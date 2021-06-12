Синоптики рассказали о погоде в столице МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве 12 июня 2021, 13:58 Текст: Вера Басилая

Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшее время в Москве, горожан просят не парковать авто под деревьями, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС. «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 13:30 до 23:00 мск в субботу в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с», – говорится в сообщении ведомства. Спасатели просят в непогоду водителей снизить скорость и соблюдать дистанцию, избегать маневров. «Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», – сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. Ранее синоптики предупреждали о грозе в столице в День России.

В Москве несколько девушек стали жертвами «лосиноостровского» маньяка 10 июня 2021, 17:05 Текст: Елена Мирошниченко

Еще одна девушка в Москве обратилась в полицию после того, как стала жертвой маньяка в парке «Лосиный Остров», до этого о похожем нападении полиции сообщили две студентки. В ночь на 10 июня на 20-летнюю москвичку напал неизвестный мужчина, он повалил ее на землю, стал раздевать и попытался изнасиловать. Об этом сообщает Рен ТВ. Девушка рассказала правоохранительным органам, что насильник был кавказской внешности, его рост примерно 170 см. В тот день он был одет в черную кепку, серую майку и черные шорты. Уточняется, что описание мужчины, кроме одежды, совпало с тем, что оставили другие девушки, ставшие жертвами маньяка днем ранее в том же парке. 9 июня две студентки были изнасилованы мужчиной по очереди, девушки рассказали полиции, что мужчина угрожал им ножом, а затем убежал. Правоохранительные органы разбираются в произошедшем, пока неизвестно, в парке действует один человек или разные люди. Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина изнасиловал в лесу в Подмосковье девочку-подростка, угрожая ей ножом, возбуждено уголовное дело. Собянин заявил о росте числа москвичей с тяжелой формой коронавируса 11 июня 2021, 17:34 Текст: Елизавета Булкина

В Москве достаточно много пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ, тяжесть заболевания ухудшается, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». «Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, большая», – передает его слова РИА «Новости». Однако противоэпидемические меры в Москве на фоне роста числа случаев коронавируса ужесточать не планируется. «Безусловно, я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять», – отметил Собянин. Градоначальник пояснил, что весенний пик пандемии сдвинулся. «Думали, что весенний пик пандемии придется на апрель-май, как в прошлом году, на самом деле он сдвинулся на июнь-июль месяц, и этот пик достаточно высок», – пояснил он. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее заявила, что москвичам на фоне роста числа случаев коронавируса в столице следует носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить контакты. По словам Раковой, рост заболеваемости связан с тем, что граждане не соблюдают действующие меры. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предположил, что увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом. При этом, по словам главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко, коронавирус стало сложнее лечить, потому что он мутировал. За минувшие сутки в России выявили 12 505 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. В Москве водитель каршеринга сбил подростка на электросамокате 9 июня 2021, 21:27 Текст: Дарья Григоренко

В Москве произошло ДТП с участием водителя каршерингового автомобиля и подростка на электросамокате, сообщил начальник ситуационного Центра, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения города Москвы (ЦОДД) Александр Евсин. На своей странице в Facebook Евсин написал, что 15-летний подросток переезжал пешеходный переход на прокатном электросамокате и был сбит 31-летним водителем каршерингового автомобиля. По его словам, в результате столкновения юноша получил ушибленную рану голени и ссадины на руках, он был госпитализирован для оказания медицинской помощи. «Памятка для тех, кто хочет перейти пешеходный переход не рискуя своим здоровьем: в соответствии с ПДД необходимо спешиться, или хотя бы (!) пересекать переход строго с пешеходной скоростью, убедившись в безопасности перехода. При этом. Водители, увидев, что машины тормозят перед переходом, вне зависимости от видимости причины торможения, ОБЯЗАНЫ также снизить скорость и исходить из того, что по переходу идёт (едет) человек», – написал представитель ЦОДД. Накануне сервисы кикшеринга приостановили свою работу в Санкт-Петербурге, операторы Whoosh, Urent, Red Wheels, ScooBee, Eleven, Mangoo убрали с карты все самокаты, взять в аренду это средство передвижения в городе временно невозможно. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и проводил обыски в офисах кикшеринговых компаний в Петербурге. В мае и июне СК возбудил несколько уголовных дел после наезда в Петербурге на людей на электросамокатах. Напомним, в пресс-центре МВД сообщили, что более 150 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга, в которых погибли восемь человек, произошло с начала этого года в России. Ракова призвала москвичей сократить свои контакты 9 июня 2021, 16:52 Текст: Елизавета Булкина

Жителям Москвы на фоне роста числа случаев коронавируса в столице следует носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить контакты, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Обращаюсь ко всем москвичам с просьбой соблюдать социальную дистанцию, носить маски, перчатки, по возможности сократить свои социальные контакты и при первых признаках простуды не заниматься самолечением, а обращаться к врачу», – передает ее слова ТАСС. Она также призвала сделать прививку от COVID-19. По словам Раковой, рост заболеваемости связан с тем, что граждане не соблюдают действующие меры. «Эпидемиологи связывают рост заболеваемости [коронавирусной инфекцией в Москве] с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Мэр сегодня уже объявил, что никаких ограничительных мер, тем более локдаунов, вводиться не будет. В этих условиях основная нагрузка ложится на медицинский персонал», – отметила заммэра столицы. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предположил, что увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом. Между тем заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия в данный момент не находится на пороге нового скачка заболеваемости коронавирусом. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 10 407 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. В Москве снизили скорость движения электросамокатов 11 июня 2021, 21:12 Текст: Дарья Григоренко

Правила работы сервисов проката электросамокатов изменились в Москве, теперь рядом с парками у самокатов будет автоматически снижаться скорость, сообщили в столичном департаменте транспорта. В Telegram-канале департамента говорится, что вблизи и на территории парков, а также на наиболее проблемных участках дорог будут внедрены «медленные зоны» – автоматическое снижение скорости.



Также в дептрансе уточнили, что скорость самокатов в установленных зонах, где много пешеходов, будет подниматься только до отметки в 15 км/ч. В Москве уже создано 45 подобных зон.



В новых правилах указанно, что крупные операторы смогут иметь у себя в парке не более 10 тыс. самокатов. Кроме того, минимум 30% электросамокатов должны будут находиться в пределах Садового кольца, 30% – между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом (ТТК), а 40% – за пределами ТТК. Помимо этого, на одной велопарковке будут размещены не более шести самокатов каждого оператора в радиусе 10 метров.



В дептрансе подчеркнули, что устанавливать новые парковки для самокатов теперь будут и сами операторы. «Парковки будут установлены равномерно по всей зоне в пределах МКАД. В июне планируется установка не менее 500 велопарковок, в июле и в августе по 1000 велопарковок», – добавили в сообщении.



Отмечается, что с этого года небольшие проекты с парком до одной тысячи самокатов будут располагаться за пределами ТТК – в пилотных зонах, согласованных с Департаментом транспорта и Центром организации дорожного движения. Помимо этого, по новым правилам, на самокатах должен быть передний амортизатор.



Кроме того, по обновленным правилам теперь запрещается ездить на самокатах вдвоем; запрещено передвигаться на самокате в состоянии алкогольного опьянения; запрещается брать в аренду самокаты лицам младше 18 лет.



Ранее мэрия Москвы разработала новые правила езды на электросамокатах: на проезжей части будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах – двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные самокаты ограничат по скорости до 25 км/ч. В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло 11 июня 2021, 10:15

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В Центральном федеральном округе потепление начнется с воскресенья, в начале следующей недели температура поднимется на один-два градуса, но затем вновь станет холоднее, сообщили в Гидрометцентре. «По предварительным расчетам, повышение температуры воздуха на один-два градуса можно ожидать к началу следующей недели», – пояснил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Главный специалист организации Марина Макарова отметила, что дождей с воскресенья станет меньше. «Дожди были связаны с южным циклоном, который в предыдущую неделю определил погоду на юге... Начиная с воскресенья инициатива перейдет к циклону, который будет севернее Москвы перемещаться, а мы окажемся на его южной периферии, здесь изменится направление ветра, будет более теплый, относительно более сухой воздух... Пока не ожидается жара», – сказала она. Температура днем составит около 20-25 градусов, ночи также будут теплыми – 10-15 градусов, также будет больше солнца. «Пока понедельник, вторник. Потом, поскольку у нас колебания, температура может начать понижаться. Мы пока будем располагаться в теплой части циклона, у нас будет 20-25 градусов, а потом все-таки проявится холодный фронт и какое-то понижение будет. Это надо будет уже смотреть, насколько будет интенсивное похолодание», – пояснила специалист. Такое лето характерно для 1960-1990-х годов, сказали в Гидрометцентре. На данный момент отмечается потепление, потому нормы пересмотрят. Вильфанд добавил, что в Москве наблюдается близкий к «старым» климатическим нормам климат. «Поэтому всех обижающихся на погоду москвичей нужно призвать к порядку. Я имею в виду, если они говорят, что раньше были «зима как зима», а «лето как лето». Сейчас как раз лето как лето. Нужно понимать, что температура даже чуть выше нормы, чем в те времена. Кстати, ночные температуры вполне нормальные. В ближайшие ночи 13-15 градусов, это очень минимальная, самая низкая температура ночная», – указал он. Макарова отметила, что дожди, которые наблюдаются в столице, нельзя считать рекордными. «Дожди точечные, порядка 25-30 миллиметров были по области. Их нельзя назвать рекордными дождями, потому что такие дожди характерны для лета», – уточнила Макарова. Ранее синоптики пообещали облачную погоду с кратковременными дождями и грозами в Москве и Подмосковье. Москвичам пообещали жаркую вторую половину июня 11 июня 2021, 13:02

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Уже с субботы в Центральной части России начнется потепление, а к концу июня придет жара, которая в июле немного спадет, а температура приблизится к норме и станет комфортной, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Думаю, сегодня у нас в Центральной России последний такой холодный, хмурый, дождливый день. Накапает еще много осадков, 5–10 мм, то есть где-то ведро на метр квадратный. Уже с завтрашнего дня у нас дожди так или иначе станут приобретать локальный характер, из облаков начнет выглядывать солнце, а температура начнет повышаться. Ночью будет 10–15, днем она уйдет за 20–22 градуса тепла», – говорит Тишковец. В воскресенье тоже не обойдется без дождей и гроз, которые также будут локального характера, продолжает специалист, но будет достаточно тепло – 20–26 градусов тепла в дневные часы. В понедельник ожидается температура плюс 22–27. То есть в ближайшие выходные температура не только вернется в рамки климатической нормы, но и даже несколько ее превысит. «В этой связи и купальный сезон можно открывать на этих выходных, потому что будет тепло, комфортно, а температура воды уже достигает 18 градусов. При грозе, понятное дело, не нужно лезть в воду и испытывать судьбу, это опасно. Ну а на следующей неделе уже все будет прекрасно, тепленькое пойдет, как говорится в нашем знаменитом фильме, и начнет формироваться мощный юго-восточный вынос воздушных масс из Средней Азии, из глубины евразийского континента, и солнца станет еще больше, вероятность осадков продолжит снижаться», – рассказывает синоптик. Он подчеркивает, что будет наблюдаться повышенный фон атмосферного давления с преобладанием солнечной погоды, а температура воздуха в такой ситуации продолжит расти. Такой перелом наступит ориентировочно с 17 июня. «Вторая половина июня будет немного жаркая, с обилием летнего солнца, тепла, когда начальная температура будет не ниже 14–16, днем плюс 25–30, а в некоторые дни столбики термометров даже будут вылазить за 30-градусную высоту. Это, конечно, теплее нормы. Напомню, норма для июня для Москвы +21 с небольшим, так что мы получим достаточно хорошую компенсацию во второй половине текущего месяца. Именно этот период я бы рекомендовал использовать отпускникам», – советует Тишковец. После июньской жары, по словам собеседника, наступит уже персиковое лето, когда погода будет без сюрпризов, экстремальных холода и жары, с температурными показателями, соответствующими норме климата. Тем не менее в июле ожидается небольшая засуха, вызванная дефицитом осадков в 40%, который распространится на большую часть европейской части России, а в Центрально-Черноземном экономическом районе недобор по осадкам достигнет 60%. «В августе уже по осадкам будет норма. То есть львиный остаток лета, начиная со второй половины июня будет в большинстве случаев нас радовать. Понятно, что погода может слегка меняться, включая потепление и похолодание, но они не будут носить экстремальный характер. Это все равно будет комфортное лето средней полосы России», – заключил специалист. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что уже начиная с воскресенья в Центральном федеральном округе будет наблюдаться потепление, а в начале следующей недели температура поднимется на один-два градуса, но позже вновь нагрянет похолодание. Суд разделил пополам имущество Петросяна и Степаненко 10 июня 2021, 21:15 Текст: Вера Басилая

Хамовнический суд Москвы вынес решение по разделу совместно нажитого имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко, в итоге бывшие супруги получили по 50 % от всего заявленного добра. Хамовнический суд Москвы вынес окончательное решение по дележу совместного нажитого имущества Евгения Петросяна и его бывшей жены Елены Степаненко. Процесс проходил в закрытом режиме, делать и аудио- и видеозаписи не разрешалось, передает «Пятый канал». Изначально Степаненко хотела все 80%. Опись предметов заняла 500 страниц. Адвокат Петросяна Сергей Жорин отметил, что фигурируемые в СМИ цифры о миллиардной стоимости некоторых объектов преувеличены. «Я не уполномочен назвать стоимость совместно нажитого имущества, но могу сказать, что в числе такого есть большая коллекция книг, многие из которых стоят не так уж и дорого – есть книги по 100-150 рублей, то как оценила экспертиза», – заявил Жорин. Помимо книг бывшие супруги делили большую коллекцию картин – у Петросяна были произведения Айвазовского, Шишкина и Боголюбова. Также в активах были несколько автомобилей, шесть парковочных мест, 12 квартир, особняк в Подмосковье стоимостью 160 млн рублей, роскошные апартаменты в Зачатьевском переулке площадью 516 кв. метров и стоимостью примерно 300 млн рублей. Теперь там живет Степаненко, но Петросян попросил ее вернуть коллекцию книг и фарфоровых клоунов. Ранее Петросян рассказал о разводе с Еленой Степаненко. «Мне жалко дуэт, дуэт у нас получился, и мне его жаль. Я хотел бы его сохранить», – сказал он. По словам Петросяна, он предлагал Степаненко расстаться мирно, однако ей «захотелось войны». Напомним, 16 ноября 2018 года брак Петросяна и Елены Степаненко после 32 лет совместной жизни был расторгнут судом, при этом супруги продолжили делить имущество, которое оценили в 1,5 млрд рублей. Позже появились слухи о женитьбе Петросяна на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Как стало известно спустя время, Петросян и Бруханова стали родителями. Система распознания лиц в метро Москвы обнаружила более 20 опасных преступников 9 июня 2021, 15:49 Текст: Дарья Григоренко

В московском метро обнаружили, благодаря видеоаналитике, более тысячи разыскиваемых граждан, в том числе 21 подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений, сообщили в столичном департаменте транспорта. В Telegram-канале департамента говорится, что с начала года умная система видеоаналитики «Сфера» помогла обнаружить в метро уже 1032 человека. Кроме того, среди них были люди, «которые пытались скрыться после совершения убийства, грабежа и разбоя – всего 21 человек, обвиняемый в особо тяжких преступлениях». Также в дептрансе уточнили, что со «Сферой» затеряться в потоке людей в городском транспорте больше не получится. «Система преобразовывает лицо пассажира, прошедшего через турникет, в уникальный биометрический ключ и сверяет с базами правохранителей. Если человек находится в федеральном розыске, система распознаёт его и в течение нескольких секунд оповестит сотрудников полиции», – добавили в ведомстве. В дептрансе подчеркнули, что система работает в метро с сентября прошлого года. Также она помогает находить потерявшихся детей и пожилых людей. За неполные шесть месяцев 2021 года камеры помогли найти 115 человек, которых потеряли близкие. Ранее стало известно, что на 85 станциях Московского метрополитена установят специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, которые смогут распознавать быстрые движения, пересечения линий и «праздношатания». Новая система видеонаблюдения в метро Москвы нацелена на определение «праздношатающихся» людей, на обычных пассажиров система не будет обращать внимания. В Москве со второй попытки вынесли приговор напавшему на геев на Курском вокзале мужчине 9 июня 2021, 17:23 Текст: Дарья Григоренко

Басманный суд Москвы со второй попытки приговорил к девяти годам Антона Бережного, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью двум мужчинам на Курском вокзале, в результате чего один из них скончался, сообщила пресс-секретарь суда. В ведомстве заявили, что суд приговорил Бережного к лишению свободы сроком на девять лет, передает РИА «Новости».

Отмечается, что отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима, а до вступления приговора в силу – в СИЗО.



В ходе заседания присяжные единодушно признали Бережного виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. По мнению присяжных, подсудимый заслуживает снисхождения.



В суде Бережной заявил о раскаянии и извинился перед выжившим потерпевшим. По данным следствия, в ночь на 29 июня 2019 года перед входом в здание Курского вокзала Антон Бережной совершил нападение с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова из-за их сексуальной ориентации. Едалов погиб от ножевого ранения, Ефимов получил легкое ранение. Бережного обвинили в убийстве и побоях, в суде он признал свое участие в происшествии, но сообщил, что не планировал убийство. Присяжные решили, что не подсудимый причинил смерть потерпевшему, в связи с чем был оставлен без ответа вопрос о его виновности в убийстве. Тем же приговором Бережной был признан виновным в побоях, приговорен к году и 11 месяцам ограничения свободы и освобожден в зале суда. В сентябре 2020 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор присяжных Бережному. В настоящее время дело слушается повторно в Басманном суде Москвы. Мера пресечения ему не избиралась. 1 июня подсудимый Антон Бережной пропал с заседания в Басманном суде Москвы перед оглашением вердикта присяжных. Накануне Антона Бережного арестовали и поместили под стражу до 4 августа. На Замоскворецкой линии метро в Москве остановлено движение из-за человека на путях 10 июня 2021, 17:30 Текст: Дарья Григоренко

Время восстановления движения на участке Замоскворецкой линии метро Москвы, где пассажир оказался на пути, составит около 45 минут, сообщает столичный департамент транспорта. «Делаем все возможное, чтобы поехать быстрее. Пожалуйста, пользуйтесь другими линиями и МЦК, а также наземным транспортом», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.



Также уточняется, что для избежания чрезмерного скопления пассажиров на станциях Новокузнецкая, Павелецкая и Автозаводская москвичей просят не ожидать восстановления движения на платформах, а пользоваться Калининской, Калужско-Рижской, Кольцевой линиями, МЦК или наземным транспортом. 19 мая столичный департамент транспорта сообщил, что движение на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы приостановлено из-за человека на пути. Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 июня 2021, 06:17 Текст: Антон Антонов

Облачная погода с прояснениями, кратковременными дождями и грозами ожидается в Москве, сообщают синоптики. Днем в столице будет от 20 до 22 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 13 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до 24 градусов тепла, в ночь на пятницу температура опустится до плюс 10 градусов. Скорость северо-восточного ветра в четверг составит 5–10 м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра сохранится в Москве и Подмосковье до 13:00 мск пятницы. Атмосферное давление в регионе составит 746 мм ртутного столба, передает ТАСС. Северный речной вокзал и станция метро «Маяковская» стали площадками для свадеб 11 июня 2021, 13:47 Текст: Дмитрий Зубарев

В Москве на Северном речном вокзале и на станции метро «Маяковская» можно будет зарегистрировать брак, совместный проект по бракосочетанию на площадках транспортного комплекса запустят комплекс социального развития Москвы и департамент транспорта Москвы, сообщили в пресс-службе соцкомплекса столицы. «За два года более 13 тысяч молодоженов заключили браки в самых необычных местах. Список локаций постоянно обновляется, и в этом году мы решили запустить новый проект – заключить брак можно будет на площадках транспортного комплекса. Уже в этом году первые регистрации пройдут на Северном речном вокзале и станции метро «Маяковская», – передает РИА «Новости» слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой. Ракова напомнила, что с 2019 года в Москве активно развивается проект по регистрации брака в самых необычных и красивых местах столицы. Особняки, усадьбы, смотровые площадки и другие известные городские объекты уже стали площадками для официальной торжественной церемонии заключения брака. В сообщении поясняется, что в опросе на самые романтичные места московского метрополитена жители столицы назвали станцию метро «Маяковская» – станцией для первой любви, поцелуев и станцией с самой романтической обстановкой. Торжественные церемонии бракосочетания здесь будут проходить ночью, чтобы не мешать пассажиропотоку. «С этого дня открыт прием заявлений на регистрацию в ночь с 21.08.21 – в самую популярную дату для свадеб текущего года. А также в ночное время 12.09.21 и 21.11.21. Подать заявление для регистрации брака в метрополитене можно лично во Дворце бракосочетания №1», – добавили в соцкомплексе. Там же уточнили, что на Северном речном вокзале ранее уже была проведена церемония заключения брака. На открытии обновленного вокзала, в День города, поженилась пара, которая имеет непосредственное отношение к судьбе отреставрированного вокзала и речного флота. Отмечается, что после заключения брака молодые смогли погулять по обновленному причалу для водного транспорта, а уникальное городское пространство с парком и прогулочными набережными помогло создать особую атмосферу. В сообщении пресс-службы соцкомплекса уточняется, что первая торжественная церемония свадебного сезона 2021 года запланирована на «красивую дату» 17.07.2021. Также будут доступны 07.08.21, 21.08.21 и 25.09.21. Подать заявление о заключении брака на Северном речном вокзале можно лично во Дворце бракосочетания номер один. «Московский транспорт становится местом, где хочется провести и праздник. И нам это очень нравится, поэтому мы дарим возможность людям пожениться на станции метро или на Северном речном вокзале. Я думаю, со временем таких точек будет все больше, так что ждём предложения от пар», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Отмечается, что госпошлина остается прежней – 350 рублей. Подать заявление на выездные площадки можно лично в отделе ЗАГС, к которому прикреплена выбранная площадка, или онлайн через портал mos.ru или портал госуслуг. Напомним, в июле 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому торжественную церемонию бракосочетания теперь можно провести в Московском государственном зоопарке и ряде других учреждений культуры столицы. Синоптики рассказали о погоде в Москве 11 июня 2021, 06:14 Текст: Антон Антонов

Облачная погода с кратковременными дождями, местами с грозами ожидается в Москве и Подмосковье, сообщают синоптики. Днем в столице будет от 19 до 21 градуса тепла, ночью похолодает до 13 градусов. В Подмосковье температура днем не поднимется выше 22 градусов, в ночь на субботу столбики термометров покажут 10–15 градусов, передает ТАСС. Скорость северо-восточного ветра в пятницу составит 5–10 м/с, порывы во время грозы могут достигать 15 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра сохранится в Москве и Подмосковье до 13.00 мск субботы. Атмосферное давление в регионе будет около 746 мм ртутного столба. Синоптики рассказали о погоде в столице 12 июня 2021, 04:32 Текст: Антон Никитин

В субботу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в субботу утром столбики термометров в столице покажут 16 градусов тепла. К обеду воздух в Москве прогреется до 19 градусов. Вечером в столице будет плюс 20. В первой половине дня ожидается небольшой дождь, местами гроза. Ветер прогнозируется переменных направлений, силой 1-2 м/с, с порывами до 15 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.