Новейшая военная техника вышла на Красную площадь на параде Победы

На Красную площадь в Москве в составе механизированной колонны на параде в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне вышла новейшая военная техника.

После марша парадных расчетов военнослужащие и музыканты освободили площадь. Открыли проход техники –по традиции – танки Т-34, считающиеся одним из основных символов Победы.

В группу легкой колесной техники, принимающей участие в параде, входят колесные боевые бронированные машины с повышенной защищенностью «Тайфун-ВДВ», а также боевые машины зенитчиков «Тайфун-ПВО», которые демонстрируется впервые. Боевые машины пехоты представлены БМП-2 с боевым отделением «Бережок», новейшей «Круганец-25» с боевым модулем «Эпоха», а также БМП-3. По брусчатке пройдет и новая бронетехника Воздушно-десантных войск – боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ. Также на Красной площади появится новейшая инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ), впервые представленная в 2020 году. В параде принимают участие и сухопутные робототехнические комплексы «Уран-9», которые перевозятся седельными тягачами «Камаз». Колесная бронетехника представлена защищенными автомобилями «Патруль», «Тайфун-К» с колесной формулой 6х6 и «Урал», передает ТАСС.

В группу современной тяжелой бронетехники включены новейшие танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата». По Красной площади пройдет и широкая линейка ракетных и артиллерийских комплексов, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», самоходные артиллерийские орудия «Мста-С», межвидовые артиллерийские комплексы «Коалиция-СВ», а также тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.

В состав колонны средств противовоздушной обороны входит полный спектр зенитных систем – от ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и ракетных комплексов «Тор-М2» и «Бук-М3» до зенитных ракетных систем С-400.

По плану Минобороны, в параде будут участвовать свыше 12 тыс. военнослужащих, 191 единица наземной военной техники, 76 самолетов и вертолетов. Завершат наземную часть парада пусковые установки ракетного комплекса «Ярс» в сопровождении подразделения охраны на автомобилях «Тигр-М», оснащенных дистанционно-управляемым боевым модулем «Арбалет-ДМ». Замкнет парадный строй боевой техники БМП «Бумеранг» с флагами видов Вооруженных сил России.

Вечером в честь Дня Победы в Москве пройдет салют, в котором будет использовано 10 тыс. салютных зарядов. Стрельбу будет вести салютный дивизион Западного военного округа из установок, размещенных на 16 площадках столицы.