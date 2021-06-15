Кочарян не исключил столкновений после выборов в Армении

Экс-президент Армении Роберт Кочарян не исключил, что после внеочередных парламентских выборов 20 июня возможны столкновения на улицах республики.

Кочарян заявил, отвечая на вопрос, готов ли он вывести людей на улицу после выборов и возможны ли столкновения, что «это, конечно, крайне нежелательный вариант развития событий, отрицать его полностью нельзя», передает РИА «Новости».

Экс-президент считает, что все будет зависеть от результатов и с каким доверием к этому результату отнесется общество: «Если Центральная избирательная комиссия, избирательные комиссии на местах проведут свою работу четко, в рамках закона, то не думаю, что будут какие-то серьезные последствия. Я с достаточным оптимизмом смотрю на результаты и на то, что нам удастся избежать этих прогнозов (о столкновениях)».

Кочарян также считает, что в данный момент премьер-министр страны «обладает гораздо большими полномочиями, чем обладали президенты до него», ситуация ненормальная, надо восстановить систему противовесов: «Мы планируем провести политические реформы. Их цель – сбалансировать ветви власти должным образом».

По его словам, страна на себе почувствовала, что такое несбалансированная власть. «В последние три года они (власти) пытались подмять под себя абсолютно все в стране, будучи профессионально не готовыми управлять страной, поднимать экономику. Вот мы получили, что получили», – сказал Кочарян.

Также он считает, что переговоры Еревана и Баку по Карабаху возможны, стороны могли бы прийти к согласию по этому вопросу, в качестве аргумента может быть использован принцип права наций на самоопределение.

«Если мы хотим долгосрочного, устойчивого мира, то надо принимать решения, которые не будут сильно несправедливыми. Мне кажется, что все-таки переговорами можно прийти к согласию по бывшей территории Нагорно-Карабахской автономной области, по границам. По крайней мере, здесь у нас есть достаточно сильная аргументация, она в увязке с правом нации на самоопределение», – сказал он.

По его словам, здесь есть определенные перспективы для переговоров: «В каком формате могут быть переговоры? Пока это формат Минской группы ОБСЕ. События привели к тому, что роль России стала более доминантной. Она всегда играла очень активную роль в переговорном процессе, но сейчас роль России в это процессе очерчена более выпукло. Такова реальность. Российские миротворцы, ответственность за состояние безопасности в Карабахе (...) Это приводит к лидирующей позиции в рамках Минской группы».

Напомним, в Армении началась избирательная кампания к назначенным на 20 июня внеочередным парламентским выборам. Она будет проходить до 18 июня.

В мае парламент был распущен после того, как премьер-министр Никол Пашинян подал в отставку. В предвыборный период он продолжает исполнять обязанности главы правительства.

В выборах примут участие 26 политических сил – 22 партии и четыре партийных блока.