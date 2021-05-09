На фоне коронавируса в Индии зафиксировали рост другой опасной инфекции

В Индии зафиксирован рост случаев мукоромикоза, вызываемой разными видами грибов семейства мукоровые инфекции, это происходит на фоне второй волны коронавируса в стране.

Называемая иногда черной плесенью болезнь (не имеет отношения к черной плесени, возникающей в сырых помещениях) часто встречается среди заболевших коронавирусом, а также среди тех, кто выздоровел, передает «Интерфакс».

Индийский врач Акшай Наир предположил, что рост заболеваемости может быть связан с использованием стероидов при лечении тяжелых форм коронавируса. Стероиды снижают воспаление легких и снижают иммунитет.

Мукоромикоз поражает нёбо и нос, вызывает лихорадку, а также различные симптомы в ЦНС, кроме того, пациенты жалуются на опухание и боль в глазах. Болезнь смертельно опасна для больных диабетом и для больных ВИЧ/СПИД и раком.

В районе Сион в Мумбайской больнице за два месяца зафиксировали 24 случая мукоромикоза, до этого фиксировали не более шести случаев в год.

Ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.