В Севастополе прошли парад Победы и «Эскадра памяти»

В Севастопольской бухте прошла акция «Эскадра памяти»: яхты и катера пронесли на своих бортах имена судов и кораблей, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, также в городе состоялся парад Победы.

По центральной улице города во время парада прошли зенитные ракетные системы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», беспилотные летательные аппараты и впервые санитарный автомобиль «Линза», сообщает ТАСС.

9 Мая для Севастополя – двойной праздник, для города это не только день Победы в Великой Отечественной войне, но и годовщина освобождения города от фашистской оккупации, которое состоялось в 1944 году. По традиции перед началом парада к Мемориалу защитникам Севастополя 1941 – 1942 годов были возложены цветы.

Ветеранов со всего города привезли волонтеры, фронтовики были размещены на трибунах. Торжественную часть парада открыл командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь осипов.

«В народной памяти навечно останутся беспримерные подвиги стойкости и мужества славных моряков и летчиков, бойцов морской пехоты и противовоздушной обороны, и сегодня личный состав флота достойно продолжает героические традиции фронтовиков, укрепляя безопасность Российской Федерации на ее южных морских рубежах. Сегодня мы видим, как в ряде стран пытаются принизить, умалить роль нашей страны в Победе над фашизмом, <...> вновь поднимают голову последователи нацизма и расовой дискриминации. Уроки истории говорят о том, что мир нуждается в защите и мы должны его беречь. Мы обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы пожар войны никогда больше не ворвался в наш дом», – сказал он.

В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом, все военнослужащие, которые участвовали в параде, были привиты препаратом «Спутник V». Парад открыли барабанщики филиала Нахимовского военно-морского училища, затем знаменные группы, сформированные из военнослужащих бригады морской пехоты, пронесли государственный флаг России, копию Знамени Победы и флаг Минобороны России. Среди участников парада были военнослужащие, студенты Севастопольского госуниверситета и Морского колледжа, ребята из соединений «Юнармии» и международного детского центра «Артек», также в параде в Севастополе приняли участие учащиеся Омского кадетского корпуса.

«Омские кадеты впервые принимают участие в военном параде в городе-герое Севастополе. Эти волнительные минуты навсегда останутся в памяти кадетов из Омска, многие из которых в недалеком будущем пополнят ряды профессиональных защитников нашего Отечества», – отметили на флоте.

Во главе колонны боевой техники по улицам города прошел танк Т-34, он принимал участие в Крымской освободительной операции 1944 года. Танк был отреставрирован специалистами Черноморского флота и музейщиками несколько лет назад. Также в параде приняли участие подвижные береговые ракетные комплексы «Бастион», пусковые установки системы С-400 «Триумф», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82, боевые машины реактивного залпового огня «Град», 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б», 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 82-миллиметровые минометы «Поднос» и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла».

«Впервые на параде в Севастополе новейший санитарный бронеавтомобиль «Линза», предназначенный для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя. Максимальная скорость автомобиля 105 км/в час. Санитарный бронеавтомобиль создан на базе «Камаза» «Тайфун», – рассказал диктор. На борту двух грузовиков провезли беспилотные летательные аппараты отдельной бригады разведки Черноморского флота.

В этом году из-за коронавируса колонна «Бессмертного полка» не смогла принять участие в параде Победы в Севастополе, акция прошла онлайн. При этом в Севастопольской бухте состоялась акция «Эскадра памяти», свыше 80 судов пронесли на своих бортах стяги с именами кораблей, участвовавших в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что на Красную площадь в Москве в составе механизированной колонны на параде в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне вышла новейшая военная техника.