force/Staff Sgt. David Salanitri

Текст: Алина Назарова

Американская компания Lockheed Martin предложила Украине приобрести у нее партию подержанных истребителей четвертого поколения F-16 в модификации Block 70/72 вместо советских самолетов Су-27. «Украина стремится модернизировать свои военно-воздушные силы. В этой связи предложены самолеты F-16 Block 70/72, которые позволят ей провести такую модернизацию в оптимальном варианте», – сообщает американское издание Defence Blog. Отмечается, что американские истребители помогут Украине заменить парк «старых советских самолетов Су-27». При этом указывается на то, что Киев «не хочет сотрудничать с Москвой в плане обновления этих самолетов, а избрал курс на партнерство с НАТО и на переход на натовские стандарты». В этой связи, как указывается, Украине «нужно обратить внимание на воздушную составляющую», пишет «Военное обозрение». В публикации также отмечается, что «Украина уже приобрела турецкие ударные дроны Bayraktar. Теперь есть смысл в покупке натовских самолетов». Ранее сообщалось, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО собирается поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе. Шарий: Встреча Путина и Байдена показала потерю интереса к Украине 17 июня 2021, 12:38

Фото: из личного архива

Текст: Алина Назарова

Блогер Анатолий Шарий обратил внимание на то, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в рамках встречи в Женеве почти не затрагивали тему Украины, и констатировал, что США потеряли интерес к ситуации в этой стране. Шарий, в частности, обратил внимание на слова Путина о том, что тема ситуации на Украине, а также ее вступления в НАТО почти не затрагивалась на переговорах в Женеве. Так, по словам блогера, гораздо больше времени было уделено темам кибератак, ситуации в Белоруссии и ядерной программе Ирана. «Путин ничего просто так не говорит. «Не могу сказать, что уж очень подробно» – это специальный посыл, и я уверен, что так оно и было. Вскользь. Потом скажет «мазком». Хотелось бы знать, с какого места «мазком», – сыронизировал Шарий на своем канале YouTube. «Я говорил, что Белоруссии посвятят явно больше времени, чем Украине. Посвятят внимание Ирану и ядерной программе Ирана. Может что-то поговорят про Сирию. Все. Это периферия. Это потеря интереса», – констатировал он. Шарий также отметил, что по итогам встречи Путину задали больше вопросов о ситуации на Украине, чем Байдену. «Вопрос Украины, скажем прямо, не волнует вообще тех журналистов и те СМИ, которые были отобраны для пресс-конференции Байдена», – отметил блогер. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил слова Путина об обсуждении Украины с Байденом «мазком». По его словам, углубленного обсуждения вопроса Украины на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не было. Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. Захарова призвала Киев прекратить истерику по «Северному потоку – 2» 17 июня 2021, 17:33

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Заявление украинского министра иностранных дел об условиях запуска «Северного потока – 2» – политическая истерика, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Что касается «Северного потока – 2», я хотела бы напомнить и господину Кулебе, и вообще киевскому режиму, это коммерческий проект, который выгоден тем странам и тем партнерам, которые в нем участвуют. Вы в нем участвуете? Вы хотите в нем поучаствовать? Тогда изъявите свое желание», – цитирует Захарову РИА «Новости». По ее словам, заявление Кулебы является политизацией энергетического взаимодействия и сотрудничества. «Если украинская сторона хочет подключиться к участию в проекте, то ей следует вести переговоры с акционерами, с другими заинтересованными компаниями, прекратить эту политическую истерику и вести себя прилично», – подвела итог представитель МИД. Напомним, Кулеба заявлял, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине. При этом депутат Бундестага Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») назвал чушью предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым. После этого президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск газопровода «Северный поток – 2». Погребинский раскритиковал позицию Запада по вопросу коррупции на Украине 18 июня 2021, 15:00

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Кулеба прав, но он такими словами от Запада ничего не добьется и выставляет себя в роли неадеквата», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что западные партнеры используют тему украинской коррупции в качестве предлога, чтобы «чего-то не делать» в части принятия Украины в НАТО. «Это тот уникальный случай, когда я должен согласиться с нашим министром иностранных дел. Заявления со стороны Запада о том, что они не готовы принять Украину в НАТО из-за высокого уровня коррупции, не выдерживают никакой критики», – убежден директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Эксперт отметил, что «специализированные институты, которые США создавали на Украине, на самом деле не направлены на борьбу с коррупцией». «Они направлены на осуществление контроля над украинской элитой. Запад таким образом «нажимает на определенные клавиши, чтобы принять нужное для них решение. Поэтому Кулеба прав», – констатирует Погребинский. «Со стороны Запада не сделано ничего реального в направлении борьбы с коррупцией в стране», – сказал собеседник и напомнил о том, что в Болгарии, к примеру, по инициативе Запада проводится расследование тотальной коррупции властных структур. Погребинский указал на слова американского лидера Джо Байдена о том, что «нужно побороть коррупцию, а дальше многоточие». «Он не имел в виду, что включение в НАТО связано исключительно с коррупцией. Это всего лишь повод, причина для отказа», – отметил эксперт. «При этом подобные заявления Кулебы никак не мотивируют США принять решение о присоединении Украины к НАТО, – подчеркнул политолог. – Какова цель этих заявлений? Привязать Запад к позорному столбу? Кулеба ничего этим не добьется. Он только выставляет себя в роли неадеквата». Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что западные партнеры используют тему украинской коррупции в качестве предлога, чтобы «чего-то не делать». Кулеба сказал, что «очень против» такого поведения стран Запада. По его словам, он «откровенно говорит» с западными партнерами, когда те «пытаются тему коррупции и недостаточности реформ использовать как оправдание самих себя, чтобы что-то не делать». «К сожалению, это есть», – сказал он, призвав украинцев стать «чемпионами» в борьбе с коррупцией «ради самих себя, а не ради международных инициатив, в которых нужно быть чемпионами». Как сообщил министр, Украина и США «вошли в стадию подготовки визита» украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом. «Ключевой» должна стать «тема привлечения США, продолжения привлечения, к процессу мирного урегулирования в Донбассе», это «тема номер один», хотя «будет много других». Ранее Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киев отказался выполнять минские соглашения 17 июня 2021, 23:59

Фото: Pavlo Gonchar/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украина не может выполнить минские соглашения в их нынешнем виде, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Данилов заявил, что Украина «не денонсирует» минские соглашения, с ними «нужно работать, других нет». Однако «выполнить их в том виде, который есть», Киев, по его словам, «не может». Как заявил секретарь СНБО, «при наличии российских танков, БТР, российских генералов, офицеров» в Донбассе «выборы провести невозможно, это нонсенс и об этом нужно публично откровенно говорить». «Мы за то, чтобы прекратилась война, мы за то, чтобы договариваться», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1». Напомним, среди украинской политической элиты в последнее время сложился явный консенсус на выход из Минского процесса. Однако президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в Женеве согласились с тем, что урегулирование на Украине должно проходить по Минским соглашениям. Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта, хотя в Киеве не первый год утверждают, что в Донбассе якобы находятся «российские войска». В Раде произошла драка после призыва расстрелять оппозицию 17 июня 2021, 11:56

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Депутаты от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) и президентской партии «Слуга народа» подрались в зале заседаний Верховной рады после призыва главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева «расстрелять ОПЗЖ». Депутаты в четверг продолжили рассматривать поправки к проекту закона, который касается обеспечения независимости Национального совета по телевидению и радиовещанию. Выступающий с трибуны представитель фракции «Слуга народа» Никита Потураев сделал заявления, которые в ОПЗЖ посчитали оскорблением и призывом к насильственным действиям. В частности, Потураев заявил, что «сожалеет о том, что ОПЗЖ не расстреливают» и что в связи с этим «придется уничтожать их политически», передает РИА «Новости». После слов Потураева к трибуне вышли депутаты фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь», в то же время на защиту Потураева встали представители партии «Слуга народа». Сперва между парламентариями возникла словесная перепалка, которая позже переросла в драку. После этого председатель Верховной рады Дмитрий Разумков объявил перерыв, сообщает портал «Страна.ua». После перерыва Потураев извинился за свои высказывания, однако в ОПЗЖ потребовали расследовать инцидент в регламентном комитете, а самого Потураева отстранить от руководства комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики. В апреле депутаты Херсонского областного совета устроили потасовку на заседании из-за плаката с российским флагом. На Украине показали видео с «уничтожением» российского танка Т-90 17 июня 2021, 08:38 Текст: Алина Назарова

Украинские инженеры показали макет многоцелевого ударного малозаметного беспилотника ACE ONE, который на опубликованном на YouTube видео поражает ракетой другой беспилотник, похожий на российский (БПЛА) «Орион», после чего уничтожает боевой танк Т-90. По замыслу разработчиков, дрон сможет нести и использовать высокоточное управляемое вооружение против наземных и воздушных целей. Планируется, что сверхбыстрый боевой дрон будет переносить оружие весом до тонны, передает РИА «Новости». Как сообщается, над проектом работают 25 украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли. В апреле турецкая оборонная компания Roketsan опубликовала анимационный видеоролик, в котором разрабатываемый в Турции новейший беспилотник Akinci уничтожает цель, напоминающую российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».